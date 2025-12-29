Styczeń 2026 - godziny pracy i dni wolne od pracy w pierwszym miesiącu roku. Kalendarz stycznia 2026 roku zawiera 2 święta ustawowo wolne od pracy. Jak Nowy Rok i Święto Trzech Króli wypadają w tym roku?

Styczeń 2026 – dni wolne

Kalendarz stycznia 2026 roku przewiduje 31 dni, w tym 5 sobót, 4 niedziele i 2 święta ustawowo wolne od pracy. Ogólnie w styczniu 2026 roku jest 11 dni wolnych od pracy. Mamy 4 pełne weekendy i jedną dodatkową sobotę (9 dni weekendowych). W ustawie o dniach wolnych od pracy ustanowiono 2 święta styczniowe, które są wolne od pracy:

Nowy Rok (1 stycznia 2026 r. – czwartek) Objawienie Pańskie czyli Święto Trzech Króli (6 stycznia 2026 r. – wtorek)

To święta stałe czyli takie, które każdego roku występują 1 i 6 stycznia. Różnią się więc tylko z roku na rok dniami tygodnia. Dla porównania ruchomymi świętami są np. Zielone Świątki, Wielkanoc, Boże Ciało. Nie mamy tutaj stałych dat w kalendarzu.

Styczeń 2026 - dni robocze

W styczniu 2026 roku są 4 pełne tygodnie (licząc od poniedziałku do piątku) oraz 2 dodatkowe dni robocze i jedna sobota (4 x 5 + 2 = 22). Należy wziąć pod uwagę, że dwa wyżej wymienione święta wypadają w środku tygodnia (w innym dniu niż niedziela i sobota). W związku z tym wymiar czasu pracy w styczniu pomniejsza się o 16 godzin (2 x 8 godzin). Od 22 dni odejmujemy 2 i otrzymujemy wynik 20 dni roboczych w miesiącu.

Wymiar czasu pracy Styczeń 2026 dni robocze 20 godziny pracy 160 dni wolne od pracy 11

Styczeń 2026 - godziny pracy

20 dni roboczych x 8 godzin = 160 godzin pracy

W styczniu 2026 roku przepracujemy 160 godzin - o 8 godzin mniej niż w 2025 r. 160 to jedna z najczęściej występujących liczb godzin pracy w miesiącu w 2026 roku (styczeń, luty, maj, sierpień, listopad, grudzień). Najdłużej będziemy pracowali w lipcu - aż 184 godziny.

Jak liczyć godziny pracy w miesiącu?

O sposobie liczenia miesięcznej liczbie godzin pracy dowiadujemy się z art. 130 § 1 i 2 Kodeksu pracy. Oto jak zrobić to krok po kroku:

mnożenie 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w obowiązującym pracownika okresie rozliczeniowym; dodanie do otrzymanego wyniku iloczynu 8 godzin i liczby dni roboczych pozostałych do końca okresu rozliczeniowego; odjęcie od otrzymanego wyniku iloczynu 8 godzin i liczby świąt wypadających w dniu innym niż niedziela w danym okresie rozliczeniowym.

40 x 4 = 160

160 + (8 x 2) = 176

176 – 16 = 160

W ten sposób liczy się godziny pracy w przyjętym miesięcznym okresie rozliczeniowym. W styczniu 2026 roku będzie 160 godzin pracy.