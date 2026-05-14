Najniższa płaca minimalna w 2027 r. to 4860,47 zł [WYWIAD]
Wiadomo już, że najniższa płaca minimalna, jaką można ustalić na 2027 r. wynosi 4860,47 zł. Jakie są mankamenty mechanizmu określania najniższej krajowej w Polsce? Czy lepszym pomysłem byłoby powiązanie jej z przeciętnym wynagrodzeniem?
Płaca minimalna 2027 - 4860,47 zł
Redaktorka infor.pl, Emilia Panufnik: Na platformie X czytamy, że z Pana wyliczeń wynika, iż płaca minimalna w 2027 r. będzie musiała wynieść co najmniej 4860,47 zł lub 4974,92 zł. Czy to oznacza, że jest szansa, aby najniższa krajowa przekroczyła w przyszłym roku 5 tys. zł brutto? Na ile uważa Pan to za prawdopodobne?
Główny ekonomista FPP, wiceprezes zarządu CALPE, Łukasz Kozłowski: Teraz, po publikacji przez GUS danych o przeciętnym wynagrodzeniu za I kw. 2026 r. wiemy już, że ostatecznie gwarantowany ustawowo poziom płacy minimalnej w 2027 roku wyniesie 4860,47 zł. Wynika to z faktu, iż relacja płacy minimalnej do przeciętnego wynagrodzenia za pierwszy kwartał wyniosła 50,3%, w związku z czym przyrost skorygowanej o wskaźnik weryfikacyjny płacy minimalnej nie musi być dodatkowo powiększany o 2/3 prognozowanego wzrostu realnego PKB. To jest ustawowe minimum, natomiast w wyniku negocjacji w Radzie Dialogu Społecznego, a w przypadku ich niepowodzenia w efekcie decyzji rządu, płaca minimalna może być ustalona na wyższym poziomie. Nie sądzę, byśmy jako strona pracodawców mogli zgodzić się na aż tak daleko idący wzrost minimalnego wynagrodzenia. W przypadku braku jednomyślności, swoboda decyzyjna jest po stronie rządu, który ustala poziom w drodze rozporządzenia Rady Ministrów. Trudno z góry przewidywać, jaka będzie decyzja w tym roku, ponieważ zawsze jest ona uwarunkowana doraźnymi czynnikami.
Jaka Pana zdaniem byłaby najbardziej odpowiednia podwyżka płacy w przyszłym roku?
Płaca minimalna w Polsce na przestrzeni bieżącej dekady rosła dynamicznie i osiągnęła wysoki poziom na tle krajów naszego regionu. Nadal przekracza ona również 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. Z tego względu wydaje się, że w tym roku odpowiednie będzie pozostanie przy tym, co gwarantuje mechanizm ustawowy.
Mankamenty mechanizmu ustalania płacy minimalnej w Polsce
Jak ocenia Pan aktualny mechanizm ustalania minimalnego wynagrodzenia za pracę w Polsce?
Obecny mechanizm ustalania płacy minimalnej ujawnił na przestrzeni ostatnich lat szereg poważnych mankamentów, które powinny skłonić nas do odejścia od obecnego modelu oraz zastąpienia go bardziej efektywnym i przewidywalnym mechanizmem. Przede wszystkim brakuje mechanizmu wskaźnika weryfikacyjnego dla prognoz PKB, które podobnie jak w przypadku inflacji nie zawsze pokrywają się z późniejszą rzeczywistością. Po drugie, wskaźnik weryfikacyjny dotyczący inflacji stosowany jest również wtedy, gdy decyzja w zakresie wzrostu płacy minimalnej znacząco przewyższała ustawową gwarancję. To też zakłóca spójność działania mechanizmu waloryzacyjnego.
Płaca minimalna powiązana z przeciętnym wynagrodzeniem
Czy lepszym rozwiązaniem byłoby powiązanie płacy minimalnej z przeciętnym wynagrodzeniem?
Tak, uważam, że stabilizacja płacy minimalnej w relacji do poziomu przeciętnego wynagrodzenia zapewniłaby większą stabilność i przewidywalność, również w perspektywie wieloletniej, dla przedsiębiorstw. Takie rozwiązanie byłoby również korzystne dla pracowników, ponieważ de facto wzmacniałoby ustawową gwarancję wzrostu najniższych płac w stosunku do obecnego systemu, opartego na waloryzacji bazującej na prognozie inflacji oraz – w określonych przypadkach – 2/3 prognozowanego wzrostu realnego PKB.
Jawność wynagrodzeń w 2027 r.
Korzystając z okazji, chciałabym zapytać o Projekt ustawy o wzmocnieniu stosowania prawa do jednakowego wynagrodzenia mężczyzn i kobiet za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości. Kiedy, wedle Pana wiedzy, można spodziewać się wejścia w życie ustawy? Czy będzie ona miała realny wpływ na respektowanie zasady równego wynagradzania za pracę jednakowej wartości i wyrównywanie luki płacowej?
Dyskusje w tym zakresie prowadzone są przede wszystkim w Zespole ds. prawa pracy Rady Dialogu Społecznego. Wygląda na to, że większość przepisów wspomnianej ustawy zacznie funkcjonować w 2027 roku. Jako Federacja Przedsiębiorców Polskich wyrażaliśmy wątpliwości w odniesieniu do projektowanych przepisów w tym zakresie, które będą nakładać na pracodawców szereg dodatkowych obowiązków i obciążeń o charakterze administracyjnym.
Bardzo dziękuję za udzielenie odpowiedzi.
