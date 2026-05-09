Nowe uprawnienia PIP – poradnik dla pracodawców. Gdzie kończy się B2B, a zaczyna etat? Co grozi firmie od 8 lipca 2026 r.?

Przez ostatnie lata polski rynek pracy wypracował dość wygodną równowagę. Prawo zakazywało zawierania umów cywilnoprawnych tam, gdzie w rzeczywistości istniał stosunek pracy — ale egzekwowanie tego zakazu wymagało procesu sądowego. Postępowanie ciągnęło się latami, a ryzyko dla pracodawcy było stosunkowo niewielkie. To się zmieniło. Od 8 lipca 2026 r. inspektor Państwowej Inspekcji Pracy może samodzielnie — bez wyroku sądu — wydać decyzję administracyjną stwierdzającą, że łącząca strony umowa jest w rzeczywistości stosunkiem pracy. Poniższy artykuł wyjaśnia, jak ocenić ryzyko prawne i biznesowe oraz jak się przygotować na ewentualną kontrolę ze strony PIP.

Co dokładnie się zmieniło?

Nowa kompetencja: decyzja administracyjna zamiast powództwa sądowego

Do tej pory, jeśli inspektor stwierdził podczas kontroli, że umowa cywilnoprawna ma cechy stosunku pracy, jego możliwości były ograniczone. Mógł skierować sprawę do sądu lub nałożyć mandat za wykroczenie. Sam nie mógł przesądzić, jaka umowa naprawdę łączy strony — to była wyłączna kompetencja sądu pracy.

Nowelizacja to zmienia. Nowa procedura wygląda następująco:

Po pierwsze, inspektor wydaje polecenie usunięcia naruszeń — wzywa pracodawcę do uregulowania stosunku zatrudnienia zgodnie z przepisami, w sytuacji gdy w stosunku prawnym łączącym strony w ocenie PIP dominują cechy stosunku pracy. Jeśli pracodawca zastosuje się do polecenia i usunie wskazane naruszenia, w tym zawrze ze współpracownikiem umowę o pracę, to postępowanie się kończy.

Jeśli pracodawca polecenia nie wykona, sprawę przejmuje okręgowy inspektor pracy, który może wydać decyzję administracyjną stwierdzającą istnienie stosunku pracy. Decyzja będzie wywoływała skutki prawne (w tym skutki podatkowe i ubezpieczeniowe, a także skutki w zakresie ochrony przed rozwiązaniem stosunku pracy) od dnia jej wydania, jednak wykonalna stanie się dopiero z chwilą upływu terminu do wniesienia odwołania albo z dniem prawomocnego orzeczenia sądu. Od decyzji OIP przysługuje odwołanie do sądu pracy. Pracodawca ma 30 dni na jego wniesienie.

Ważne Praktyczna uwaga: należy pamiętać, że w określonych przypadkach Inspektor Pracy może nadać decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

Chodzi przede wszystkim o sytuacje, gdy decyzja dotyczy osób podlegających szczególnej ochronie (np. pracownika w wieku przedemerytalnym lub pracownicy w ciąży). Przy składaniu odwołania od takiej decyzji sąd pracy będzie uprawniony do wstrzymania natychmiastowej wykonalności decyzji z urzędu.

Gdzie przebiega granica? Podstawa prawna — bez zmian

Art. 22 § 1 Kodeksu pracy nie uległ zmianie. Stanowi on, że przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę. Jeśli współpraca spełnia te kryteria — jest stosunkiem pracy. Bez względu na to, jak strony nazwały umowę.

Nowelizacja nie zmienia zatem prawa materialnego. Zmienia jedynie organ uprawniony do jego egzekwowania oraz tempo i dotkliwość tej egzekucji.

Oceniając ryzyko reklasyfikacji konkretnej umowy, warto odpowiedzieć na pytania diagnostyczne:

Czy wykonawca ma swojego przełożonego? Jeśli współpracownik na B2B codziennie rano zgłasza się do menedżera, który przydziela mu zadania, ustala priorytety, wydaje bieżące polecenia i ocenia sposób wykonania pracy — możemy mieć do czynienia z klasycznym podporządkowaniem pracowniczym. Jeśli natomiast kontraktor sam decyduje, kiedy i jak wykona uzgodniony projekt, a menedżer interesuje się wyłącznie efektem końcowym — ryzyko jest znacznie niższe.

Czy wykonawca ponosi realne ryzyko gospodarcze? Prawdziwy przedsiębiorca ma wielu klientów, własny sprzęt, własne oprogramowanie, własne biuro. Ponosi ryzyko niewykonania zlecenia i odpowiada za wady. Kontraktor, który ma jednego klienta, korzysta z jego sprzętu, jego systemu CRM i jego biura, może być uznany za pracownika ze wszelkimi konsekwencjami z tym związanymi.

Czy możliwe jest zlecenie swoich zadań innej osobie? Kodeks pracy zakłada osobiste wykonywanie pracy. Realna umowa cywilnoprawna dopuszcza korzystanie z innych osób przy wykonywaniu zadań, choć oczywiście nie zawsze.

Jak wyglądają czas i miejsce pracy? Stałe godziny pracy, obowiązek przebywania w siedzibie zleceniodawcy, rejestrowanie wejść i wyjść — to cechy typowe dla stosunku pracy, nie dla swobodnej umowy cywilnoprawnej.

Płatne urlopy i zwolnienia lekarskie – takie zapisy często pojawiają się w umowach B2B, a jeszcze częściej są praktycznie zapewnianie wykonawców, mogą stanowić kolejny argument za uznaniem przez PIP, że łącząca strony umowa ma cechy stosunku pracy.

Pułapka nazwy i pułapka umowy

Dwie rzeczy nie chronią przed reklasyfikacją: ani nazwa umowy (B2B, zlecenie, umowa o świadczenie usług), ani sama treść dokumentu. Inspektor pracy będzie badał to, jak współpraca wygląda w praktyce — co można ustalić na podstawie zeznań pracowników/zleceniodawców/wykonawców, e-maili, grafików, regulaminów wewnętrznych i ewidencji czasu. Umowa, która formalnie wygląda jak wzorcowe B2B, a w rzeczywistości strony funkcjonują w reżimie pracowniczym, nie zapewni firmie oczekiwanej ochrony.

Ryzyko finansowe — co grozi i w jakiej kwocie?

Kary bezpośrednie

Maksymalna grzywna za zawieranie umów cywilnoprawnych w warunkach charakterystycznych dla stosunku pracy wzrosła dwukrotnie — z 30 000 zł do 60 000 zł. W przypadku recydywy (kolejne naruszenie w ciągu dwóch lat) górna granica wynosi 90 000 zł. Inspektor może też nałożyć mandat na miejscu — do 5 000 zł, a przy recydywie do 10 000 zł.

Zaległości składkowe i podatkowe

Decyzja PIP wywołuje skutki od dnia jej wydania — nie wstecz. Nie oznacza to jednak, że historia jest bezpieczna, jednak ZUS i urzędy skarbowe mają własne uprawnienia kontrolne i mogą sięgać do pięciu lat wstecz, niezależnie od postępowania inspekcji pracy.

Roszczenia samego pracownika

Pracownik, którego stosunek pracy zostanie potwierdzony, zyskuje roszczenia wynikające z prawa pracy: o ekwiwalent za niewykorzystany urlop, o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, o prawidłowe odprowadzenie składek, etc. Roszczenia te mogą być dochodzone przed sądem pracy niezależnie od postępowania przed PIP.

Plan działania dla pracodawcy

Zanim wejdzie inspektor — zrób audyt

Pierwszym i najważniejszym krokiem jest rzetelny przegląd własnych umów. Nie wystarczy przejrzeć dokumenty — trzeba przyjrzeć się codziennej praktyce. Jak naprawdę wyglądają relacje ze współpracownikami B2B? Czy mają stałe godziny pracy? Czy korzystają wyłącznie ze sprzętu firmy? Czy raportują do przełożonych? Czy i jaki mają zakaz konkurencji?

Szczególną uwagę warto poświęcić osobom, które od wielu lat współpracują z firmą jako jedynym zleceniodawcą, pracują w jej siedzibie i wykonują takie same zadania jak pracownicy etatowi na analogicznych stanowiskach.

Rozważ ze skorzystania z okresu abolicji

Ustawa przewiduje 12-miesięczny okres przejściowy. Pracodawca, który w tym czasie dobrowolnie zawrze ze współpracownikiem umowę o pracę nie będzie podlegał odpowiedzialności za wykroczenia popełnione przed wejściem ustawy w życie. To może być realna szansa na uregulowanie stosunków zatrudnienia bez grzywny.

Rozważ o wystąpienie o wydanie interpretacji indywidualnej Głównego Inspektora Pracy

Nowelizacja wprowadza instytucję nieznaną dotąd w prawie pracy: interpretację indywidualną wydawaną przez Głównego Inspektora Pracy. Na wniosek przedsiębiorcy GIP ocenia, czy opisana we wniosku relacja stanowi stosunek pracy w rozumieniu Kodeksu pracy. Opłata wynosi 40 zł. Interpretacja jest wydawana w ciągu 30 dni.

Mechanizm działa podobnie jak interpretacja podatkowa: jeśli przedsiębiorca opisze rzeczywisty stan faktyczny i GIP potwierdzi, że nie mamy do czynienia ze stosunkiem pracy, inspektor przeprowadzający późniejszą kontrolę nie może nałożyć sankcji za ten konkretny model współpracy. Ochrona jest jednak warunkowa — jeśli w toku kontroli okaże się, że rzeczywistość różni się od opisu we wniosku, interpretacja nie chroni spółki.

Zadbaj o spójność praktyki z treścią umowy

Same nowe wzory umów mogą nie być wystarczające, jeśli faktyczna praktyka nie ulegnie zmianie. Obok przeglądu umów z kontraktorami i dokumentacji wewnętrznej, warto przede wszystkim dokonać audytu procesów funkcjonujących w firmie.

Podsumowanie

Nowelizacja ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy nie zmienia tego, czym jest stosunek pracy. Rozszerza tylko katalog instytucji, który może to ustalić. Przez ponad dwadzieścia lat barierą ochronną była długotrwałość postępowania sądowego. Od 8 lipca 2026 r. tej bariery już nie będzie. Dlatego przedsiębiorco – teraz jest już ostatni moment na wykonanie audytu umów funkcjonujących w Twojej organizacji.