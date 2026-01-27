Luty 2026 - godziny pracy i dni wolne od pracy czyli jaka jest norma godzin w najkrótszym miesiącu w roku. Oto kalendarz lutego 2026 roku, który ma 28 dni. Czy w tym miesiącu jest niedziela handlowa?

Luty 2026 – kalendarz

Rok 2026 nie jest rokiem przestępnym, który występuje raz na cztery lata i charakteryzuje się tym, że do lutego dodawany jest dodatkowy dzień. W tym roku drugi miesiąc roku liczy 28 dni, a raz na cztery lata 29. Tym rokiem przestępnym był 2024 rok, a następnym będzie 2028. Jest to związane z ruchem Ziemi wokół Słońca, który wynosi 365,25 dnia. 0,25 dnia to 4 godziny. Skoro zwykły rok trwa 365 dni to dla wyrównania tej różnicy 6 godzin, co cztery lata (6x4=24 godziny = 1 doba) dodaje się 1 dodatkowy dzień w roku.

Luty 2026 - dni wolne od pracy

W Polsce dniami wolnymi od pracy są niedziele (ustawa o dniach wolnych od pracy) i zazwyczaj soboty (wynika to z kodeksowej zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy). W związku z tym w lutym 2026 roku jest 8 dni wolnych od pracy. W miesiącu tym wypadają bowiem 4 weekendy (8 dni weekendowych - 4 soboty i 4 niedziele).

Są to jedyne dni wolne w tym miesiącu, ponieważ ustawa o dniach wolnych od pracy nie przewiduje żadnych świąt w tym miesiącu. Ustawa wymienia 14 świąt, tzw. czerwonych kartek, które wypadają w innych miesiącach roku kalendarzowego i są to:

1 stycznia – Nowy Rok

6 stycznia – Święto Trzech Króli

pierwszy dzień Wielkiej Nocy

drugi dzień Wielkiej Nocy

1 maja – Święto Państwowe

3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja

pierwszy dzień Zielonych Świątek

dzień Bożego Ciała

15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

1 listopada – Wszystkich Świętych

11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości

24 grudnia - Wigilia Bożego Narodzenia

25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia

26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia

* W lutym nie wypada żadna z niedziel handlowych. Ostatnia była 25 stycznia, a kolejna będzie 29 marca 2026 r.

Luty 2026 - dni robocze

W lutym 2026 roku są 4 pełne tygodnie (4 x 5 = 20). W związku z powyższym luty tego roku liczy 20 dni roboczych.

Wymiar czasu pracy Luty 2026 dni robocze 20 godziny pracy 160 dni wolne od pracy 8

Luty 2026 - godziny pracy

20 dni roboczych x 8 godzin = 160 godzin pracy

Oznacza to, że w lutym 2026 roku przepracujemy 160 godzin. Tyle samo godzin pracy będzie w styczniu, maju, sierpniu, listopadzie i grudniu. To najczęściej występująca liczba godzin pracy w miesiącu w całym 2026 r. To zarazem najmniejsza liczba godzin pracy spośród wszystkich miesięcy tego roku. Natomiast najwięcej godzin pracy przypada na lipiec - aż 184 godziny.

Jak oblicza się godziny pracy w miesiącu?

Miesięczną liczbę godzin pracy oblicza się zgodnie z art. 130 § 1 i 2 Kodeksu pracy. W 5-dniowym tygodniu pracy jest 40 godzin pracy. Liczbę 40 mnożymy przez liczbę pełnych tygodni w miesiącu. Jeśli występują dodatkowe dni robocze dodajemy liczbę tych dni pomnożoną przez 8 godzin pracy (dobowa norma). Jeśli w danym miesiącu w dniu innym niż niedziela wypadają święta ustawowo wolne od pracy, odejmujemy liczbę tych dni pomnożoną przez 8 godzin. Wynik określa miesięczną liczbę godzin pracy. Przykład lutego 2026 r.:

Przykład Miesiąc luty 2026 ma cztery pełne tygodnie pracy i ani jednego dodatkowego dnia roboczego. Nie wypada w nim żadne święto ustawowo wolne od pracy. Ile godzin roboczych jest w tym miesiącu? 40 x 4 = 160 W omówionym przypadku jest 168 godzin roboczych.