Umowa zlecenia z własnym pracownikiem – czy takie rozwiązanie jest możliwe?

Końcówka roku to dla wielu firm czas szczególnie intensywny – realizacja planów sprzedażowych, zamykanie projektów, przygotowanie raportów i inwentaryzacje powodują, że zakres obowiązków rośnie. Pracodawcy często szukają wtedy sposobów na szybkie zwiększenie dostępnych zasobów kadrowych bez konieczności przeprowadzania żmudnego procesu rekrutacyjnego. Jednym z pomysłów, który pojawia się w praktyce, jest zawarcie umowy zlecenia z własnym pracownikiem.

Na pierwszy rzut oka wydaje się to rozwiązaniem korzystnym dla obu stron – pracodawca zyskuje elastyczne wsparcie, a pracownik dodatkowe wynagrodzenie. Jednak taka praktyka budzi wątpliwości prawne. Warto zatem przeanalizować, czy prawo dopuszcza takie połączenie i w jakich warunkach może ono być bezpieczne.

Charakterystyka UZ?

Umowa zlecenia to jedna z umów cywilnoprawnych uregulowanych w Kodeksie cywilnym (art. 734–751). Nie stosuje się do niej przepisów Kodeksu pracy, a więc nie tworzy stosunku pracy. Zleceniobiorca zobowiązuje się w niej do starannego działania – nie do osiągnięcia konkretnego rezultatu, jak w umowie o dzieło, lecz do wykonywania określonych czynności w sposób należyty.

Cechy umowy zlecenia

Brak podporządkowania pracowniczego – zleceniobiorca wykonuje czynności samodzielnie, bez stałego nadzoru i kierownictwa.

– zleceniobiorca wykonuje czynności samodzielnie, bez stałego nadzoru i kierownictwa. Swoboda miejsca i czasu pracy – strony mogą dowolnie ustalić, kiedy i gdzie zleceniobiorca realizuje zlecenie.

– strony mogą dowolnie ustalić, kiedy i gdzie zleceniobiorca realizuje zlecenie. Elastyczność – zarówno zleceniodawca, jak i zleceniobiorca mogą zasadniczo wypowiedzieć umowę w dowolnym momencie.

– zarówno zleceniodawca, jak i zleceniobiorca mogą zasadniczo wypowiedzieć umowę w dowolnym momencie. Odpowiedzialność za staranność, nie za rezultat – liczy się prawidłowe wykonywanie czynności, a nie końcowy efekt.

W praktyce jednak sama nazwa umowy nie decyduje o jej charakterze. Jeśli rzeczywisty sposób wykonywania zlecenia przypomina stosunek pracy (np. polecenia służbowe, stałe godziny, nadzór przełożonego), to niezależnie od nazwy dokumentu — może on zostać uznany za umowę o pracę.

Umowa zlecenia z własnym pracownikiem – czy to możliwe?

Tak, zawarcie umowy zlecenia z własnym pracownikiem jest możliwe, ale wymaga zachowania ostrożności. Kluczową kwestią jest różny charakter czynności wykonywanych w ramach obu umów. Zleceniobiorca nie może na podstawie zlecenia wykonywać tych samych obowiązków, które ma przypisane w umowie o pracę.

Stanowisko sądów i organów

Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 21 listopada 2006 r. (sygn. III APa 24/06): „Świadczenie tej samej rodzajowo pracy, co określona w umowie o pracę, poza normalnym czasem pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych (zlecenia, o dzieło), jest kontynuowaniem stosunku pracy w godzinach nadliczbowych.”

W praktyce oznacza to, że jeżeli pracownik wykonuje na zleceniu te same czynności, które wykonuje w ramach etatu, to druga umowa nie ma podstaw prawnych – a jej realizacja powinna być traktowana jako praca w godzinach nadliczbowych.

Przykład Jeśli pracownik zatrudniony jako specjalista ds. administracji podpisze dodatkowo umowę zlecenia na prowadzenie szkoleń z zakresu obsługi oprogramowania biurowego, które nie są jego codziennymi obowiązkami – takie rozwiązanie może być dopuszczalne. Natomiast gdyby zlecenie obejmowało np. „przygotowanie raportów administracyjnych”, czyli dokładnie te same czynności, które wykonuje na co dzień w ramach etatu, byłoby to niezgodne z przepisami i mogłoby zostać zakwestionowane przez Państwową Inspekcję Pracy lub ZUS.

Podstawa prawna i aspekt ubezpieczeniowy

Warto przytoczyć art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 1998 r., który stanowi: „Za pracownika, w rozumieniu ustawy, uważa się także osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy (...).”

Z tego wynika, że pracownik, który zawarł umowę zlecenia ze swoim pracodawcą, jest nadal traktowany jako pracownik w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach społecznych. Oznacza to, że składki ZUS są naliczane łącznie od wynagrodzenia z obu tytułów.

Zgłoszenie i rozliczenie umowy zlecenia z pracownikiem

W przypadku, gdy zakres czynności zlecenia różni się od obowiązków etatowych, nie ma konieczności zgłaszania odrębnie drugiej umowy w ZUS.

Jak to wygląda w praktyce?

Umowa zlecenia z własnym pracownikiem nie jest nowym tytułem do ubezpieczenia, więc nie trzeba jej rejestrować jako osobnej umowy.

nie jest nowym tytułem do ubezpieczenia, więc nie trzeba jej rejestrować jako osobnej umowy. Składki społeczne i zdrowotne są naliczane w pełnym zakresie – tak samo jak przy umowie o pracę.

są naliczane w pełnym zakresie – tak samo jak przy umowie o pracę. Wynagrodzenia z obu tytułów są sumowane i wykazywane na jednej deklaracji imiennej RCA z kodem 0110XX.

Taki sposób rozliczenia pozwala zachować przejrzystość i zgodność z przepisami, ale jednocześnie wymaga staranności w dokumentacji i ewidencji czasu pracy.

Na co zwrócić uwagę przy sporządzaniu umowy zlecenia z własnym pracownikiem?

Zakres obowiązków – musi być wyraźnie odmienny od tych wykonywanych na podstawie umowy o pracę. Czas i miejsce wykonywania zlecenia – powinny być elastyczne, bez stałego nadzoru przełożonego. Brak podporządkowania – zleceniobiorca powinien działać samodzielnie, a nie w ramach hierarchii służbowej. Prawidłowe rozliczenie – uwzględnienie wszystkich składek i podatków. Dokumentacja – warto sporządzić jasny opis zlecenia, aby w razie kontroli móc wykazać, że zakres obowiązków różni się od etatowych.

Najczęstsze błędy pracodawców

Powielanie tych samych obowiązków z umowy o pracę w umowie zleceniu.

Brak analizy, czy charakter pracy spełnia przesłanki zlecenia.

Nieuwzględnienie w ewidencji czasu pracy godzin faktycznie przepracowanych na zleceniu.

Brak rozróżnienia pomiędzy wynagrodzeniem z tytułu etatu a zleceniem w dokumentacji kadrowo-płacowej.

Takie błędy mogą prowadzić do zakwestionowania umowy przez ZUS lub PIP, a nawet do nałożenia kar finansowych.

Podsumowanie – czy warto zawierać umowę zlecenia z własnym pracownikiem?

Zawarcie umowy zlecenia z własnym pracownikiem jest dopuszczalne, ale wyłącznie wtedy, gdy jej przedmiot różni się od obowiązków wynikających z umowy o pracę. W przeciwnym razie taka umowa może być uznana za próbę obejścia przepisów o czasie pracy lub składkach.

Dla pracodawców może to być elastyczne narzędzie, pozwalające na czasowe rozszerzenie współpracy z doświadczonymi osobami, bez konieczności zatrudniania nowych pracowników. Jednak wymaga to dokładnej analizy i rzetelnego przygotowania dokumentacji.