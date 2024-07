Świadectwo pracy [treść świadectwa pracy, załączane informacje, termin wydania]

Świadectwo pracy potwierdza zakończone zatrudnienie. Dokument ten pracodawca wydaje pracownikowi w dniu zakończenia stosunku pracy. Razem ze świadectwem pracy pracodawca przekazuje też informacje dotyczące dokumentacji pracowniczej.

rozwiń >

Obowiązek wydania świadectwa pracy

Świadectwo pracy jest dokumentem potwierdzającym zakończone zatrudnienie. Dokument ten zawiera podstawowe informacje dotyczące stosunku pracy, który ustał. Ogólnie mówiąc, są to informacje dotyczące:

REKLAMA

Autopromocja

okresu i rodzaju wykonywanej pracy;

zajmowanych stanowisk;

trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy;

inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego.

W przypadku nawiązania z tym samym pracownikiem kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy, pracodawca wydaje pracownikowi świadectwo pracy wyłącznie na jego wniosek.

Treść świadectwa pracy

W świadectwie pracy pracodawca zamieszcza informacje niezbędne do ustalenia uprawnień ze stosunku pracy i uprawnień z ubezpieczeń społecznych. Są to informacje dotyczące:

okresu lub okresów zatrudnienia;

wymiaru czasu pracy pracownika w czasie trwania stosunku pracy;

rodzaju wykonywanej pracy lub zajmowanych stanowisk lub pełnionych funkcji;

trybu i podstawy prawnej rozwiązania lub podstawy prawnej wygaśnięcia stosunku pracy, a w przypadku rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem - strony stosunku pracy, która dokonała wypowiedzenia;

okresu, za który pracownikowi przysługuje odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę (na podstawie art. 36 1 § 1 Kodeksu pracy);

§ 1 Kodeksu pracy); zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem (na podstawie art. 148 1 § 1 Kodeksu pracy), wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy;

§ 1 Kodeksu pracy), wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy; urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy i wykorzystanego w tym roku;

urlopu opiekuńczego wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy;

wykorzystanego urlopu bezpłatnego i podstawy prawnej jego udzielenia;

wykorzystanego urlopu ojcowskiego;

wykorzystanego urlopu rodzicielskiego i podstawy prawnej jego udzielenia;

wykorzystanego urlopu wychowawczego i podstawy prawnej jego udzielenia;

okresu, w którym pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego korzystał z ochrony stosunku pracy podczas obniżenia wymiaru czasu pracy (o której mowa w art. 186 8 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy);

§ 1 pkt 2 Kodeksu pracy); zwolnienia od pracy na opiekę nad zdrowym dzieckiem w wieku do 14 lat (na podstawie art. 188 Kodeksu pracy), wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy;

liczby dni okazjonalnej pracy zdalnej (na podstawie art. 67 33 § 1 Kodeksu pracy), wykonywanej w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy;

§ 1 Kodeksu pracy), wykonywanej w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy; liczby dni niezdolności do pracy, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie (zgodnie z art. 92 Kodeksu pracy), w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy;

okresu odbytej czynnej służby wojskowej lub jej form zastępczych;

okresu wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze;

wykorzystanego dodatkowego urlopu albo innego uprawnienia lub świadczenia, przewidzianego przepisami prawa pracy;

okresów nieskładkowych, przypadających w okresie zatrudnienia, którego dotyczy świadectwo pracy, uwzględnianych przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty;

zajęcia wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym;

należności ze stosunku pracy uznanych i niezaspokojonych przez pracodawcę do dnia ustania tego stosunku z powodu braku środków finansowych;

informacji o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach - na żądanie pracownika.

Ponadto w świadectwie pracy zamieszcza się wzmiankę o zajęciu wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym. Na żądanie pracownika w świadectwie pracy należy podać także informację o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach.

W świadectwie pracy zamieszcza się pouczenie o prawie pracownika wystąpienia z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa pracy w ciągu 14 dni od otrzymania świadectwa pracy, a w razie nieuwzględnienia tego wniosku przez pracodawcę - o prawie wystąpienia z żądaniem sprostowania świadectwa pracy do sądu pracy w ciągu 14 dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy przez pracodawcę, a w przypadku niezawiadomienia przez pracodawcę o odmowie sprostowania świadectwa pracy - o prawie wystąpienia z żądaniem sprostowania świadectwa pracy do sądu pracy.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Informacje załączane do świadectwa pracy

Pracodawca musi dołączać do świadectwa pracy, wydawanego pracownikowi w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy, również informację o:

okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej, liczonym od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy został zakończony (pierwszy lub ponownie nawiązany),

możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej do końca miesiąca kalendarzowego następującego po upływie wskazanego okresu jej przechowywania,

zniszczeniu dokumentacji pracowniczej w przypadku jej nieodebrania we wskazanym terminie.

Wskazany obowiązek informacyjny dotyczy stosunków pracy, które zostały nawiązane w 2019 r. i później.

Termin wydania świadectwa pracy

Pracodawca wydaje pracownikowi świadectwo pracy w ostatnim dniu trwania stosunku pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy.

Jeśli z przyczyn obiektywnych wydanie świadectwa pracy bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku pracy nie jest możliwe, pracodawca dostarcza je w terminie 7 dni od ustania stosunku pracy za pośrednictwem poczty lub w inny sposób.

Wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą.

Wniosek o sprostowanie świadectwa pracy

Pracownik może wystąpić o sprostowanie świadectwa pracy w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Pracodawca ma 7 dni na jego rozpatrzenie. Jeżeli odrzuci wniosek o sprostowanie, pracownik może wystąpić o takie sprostowanie do sądu pracy w ciągu 7 dni od dnia, kiedy pracodawca poinformował go o odrzuceniu wniosku.

Konsekwencje niewydania świadectwa pracy

W razie niewydania świadectwa pracy pracownik może wystąpić do sądu pracy z żądaniem zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa pracy.

Jeżeli pracodawca nie istnieje albo wytoczenie przeciwko niemu powództwa o zobowiązanie do wydania świadectwa pracy jest niemożliwe z innych przyczyn, pracownik może wystąpić do sądu pracy z żądaniem ustalenia uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy.

Roszczenie o odszkodowanie za niewydanie świadectwa pracy

Pracownikowi przysługuje roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracodawcę wskutek niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy.

Odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy z tego powodu, nie dłuższy jednak niż 6 tygodni.

Podstawa prawna: