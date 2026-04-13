Maj 2026 – dni wolne i godziny pracy czyli jaka jest norma godzin pracy w miesiącu. Kalendarz maja w 2026 roku zawiera 2 święta ustawowo wolne od pracy. Jedno z nich wypada w sobotę, a to oznacza dodatkowy dzień wolny w tym miesiącu.

Maj 2026 – święta wolne od pracy

Od 2026 roku Polska ma 14 świąt ustawowo wolnych od pracy. 3 z nich wypadają w maju:

REKLAMA

REKLAMA

1 maja 2026 (piątek) – Święto Pracy,

3 maja 2026 (niedziela) – Święto Narodowe Trzeciego Maja, Konstytucji 3 Maja

24 maja 2026 (niedziela) - Zielone Świątki

W zeszłym roku mieliśmy tylko dwa święta w maju, a w 2024 r. aż cztery - Zielone Świątki i Boże Ciało również wypadały w tym miesiącu (19 maja 2024 r. i 30 maja 2024 r.). Natomiast w 2025 r. Zielone Świątki wypadły 8 czerwca (niedziela), a Boże Ciało w czwartek 19 czerwca.

3 maja 2026 r. wypada w niedzielę – co to oznacza?

W 2025 r. 3 maja wypadł w sobotę i pracodawca musiał wyznaczyć za ten dzień inny dzień wolny. Czy w 2026 r. pracodawca również ma taki obowiązek? Nie. Zgodnie z Kodeksem pracy tylko święto ustawowo wolne od pracy wypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. W dniu takiego święta pracownicy mają wolne, albo jeśli to jest sobota i jest to dla danej osoby dzień wolny z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy, wyznacza się w tym samym okresie rozliczeniowym inny dzień wolny.

Maj 2026 – kalendarz

Oto kalendarz maja 2026 roku z zaznaczonymi świętami:

REKLAMA

Maj 2026 - dni wolne, w maju nie ma ani jednej niedzieli handlowej

Maj 2026 – godziny pracy

W maju 2026 roku jest 160 godzin pracy. To najmniejsza miesięczna liczba godzin pracy w tym roku. Tyle samo pracuje się w styczniu, lutym, sierpniu, listopadzie i grudniu. Natomiast najwięcej godzin pracy wypada w lipcu - aż 184 godziny.

Norma godzin pracy w maju 2026 – jak obliczyć?

Podstawowa zasada liczenia godzin pracy w miesiącu została uregulowana w art. 130 § 1 i 2 Kodeksu pracy. Należy pomnożyć 40 godzin przez liczbę pełnych tygodni przypadających w maju. Następnie dodaje się iloczyn 8 godzin i liczby dni roboczych pozostałych w miesiącu. Na końcu odejmujemy iloczyn 8 godzin i liczby świąt wypadających w dniu innym niż niedziela.

40 x 4= 160

160 + 8 x 1 = 168

168 - 8 = 160

W maju 2026 roku jest 160 godzin pracy.

Maj 2026 – dni robocze

W tym roku w maju jest 20 dni roboczych. Większość miesięcy w roku ma albo 20, albo 21 dni pracy. Jak już zostało wspomniane najwięcej dni pracy (23) występuje w lipcu.

Maj 2026 – dni wolne od pracy

W sumie z weekendami i świętami w maju 2026 r. jest 11 dni wolnych od pracy. W maju są 4 pełne weekendy. Co więcej, w tym miesiącu obchodzimy Święto Pracy (wypada w piątek, więc jest to dzień wolny) i Święto Konstytucji 3 Maja (niedziela). Łącznie jest to więc 11 dni wolnych od pracy.