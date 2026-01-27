REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Kadry dla początkujących » Luty 2026: godziny pracy i dni wolne

Luty 2026: godziny pracy i dni wolne

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
27 stycznia 2026, 16:37
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
luty 2026 godziny pracy
luty 2026 godziny pracy
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Luty 2026 - godziny pracy i dni wolne od pracy czyli jaka jest norma godzin w najkrótszym miesiącu w roku. Oto kalendarz lutego 2026 roku, który ma 28 dni. Czy w tym miesiącu jest niedziela handlowa?

Luty 2026 – kalendarz

Rok 2026 nie jest rokiem przestępnym, który występuje raz na cztery lata i charakteryzuje się tym, że do lutego dodawany jest dodatkowy dzień. W tym roku drugi miesiąc roku liczy 28 dni, a raz na cztery lata 29. Tym rokiem przestępnym był 2024 rok, a następnym będzie 2028. Jest to związane z ruchem Ziemi wokół Słońca, który wynosi 365,25 dnia. 0,25 dnia to 4 godziny. Skoro zwykły rok trwa 365 dni to dla wyrównania tej różnicy 6 godzin, co cztery lata (6x4=24 godziny = 1 doba) dodaje się 1 dodatkowy dzień w roku.

REKLAMA

REKLAMA

luty 2026 dni wolne godziny pracy

Luty 2026 - kalendarz

Shutterstock

Zobacz również:

Luty 2026 - dni wolne od pracy

W Polsce dniami wolnymi od pracy są niedziele (ustawa o dniach wolnych od pracy) i zazwyczaj soboty (wynika to z kodeksowej zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy). W związku z tym w lutym 2026 roku jest 8 dni wolnych od pracy. W miesiącu tym wypadają bowiem 4 weekendy (8 dni weekendowych - 4 soboty i 4 niedziele). 

Są to jedyne dni wolne w tym miesiącu, ponieważ ustawa o dniach wolnych od pracy nie przewiduje żadnych świąt w tym miesiącu. Ustawa wymienia 14 świąt, tzw. czerwonych kartek, które wypadają w innych miesiącach roku kalendarzowego i są to:

  • 1 stycznia – Nowy Rok
  • 6 stycznia – Święto Trzech Króli
  • pierwszy dzień Wielkiej Nocy
  • drugi dzień Wielkiej Nocy
  • 1 maja – Święto Państwowe
  • 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja
  • pierwszy dzień Zielonych Świątek
  • dzień Bożego Ciała
  • 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  • 1 listopada – Wszystkich Świętych
  • 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości
  • 24 grudnia - Wigilia Bożego Narodzenia
  • 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia
  • 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia

* W lutym nie wypada żadna z niedziel handlowych. Ostatnia była 25 stycznia, a kolejna będzie 29 marca 2026 r.

REKLAMA

Zobacz również:

Luty 2026 - dni robocze

W lutym 2026 roku są 4 pełne tygodnie (4 x 5 = 20). W związku z powyższym luty tego roku liczy 20 dni roboczych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wymiar czasu pracy

Luty 2026

dni robocze

20

godziny pracy

160

dni wolne od pracy

8

Luty 2026  - godziny pracy

20 dni roboczych x 8 godzin = 160 godzin pracy

Oznacza to, że w lutym 2026 roku przepracujemy 160 godzin. Tyle samo godzin pracy będzie w styczniu, maju, sierpniu, listopadzie i grudniu. To najczęściej występująca liczba godzin pracy w miesiącu w całym 2026 r. To zarazem najmniejsza liczba godzin pracy spośród wszystkich miesięcy tego roku. Natomiast najwięcej godzin pracy przypada na lipiec - aż 184 godziny.

Jak oblicza się godziny pracy w miesiącu?

Miesięczną liczbę godzin pracy oblicza się zgodnie z art. 130 § 1 i 2 Kodeksu pracy. W 5-dniowym tygodniu pracy jest 40 godzin pracy. Liczbę 40 mnożymy przez liczbę pełnych tygodni w miesiącu. Jeśli występują dodatkowe dni robocze dodajemy liczbę tych dni pomnożoną przez 8 godzin pracy (dobowa norma). Jeśli w danym miesiącu w dniu innym niż niedziela wypadają święta ustawowo wolne od pracy, odejmujemy liczbę tych dni pomnożoną przez 8 godzin. Wynik określa miesięczną liczbę godzin pracy. Przykład lutego 2026 r.:

Przykład

Miesiąc luty 2026 ma cztery pełne tygodnie pracy i ani jednego dodatkowego dnia roboczego. Nie wypada w nim żadne święto ustawowo wolne od pracy. Ile godzin roboczych jest w tym miesiącu? 40 x 4 = 160

W omówionym przypadku jest 168 godzin roboczych.

Zobacz również:
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dziennik Ustaw z 2025, poz. 277)

Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dziennik Ustaw z 2025, poz. 296)

Powiązane
Luty 2026: kalendarz do druku [PDF]
Luty 2026: kalendarz do druku [PDF]
Styczeń 2026: dni wolne, godziny pracy
Styczeń 2026: dni wolne, godziny pracy
Dodatkowy płatny urlop za staż pracy. Od 2 do 10 dni - co się zmienia?
Dodatkowy płatny urlop za staż pracy. Od 2 do 10 dni - co się zmienia?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Między doświadczeniem a świeżym spojrzeniem. Rola mentoringu w nowoczesnych procesach sukcesyjnych
27 sty 2026

Firmy, które myślą o sukcesji poważnie, wiedzą jedno. Nie chodzi o przekazanie tytułu, funkcji, biura. Chodzi o przygotowanie człowieka. Mentoring staje się dziś jedną z najważniejszych form inwestowania w ludzi. Nie dlatego, że jest modny. Dlatego, że działa. Dobrze zaprojektowany mentoring buduje zaufanie, rozwija kompetencje, pozwala sprawdzić się w relacji, nie jest tylko zadaniem do wykonania.
Nawet 300 tys. zł z ZUS. Dotacje na poprawę BHP także w 2026 r. Cieszą się coraz większą popularnością
27 sty 2026

W 2026 r. można otrzymać nawet 300 tys. zł z ZUS na poprawę BHP. Program dotacji będzie kontynuowany także w tym roku. Dofinansowanie z ZUS cieszy się coraz większą popularnością wśród przedsiębiorców. Najprawdopodobniej nabór zgłoszeń ruszy w lutym.
Zwalniam się. Czy szef może żądać zapłaty za buty robocze?
27 sty 2026

Zwalniam się z pracy. Czy w związku z tym szef może żądać zapłaty za buty robocze? Co na to orzecznictwo Sądu Najwyższego? Jak pracownik może się bronić?
Odzież robocza a odzież ochronna - jakie są różnice? Jak i gdzie zapisać przydział odzieży pracownikom? [Przepisy BHP]
27 sty 2026

BHP: odzieży ochronnej nie należy mylić z odzieżą roboczą. Mają inne funkcje i stosuje się do nich odmienne przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Jakie różnice należy wyodrębnić? Jak i gdzie zapisać przydział odzieży pracownikom?

REKLAMA

W lutym zmienią się zasady wypłaty świadczenia 800+ dla osób ze statusem UKR. Nowe przepisy obejmą około 150 tys. osób [OFICJALNY KOMUNIKAT ZUS]
27 sty 2026

W lutym zmienią się zasady wypłaty świadczenia 800+ dla osób ze statusem UKR. Nowe przepisy obejmą około 150 tys. osób, które będą miały obowiązek ponownie złożyć wniosek oraz spełnić warunek aktywności zawodowej. Czy zmiany dotyczą też Twojej rodziny?
Zaświadczenie o stażu: ZUS odmówił wydania 49569 zaświadczeń. Dlaczego?
27 sty 2026

Zaświadczenie o stażu pobiera się z ZUS od stycznia 2026 r. Tymczasem ZUS informuje, że odmówił wydania 49569 zaświadczeń. Dlaczego wniosek USP spotyka się z negatywną odpowiedzią? Przeczytaj, jeśli nie chcesz uzyskać odmowy wydania dokumentu.
Od 1 lutego 2026 r. rusza nabór wniosków (SW-R, SW-O, SW-D) o 800+ na okres świadczeniowy 2026/2027 z programu: Rodzina 800 plus
27 sty 2026

Rodzice i opiekunowie mogą już od 1 lutego 2026 r. składać wnioski o 800 plus na nowy okres świadczeniowy, który będzie trwał od 1 czerwca 2026 r. do 31 maja 2027 r. Okazuje się, że świadczenie rodzinne może być wypłacane w niższej wartości niż 800 plus. Jest to możliwe również w 2026 r. - analizujemy tą szczególną sytuację. Ponadto podajemy szczegółowy kalendarz świadczenia 800 plus na 2026 r.
ZUS podsumował miesiąc stażowego: 309 tysięcy wniosków, ale aż 50 tysięcy odmów. Co poszło nie tak?
27 sty 2026

Miesiąc po starcie nowych przepisów o stażu pracy ZUS publikuje pierwsze twarde dane. Ponad 309 tysięcy złożonych wniosków, pół miliona wydanych zaświadczeń, ale też prawie 50 tysięcy odmów. Zakład wyjaśnia, jak działa cały proces, ile trzeba czekać i dlaczego tylu Polaków dostało negatywną decyzję. Sprawdź, co zrobić, żeby nie trafić do tej statystyki.

REKLAMA

Pracownicy są zaskoczeni kosztami tego wolnego. Tracą więcej niż połowę wynagrodzenia, bo skutki widać również przy wypłacie trzynastki
26 sty 2026

Zwolnienie z powodu siły wyższej to uprawienie, z którego pracownicy chętnie korzystają w kryzysowych sytuacjach. Często przy tym zapominają, że może to mieć również długofalowe skutki, które odczują dopiero po zakończeniu roku kalendarzowego.
Kadry: roczne obowiązki sprawozdawcze GUS w styczniu 2026 r. Do 5 tys. zł kary za opóźnienie
26 sty 2026

Kadry i płace mają liczne obowiązki na przełomie roku. Do jednych z nich należą roczne obowiązki sprawozdawcze GUS (Z-06, Z-10). Co trzeba zrobić jeszcze w styczniu 2026 roku? Za późnienie grozi kara grzywny do 5 tys. zł.

Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA