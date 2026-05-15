Godziny pracy 2026. Tabela wymiaru czasu pracy: 1 miesiąc, 3 miesiące, 4 miesiące

Godziny pracy w 2026 roku: będzie 2008 godzin pracy, a więc 251 dni roboczych i 114 dni wolnych od pracy. Jaki jest wymiar czasu pracy we wszystkich miesiącach roku? Ile wynosi 1-miesięczna, 3-miesięczna i 4-miesięczna norma czasu pracy? Oto tabela do pobrania i druku.

Godziny pracy 2026: tabela

Ile jest godzin pracy, dni roboczych i dni wolnych od pracy w poszczególnych miesiącach 2026 roku? Oto tabela przedstawiająca czas pracy w 2026 roku:

Miesiące 2026 roku Godziny pracy Dni robocze Dni wolne styczeń 2026 160 20 11 luty 2026 160 20 8 marzec 2026 176 22 9 kwiecień 2026 168 21 9 maj 2026 160 20 11 czerwiec 2026 168 21 9 lipiec 2026 184 23 8 sierpień 2026 160 20 11 (1 za święto wypadające w sobotę) wrzesień 2026 176 22 8 październik 2026 176 22 9 listopad 2026 160 20 10 grudzień 2026 160 20 11 (1 za święto wypadające w sobotę)

W sumie w 2026 roku jest 2008 godzin pracy, 251 dni roboczych oraz 114 dni wolnych od pracy. Dla porównania w 2025 roku było 2000 godzin pracy, 250 dni roboczych i 115 dni wolnych od pracy.

Wymiar czasu pracy 2026: tabela

Poniższa tabela przedstawia wymiar czasu pracy w 2026 r. dla czterech różnych okresów rozliczeniowych:

2026 Miesięczny wymiar czasu pracy 3-miesięczny wymiar czasu pracy 4-miesięczny wymiar czasu pracy Roczny wymiar czasu pracy styczeń 160 godzin 496 godziny 664 godziny 2008 godzin luty 160 godzin marzec 176 godzin kwiecień 168 godzin 496 godzin maj 160 godzin 672 godziny czerwiec 168 godzin lipiec 184 godziny 520 godzin sierpień 160 godzin wrzesień 176 godzin 672 godziny październik 176 godzin 496 godzin listopad 160 godzin grudzień 160 godzin

Czas pracy w Kodeksie pracy

Definicja czasu pracy znajduje się w art. 128 §1 Kodeksu pracy: Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Natomiast okres rozliczeniowy uregulowano w Art. 129 §1 Kodeksu pracy: Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy, z zastrzeżeniem art. 135–138, 143 i 144. Dodatkowo, w każdym systemie czasu pracy, jeżeli jest to uzasadnione przyczynami obiektywnymi lub technicznymi lub dotyczącymi organizacji pracy, okres rozliczeniowy może być przedłużony, nie więcej jednak niż do 12 miesięcy, przy zachowaniu ogólnych zasad dotyczących ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników.

Kodeks pracy reguluje jeszcze tygodniowy czas pracy. Zgodnie z art. 131 §1 Kodeksu pracy tygodniowy czas pracy łącznie z godzinami nadliczbowymi nie może przekraczać przeciętnie 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym. Oczywiście nie dotyczy to pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy.

Jak obliczyć czas pracy?

Na pytanie "jak obliczyć czas pracy" odpowiedz daje art. 130 Kodeksu pracy:

Art. 130.[Obliczanie wymiaru czasu pracy] § 1. Obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, ustalany zgodnie z art. 129 § 1, oblicza się: mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, a następnie dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku. § 2. Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. § 3. Wymiar czasu pracy pracownika w okresie rozliczeniowym, ustalony zgodnie z art. 129 § 1, ulega w tym okresie obniżeniu o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy, przypadających do przepracowania w czasie tej nieobecności, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy.