REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Boże Ciało w 2026 r. - czy to dzień wolny od pracy?

Boże Ciało w 2026 r. - czy to dzień wolny od pracy?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
28 kwietnia 2026, 15:59
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
boże ciało 2026 czy to dzień wolny od pracy kiedy wypada kalendarz
Boże Ciało w 2026 r. - czy to dzień wolny od pracy?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Kiedy wypada Boże Ciało w 2026 r.? Data Bożego Ciała przypada na początek miesiąca czerwca. Czy to dzień wolny od pracy, a może trzeba brać urlop wypoczynkowy? Już teraz zaplanuj długi weekend czerwcowy.

Boże Ciało 2026 - kiedy?

Boże Ciało to jedno z najważniejszych świąt katolickich w Polsce. To święto ruchome, co znaczy, że każdego roku wypada w innym dniu kalendarza, ale zawsze jest to czwartek. Corocznie wylicza się je na czwartek przypadający po święcie Trójcy Świętej (31 maja 2026 r.). Święto Bożego Ciała przypada więc na 60 dni po Wielkanocy. W 2026 roku Boże Ciało wypada na początku miesiąca - 4 czerwca. Obchodzi się je ku czci obecności Jezusa Chrystusa w Eucharystii. Wiąże się z procesjami ulicznymi do 4 stacji zgodnie z liczbą Ewangelii.

REKLAMA

REKLAMA

Boże Ciało 2026 kalendarz

Boże Ciało 2026 - kalendarz

Shutterstock

Ważne

Boże Ciało wypada 4 czerwca 2026 r.

Boże Ciało 2026 – czy jest wolne od pracy?

Czy Boże Ciało jest wolne od pracy? Tak, dzień ten wylicza ustawa o dniach wolnych od pracy jako jedno z 14 świąt. Oto wszystkie dni ustawowo wolne od pracy:

  • wszystkie niedziele roku
  • 1 stycznia – Nowy Rok
  • 6 stycznia – Święto Trzech Króli
  • pierwszy dzień Wielkanocy
  • drugi dzień Wielkanocy
  • 1 maja – Święto Pracy
  • 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja
  • Zielone Świątki
  • Boże Ciało (4 czerwca 2026 r.)
  • 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  • 1 listopada – Wszystkich Świętych
  • 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości
  • 24 grudnia - Wigilia Bożego Narodzenia
  • 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia
  • 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia

Święto Bożego Ciała zawsze wypada w czwartek. Co roku więc należy zawnioskować o jeden dzień urlopu wypoczynkowego na piątek. Wówczas można cieszyć się 4-dniowym, długim weekendem czerwcowym. W przypadku zaplanowania wyjazdu, warto wcześniej złożyć wniosek urlopowy. To bardzo oblegany przez pracowników termin urlopowy. Jeśli będzie w tym czasie zbyt mało pracowników w firmie, pracodawca ze względu na konieczność zapewnienia normalnego toku pracy może odmówić urlopu w tym dniu.

Czy trzeba iść do kościoła?

Długi weekend czerwcowy to zaraz po majówce najpopularniejszy długi weekend w roku. Pogoda zwykle sprzyja wyjazdom i pracownicy chętnie z niej korzystają. Czy 4 czerwca 2026 r. trzeba iść do kościoła? Boże Ciało to święto nakazane, dlatego trzeba pojawić się na mszy świętej.

REKLAMA

Zobacz również:
Powiązane
Majówka 2026 - kiedy wypada? Kalendarz. Czy pracodawca musi oddać inny dzień wolny od pracy?
Majówka 2026 - kiedy wypada? Kalendarz. Czy pracodawca musi oddać inny dzień wolny od pracy?
Maj 2026 - dni wolne i godziny pracy
Maj 2026 - dni wolne i godziny pracy
Długi weekend w 2026 r. wypada 6 razy [Kalendarz]
Długi weekend w 2026 r. wypada 6 razy [Kalendarz]
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
ZUS RUD - korekta za okres wcześniejszy niż 30 miesięcy wstecz. Rozwiązanie przejściowe tylko do końca czerwca 2026 r.
28 kwi 2026

ZUS RUD i korekta umowy o dzieło za okres wcześniejszy niż 30 miesięcy wstecz - rozwiązanie przejściowe tylko do końca czerwca 2026 r. Można to zrobić, logując się na eZUS. Należy wybrać konto indywidualne, a następnie przejść do roli Ogólnej. Oto instrukcja kreatora korekty umowy o dzieło.
Czy wiek emerytalny kobiet i mężczyzn należy wyrównać? Zagłosuj [SONDA]
28 kwi 2026

Czy wiek emerytalny kobiet i mężczyzn należy wyrównać? Chodzi o podniesienie wieku emerytalnego kobiet do 65 lat i tym samym zrównanie go z wiekiem przechodzenia na emeryturę przez mężczyzn. Zagłosuj w naszej sondzie.
Kobiety po 35 latach pracy, a mężczyźni po 40 latach, ale przed osiągnięciem wieku emerytalnego przejdą na emeryturę? Pytanie o emerytury stażowe
28 kwi 2026

Czy kobiety po 35 latach pracy, a mężczyźni po 40 latach pracy, ale przed osiągnięciem wieku emerytalnego przejdą na emeryturę? Poseł Michał Kowalski skierował zapytanie do MRPiPS o emerytury stażowe.
Odpis na ZFŚS 2026 - do kiedy? Jaka kwota?
28 kwi 2026

Odpis na ZFŚS 2026 - pierwsza rata do końca maja 2026 roku (31 maja – niedziela). Ile wynosi odpis podstawowy na ZFŚS w 2026 roku? Kiedy wpłaca się drugą ratę?

REKLAMA

Co każdy Polak powinien wiedzieć o święcie 1 maja?
28 kwi 2026

1 maja wraca co roku (wiadomo), a razem z nim te same wątpliwości: czym właściwie jest to święto, czy jest dniem wolnym, skąd się wzięło i czy katolik ma wtedy obowiązek iść na mszę? To dobra okazja, by nie tylko uporządkować podstawowe informacje o Święcie Pracy, ale też zajrzeć do tego, jak praca i prawa pracownicze są rozumiane w Konstytucji RP oraz jakie filary wyznacza polskie prawo pracy, w zakresie pracy, która przecież stanowi większą część naszego życia.
Spadek zezwoleń na pracę dla cudzoziemców: najniższy poziom od 7 lat. Co stoi za tym trendem?
28 kwi 2026

Liczba zezwoleń na pracę wydanych cudzoziemcom spadła w 2025 r. o 22 proc., do 251,5 tys. To najniższa liczba od siedmiu lat - poinformowała „Rz”.
ZUS ostrzega przed oszustami. Fałszywe SMS-y o błędach w rozliczeniu składki zdrowotnej
28 kwi 2026

20 maja mija termin rocznego rozliczenia składki zdrowotnej za rok 2025. Przedsiębiorcy wykazują to rozliczenie w dokumentach za kwiecień 2026 r. W związku ze zbliżającym się terminem realizacji tego obowiązku pojawiają się próby oszustw polegające na wysyłaniu fałszywych wiadomości o rzekomych błędach w rozliczeniu.
ZUS: coraz dłużej i częściej przebywamy na L4. W 2025 r. było to 290,5 mln dni absencji. Na co najczęściej chorujemy?
28 kwi 2026

W 2025 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zarejestrował 27,5 mln zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy. Przełożyło się to na 290,5 mln dni absencji – o 0,5 mln dni więcej niż rok wcześniej i o 8 mln dni więcej niż w 2021 r.

REKLAMA

Maj 2026. Kalendarz do druku [pdf]
28 kwi 2026

Pobierz i wydrukuj kalendarz maja 2026 z miejscem na notatki. Maj 2026 roku zawiera dwa święta ustawowo wolne od pracy. W tym miesiącu jest również Dzień Matki. Najważniejsze daty już są zaznaczone. Wydrukuj i dopisz swoje notatki.
Diety krajowe i zagraniczne po zmianach w 2026 r. [Projekt rozporządzenia]
27 kwi 2026

Diety krajowe i zagraniczne w końcu czekają zmiany. W 2026 r. trwają prace nad projektem rozporządzenia podnoszącym stawki diety krajowej i wprowadzającym liczne zmiany kwot w dietach zagranicznych. Sprawdź, jaka będzie wysokość diet w podróżach służbowych po zmianach. Projekt jest na etapie opiniowania.
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA