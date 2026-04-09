Kwiecień 2026 - dni wolne i godziny pracy
Kwiecień 2026 - ile jest w tym miesiącu dni wolnych od pracy i godzin pracy? Kiedy wypadają święta? Czy drugi dzień świąt jest wolny od pracy? Jak liczy się liczbę godzin pracy w miesiącu?
Kwiecień 2026 - Święta Wielkanocne
Święta Wielkanocne w 2026 roku wypadają wcześniej niż rok temu - 5 i 6 kwietnia (niedziela i poniedziałek). W tamtym roku był to 20 i 21 kwietnia. Wielkanoc zawsze świętuje się w niedzielę. Należy więc pamiętać, że pracodawca nie musi za ten czas oddawać innego dnia wolnego. Zgodnie bowiem z zasadą prawa pracy tylko święta ustawowo wolne od pracy wypadające w dniu innym niż niedziela obniżają wymiaru czasu pracy.
Wielkanoc 2026 - czy drugi dzień świąt jest wolny od pracy?
Wielkanoc to dzień ustawowo wolny od pracy. Czy dotyczy to tak samo pierwszego, jak i drugiego dnia świąt? Oto pełny katalog dni wolnych od pracy w Polsce, który wymienia Ustawa o dniach wolnych od pracy:
- wszystkie niedziele,
- 1 stycznia – Nowy Rok,
- 6 stycznia – Święto Trzech Króli,
- pierwszy dzień Wielkiej Nocy,
- drugi dzień Wielkiej Nocy,
- 1 maja – Święto Państwowe,
- 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja,
- pierwszy dzień Zielonych Świątek,
- dzień Bożego Ciała,
- 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
- 1 listopada – Wszystkich Świętych,
- 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości,
- 24 grudnia - Wigilia Bożego Narodzenia,
- 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
- 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia.
W kwietniu 2026 roku wypadają 2 ruchome (niemające stałej daty) święta wolne od pracy:
- Pierwszy dzień Wielkanocy (niedziela 5 kwietnia)
- Drugi dzień Wielkanocy (poniedziałek 6 kwietnia)
Drugi dzień Wielkanocy zawsze wypada w poniedziałek, a więc obniża się wymiar czasu pracy o 8 godzin. Tego dnia pracownicy mają wolne.
Kwiecień 2026 - dni wolne od pracy
Podsumowując, w kwietniu 2026 r. są cztery pełne weekendy (8 dni) oraz jedno święto, które wypada w dniu innym niż niedziela. W tym miesiącu jest więc 9 dni wolnych od pracy.
Kwiecień 2026 - dni robocze
Dni robocze w kwietniu 2026 r.:
- 4x5+2=22 (cztery pełne tygodnie plus dodatkowe dwa dni)
- 22-1 (Poniedziałek Wielkanocny)=21
Kwiecień 2026 r. ma 21 dni roboczych.
Kwiecień 2026 – godziny pracy
W związku z tym, że dobowa norma czasu pracy wynosi 8 godzin, należy 21 dni pomnożyć przez tę liczbę. Daje to wynik 168 godzin pracy w miesiącu. Dla porównania w poprzednich miesiącach roku norma ta wynosiła odpowiednio:
- Styczeń 2026 – 160
- Luty 2026 – 160
- Marzec 2026 - 176
Wymiar czasu pracy
Kwiecień 2026
dni robocze
21
godziny pracy
168
dni wolne od pracy
9
Godziny pracy w miesiącu - jak liczyć?
Jak liczy się godziny pracy w miesiącu? Zasadę dotyczącą wyliczeń uregulowano w art. 130 § 1 i 2 Kodeksu pracy:
- Pomnożenie 40 godzin przez liczbę tygodni wypadających w miesięcznym okresie rozliczeniowym;
- Dodanie iloczynu 8 godzin i liczby dni roboczych pozostałych do końca miesiąca;
- Odjęcie iloczynu 8 godzin i liczby świąt wypadających w dniu innym niż niedziela w miesiącu.
- Kwiecień 2026 roku ma 4 pełne tygodnie 40 x 4= 160
- Występują w nim 2 dodatkowe dni robocze 160 + 8 x 2 = 176
- Dzień ustawowo wolny od pracy wypada w poniedziałek, a więc od otrzymanego wyniku odejmuje się 8x1
- Ostateczny wynik: W kwietniu 2026 roku jest 168 godzin pracy.
