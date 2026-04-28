Boże Ciało w 2026 r. - czy to dzień wolny od pracy?

Kiedy wypada Boże Ciało w 2026 r.? Data Bożego Ciała przypada na początek miesiąca czerwca. Czy to dzień wolny od pracy, a może trzeba brać urlop wypoczynkowy? Już teraz zaplanuj długi weekend czerwcowy.

Boże Ciało 2026 - kiedy?

Boże Ciało to jedno z najważniejszych świąt katolickich w Polsce. To święto ruchome, co znaczy, że każdego roku wypada w innym dniu kalendarza, ale zawsze jest to czwartek. Corocznie wylicza się je na czwartek przypadający po święcie Trójcy Świętej (31 maja 2026 r.). Święto Bożego Ciała przypada więc na 60 dni po Wielkanocy. W 2026 roku Boże Ciało wypada na początku miesiąca - 4 czerwca. Obchodzi się je ku czci obecności Jezusa Chrystusa w Eucharystii. Wiąże się z procesjami ulicznymi do 4 stacji zgodnie z liczbą Ewangelii.

REKLAMA

REKLAMA

Boże Ciało 2026 - kalendarz

Boże Ciało 2026 – czy jest wolne od pracy?

Czy Boże Ciało jest wolne od pracy? Tak, dzień ten wylicza ustawa o dniach wolnych od pracy jako jedno z 14 świąt. Oto wszystkie dni ustawowo wolne od pracy:

wszystkie niedziele roku

1 stycznia – Nowy Rok

6 stycznia – Święto Trzech Króli

pierwszy dzień Wielkanocy

drugi dzień Wielkanocy

1 maja – Święto Pracy

3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja

Zielone Świątki

Boże Ciało (4 czerwca 2026 r.)

15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

1 listopada – Wszystkich Świętych

11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości

24 grudnia - Wigilia Bożego Narodzenia

25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia

26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia

Święto Bożego Ciała zawsze wypada w czwartek. Co roku więc należy zawnioskować o jeden dzień urlopu wypoczynkowego na piątek. Wówczas można cieszyć się 4-dniowym, długim weekendem czerwcowym. W przypadku zaplanowania wyjazdu, warto wcześniej złożyć wniosek urlopowy. To bardzo oblegany przez pracowników termin urlopowy. Jeśli będzie w tym czasie zbyt mało pracowników w firmie, pracodawca ze względu na konieczność zapewnienia normalnego toku pracy może odmówić urlopu w tym dniu.

Czy trzeba iść do kościoła?

Długi weekend czerwcowy to zaraz po majówce najpopularniejszy długi weekend w roku. Pogoda zwykle sprzyja wyjazdom i pracownicy chętnie z niej korzystają. Czy 4 czerwca 2026 r. trzeba iść do kościoła? Boże Ciało to święto nakazane, dlatego trzeba pojawić się na mszy świętej.