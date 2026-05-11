Czas pracy w maju i czerwcu 2026 - ile dni pracy i wolnych oraz kiedy wypada kolejny długi weekend

Czas pracy w maju i czerwcu 2026 - ile dni pracy i wolnych oraz kiedy wypada kolejny długi weekend

11 maja 2026, 10:59
[Data aktualizacji 11 maja 2026, 11:23]
Marta Borysiuk
kalendarz, pracownik, komputer
W 2026 roku układ dni wolnych i pracy różni się między miesiącami. Maj wypada korzystniej pod względem liczby dni wolnych, natomiast w czerwcu jest ich już mniej.
Choć majówka 2026 już za nami, wiele osób sprawdza kalendarz w poszukiwaniu kolejnej okazji do dłuższego odpoczynku. Jak wygląda wymiar czasu pracy w maju i czerwcu 2026 roku i kiedy pojawi się następne święto, które pozwoli wydłużyć weekend bez konieczności brania urlopu?

W 2026 roku układ świąt sprawia, że maj wypada wyjątkowo korzystnie dla pracowników, natomiast czerwiec oznacza już więcej pracy i mniej dni wolnych niż w poprzednim roku.

Maj 2026 - ile dni pracy i wolnego?

Maj 2026 r. należy do miesięcy z mniejszą liczbą godzin pracy. W tym miesiącu przypada:

  • 20 dni pracy,
  • 160 godzin pracy,
  • 11 dni wolnych.

Na liczbę dni wolnych w maju wpływają weekendy oraz święta ustawowo wolne od pracy. Tegoroczna majówka ułożyła się wyjątkowo korzystnie dla pracowników, czyli 1 maja 2026 r. wypadł w piątek, co pozwoliło wielu osobom skorzystać z trzydniowego weekendu bez konieczności brania urlopu.

Czerwiec 2026 - ile dni pracy i wolnego?

Czerwiec 2026 r. przyniesie więcej dni pracy niż maj. W tym miesiącu wypada:

  • 21 dni pracy,
  • 168 godzin pracy,
  • 9 dni wolnych.

Mimo większej liczby godzin pracy, czerwiec nadal daje szansę na dłuższy odpoczynek. Boże Ciało w 2026 roku wypada 4 czerwca, czyli w czwartek. Osoby, które zdecydują się wziąć urlop w piątek 5 czerwca, mogą zyskać cztery dni wolnego z rzędu.

Dzień wolny za święto w sobotę w 2026 r. - różne zasady w zależności od instytucji i organizacji pracy

W czerwcu 2026 roku sytuacja dotycząca dni wolnych od pracy może być różna w zależności od instytucji i przyjętych rozwiązań organizacyjnych. W niektórych jednostkach dzień 5 czerwca 2026 r. (piątek) jest wyznaczany jako wolny od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 15 sierpnia 2026 r. Z kolei w innych przypadkach stosuje się odmienny model, polegający na wyznaczeniu dnia wolnego i jednoczesnym wskazaniu terminu jego odpracowania, np. w późniejszym okresie czerwca (w sobotę).

Jak oblicza się wymiar czasu pracy?

Wymiar czasu pracy ustala się zgodnie z przepisami Kodeksu pracy. Pod uwagę bierze się liczbę pełnych tygodni w miesiącu, dodatkowe dni robocze oraz święta ustawowo wolne od pracy przypadające w dni inne niż niedziela.

Każde takie święto obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Dlatego miesiące z większą liczbą świąt często oznaczają mniej pracy przy zachowaniu pełnego wynagrodzenia.

Kiedy kolejny długi weekend po czerwcu 2026?

Po Bożym Ciele kolejną okazją do dłuższego odpoczynku będzie sierpień. 15 sierpnia 2026 r. (Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny oraz Święto Wojska Polskiego) przypada w sobotę. W związku z tym pracownicy będą mogli odebrać dodatkowy dzień wolny w innym terminie, zgodnie z zasadami obowiązującymi w miejscu pracy.

Dodatkowy dzień wolny za święto w sobotę - komu przysługuje i jak jest wyznaczany w 2026 r.

Zgodnie z zarządzeniem Premiera, piątek 14 sierpnia 2026 r. będzie dniem wolnym od pracy w zamian za święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przypadające w sobotę 15 sierpnia. Dotyczy to wyłącznie członków korpusu służby cywilnej, którzy zyskają trzy dni wolnego z rzędu, czyli od piątku do niedzieli (bez konieczności brania urlopu).

Do korpusu służby cywilnej należą osoby zatrudnione w administracji rządowej, w tym m.in. pracownicy ministerstw, urzędów centralnych, urzędów wojewódzkich, administracji zespolonej oraz jednostek budżetowych obsługujących organy państwa. Zaliczają się do niego również m.in. powiatowi i graniczni lekarze weterynarii oraz pracownicy wybranych służb, takich jak Biuro Spraw Wewnętrznych Policji czy Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji.

Dodatkowy dzień wolny za święto w sobotę. Kto może z niego skorzystać w 2026 roku?

Warto przy tym pamiętać, że dodatkowy dzień wolny za święto przypadające w sobotę nie dotyczy wyłącznie administracji publicznej. Taka zasada obejmuje wszystkich pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, o ile sobota jest dla nich dniem wolnym wynikającym z harmonogramu czasu pracy. W efekcie także osoby pracujące w sektorze prywatnym mogą odebrać inny dzień wolny w zamian za święto wypadające w sobotę.

Różnice dotyczą głównie organizacji tego dnia. W urzędach i administracji publicznej terminy wolnych dni są zwykle ustalane odgórnie, w formie zarządzeń. W firmach prywatnych decyzja należy do pracodawcy, który wyznacza dzień wolny, biorąc pod uwagę potrzeby organizacyjne, a często także propozycje pracowników.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2026 r.

  • 1 stycznia - Nowy Rok (czwartek)
  • 6 stycznia - Święto Trzech Króli (wtorek)
  • 5 kwietnia - Wielkanoc (niedziela)
  • 6 kwietnia - Poniedziałek Wielkanocny (poniedziałek)
  • 1 maja - Święto Pracy (piątek)
  • 3 maja - Święto Konstytucji 3 Maja (niedziela)
  • 24 maja - Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki) (niedziela)
  • 4 czerwca - Boże Ciało (czwartek)
  • 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny / Święto Wojska Polskiego (sobota)
  • 1 listopada - Wszystkich Świętych (niedziela)
  • 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości (środa)
  • 24 grudnia - Wigilia Bożego Narodzenia (czwartek)
  • 25 grudnia - Boże Narodzenie - pierwszy dzień (piątek)26 grudnia - Boże Narodzenie - drugi dzień (sobota)
Podstawa prawna

Zarządzenie nr 2 Prezesa Rady Ministrów z 5 stycznia 2026 r., z dnia 5 stycznia 2026 r. w sprawie wyznaczenia dla członków korpusu służby cywilnej dni wolnych od pracy

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (t.j. DZ. U. z 2025 poz. 277)

Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. DZ. U. z 1951 poz. 28)

Źródło: INFOR
