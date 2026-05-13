Od 1 czerwca pracodawcy będą więcej wpłacać na PFRON

Od 1 czerwca pracodawcy będą więcej wpłacać na PFRON

13 maja 2026, 14:24
[Data aktualizacji 13 maja 2026, 14:29]
Tomasz Kowalski
banknoty wpłaty PFRON przedsiębiorcy pracodawcy przeciętne wynagrodzenie
Od 1 czerwca zwiększy się wysokość wpłat na PFRON. Pracodawcy będą wpłacać 3887,31 zł za pracownika. Jest to efekt wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w pierwszym kwartale 2026 r.

Wysokość wpłat na PFRON od 1 czerwca 2026 r.

Wysokość przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale br. wyniosła 9562,88 zł. Od tej kwoty w okresie od czerwca do sierpnia będzie ustalana wysokość miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Pracodawcy mają obowiązek dokonywania wpłat w wysokości iloczynu 40,65 proc. przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6 proc. a rzeczywistym zatrudnieniem tych osób. W okresie od 1 kwietnia do 31 maja równowartość 40,65 proc. przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale wynosi 3887,31 zł.

Obowiązek wpłaty na PFRON

Obowiązek dokonywania comiesięcznych wpłat na PFRON dotyczy pracodawców zatrudniających co najmniej 25 pracowników, którzy nie osiągnęli w danych miesiącach wymaganego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Ważne

Liczbę pracowników należy ustalać w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

Kogo nie uwzględnia się w liczbie pracowników

Do liczby zatrudnionych pracowników nie wlicza się osób niepełnosprawnych przebywających na urlopach bezpłatnych oraz osób niebędących osobami niepełnosprawnymi:

  • zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego,
  • przebywających na urlopie rodzicielskim,
  • przebywających na urlopie wychowawczym,
  • nieświadczących pracy w związku z odbywaniem służby wojskowej albo służby zastępczej,
  • będących uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy,
  • nieświadczących pracy w związku z uzyskaniem świadczenia rehabilitacyjnego,
  • przebywających na urlopach bezpłatnych, których obowiązek udzielenia określają odrębne ustawy.

Pracodawcy zwolnieni z wpłat na PFRON

Pracodawcy, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6 proc., są zwolnieni z wpłat na PFRON.

Podstawa prawna

  • ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 913 z późn. zm.)
  • komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 11 maja 2026 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2026 r. (M.P. z 2026 r. poz. 457)
Źródło: INFOR
Kadry
Symbol niepełnosprawności 03-L. Co przysługuje w 2026 roku? [Przykłady]
13 maja 2026

Jakie jest znaczenie kodu 03-L w orzeczeniu? Na jakie wsparcie mogą liczyć osoby z niepełnosprawnościami w 2026 roku? Oto najważniejsze informacje i kilka przykładowych przywilejów.
Ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy. Jak obliczać i kiedy wypłacać?
12 maja 2026

Urlop wypoczynkowy należy wykorzystywać w naturze. Jeżeli jest to niemożliwe z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, wówczas pracownik ma prawo do ekwiwalentu pieniężnego. Podstawą do obliczenia ekwiwalentu jest wynagrodzenie pracownika oraz inne świadczenia ze stosunku pracy.
Czy Polacy są zadowoleni ze swojej pracy i ilu zatrudnionych sygnalizuje przeciążenie obowiązkami? [Barometr rynku pracy 2026]
12 maja 2026

Zgodnie z „Barometrem rynku pracy 2026” ponad 70% aktywnych zawodowo deklaruje zadowolenie z obecnej pracy, podczas gdy odmienne zdanie ma co dziesiąty respondent. Jednocześnie 42% zatrudnionych sygnalizuje przeciążenie obowiązkami, co wskazuje, że wysoka satysfakcja nie przekłada się u znacznej części pracowników na brak presji i nadmiernego obciążenia zadaniami.

Jak załatwić orzeczenie o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym?
13 maja 2026

Jeżeli podlegasz ubezpieczeniu wyłącznie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, masz prawo ubiegać się o stwierdzenie całkowitej bądź częściowej niezdolności do wykonywania prac w gospodarstwie rolnym. Taka decyzja jest niezbędna, aby otrzymać wiele form wsparcia z KRUS.
Za jakie dni odbieramy wolne 2026? Jakie dni wolne za święto w sobotę przysługują w 2026 roku? Premier podjął już decyzję
12 maja 2026

Za jakie dni odbieramy wolne w 2026 roku? Kalendarz przewiduje dodatkowe dni wolne za święta przypadające w sobotę. W 2026 roku będą aż dwa takie przypadki, dlatego wiele osób już sprawdza jak najlepiej wykorzystać wolne i wydłużyć weekendy. Przepisy Kodeksu pracy jasno określają, komu przysługuje dzień wolny za święto w sobotę i kiedy pracodawca musi go oddać. W artykule wyjaśniamy, za które święta przysługuje wolne i kiedy można je odebrać.
Stażowe: można otrzymać 48 000 zł w ramach programu Stabilne Zatrudnienie z PFRON
12 maja 2026

Przekazujemy ważne informacje w ramach programu: „Stażysta Plus” z PFRON, gdzie można zyskać 48 000 zł na staż na rzecz konkretnej grupy osób. Ruszył nabór wniosków, ale sam program obowiązuje nie tylko w 2026 r., ale i w 2027. Co trzeba wiedzieć?
Czas pracy w maju i czerwcu 2026 - ile dni pracy i wolnych oraz kiedy wypada kolejny długi weekend
11 maja 2026

Choć majówka 2026 już za nami, wiele osób sprawdza kalendarz w poszukiwaniu kolejnej okazji do dłuższego odpoczynku. Jak wygląda wymiar czasu pracy w maju i czerwcu 2026 roku i kiedy pojawi się następne święto, które pozwoli wydłużyć weekend bez konieczności brania urlopu?

Patologia na rynku pracy: nowy pracownik zarabia więcej niż wieloletni. Czy nowe przepisy w końcu to zmienią?
10 maja 2026

Na polskim rynku pracy obecnie często dochodzi do patologicznej sytuacji, kiedy nowy pracownik zarabia więcej od wieloletniego specjalisty zatrudnionego w firmie. Aktualnie Polska pracuje nad wdrożeniem ostatnich przepisów wynikających z dyrektywy unijnej o jawności wynagrodzeń. Trwają konsultacje projektu ustawy o wzmocnieniu stosowania prawa do jednakowego wynagrodzenia mężczyzn i kobiet za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości. Starsi pracownicy pokładają w niej duże nadzieje na podwyżki.
Jak często pracujemy w weekendy? Coraz rzadziej
09 maja 2026

Coraz mniej osób pracuje w weekendy, od 2015 r. w Polsce udział takich osób zmniejszył się prawie o połowę i wynosi obecnie 8 proc. - wynika z danych Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE). To trzeci najniższy wynik w Unii Europejskiej.
