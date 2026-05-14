REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Wynagrodzenia » Wynagrodzenie minimalne » Najniższa płaca minimalna w 2027 r. to 4860,47 zł [WYWIAD]

Najniższa płaca minimalna w 2027 r. to 4860,47 zł [WYWIAD]

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
14 maja 2026, 13:37
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
płaca minimalna 2027 najniższa krajowa minimalne wynagrodzenie za pracę
Minimalna płaca minimalna w 2027 r. to 4860,47 zł [WYWIAD]
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Wiadomo już, że najniższa płaca minimalna, jaką można ustalić na 2027 r. wynosi 4860,47 zł. Jakie są mankamenty mechanizmu określania najniższej krajowej w Polsce? Czy lepszym pomysłem byłoby powiązanie jej z przeciętnym wynagrodzeniem?

Płaca minimalna 2027 - 4860,47 zł

Redaktorka infor.pl, Emilia Panufnik: Na platformie X czytamy, że z Pana wyliczeń wynika, iż płaca minimalna w 2027 r. będzie musiała wynieść co najmniej 4860,47 zł lub 4974,92 zł. Czy to oznacza, że jest szansa, aby najniższa krajowa przekroczyła w przyszłym roku 5 tys. zł brutto? Na ile uważa Pan to za prawdopodobne?

REKLAMA

REKLAMA

Główny ekonomista FPP, wiceprezes zarządu CALPE, Łukasz Kozłowski: Teraz, po publikacji przez GUS danych o przeciętnym wynagrodzeniu za I kw. 2026 r. wiemy już, że ostatecznie gwarantowany ustawowo poziom płacy minimalnej w 2027 roku wyniesie 4860,47 zł. Wynika to z faktu, iż relacja płacy minimalnej do przeciętnego wynagrodzenia za pierwszy kwartał wyniosła 50,3%, w związku z czym przyrost skorygowanej o wskaźnik weryfikacyjny płacy minimalnej nie musi być dodatkowo powiększany o 2/3 prognozowanego wzrostu realnego PKB. To jest ustawowe minimum, natomiast w wyniku negocjacji w Radzie Dialogu Społecznego, a w przypadku ich niepowodzenia w efekcie decyzji rządu, płaca minimalna może być ustalona na wyższym poziomie. Nie sądzę, byśmy jako strona pracodawców mogli zgodzić się na aż tak daleko idący wzrost minimalnego wynagrodzenia. W przypadku braku jednomyślności, swoboda decyzyjna jest po stronie rządu, który ustala poziom w drodze rozporządzenia Rady Ministrów. Trudno z góry przewidywać, jaka będzie decyzja w tym roku, ponieważ zawsze jest ona uwarunkowana doraźnymi czynnikami.

Lukasz Kozlowski ekonomista płaca minimalna 2027

Łukasz Kozłowski - główny ekonomista FPP, wiceprezes zarządu CALPE

Źródło zewnętrzne

Jaka Pana zdaniem byłaby najbardziej odpowiednia podwyżka płacy w przyszłym roku?

Płaca minimalna w Polsce na przestrzeni bieżącej dekady rosła dynamicznie i osiągnęła wysoki poziom na tle krajów naszego regionu. Nadal przekracza ona również 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. Z tego względu wydaje się, że w tym roku odpowiednie będzie pozostanie przy tym, co gwarantuje mechanizm ustawowy.

REKLAMA

Mankamenty mechanizmu ustalania płacy minimalnej w Polsce

Jak ocenia Pan aktualny mechanizm ustalania minimalnego wynagrodzenia za pracę w Polsce?

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Obecny mechanizm ustalania płacy minimalnej ujawnił na przestrzeni ostatnich lat szereg poważnych mankamentów, które powinny skłonić nas do odejścia od obecnego modelu oraz zastąpienia go bardziej efektywnym i przewidywalnym mechanizmem. Przede wszystkim brakuje mechanizmu wskaźnika weryfikacyjnego dla prognoz PKB, które podobnie jak w przypadku inflacji nie zawsze pokrywają się z późniejszą rzeczywistością. Po drugie, wskaźnik weryfikacyjny dotyczący inflacji stosowany jest również wtedy, gdy decyzja w zakresie wzrostu płacy minimalnej znacząco przewyższała ustawową gwarancję. To też zakłóca spójność działania mechanizmu waloryzacyjnego.

Płaca minimalna powiązana z przeciętnym wynagrodzeniem

Czy lepszym rozwiązaniem byłoby powiązanie płacy minimalnej z przeciętnym wynagrodzeniem?

Tak, uważam, że stabilizacja płacy minimalnej w relacji do poziomu przeciętnego wynagrodzenia zapewniłaby większą stabilność i przewidywalność, również w perspektywie wieloletniej, dla przedsiębiorstw. Takie rozwiązanie byłoby również korzystne dla pracowników, ponieważ de facto wzmacniałoby ustawową gwarancję wzrostu najniższych płac w stosunku do obecnego systemu, opartego na waloryzacji bazującej na prognozie inflacji oraz – w określonych przypadkach – 2/3 prognozowanego wzrostu realnego PKB.

Jawność wynagrodzeń w 2027 r.

Korzystając z okazji, chciałabym zapytać o Projekt ustawy o wzmocnieniu stosowania prawa do jednakowego wynagrodzenia mężczyzn i kobiet za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości. Kiedy, wedle Pana wiedzy, można spodziewać się wejścia w życie ustawy? Czy będzie ona miała realny wpływ na respektowanie zasady równego wynagradzania za pracę jednakowej wartości i wyrównywanie luki płacowej?

Dyskusje w tym zakresie prowadzone są przede wszystkim w Zespole ds. prawa pracy Rady Dialogu Społecznego. Wygląda na to, że większość przepisów wspomnianej ustawy zacznie funkcjonować w 2027 roku. Jako Federacja Przedsiębiorców Polskich wyrażaliśmy wątpliwości w odniesieniu do projektowanych przepisów w tym zakresie, które będą nakładać na pracodawców szereg dodatkowych obowiązków i obciążeń o charakterze administracyjnym.

Bardzo dziękuję za udzielenie odpowiedzi.

Zobacz również:
Powiązane
Najniższa krajowa i stawka godzinowa 2026 i 2027 r.
Najniższa krajowa i stawka godzinowa 2026 i 2027 r.
Pracowała 20 lat na najniższej krajowej. Przechodzi na emeryturę w 2026 r. Ile ZUS wyliczy jej świadczenia?
Pracowała 20 lat na najniższej krajowej. Przechodzi na emeryturę w 2026 r. Ile ZUS wyliczy jej świadczenia?
Najniższa krajowa 2026 netto dla osób do 26 roku życia
Najniższa krajowa 2026 netto dla osób do 26 roku życia
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Jawność wynagrodzeń: kobiety zyskają twarde dane do skutecznych negocjacji podwyżek wynagrodzeń
14 maja 2026

Jawność wynagrodzeń: kobiety zyskają twarde dane do skutecznych negocjacji podwyżek wynagrodzeń. Problemem są sytuacje, w których różnica zarobków wynosi 20%, a zakres obowiązków jest identyczny. Rok 2027 r. będzie rokiem wielkich korekt w wynagrodzeniach. Czego pracodawcy obawiają się najbardziej? Na nasze pytania odpowiada ekspertka HR, Magda Maroń.
Bezpłatne leczenie na koszt NFZ. Kiedy ustaje prawo do świadczeń opieki zdrowotnej?
14 maja 2026

Prawo do bezpłatnych, czyli finansowanych ze środków publicznych, świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje osobom posiadającym ubezpieczenie zdrowotne. Gdy obowiązek takiego ubezpieczenia wygaśnie, to za świadczenia należy płacić z własnej kieszeni. Czy możliwe jest, aby nadal leczyć się na koszt NFZ?
Jedna odpowiedź na maila z pracy podczas L4 i możesz stracić zasiłek? Nowe przepisy zmieniają ważną rzecz
14 maja 2026

Jedna odpowiedź na maila z pracy podczas L4 może kosztować utratę zasiłku chorobowego. Od 13 kwietnia 2026 r. przepisy zmieniły się jednak w sposób, który po raz pierwszy wprost dopuszcza tzw. incydentalne czynności związane z pracą, ale tylko w określonych sytuacjach.
Najniższa płaca minimalna w 2027 r. to 4860,47 zł [WYWIAD]
14 maja 2026

Wiadomo już, że najniższa płaca minimalna, jaką można ustalić na 2027 r. wynosi 4860,47 zł. Jakie są mankamenty mechanizmu określania najniższej krajowej w Polsce? Czy lepszym pomysłem byłoby powiązanie jej z przeciętnym wynagrodzeniem?

REKLAMA

Składka zdrowotna do 20. maja 2026 r. Roczne rozliczenie [ryczałt, podatek liniowy, skala podatkowa]. Najważniejsze daty dla przedsiębiorców w 2026 r.
14 maja 2026

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej do 20. maja 2026 r. - jak wygląda ryczałt, podatek liniowy, skala podatkowa? Co się zmieniło? Najważniejsze daty dla przedsiębiorców w 2026 r.
Osoby w wieku 50+ muszą sprawdzić, ile emerytury otrzymają. Kiedy przejść na emeryturę, aby wystarczyło pieniędzy na życie?
14 maja 2026

Osoby w wieku 50+ mogą, a nawet powinni sprawdzić, ile emerytury otrzymają. Dzięki możliwościom z ZUS dowiesz się, kiedy przejść na emeryturę, aby wystarczyło pieniędzy na życie. Już teraz trzeba myśleć o emeryturze, by odpowiednio się do niej przygotować. ZUS organizuje w tym temacie bezpłatne szkolenie dla nauczycieli.
Od 765,03 zł do 956,29 zł - wyższe wynagrodzenia pracowników młodocianych
14 maja 2026

Od 1 czerwca rosną minimalne stawki wynagrodzenia pracowników młodocianych . Dotyczy to zarówno uczniów branżowych szkół I stopnia odbywających naukę zawodu, jak i osób przyuczanych do wykonywania określonej pracy. To skutek wzrostu wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w pierwszym kwartale 2026 r.
Od 1 czerwca pracodawcy będą więcej wpłacać na PFRON
14 maja 2026

Od 1 czerwca zwiększy się wysokość wpłat na PFRON. Pracodawcy będą wpłacać 3887,31 zł za pracownika. Jest to efekt wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w pierwszym kwartale 2026 r.

REKLAMA

Symbol niepełnosprawności 03-L. Co przysługuje w 2026 roku? [Przykłady]
14 maja 2026

Jakie jest znaczenie kodu 03-L w orzeczeniu? Na jakie wsparcie mogą liczyć osoby z niepełnosprawnościami w 2026 roku? Oto najważniejsze informacje i kilka przykładowych przywilejów.
Ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy. Jak obliczać i kiedy wypłacać?
14 maja 2026

Urlop wypoczynkowy należy wykorzystywać w naturze. Jeżeli jest to niemożliwe z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, wówczas pracownik ma prawo do ekwiwalentu pieniężnego. Podstawą do obliczenia ekwiwalentu jest wynagrodzenie pracownika oraz inne świadczenia ze stosunku pracy.
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA