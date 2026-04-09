Kwiecień 2026 - dni wolne i godziny pracy

Kwiecień 2026 - ile jest w tym miesiącu dni wolnych od pracy i godzin pracy? Kiedy wypadają święta? Czy drugi dzień świąt jest wolny od pracy? Jak liczy się liczbę godzin pracy w miesiącu?

Kwiecień 2026 - Święta Wielkanocne

Święta Wielkanocne w 2026 roku wypadają wcześniej niż rok temu - 5 i 6 kwietnia (niedziela i poniedziałek). W tamtym roku był to 20 i 21 kwietnia. Wielkanoc zawsze świętuje się w niedzielę. Należy więc pamiętać, że pracodawca nie musi za ten czas oddawać innego dnia wolnego. Zgodnie bowiem z zasadą prawa pracy tylko święta ustawowo wolne od pracy wypadające w dniu innym niż niedziela obniżają wymiaru czasu pracy.

Wielkanoc 2026 - czy drugi dzień świąt jest wolny od pracy?

Wielkanoc to dzień ustawowo wolny od pracy. Czy dotyczy to tak samo pierwszego, jak i drugiego dnia świąt? Oto pełny katalog dni wolnych od pracy w Polsce, który wymienia Ustawa o dniach wolnych od pracy:

wszystkie niedziele,

1 stycznia – Nowy Rok,

6 stycznia – Święto Trzech Króli,

pierwszy dzień Wielkiej Nocy,

drugi dzień Wielkiej Nocy ,

, 1 maja – Święto Państwowe,

3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja,

pierwszy dzień Zielonych Świątek,

dzień Bożego Ciała,

15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,

1 listopada – Wszystkich Świętych,

11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości,

24 grudnia - Wigilia Bożego Narodzenia,

25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia,

26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia.

W kwietniu 2026 roku wypadają 2 ruchome (niemające stałej daty) święta wolne od pracy:

Pierwszy dzień Wielkanocy (niedziela 5 kwietnia)

Drugi dzień Wielkanocy (poniedziałek 6 kwietnia)

Drugi dzień Wielkanocy zawsze wypada w poniedziałek, a więc obniża się wymiar czasu pracy o 8 godzin. Tego dnia pracownicy mają wolne.

Kwiecień 2026 - dni wolne od pracy

Podsumowując, w kwietniu 2026 r. są cztery pełne weekendy (8 dni) oraz jedno święto, które wypada w dniu innym niż niedziela. W tym miesiącu jest więc 9 dni wolnych od pracy.

Kwiecień 2026 - dni robocze

Dni robocze w kwietniu 2026 r.:

4x5+2=22 (cztery pełne tygodnie plus dodatkowe dwa dni)

22-1 (Poniedziałek Wielkanocny)=21

Kwiecień 2026 r. ma 21 dni roboczych.

Kwiecień 2026 – godziny pracy

W związku z tym, że dobowa norma czasu pracy wynosi 8 godzin, należy 21 dni pomnożyć przez tę liczbę. Daje to wynik 168 godzin pracy w miesiącu. Dla porównania w poprzednich miesiącach roku norma ta wynosiła odpowiednio:

Styczeń 2026 – 160

Luty 2026 – 160

Marzec 2026 - 176

Wymiar czasu pracy Kwiecień 2026 dni robocze 21 godziny pracy 168 dni wolne od pracy 9

Godziny pracy w miesiącu - jak liczyć?

Jak liczy się godziny pracy w miesiącu? Zasadę dotyczącą wyliczeń uregulowano w art. 130 § 1 i 2 Kodeksu pracy:

Pomnożenie 40 godzin przez liczbę tygodni wypadających w miesięcznym okresie rozliczeniowym; Dodanie iloczynu 8 godzin i liczby dni roboczych pozostałych do końca miesiąca; Odjęcie iloczynu 8 godzin i liczby świąt wypadających w dniu innym niż niedziela w miesiącu.