Luty 2026: godziny pracy i dni wolne
Luty 2026 - godziny pracy i dni wolne od pracy czyli jaka jest norma godzin w najkrótszym miesiącu w roku. Oto kalendarz lutego 2026 roku, który ma 28 dni. Czy w tym miesiącu jest niedziela handlowa?
- Luty 2026 – kalendarz
- Luty 2026 - dni wolne od pracy
- Luty 2026 - dni robocze
- Luty 2026 - godziny pracy
- Jak oblicza się godziny pracy w miesiącu?
Luty 2026 – kalendarz
Rok 2026 nie jest rokiem przestępnym, który występuje raz na cztery lata i charakteryzuje się tym, że do lutego dodawany jest dodatkowy dzień. W tym roku drugi miesiąc roku liczy 28 dni, a raz na cztery lata 29. Tym rokiem przestępnym był 2024 rok, a następnym będzie 2028. Jest to związane z ruchem Ziemi wokół Słońca, który wynosi 365,25 dnia. 0,25 dnia to 4 godziny. Skoro zwykły rok trwa 365 dni to dla wyrównania tej różnicy 6 godzin, co cztery lata (6x4=24 godziny = 1 doba) dodaje się 1 dodatkowy dzień w roku.
Luty 2026 - dni wolne od pracy
W Polsce dniami wolnymi od pracy są niedziele (ustawa o dniach wolnych od pracy) i zazwyczaj soboty (wynika to z kodeksowej zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy). W związku z tym w lutym 2026 roku jest 8 dni wolnych od pracy. W miesiącu tym wypadają bowiem 4 weekendy (8 dni weekendowych - 4 soboty i 4 niedziele).
Są to jedyne dni wolne w tym miesiącu, ponieważ ustawa o dniach wolnych od pracy nie przewiduje żadnych świąt w tym miesiącu. Ustawa wymienia 14 świąt, tzw. czerwonych kartek, które wypadają w innych miesiącach roku kalendarzowego i są to:
- 1 stycznia – Nowy Rok
- 6 stycznia – Święto Trzech Króli
- pierwszy dzień Wielkiej Nocy
- drugi dzień Wielkiej Nocy
- 1 maja – Święto Państwowe
- 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja
- pierwszy dzień Zielonych Świątek
- dzień Bożego Ciała
- 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
- 1 listopada – Wszystkich Świętych
- 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości
- 24 grudnia - Wigilia Bożego Narodzenia
- 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia
- 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia
* W lutym nie wypada żadna z niedziel handlowych. Ostatnia była 25 stycznia, a kolejna będzie 29 marca 2026 r.
Luty 2026 - dni robocze
W lutym 2026 roku są 4 pełne tygodnie (4 x 5 = 20). W związku z powyższym luty tego roku liczy 20 dni roboczych.
Wymiar czasu pracy
Luty 2026
dni robocze
20
godziny pracy
160
dni wolne od pracy
8
Luty 2026 - godziny pracy
20 dni roboczych x 8 godzin = 160 godzin pracy
Oznacza to, że w lutym 2026 roku przepracujemy 160 godzin. Tyle samo godzin pracy będzie w styczniu, maju, sierpniu, listopadzie i grudniu. To najczęściej występująca liczba godzin pracy w miesiącu w całym 2026 r. To zarazem najmniejsza liczba godzin pracy spośród wszystkich miesięcy tego roku. Natomiast najwięcej godzin pracy przypada na lipiec - aż 184 godziny.
Jak oblicza się godziny pracy w miesiącu?
Miesięczną liczbę godzin pracy oblicza się zgodnie z art. 130 § 1 i 2 Kodeksu pracy. W 5-dniowym tygodniu pracy jest 40 godzin pracy. Liczbę 40 mnożymy przez liczbę pełnych tygodni w miesiącu. Jeśli występują dodatkowe dni robocze dodajemy liczbę tych dni pomnożoną przez 8 godzin pracy (dobowa norma). Jeśli w danym miesiącu w dniu innym niż niedziela wypadają święta ustawowo wolne od pracy, odejmujemy liczbę tych dni pomnożoną przez 8 godzin. Wynik określa miesięczną liczbę godzin pracy. Przykład lutego 2026 r.:
Miesiąc luty 2026 ma cztery pełne tygodnie pracy i ani jednego dodatkowego dnia roboczego. Nie wypada w nim żadne święto ustawowo wolne od pracy. Ile godzin roboczych jest w tym miesiącu? 40 x 4 = 160
W omówionym przypadku jest 168 godzin roboczych.
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dziennik Ustaw z 2025, poz. 277)
Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dziennik Ustaw z 2025, poz. 296)
