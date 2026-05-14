Najniższa płaca minimalna w 2027 r. to 4860,47 zł [WYWIAD]

Wiadomo już, że najniższa płaca minimalna, jaką można ustalić na 2027 r. wynosi 4860,47 zł. Jakie są mankamenty mechanizmu określania najniższej krajowej w Polsce? Czy lepszym pomysłem byłoby powiązanie jej z przeciętnym wynagrodzeniem?

Płaca minimalna 2027 - 4860,47 zł

Redaktorka infor.pl, Emilia Panufnik: Na platformie X czytamy, że z Pana wyliczeń wynika, iż płaca minimalna w 2027 r. będzie musiała wynieść co najmniej 4860,47 zł lub 4974,92 zł. Czy to oznacza, że jest szansa, aby najniższa krajowa przekroczyła w przyszłym roku 5 tys. zł brutto? Na ile uważa Pan to za prawdopodobne?

REKLAMA

REKLAMA

Główny ekonomista FPP, wiceprezes zarządu CALPE, Łukasz Kozłowski: Teraz, po publikacji przez GUS danych o przeciętnym wynagrodzeniu za I kw. 2026 r. wiemy już, że ostatecznie gwarantowany ustawowo poziom płacy minimalnej w 2027 roku wyniesie 4860,47 zł. Wynika to z faktu, iż relacja płacy minimalnej do przeciętnego wynagrodzenia za pierwszy kwartał wyniosła 50,3%, w związku z czym przyrost skorygowanej o wskaźnik weryfikacyjny płacy minimalnej nie musi być dodatkowo powiększany o 2/3 prognozowanego wzrostu realnego PKB. To jest ustawowe minimum, natomiast w wyniku negocjacji w Radzie Dialogu Społecznego, a w przypadku ich niepowodzenia w efekcie decyzji rządu, płaca minimalna może być ustalona na wyższym poziomie. Nie sądzę, byśmy jako strona pracodawców mogli zgodzić się na aż tak daleko idący wzrost minimalnego wynagrodzenia. W przypadku braku jednomyślności, swoboda decyzyjna jest po stronie rządu, który ustala poziom w drodze rozporządzenia Rady Ministrów. Trudno z góry przewidywać, jaka będzie decyzja w tym roku, ponieważ zawsze jest ona uwarunkowana doraźnymi czynnikami.

Lukasz Kozlowski ekonomista płaca minimalna 2027 Łukasz Kozłowski - główny ekonomista FPP, wiceprezes zarządu CALPE Źródło zewnętrzne

Jaka Pana zdaniem byłaby najbardziej odpowiednia podwyżka płacy w przyszłym roku?

Płaca minimalna w Polsce na przestrzeni bieżącej dekady rosła dynamicznie i osiągnęła wysoki poziom na tle krajów naszego regionu. Nadal przekracza ona również 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. Z tego względu wydaje się, że w tym roku odpowiednie będzie pozostanie przy tym, co gwarantuje mechanizm ustawowy.

REKLAMA

Mankamenty mechanizmu ustalania płacy minimalnej w Polsce

Jak ocenia Pan aktualny mechanizm ustalania minimalnego wynagrodzenia za pracę w Polsce?

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Obecny mechanizm ustalania płacy minimalnej ujawnił na przestrzeni ostatnich lat szereg poważnych mankamentów, które powinny skłonić nas do odejścia od obecnego modelu oraz zastąpienia go bardziej efektywnym i przewidywalnym mechanizmem. Przede wszystkim brakuje mechanizmu wskaźnika weryfikacyjnego dla prognoz PKB, które podobnie jak w przypadku inflacji nie zawsze pokrywają się z późniejszą rzeczywistością. Po drugie, wskaźnik weryfikacyjny dotyczący inflacji stosowany jest również wtedy, gdy decyzja w zakresie wzrostu płacy minimalnej znacząco przewyższała ustawową gwarancję. To też zakłóca spójność działania mechanizmu waloryzacyjnego.

Płaca minimalna powiązana z przeciętnym wynagrodzeniem

Czy lepszym rozwiązaniem byłoby powiązanie płacy minimalnej z przeciętnym wynagrodzeniem?

Tak, uważam, że stabilizacja płacy minimalnej w relacji do poziomu przeciętnego wynagrodzenia zapewniłaby większą stabilność i przewidywalność, również w perspektywie wieloletniej, dla przedsiębiorstw. Takie rozwiązanie byłoby również korzystne dla pracowników, ponieważ de facto wzmacniałoby ustawową gwarancję wzrostu najniższych płac w stosunku do obecnego systemu, opartego na waloryzacji bazującej na prognozie inflacji oraz – w określonych przypadkach – 2/3 prognozowanego wzrostu realnego PKB.

Jawność wynagrodzeń w 2027 r.

Korzystając z okazji, chciałabym zapytać o Projekt ustawy o wzmocnieniu stosowania prawa do jednakowego wynagrodzenia mężczyzn i kobiet za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości. Kiedy, wedle Pana wiedzy, można spodziewać się wejścia w życie ustawy? Czy będzie ona miała realny wpływ na respektowanie zasady równego wynagradzania za pracę jednakowej wartości i wyrównywanie luki płacowej?

Dyskusje w tym zakresie prowadzone są przede wszystkim w Zespole ds. prawa pracy Rady Dialogu Społecznego. Wygląda na to, że większość przepisów wspomnianej ustawy zacznie funkcjonować w 2027 roku. Jako Federacja Przedsiębiorców Polskich wyrażaliśmy wątpliwości w odniesieniu do projektowanych przepisów w tym zakresie, które będą nakładać na pracodawców szereg dodatkowych obowiązków i obciążeń o charakterze administracyjnym.

Bardzo dziękuję za udzielenie odpowiedzi.