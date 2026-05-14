Od 1 czerwca rosną minimalne stawki wynagrodzenia pracowników młodocianych . Dotyczy to zarówno uczniów branżowych szkół I stopnia odbywających naukę zawodu, jak i osób przyuczanych do wykonywania określonej pracy. To skutek wzrostu wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w pierwszym kwartale 2026 r.

Wynagrodzenie uczniów odbywających naukę zawodu

Z komunikatu Prezesa GUS wynika, że wysokość przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale br. wyniosła 9562,88 zł. Ta kwota będzie podstawą do wyliczenia minimalnych stawek wynagrodzeń młodocianych obowiązujących od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 r.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja

W ciągu tych trzech miesięcy minimalne wynagrodzenie uczniów odbywających naukę zawodu, w tym uczniów klas I–III branżowych szkół I stopnia, wyniesie:

765,03 zł – w pierwszym roku nauki,

– w pierwszym roku nauki, 860,66 zł – w drugim roku nauki,

– w drugim roku nauki, 956,29 zł – w trzecim roku nauki.

Stawki te odpowiadają odpowiednio 8 proc., 9 proc. i 10 proc. przeciętnego wynagrodzenia i aktualizują się automatycznie wraz z publikacją nowych danych GUS.

Wynagrodzenie młodocianych przyuczanych do wykonywania określonej pracy

Wyższe stawki minimalne otrzymają także młodociani, którzy nie odbywają pełnej nauki zawodu, lecz uczestniczą w krótszym przyuczeniu do wykonywania określonej pracy.

REKLAMA

W ich przypadku minimalne wynagrodzenie nie może być niższe niż 7 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Młodociani w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 r. otrzymają co najmniej 669,40 zł.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Kto jest pracownikiem młodocianym

Według Kodeksu pracy pracownikiem młodocianym jest osoba, która ukończyła 15 lat i nie przekroczyła 18. Przygotowanie zawodowe może odbywać się w dwóch formach - nauki zawodu realizowanej zwykle przez uczniów szkół branżowych oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy będącym krótszą i bardziej ukierunkowaną formą nauki.

W obu przypadkach konieczne jest zawarcie umowy o pracę. W ten sposób młodociany uzyskuje status pracownika i prawo do wynagrodzenia ustalanego według przepisów Kodeksu pracy i rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych.

Podstawa prawna