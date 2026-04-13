Strona główna » Kadry » Kadry dla początkujących » Maj 2026 - dni wolne i godziny pracy

Maj 2026 - dni wolne i godziny pracy

13 kwietnia 2026, 11:57
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
maj 2026 dni wolne od pracy
Maj 2026 - dni wolne od pracy
Maj 2026 – dni wolne i godziny pracy czyli jaka jest norma godzin pracy w miesiącu. Kalendarz maja w 2026 roku zawiera 2 święta ustawowo wolne od pracy. Jedno z nich wypada w sobotę, a to oznacza dodatkowy dzień wolny w tym miesiącu.

Maj 2026 – święta wolne od pracy

Od 2026 roku Polska ma 14 świąt ustawowo wolnych od pracy. 3 z nich wypadają w maju:

  • 1 maja 2026 (piątek) – Święto Pracy,
  • 3 maja 2026 (niedziela) – Święto Narodowe Trzeciego Maja, Konstytucji 3 Maja
  • 24 maja 2026 (niedziela) - Zielone Świątki

W zeszłym roku mieliśmy tylko dwa święta w maju, a w 2024 r. aż cztery - Zielone Świątki i Boże Ciało również wypadały w tym miesiącu (19 maja 2024 r. i 30 maja 2024 r.). Natomiast w 2025 r. Zielone Świątki wypadły 8 czerwca (niedziela), a Boże Ciało w czwartek 19 czerwca.

3 maja 2026 r. wypada w niedzielę – co to oznacza?

W 2025 r. 3 maja wypadł w sobotę i pracodawca musiał wyznaczyć za ten dzień inny dzień wolny. Czy w 2026 r. pracodawca również ma taki obowiązek? Nie. Zgodnie z Kodeksem pracy tylko święto ustawowo wolne od pracy wypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. W dniu takiego święta pracownicy mają wolne, albo jeśli to jest sobota i jest to dla danej osoby dzień wolny z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy, wyznacza się w tym samym okresie rozliczeniowym inny dzień wolny.

Maj 2026 – kalendarz

Oto kalendarz maja 2026 roku z zaznaczonymi świętami:

maj 2026 dni wolne

Maj 2026 - dni wolne, w maju nie ma ani jednej niedzieli handlowej

Maj 2026 – godziny pracy

W maju 2026 roku jest 160 godzin pracy. To najmniejsza miesięczna liczba godzin pracy w tym roku. Tyle samo pracuje się w styczniu, lutym, sierpniu, listopadzie i grudniu. Natomiast najwięcej godzin pracy wypada w lipcu - aż 184 godziny.

Zobacz również:

Norma godzin pracy w maju 2026 – jak obliczyć?

Podstawowa zasada liczenia godzin pracy w miesiącu została uregulowana w art. 130 § 1 i 2 Kodeksu pracy. Należy pomnożyć 40 godzin przez liczbę pełnych tygodni przypadających w maju. Następnie dodaje się iloczyn 8 godzin i liczby dni roboczych pozostałych w miesiącu. Na końcu odejmujemy iloczyn 8 godzin i liczby świąt wypadających w dniu innym niż niedziela.

  • 40 x 4= 160
  • 160 + 8 x 1 = 168
  • 168 - 8 = 160

W maju 2026 roku jest 160 godzin pracy.

Maj 2026 – dni robocze

W tym roku w maju jest 20 dni roboczych. Większość miesięcy w roku ma albo 20, albo 21 dni pracy. Jak już zostało wspomniane najwięcej dni pracy (23) występuje w lipcu.

Maj 2026 – dni wolne od pracy

W sumie z weekendami i świętami w maju 2026 r. jest 11 dni wolnych od pracy. W maju są 4 pełne weekendy. Co więcej, w tym miesiącu obchodzimy Święto Pracy (wypada w piątek, więc jest to dzień wolny) i Święto Konstytucji 3 Maja (niedziela). Łącznie jest to więc 11 dni wolnych od pracy.

Zobacz również:
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dziennik Ustaw z 2025, poz. 296)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dziennik Ustaw z 2025, poz. 277)

Powiązane
Kwiecień 2026 - dni wolne i godziny pracy
Kwiecień 2026 - dni wolne i godziny pracy
Majówka 2026 - kiedy wypada? Kalendarz. Czy pracodawca musi oddać inny dzień wolny od pracy?
Majówka 2026 - kiedy wypada? Kalendarz. Czy pracodawca musi oddać inny dzień wolny od pracy?
2299 zł dopłaty z PFRON. Tylko do maja 2026 obowiązują obecne limity
2299 zł dopłaty z PFRON. Tylko do maja 2026 obowiązują obecne limity
Kadry
Benefity 2026: jak dziś wynagradzać pracowników? Jedna z największych zmian od lat
13 kwi 2026

Benefity 2026: jak dziś wynagradzać pracowników? W tym roku czeka nas jedna z największych zmian od lat. Co jest kluczowe w dopasowaniu dodatków pozapłacowych dla zatrudnionych będących w różnym wieku? Sprawdźmy informacje z rynku pracy.
Polska dopiero na 25. miejscu pod względem innowacyjności kadr. Jak rozwiązać lukę kompetencyjną?
13 kwi 2026

Polska znajduje się dopiero na 25. miejscu pod względem innowacyjności kadr [raport „Global Talent Tracker”]. Co zrobić, aby móc konkurować ze Szwecją? Jak rozwiązać lukę kompetencyjną w kraju?
6 pouczających rad dla szefów od pracowników. Co jest największym grzechem przełożonych?
12 kwi 2026

Pracownicy bardzo często odchodzą z pracy z powodu zachowania pracodawcy. Co powiedzieliby swoim przełożonym, aby naprawić tę sytuację? Oto 6 pouczających rad dla szefów od pracowników. Co jest największym grzechem liderów?
Polacy muszą czekać 33 dni na zatrudnienie
12 kwi 2026

Polacy muszą czekać 33 dni na zatrudnienie. Procesy rekrutacyjne skróciły się w stosunku do poprzedniego roku o 2 dni. Najpewniej jest to wynik włączenia do procesu selekcji kandydatów sztucznej inteligencji. Okazuje się jednak, że mimo przyspieszenia procedury, pracownicy są mniej zadowoleni. Jakie można wyciągnąć wnioski?

Majówka 2026 - kiedy wypada? Kalendarz. Czy pracodawca musi oddać inny dzień wolny od pracy?
11 kwi 2026

Majówka 2026 – kiedy wypada? Jakie dni wolne wypadają w majówkę? W maju 2026 roku mamy 3 święta wolne od pracy. Sprawdź, kiedy wypada długi weekend majowy. Czy pracodawca musi oddać inny dzień wolny od pracy? Oto kalendarz.
Działalność socjalna 2026. Jakie są aktualne stawki obowiązkowego odpisu na zfśs i dobrowolnych zwiększeń
13 kwi 2026

Ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych finansowana jest działalność socjalna organizowana na rzecz uprawnionych osób. Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych. Ile wynosi odpis na zfśs w 2026 roku?
Ostrzeżenie przed ograniczeniami i przerwami w dostępie do portalu eZUS i strony internetowej ZUS
10 kwi 2026

W piątek od godz. 22.00 do godz. 01.00 w sobotę oraz w sobotę w godz. 18.00 – 24.00, a także w niedzielę w godz. 16.00 – 22.00 mogą wystąpić utrudnienia przy korzystaniu z portalu eZUS. Ponadto w sobotę w godz. 18.00 – 24.00 mogą wystąpić ograniczenia w dostępie do strony internetowej ZUS.
Jak krok po kroku zweryfikować zaświadczenie o stażu pracy od pracownika? [Instrukcja ZUS]
10 kwi 2026

Zgodnie z nowymi przepisami o stażu pracy pracownicy występują do ZUS o zaświadczenie o dłuższym stażu pracy. Dzięki temu mogą otrzymać nowe lub wyższe uprawnienia pracownicze (np. dodatki za staż pracy). Jak pracodawca może zweryfikować elektroniczne zaświadczenie?

Po rozwodzie środki z PPK mogą trafić do byłego małżonka
10 kwi 2026

Jeżeli po rozwodzie i podziale majątku wspólnego środki zgromadzone na rachunku PPK uczestnika przypadły jego byłemu małżonkowi, zostają one przekazane temu byłemu małżonkowi w formie wypłaty transferowej albo zwrotu. Były małżonek uczestnika składa w tej sprawie wniosek instytucji finansowej prowadzącej rachunek PPK.
Bezpieczna redukcja wysokich kosztów pracy w 2026 r. o 20-25%. Wyrok Sądu Apelacyjnego (III AUa 1247/24)
10 kwi 2026

Czy benefity tokenowe to sposób na bezpieczną redukcję wysokich kosztów pracy w 2026 r.? Tak, potwierdził to wyrok Sądu Apelacyjnego z dnia 19 lutego 2025 r. o sygn. akt III AUa 1247/24. Można w ten sposób zaoszczędzić nawet 20-25% kosztów pracy.
