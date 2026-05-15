Strona główna » Kadry » Wypowiedzenie » Wypowiedzenie umowy o pracę » Czy pracownik musi podpisać wypowiedzenie? Sprawdź, co zrobi pracodawca

Czy pracownik musi podpisać wypowiedzenie? Sprawdź, co zrobi pracodawca

15 maja 2026, 10:51
Justyna Klupa
Justyna Klupa
Z wykształcenia prawniczka, z zamiłowania redaktorka. Zaczynała w „Pulsie Biznesu”, a dziś współtworzy redakcję serwisu GazetaPrawna.pl, gdzie pisze głównie o prawie, społeczeństwie i biznesie. Lubi opowiadać o ludziach stojących za sukcesem firm i o tym, jak pasja spotyka się z profesjonalizmem. Z zainteresowaniem śledzi rozwój polskich marek modowych oraz to, jak prawo i gospodarka wpływają na branże kreatywne. Fanka dobrej kawy i pudelków. W wolnym czasie podróżuje, słucha muzyki i sięga po reportaże.
Mężczyzna z kartonem w dłoniach idzie przez biuro, mijając innego mężczyznę
Pracownik nie musi podpisać wypowiedzenia umowy o pracę. Pracodawca ma inne opcje, dzięki którym potwierdzi wręczenie dokumentu
Otrzymanie wypowiedzenia z pracy to potężny stres. Wielu pracowników w przypływie emocji uważa, że jeśli nie podpisze dokumentu, zwolnienie będzie nieważne. Czy odmowa przyjęcia pisma od pracodawcy rzeczywiście może uratować etat? Wyjaśniamy, jak przepisy prawa pracy regulują tę kwestię i jakie błędy najczęściej popełniają zatrudnieni.

Zwolnienie z pracy i ogromny stres. Czy masz trzeba podpisać wypowiedzenie?

Otrzymanie wypowiedzenia to dla wielu pracowników trudna i stresująca sytuacja. W praktyce często pojawiają się pytania dotyczące samej procedury rozwiązania stosunku pracy, a szczególnie tego, czy pracownik ma obowiązek podpisać wypowiedzenie umowy o pracę przygotowane przez pracodawcę.

Odmowa podpisania wypowiedzenia umowy o pracę. Czy to w ogóle coś zmienia?

Pracownicy powinni mieć świadomość, że brak ich podpisu na wypowiedzeniu nie powoduje jego nieważności. W praktyce oznacza to, że decyzja zatrudnionego niczego nie zmienia. Zgodnie z przepisami wypowiedzenie umowy o pracę jest jednostronnym oświadczeniem woli pracodawcy. Oznacza to, że decyzja o rozwiązaniu umowy staje się skuteczna niezależnie od tego, czy zatrudniony zaakceptuje ją i podpisze dokument.

Podpis zatrudnionego pełni wyłącznie funkcję potwierdzenia odbioru pisma. Nie oznacza zgody na zwolnienie ani akceptacji powodów wypowiedzenia. Pracownik może więc odmówić podpisania dokumentu, jednak nie wpływa to na ważność samego wypowiedzenia.

Pracownik nie chce podpisać wypowiedzenia. Oto co zrobi pracodawca

W praktyce zdarza się, że zatrudniony odmawia podpisania wypowiedzenia. Co w takiej sytuacji? Pracodawca, dla celów dowodowych, może zadbać o:

  • sporządzenie adnotacji o odmowie złożenia podpisu,
  • przekazanie wypowiedzenia w obecności świadka,
  • wysłanie dokumentu listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

W praktyce najważniejsze jest udokumentowanie, że pracownik miał możliwość zapoznania się z treścią wypowiedzenia.

Od kiedy liczy się okres wypowiedzenia umowy, jeśli nie było podpisu?

Zgodnie z prawem za skuteczne doręczenie wypowiedzenia umowy o pracę uznaje się moment, w którym zatrudniony mógł zapoznać się z dokumentem. Nie ma znaczenia, czy faktycznie go podpisał. To właśnie od tej chwili rozpoczyna się bieg okresu wypowiedzenia.

Wyjątek od reguły. Kiedy podpis pracownika jest absolutnie konieczny?

Inaczej wygląda sytuacja przy rozwiązaniu umowy o pracę za porozumieniem stron. W takim przypadku konieczna jest zgoda zarówno pracownika, jak i pracodawcy. Brak podpisu jednej ze stron oznacza, że porozumienie nie zostało skutecznie zawarte, a stosunek pracy nadal trwa.

Najważniejsze informacje w skrócie

  • pracownik nie ma obowiązku podpisywania wypowiedzenia,
  • odmowa podpisu nie blokuje rozwiązania umowy o pracę,
  • podpis potwierdza jedynie odbiór dokumentu,
  • okres wypowiedzenia biegnie od momentu skutecznego doręczenia pisma,
  • podpis obu stron jest konieczny wyłącznie przy porozumieniu stron
Urlop regeneracyjny w Polsce: 3 miesiące płatnego wolnego dla pracowników po 7 latach pracy. Sprawdź propozycję
Pracownicy chcą podwyżek, firmy planują redukcje. Dane o rynku pracy w 2026 mogą niepokoić
Co 2 pracownik doświadcza dyskryminacji w pracy. Dlaczego zatrudnieni wybierają milczenie?
Lista płac już nie jest tylko paskiem wynagrodzenia. Dziś to centrum danych o firmie [Gość INFOR.pl]
15 maja 2026

Jeszcze kilka lat temu lista płac kojarzyła się głównie z papierowym paskiem wynagrodzenia wręczanym pracownikowi pod koniec miesiąca. Dziś jej rola jest znacznie szersza. To nie tylko dokument potwierdzający wysokość wynagrodzenia, ale także źródło danych wykorzystywanych do zarządzania organizacją, analiz kosztów czy monitorowania absencji.
Biznes może korzystać z wiedzy NGO o potrzebach osób z niepełnosprawnościami
15 maja 2026

Dzięki współpracy z trzecim sektorem firmy mają dostęp do wykwalifikowanych pracowników z niepełnosprawnościami. Wspólne działania organizacji pozarządowych i biznesu pozwalają też docierać z pomocą do najbardziej potrzebujących osób.
Zapisanie się do PPK: kiedy możliwy jest zapis w 7 dni zamiast 90 dni od zatrudnienia pracownika?
15 maja 2026

Zapisanie się do PPK jest możliwe szybciej niż 90 dni od zatrudnienia pracownika. W jakiej sytuacji zatrudniony może zacząć oszczędzać w programie wcześniej? Przepisy regulują sytuację, kiedy można zapisać pracownika do PPK w 7 dni.
Piątek po Bożym Ciele 2026 (5 czerwca). Dla jednych wolne, dla innych zwykły dzień pracy. Co decyduje o wolnym?
15 maja 2026

Dla jednych będzie dniem wolnym, dla innych zwykłym piątkiem w pracy. Chodzi o 5 czerwca 2026 r. po Bożym Ciele. W wielu przypadkach decyzja zapada indywidualnie, np. w urzędach, gdzie kierownictwo może wyznaczyć dzień wolny w ramach organizacji pracy, oraz w szkołach, gdzie o tzw. dniach dyrektorskich decydują dyrektorzy. W pozostałych branżach wszystko zależy od systemu czasu pracy i charakteru wykonywanych obowiązków. Kto w praktyce może liczyć na wolne tego dnia?
Jawność wynagrodzeń: kobiety zyskają twarde dane do skutecznych negocjacji podwyżek wynagrodzeń
14 maja 2026

Jawność wynagrodzeń: kobiety zyskają twarde dane do skutecznych negocjacji podwyżek wynagrodzeń. Problemem są sytuacje, w których różnica zarobków wynosi 20%, a zakres obowiązków jest identyczny. Rok 2027 r. będzie rokiem wielkich korekt w wynagrodzeniach. Czego pracodawcy obawiają się najbardziej? Na nasze pytania odpowiada ekspertka HR, Magda Maroń.
Bezpłatne leczenie na koszt NFZ. Kiedy ustaje prawo do świadczeń opieki zdrowotnej?
14 maja 2026

Prawo do bezpłatnych, czyli finansowanych ze środków publicznych, świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje osobom posiadającym ubezpieczenie zdrowotne. Gdy obowiązek takiego ubezpieczenia wygaśnie, to za świadczenia należy płacić z własnej kieszeni. Czy możliwe jest, aby nadal leczyć się na koszt NFZ?
Jedna odpowiedź na maila z pracy podczas L4 i możesz stracić zasiłek? Nowe przepisy zmieniają ważną rzecz
14 maja 2026

Jedna odpowiedź na maila z pracy podczas L4 może kosztować utratę zasiłku chorobowego. Od 13 kwietnia 2026 r. przepisy zmieniły się jednak w sposób, który po raz pierwszy wprost dopuszcza tzw. incydentalne czynności związane z pracą, ale tylko w określonych sytuacjach.

Najniższa płaca minimalna w 2027 r. to 4860,47 zł [WYWIAD]
14 maja 2026

Wiadomo już, że najniższa płaca minimalna, jaką można ustalić na 2027 r. wynosi 4860,47 zł. Jakie są mankamenty mechanizmu określania najniższej krajowej w Polsce? Czy lepszym pomysłem byłoby powiązanie jej z przeciętnym wynagrodzeniem?
Składka zdrowotna do 20. maja 2026 r. Roczne rozliczenie [ryczałt, podatek liniowy, skala podatkowa]. Najważniejsze daty dla przedsiębiorców w 2026 r.
14 maja 2026

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej do 20. maja 2026 r. - jak wygląda ryczałt, podatek liniowy, skala podatkowa? Co się zmieniło? Najważniejsze daty dla przedsiębiorców w 2026 r.
