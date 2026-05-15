Godziny pracy 2026. Tabela wymiaru czasu pracy: 1 miesiąc, 3 miesiące, 4 miesiące
REKLAMA
REKLAMA
Godziny pracy w 2026 roku: będzie 2008 godzin pracy, a więc 251 dni roboczych i 114 dni wolnych od pracy. Jaki jest wymiar czasu pracy we wszystkich miesiącach roku? Ile wynosi 1-miesięczna, 3-miesięczna i 4-miesięczna norma czasu pracy? Oto tabela do pobrania i druku.
- Godziny pracy 2026: tabela
- Wymiar czasu pracy 2026: tabela
- Tabela wymiaru czasu pracy 2026 do pobrania pdf
- Czas pracy w Kodeksie pracy
- Jak obliczyć czas pracy?
Godziny pracy 2026: tabela
Ile jest godzin pracy, dni roboczych i dni wolnych od pracy w poszczególnych miesiącach 2026 roku? Oto tabela przedstawiająca czas pracy w 2026 roku:
REKLAMA
REKLAMA
Miesiące 2026 roku
Godziny pracy
Dni robocze
Dni wolne
styczeń 2026
160
20
11
luty 2026
160
20
8
marzec 2026
176
22
9
kwiecień 2026
168
21
9
maj 2026
160
20
11
czerwiec 2026
168
21
9
lipiec 2026
184
23
8
sierpień 2026
160
20
11 (1 za święto wypadające w sobotę)
wrzesień 2026
176
22
8
październik 2026
176
22
9
listopad 2026
160
20
10
grudzień 2026
160
20
11 (1 za święto wypadające w sobotę)
W sumie w 2026 roku jest 2008 godzin pracy, 251 dni roboczych oraz 114 dni wolnych od pracy. Dla porównania w 2025 roku było 2000 godzin pracy, 250 dni roboczych i 115 dni wolnych od pracy.
Polecamy: Kodeks pracy 2026
Wymiar czasu pracy 2026: tabela
Poniższa tabela przedstawia wymiar czasu pracy w 2026 r. dla czterech różnych okresów rozliczeniowych:
REKLAMA
Sygnaliści w firmie. Przewodnik dla pracodawcy
- miesięczny okres rozliczeniowy
- 3-miesięczny okres rozliczeniowy
- 4-miesięczny okres rozliczeniowy
- roczny okres rozliczeniowy
2026
Miesięczny wymiar czasu pracy
3-miesięczny wymiar czasu pracy
4-miesięczny wymiar czasu pracy
Roczny wymiar czasu pracy
styczeń
160 godzin
496 godziny
664 godziny
2008 godzin
luty
160 godzin
marzec
176 godzin
kwiecień
168 godzin
496 godzin
maj
160 godzin
672 godziny
czerwiec
168 godzin
lipiec
184 godziny
520 godzin
sierpień
160 godzin
wrzesień
176 godzin
672 godziny
październik
176 godzin
496 godzin
listopad
160 godzin
grudzień
160 godzin
Tabela wymiaru czasu pracy 2026 do pobrania pdf
Tabela wymiaru czasu pracy w 2026 roku do pobrania:
Czas pracy w Kodeksie pracy
Definicja czasu pracy znajduje się w art. 128 §1 Kodeksu pracy: Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Natomiast okres rozliczeniowy uregulowano w Art. 129 §1 Kodeksu pracy: Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy, z zastrzeżeniem art. 135–138, 143 i 144. Dodatkowo, w każdym systemie czasu pracy, jeżeli jest to uzasadnione przyczynami obiektywnymi lub technicznymi lub dotyczącymi organizacji pracy, okres rozliczeniowy może być przedłużony, nie więcej jednak niż do 12 miesięcy, przy zachowaniu ogólnych zasad dotyczących ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników.
Kodeks pracy reguluje jeszcze tygodniowy czas pracy. Zgodnie z art. 131 §1 Kodeksu pracy tygodniowy czas pracy łącznie z godzinami nadliczbowymi nie może przekraczać przeciętnie 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym. Oczywiście nie dotyczy to pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy.
Jak obliczyć czas pracy?
Na pytanie "jak obliczyć czas pracy" odpowiedz daje art. 130 Kodeksu pracy:
Art. 130.[Obliczanie wymiaru czasu pracy] § 1. Obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, ustalany zgodnie z art. 129 § 1, oblicza się:
- mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, a następnie
- dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku.
§ 2. Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.
§ 3. Wymiar czasu pracy pracownika w okresie rozliczeniowym, ustalony zgodnie z art. 129 § 1, ulega w tym okresie obniżeniu o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy, przypadających do przepracowania w czasie tej nieobecności, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy.
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dziennik Ustaw z 2025, poz. 277)
Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dziennik Ustaw z 2025, poz. 296)
REKLAMA
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.
- Czytaj artykuły
- Rozwiązuj testy
- Zdobądź certyfikat
REKLAMA