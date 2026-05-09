REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Kodeks pracy » Nowe uprawnienia PIP – poradnik dla pracodawców. Gdzie kończy się B2B, a zaczyna etat? Co grozi firmie od 8 lipca 2026 r.?

Nowe uprawnienia PIP – poradnik dla pracodawców. Gdzie kończy się B2B, a zaczyna etat? Co grozi firmie od 8 lipca 2026 r.?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
09 maja 2026, 08:01
Marta Dębiak-Bartosewicz
Marta Dębiak-Bartosewicz
Radca prawny i wspólnik w kancelarii Bąk i Dębiak Kancelaria Radców Prawnych
Nowe uprawnienia PIP – poradnik dla pracodawców. Gdzie kończy się B2B, a zaczyna etat? Co grozi firmie od 8 lipca 2026 r.?
Nowe uprawnienia PIP – poradnik dla pracodawców. Gdzie kończy się B2B, a zaczyna etat? Co grozi firmie od 8 lipca 2026 r.?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Przez ostatnie lata polski rynek pracy wypracował dość wygodną równowagę. Prawo zakazywało zawierania umów cywilnoprawnych tam, gdzie w rzeczywistości istniał stosunek pracy — ale egzekwowanie tego zakazu wymagało procesu sądowego. Postępowanie ciągnęło się latami, a ryzyko dla pracodawcy było stosunkowo niewielkie. To się zmieniło. Od 8 lipca 2026 r. inspektor Państwowej Inspekcji Pracy może samodzielnie — bez wyroku sądu — wydać decyzję administracyjną stwierdzającą, że łącząca strony umowa jest w rzeczywistości stosunkiem pracy. Poniższy artykuł wyjaśnia, jak ocenić ryzyko prawne i biznesowe oraz jak się przygotować na ewentualną kontrolę ze strony PIP.

rozwiń >

Co dokładnie się zmieniło?

REKLAMA

REKLAMA

Nowa kompetencja: decyzja administracyjna zamiast powództwa sądowego

Do tej pory, jeśli inspektor stwierdził podczas kontroli, że umowa cywilnoprawna ma cechy stosunku pracy, jego możliwości były ograniczone. Mógł skierować sprawę do sądu lub nałożyć mandat za wykroczenie. Sam nie mógł przesądzić, jaka umowa naprawdę łączy strony — to była wyłączna kompetencja sądu pracy.

Nowelizacja to zmienia. Nowa procedura wygląda następująco:

Po pierwsze, inspektor wydaje polecenie usunięcia naruszeń — wzywa pracodawcę do uregulowania stosunku zatrudnienia zgodnie z przepisami, w sytuacji gdy w stosunku prawnym łączącym strony w ocenie PIP dominują cechy stosunku pracy. Jeśli pracodawca zastosuje się do polecenia i usunie wskazane naruszenia, w tym zawrze ze współpracownikiem umowę o pracę, to postępowanie się kończy.

REKLAMA

Jeśli pracodawca polecenia nie wykona, sprawę przejmuje okręgowy inspektor pracy, który może wydać decyzję administracyjną stwierdzającą istnienie stosunku pracy. Decyzja będzie wywoływała skutki prawne (w tym skutki podatkowe i ubezpieczeniowe, a także skutki w zakresie ochrony przed rozwiązaniem stosunku pracy) od dnia jej wydania, jednak wykonalna stanie się dopiero z chwilą upływu terminu do wniesienia odwołania albo z dniem prawomocnego orzeczenia sądu. Od decyzji OIP przysługuje odwołanie do sądu pracy. Pracodawca ma 30 dni na jego wniesienie.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Ważne

Praktyczna uwaga: należy pamiętać, że w określonych przypadkach Inspektor Pracy może nadać decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

Chodzi przede wszystkim o sytuacje, gdy decyzja dotyczy osób podlegających szczególnej ochronie (np. pracownika w wieku przedemerytalnym lub pracownicy w ciąży). Przy składaniu odwołania od takiej decyzji sąd pracy będzie uprawniony do wstrzymania natychmiastowej wykonalności decyzji z urzędu.

Gdzie przebiega granica? Podstawa prawna — bez zmian

Art. 22 § 1 Kodeksu pracy nie uległ zmianie. Stanowi on, że przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę. Jeśli współpraca spełnia te kryteria — jest stosunkiem pracy. Bez względu na to, jak strony nazwały umowę.

Nowelizacja nie zmienia zatem prawa materialnego. Zmienia jedynie organ uprawniony do jego egzekwowania oraz tempo i dotkliwość tej egzekucji.

Oceniając ryzyko reklasyfikacji konkretnej umowy, warto odpowiedzieć na pytania diagnostyczne:

Czy wykonawca ma swojego przełożonego? Jeśli współpracownik na B2B codziennie rano zgłasza się do menedżera, który przydziela mu zadania, ustala priorytety, wydaje bieżące polecenia i ocenia sposób wykonania pracy — możemy mieć do czynienia z klasycznym podporządkowaniem pracowniczym. Jeśli natomiast kontraktor sam decyduje, kiedy i jak wykona uzgodniony projekt, a menedżer interesuje się wyłącznie efektem końcowym — ryzyko jest znacznie niższe.

Czy wykonawca ponosi realne ryzyko gospodarcze? Prawdziwy przedsiębiorca ma wielu klientów, własny sprzęt, własne oprogramowanie, własne biuro. Ponosi ryzyko niewykonania zlecenia i odpowiada za wady. Kontraktor, który ma jednego klienta, korzysta z jego sprzętu, jego systemu CRM i jego biura, może być uznany za pracownika ze wszelkimi konsekwencjami z tym związanymi.

Czy możliwe jest zlecenie swoich zadań innej osobie? Kodeks pracy zakłada osobiste wykonywanie pracy. Realna umowa cywilnoprawna dopuszcza korzystanie z innych osób przy wykonywaniu zadań, choć oczywiście nie zawsze.

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych
Autopromocja

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych

Sprawdź

Jak wyglądają czas i miejsce pracy? Stałe godziny pracy, obowiązek przebywania w siedzibie zleceniodawcy, rejestrowanie wejść i wyjść — to cechy typowe dla stosunku pracy, nie dla swobodnej umowy cywilnoprawnej.

Płatne urlopy i zwolnienia lekarskie – takie zapisy często pojawiają się w umowach B2B, a jeszcze częściej są praktycznie zapewnianie wykonawców, mogą stanowić kolejny argument za uznaniem przez PIP, że łącząca strony umowa ma cechy stosunku pracy.

Pułapka nazwy i pułapka umowy

Dwie rzeczy nie chronią przed reklasyfikacją: ani nazwa umowy (B2B, zlecenie, umowa o świadczenie usług), ani sama treść dokumentu. Inspektor pracy będzie badał to, jak współpraca wygląda w praktyce — co można ustalić na podstawie zeznań pracowników/zleceniodawców/wykonawców, e-maili, grafików, regulaminów wewnętrznych i ewidencji czasu. Umowa, która formalnie wygląda jak wzorcowe B2B, a w rzeczywistości strony funkcjonują w reżimie pracowniczym, nie zapewni firmie oczekiwanej ochrony.

Ryzyko finansowe — co grozi i w jakiej kwocie?

Kary bezpośrednie

Maksymalna grzywna za zawieranie umów cywilnoprawnych w warunkach charakterystycznych dla stosunku pracy wzrosła dwukrotnie — z 30 000 zł do 60 000 zł. W przypadku recydywy (kolejne naruszenie w ciągu dwóch lat) górna granica wynosi 90 000 zł. Inspektor może też nałożyć mandat na miejscu — do 5 000 zł, a przy recydywie do 10 000 zł.

Zaległości składkowe i podatkowe

Decyzja PIP wywołuje skutki od dnia jej wydania — nie wstecz. Nie oznacza to jednak, że historia jest bezpieczna, jednak ZUS i urzędy skarbowe mają własne uprawnienia kontrolne i mogą sięgać do pięciu lat wstecz, niezależnie od postępowania inspekcji pracy.

Roszczenia samego pracownika

Pracownik, którego stosunek pracy zostanie potwierdzony, zyskuje roszczenia wynikające z prawa pracy: o ekwiwalent za niewykorzystany urlop, o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, o prawidłowe odprowadzenie składek, etc. Roszczenia te mogą być dochodzone przed sądem pracy niezależnie od postępowania przed PIP.

Plan działania dla pracodawcy

Zanim wejdzie inspektor — zrób audyt

Pierwszym i najważniejszym krokiem jest rzetelny przegląd własnych umów. Nie wystarczy przejrzeć dokumenty — trzeba przyjrzeć się codziennej praktyce. Jak naprawdę wyglądają relacje ze współpracownikami B2B? Czy mają stałe godziny pracy? Czy korzystają wyłącznie ze sprzętu firmy? Czy raportują do przełożonych? Czy i jaki mają zakaz konkurencji?

Szczególną uwagę warto poświęcić osobom, które od wielu lat współpracują z firmą jako jedynym zleceniodawcą, pracują w jej siedzibie i wykonują takie same zadania jak pracownicy etatowi na analogicznych stanowiskach.

Rozważ ze skorzystania z okresu abolicji

Ustawa przewiduje 12-miesięczny okres przejściowy. Pracodawca, który w tym czasie dobrowolnie zawrze ze współpracownikiem umowę o pracę nie będzie podlegał odpowiedzialności za wykroczenia popełnione przed wejściem ustawy w życie. To może być realna szansa na uregulowanie stosunków zatrudnienia bez grzywny.

Rozważ o wystąpienie o wydanie interpretacji indywidualnej Głównego Inspektora Pracy

Nowelizacja wprowadza instytucję nieznaną dotąd w prawie pracy: interpretację indywidualną wydawaną przez Głównego Inspektora Pracy. Na wniosek przedsiębiorcy GIP ocenia, czy opisana we wniosku relacja stanowi stosunek pracy w rozumieniu Kodeksu pracy. Opłata wynosi 40 zł. Interpretacja jest wydawana w ciągu 30 dni.

Mechanizm działa podobnie jak interpretacja podatkowa: jeśli przedsiębiorca opisze rzeczywisty stan faktyczny i GIP potwierdzi, że nie mamy do czynienia ze stosunkiem pracy, inspektor przeprowadzający późniejszą kontrolę nie może nałożyć sankcji za ten konkretny model współpracy. Ochrona jest jednak warunkowa — jeśli w toku kontroli okaże się, że rzeczywistość różni się od opisu we wniosku, interpretacja nie chroni spółki.

Zatrudnianie cudzoziemców. Procedury i rozliczenia
Autopromocja

Zatrudnianie cudzoziemców. Procedury i rozliczenia

Sprawdź

Zadbaj o spójność praktyki z treścią umowy

Same nowe wzory umów mogą nie być wystarczające, jeśli faktyczna praktyka nie ulegnie zmianie. Obok przeglądu umów z kontraktorami i dokumentacji wewnętrznej, warto przede wszystkim dokonać audytu procesów funkcjonujących w firmie.

Podsumowanie

Nowelizacja ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy nie zmienia tego, czym jest stosunek pracy. Rozszerza tylko katalog instytucji, który może to ustalić. Przez ponad dwadzieścia lat barierą ochronną była długotrwałość postępowania sądowego. Od 8 lipca 2026 r. tej bariery już nie będzie. Dlatego przedsiębiorco – teraz jest już ostatni moment na wykonanie audytu umów funkcjonujących w Twojej organizacji.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 11 marca 2026 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2026 r. poz. 473)

Powiązane
Wraca podwyżka wynagrodzeń już od 1 lipca 2026 r. Minimalne wynagrodzenie wyniesie od 10 595,24 do 12 714,29 zł [projekt] w zależności od stażu. Do kogo trafią te pieniądze?
Wraca podwyżka wynagrodzeń już od 1 lipca 2026 r. Minimalne wynagrodzenie wyniesie od 10 595,24 do 12 714,29 zł [projekt] w zależności od stażu. Do kogo trafią te pieniądze?
4 lata doliczane do stażu pracy za każde wychowane dziecko, dodatek do emerytury za wychowanie dzieci i świadczenie także dla rodziców trójki dzieci. Sejm zajmie się propozycją zmian
4 lata doliczane do stażu pracy za każde wychowane dziecko, dodatek do emerytury za wychowanie dzieci i świadczenie także dla rodziców trójki dzieci. Sejm zajmie się propozycją zmian
Szkoła a staż emerytalny w 2026 roku. Czy szkoła i studia wliczają się do emerytury? Wielu Polaków zapomina o tym ważnym szczególe
Szkoła a staż emerytalny w 2026 roku. Czy szkoła i studia wliczają się do emerytury? Wielu Polaków zapomina o tym ważnym szczególe
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Jak często pracujemy w weekendy? Coraz rzadziej
09 maja 2026

Coraz mniej osób pracuje w weekendy, od 2015 r. w Polsce udział takich osób zmniejszył się prawie o połowę i wynosi obecnie 8 proc. - wynika z danych Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE). To trzeci najniższy wynik w Unii Europejskiej.
Nowe uprawnienia PIP – poradnik dla pracodawców. Gdzie kończy się B2B, a zaczyna etat? Co grozi firmie od 8 lipca 2026 r.?
09 maja 2026

Przez ostatnie lata polski rynek pracy wypracował dość wygodną równowagę. Prawo zakazywało zawierania umów cywilnoprawnych tam, gdzie w rzeczywistości istniał stosunek pracy — ale egzekwowanie tego zakazu wymagało procesu sądowego. Postępowanie ciągnęło się latami, a ryzyko dla pracodawcy było stosunkowo niewielkie. To się zmieniło. Od 8 lipca 2026 r. inspektor Państwowej Inspekcji Pracy może samodzielnie — bez wyroku sądu — wydać decyzję administracyjną stwierdzającą, że łącząca strony umowa jest w rzeczywistości stosunkiem pracy. Poniższy artykuł wyjaśnia, jak ocenić ryzyko prawne i biznesowe oraz jak się przygotować na ewentualną kontrolę ze strony PIP.
Od ilu lat można pracować? Kodeks pracy wskazuje konkretny wiek
08 maja 2026

Od ilu lat można legalnie pracować? Kodeks pracy wskazuje konkretny wiek - młodociany to osoba od 15. do 18. roku życia, ale czy można pracować wcześniej? Jakie są zasady prawa pracy w tym zakresie?
Co za wsparcie z ZUS dla Osób z Niepełnosprawnościami - już jest! [ważny komunikat z ZUS z 8 maja 2026]
08 maja 2026

W dniu 8 maja 2026 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował istotny komunikat dotyczący wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami. Kluczowym elementem wydarzenia inauguracyjnego było zaprezentowanie nowego informatora pt. „Wsparcie na każdym etapie życia. Przewodnik dla osób z niepełnosprawnościami, ich rodzin i opiekunów”. Publikacja ta, będąca efektem współpracy z takimi instytucjami jak CIOP-PIB, PFRON, NFZ czy Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, systematyzuje wiedzę o dostępnej pomocy. Przewodnik został podzielony na sekcje dedykowane poszczególnym grupom wiekowym, obejmując w nich zagadnienia edukacji, ochrony zdrowia, wsparcia finansowego oraz kwestii prawnych.

REKLAMA

Wynagrodzenie 2026: od czerwca będzie podwyżka. Ile minimum może otrzymać młodociany pracownik?
08 maja 2026

Ile wynosi wynagrodzenie młodocianego pracownika w 2026 r.? Kolejna podwyżka wynagrodzenia już w czerwcu. Jakie jest minimalne wynagrodzenie na umowie o pracę w celu przygotowania zawodowego, a jakie na umowie o prace lekkie?
Najniższa krajowa i stawka godzinowa 2026 i 2027 r.
08 maja 2026

Na umowie o pracę najniższa krajowa wynosi 4806 zł brutto. Na umowie zlecenie obowiązuje najniższa stawka godzinowa 31,40 zł brutto. Ile wychodzi netto dla zleceniobiorcy? Porównując, jak najniższa stawka zmieniała się na przestrzeni lat, można oszacować, ile wyniesie w 2027 r. Zależy to również od kilku czynników.
Coraz więcej seniorów nie rezygnuje z pracy. Dlaczego emeryci wybierają biuro zamiast kanapy?
08 maja 2026

Rosnąca liczba emerytów dorabiających do świadczeń obnaża słabości systemu - czytamy w „Rz". Dla jednych seniorów to sposób na dodatkowy dochód, dla innych - okazja do życia towarzyskiego i aktywności. Eksperci ostrzegają jednak, że dorabianie do emerytury nie zawsze rozwiązuje problem niskich świadczeń w dłuższej perspektywie.
Wraca podwyżka wynagrodzeń już od 1 lipca 2026 r. Minimalne wynagrodzenie wyniesie od 10 595,24 do 12 714,29 zł [projekt] w zależności od stażu. Do kogo trafią te pieniądze?
09 maja 2026

To pewne: od 1 lipca 2026 r. rusza nowa fala podwyżek wynagrodzeń w Polsce (o ok. 1000 zł), a kolejne planowane są na następne lata! Dzięki corocznej waloryzacji minimalna pensja wyniesie od 10 595,24 zł do 12 714,29 zł (w zależności od stażu). Cel? Ochrona przed inflacją i docenienie rangi zawodu. Na ostateczne kwoty czekamy, ale najważniejsze pytanie brzmi: kto może liczyć na takie zarobki?

REKLAMA

ZUS: na te choroby najczęściej chorują Polacy. Coraz dłuższe zwolnienia lekarskie
08 maja 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych podał informacje dotyczące zwolnień lekarskich w 2025 roku. Okazuje się, że ZUS zarejestrował 27,5 mln zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy, które skutkowały w sumie 290,5 mln dniami absencji w pracy – o 0,5 mln dni więcej niż rok wcześniej i o 8 mln dni więcej niż w 2021 r. ZUS podał też najczęstsze choroby, które powodowały wystawienie zwolnień lekarskich.
Zawód listonosz [WYWIAD]
07 maja 2026

Zawód listonosz - jak zmienia się charakter pracy wraz ze zmianami zachodzącymi w społeczeństwie? Jakich umiejętności dziś wymaga się od listonosza? Czy ten zawód ma przyszłość? Na pytania odpowiada pan Adam, listonosz Speedmail.
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA