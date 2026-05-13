Strona główna » Kadry » Ubezpieczenia społeczne » Ubezp. emerytalne i rentowe » Jak załatwić orzeczenie o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym?

Jak załatwić orzeczenie o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym?

13 maja 2026, 08:21
Kinga Piwowarska
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Jak załatwić orzeczenie o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym?
Jak załatwić orzeczenie o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym?
Shutterstock

Jeżeli podlegasz ubezpieczeniu wyłącznie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, masz prawo ubiegać się o stwierdzenie całkowitej bądź częściowej niezdolności do wykonywania prac w gospodarstwie rolnym. Taka decyzja jest niezbędna, aby otrzymać wiele form wsparcia z KRUS.

Decyzja o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym - co daje?

Jeżeli podlegasz ubezpieczeniu wyłącznie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, masz prawo ubiegać się o stwierdzenie całkowitej bądź częściowej niezdolności do wykonywania prac w gospodarstwie rolnym. Taka decyzja jest niezbędna, aby otrzymać rentę rolniczą oraz pozostałe świadczenia przysługujące w ramach rolniczego ubezpieczenia społecznego – między innymi rentę rodzinną po zmarłym ubezpieczonym, skierowanie na leczenie rehabilitacyjne czy rekomendację zmiany zawodu.

Kto może załatwić orzeczenie o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym?

O wydanie orzeczenia mogą wnioskować:

  • rolnicy prowadzący indywidualne gospodarstwo,
  • współmałżonkowie rolników,
  • osoby powyżej 16. roku życia, które mieszkają w tym samym gospodarstwie domowym i regularnie wspomagają jego prowadzenie.

Renta rolnicza z tytułu pracy na roli - wniosek 2026

Procedura uzyskania orzeczenia wygląda tak: w pierwszej kolejności należy złożyć wniosek o rentę rolniczą z powodu niezdolności do pracy w gospodarstwie lub niemożności samodzielnego funkcjonowania. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica bądź opiekuna prawnego, natomiast w imieniu osoby ubezwłasnowolnionej dokument składa i podpisuje jej opiekun prawny lub kurator. Formularz wniosku jest dostępny na portalu www.gov.pl/web/krus w sekcji „Formularze i wnioski – świadczenia".

Do wniosku trzeba dołączyć:

  1. kwestionariusz dotyczący okresów ubezpieczenia rolniczego oraz okresów wliczanych do tego ubezpieczenia (druk KRUS SR-21),
  2. zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza prowadzącego w ciągu ostatnich 30 dni, sporządzone na formularzu KRUS N-14, wraz z pełną dokumentacją medyczną potwierdzającą stan zdrowia (karty z poradni, wypisy szpitalne, wyniki badań diagnostycznych itp.),
  3. dodatkowe dokumenty zależne od indywidualnej sytuacji, np. świadectwa zatrudnienia, książeczkę wojskową, a także ewentualne zaświadczenie o dochodach lub stanie gospodarstwa.

Dokumentację można przekazać: bezpośrednio w najbliższej placówce KRUS – osobiście, za pośrednictwem pełnomocnika (na podstawie pisemnego upoważnienia) lub drogą pocztową, drogą elektroniczną – przez ePUAP bądź e-Doręczenia (z wykorzystaniem profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego) albo za pośrednictwem platformy eKRUS.

Renta rolnicza: lekarz orzecznik bada stan zdrowia, analizuje przedłożoną dokumentację medyczną i w razie potrzeby przeprowadza badanie

Po złożeniu kompletnego wniosku KRUS wyznacza termin wizyty lekarskiej. Podczas niej lekarz orzecznik bada stan zdrowia, analizuje przedłożoną dokumentację medyczną i w razie potrzeby przeprowadza badanie fizykalne. Na tej podstawie wydaje orzeczenie określające stopień niezdolności do pracy (całkowitą lub częściową), jej charakter (trwały lub czasowy wraz ze wskazaniem okresu) oraz ewentualną niezdolność do samodzielnego funkcjonowania.

Ważne

Jeżeli lekarz orzecznik uzna, że przedstawiona dokumentacja jest wystarczająca, ma możliwość wydania orzeczenia bez konieczności osobistej wizyty – tzw. orzeczenie zaoczne.

Orzeczenie nabiera mocy prawnej po upływie 14 dni od jego weryfikacji przez regionalnego inspektora KRUS.

Odwołanie do komisji lekarskiej KRUS w terminie 14 dni od otrzymania decyzji

W razie odmowy ze strony lekarza orzecznika przysługuje odwołanie do komisji lekarskiej KRUS w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Jeśli komisja również wyda orzeczenie negatywne, można wnieść skargę do sądu okręgowego – wydziału pracy i ubezpieczeń społecznych – za pośrednictwem jednostki KRUS, która wydała decyzję, w ciągu miesiąca od jej doręczenia.

Właściwa jest placówka terenowa KRUS odpowiadająca miejscu zamieszkania wnioskodawcy. Wykaz oddziałów regionalnych i placówek terenowych KRUS znajduje się w bazie dostępnej na stronie www.gov.pl.

Niezdolność do pracy na roli daje możliwość skorzystania z rehabilitacji leczniczej z KRUS

KRUS zgodnie ze swym ustawowym obowiązkiem zapewnia rolnikom uprawnionym do świadczeń Kasy możliwość korzystania z rehabilitacji leczniczej. Rehabilitacja jest organizowana w formie 21-dniowych turnusów prowadzonych we własnych Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS (Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2757). Każdego roku z rehabilitacji leczniczej za pośrednictwem KRUS korzysta około 14 tys. osób.

Jak wskazuje KRUS: Głównym celem prowadzonej rehabilitacji jest zapobieganie inwalidztwu lub ograniczenie go do poziomu umożliwiającego ubezpieczonemu dalsze wykonywanie pracy w gospodarstwie rolnym, a w przypadku osób, które zdolność do pracy utraciły jej przywrócenie, o ile jest to możliwe w wyniku leczenia i rehabilitacji. Z tego względu należy podkreślić, że rehabilitacja nie jest adresowana do wszystkich rolników objętych ubezpieczeniem społecznym. Osoba, która chce skorzystać z rehabilitacji organizowanej przez KRUS, musi spełniać określone wymogi.

105% wskaźnika cen decyduje o lipcowej waloryzacji. W tym roku jej nie ma, ale i tak od 1 lipca 50 tys. osób dostanie wyższe minimalne wynagrodzenie niż w 2025. Dla kogo i dlaczego?
105% wskaźnika cen decyduje o lipcowej waloryzacji. W tym roku jej nie ma, ale i tak od 1 lipca 50 tys. osób dostanie wyższe minimalne wynagrodzenie niż w 2025. Dla kogo i dlaczego?
Jeden dokument a zmienia tak wiele. ZUS, MRPiPS, NFZ, PFRON zdecydowali w sprawie osób z niepełnosprawnościami
Jeden dokument a zmienia tak wiele. ZUS, MRPiPS, NFZ, PFRON zdecydowali w sprawie osób z niepełnosprawnościami
Stażowe: można otrzymać 48 000 zł w ramach programu Stabilne Zatrudnienie z PFRON
Stażowe: można otrzymać 48 000 zł w ramach programu Stabilne Zatrudnienie z PFRON
Kadry
Od 1 czerwca pracodawcy będą więcej wpłacać na PFRON
13 maja 2026

Od 1 czerwca zwiększy się wysokość wpłat na PFRON. Pracodawcy będą wpłacać 3887,31 zł za pracownika. Jest to efekt wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w pierwszym kwartale 2026 r.
Symbol niepełnosprawności 03-L. Co przysługuje w 2026 roku? [Przykłady]
13 maja 2026

Jakie jest znaczenie kodu 03-L w orzeczeniu? Na jakie wsparcie mogą liczyć osoby z niepełnosprawnościami w 2026 roku? Oto najważniejsze informacje i kilka przykładowych przywilejów.
Ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy. Jak obliczać i kiedy wypłacać?
12 maja 2026

Urlop wypoczynkowy należy wykorzystywać w naturze. Jeżeli jest to niemożliwe z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, wówczas pracownik ma prawo do ekwiwalentu pieniężnego. Podstawą do obliczenia ekwiwalentu jest wynagrodzenie pracownika oraz inne świadczenia ze stosunku pracy.
Czy Polacy są zadowoleni ze swojej pracy i ilu zatrudnionych sygnalizuje przeciążenie obowiązkami? [Barometr rynku pracy 2026]
12 maja 2026

Zgodnie z „Barometrem rynku pracy 2026” ponad 70% aktywnych zawodowo deklaruje zadowolenie z obecnej pracy, podczas gdy odmienne zdanie ma co dziesiąty respondent. Jednocześnie 42% zatrudnionych sygnalizuje przeciążenie obowiązkami, co wskazuje, że wysoka satysfakcja nie przekłada się u znacznej części pracowników na brak presji i nadmiernego obciążenia zadaniami.

Za jakie dni odbieramy wolne 2026? Jakie dni wolne za święto w sobotę przysługują w 2026 roku? Premier podjął już decyzję
12 maja 2026

Za jakie dni odbieramy wolne w 2026 roku? Kalendarz przewiduje dodatkowe dni wolne za święta przypadające w sobotę. W 2026 roku będą aż dwa takie przypadki, dlatego wiele osób już sprawdza jak najlepiej wykorzystać wolne i wydłużyć weekendy. Przepisy Kodeksu pracy jasno określają, komu przysługuje dzień wolny za święto w sobotę i kiedy pracodawca musi go oddać. W artykule wyjaśniamy, za które święta przysługuje wolne i kiedy można je odebrać.
Stażowe: można otrzymać 48 000 zł w ramach programu Stabilne Zatrudnienie z PFRON
12 maja 2026

Przekazujemy ważne informacje w ramach programu: „Stażysta Plus” z PFRON, gdzie można zyskać 48 000 zł na staż na rzecz konkretnej grupy osób. Ruszył nabór wniosków, ale sam program obowiązuje nie tylko w 2026 r., ale i w 2027. Co trzeba wiedzieć?
Czas pracy w maju i czerwcu 2026 - ile dni pracy i wolnych oraz kiedy wypada kolejny długi weekend
11 maja 2026

Choć majówka 2026 już za nami, wiele osób sprawdza kalendarz w poszukiwaniu kolejnej okazji do dłuższego odpoczynku. Jak wygląda wymiar czasu pracy w maju i czerwcu 2026 roku i kiedy pojawi się następne święto, które pozwoli wydłużyć weekend bez konieczności brania urlopu?

Patologia na rynku pracy: nowy pracownik zarabia więcej niż wieloletni. Czy nowe przepisy w końcu to zmienią?
10 maja 2026

Na polskim rynku pracy obecnie często dochodzi do patologicznej sytuacji, kiedy nowy pracownik zarabia więcej od wieloletniego specjalisty zatrudnionego w firmie. Aktualnie Polska pracuje nad wdrożeniem ostatnich przepisów wynikających z dyrektywy unijnej o jawności wynagrodzeń. Trwają konsultacje projektu ustawy o wzmocnieniu stosowania prawa do jednakowego wynagrodzenia mężczyzn i kobiet za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości. Starsi pracownicy pokładają w niej duże nadzieje na podwyżki.
Jak często pracujemy w weekendy? Coraz rzadziej
09 maja 2026

Coraz mniej osób pracuje w weekendy, od 2015 r. w Polsce udział takich osób zmniejszył się prawie o połowę i wynosi obecnie 8 proc. - wynika z danych Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE). To trzeci najniższy wynik w Unii Europejskiej.
