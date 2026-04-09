Kwiecień 2026 - dni wolne i godziny pracy

Kwiecień 2026 - dni wolne i godziny pracy

09 kwietnia 2026, 09:57
Emilia Panufnik
kwiecień 2026 dni wolne od pracy godziny pracy
Kwiecień 2026 - ile jest w tym miesiącu dni wolnych od pracy i godzin pracy? Kiedy wypadają święta? Czy drugi dzień świąt jest wolny od pracy? Jak liczy się liczbę godzin pracy w miesiącu?

Kwiecień 2026 - Święta Wielkanocne

Święta Wielkanocne w 2026 roku wypadają wcześniej niż rok temu - 5 i 6 kwietnia (niedziela i poniedziałek). W tamtym roku był to 20 i 21 kwietnia. Wielkanoc zawsze świętuje się w niedzielę. Należy więc pamiętać, że pracodawca nie musi za ten czas oddawać innego dnia wolnego. Zgodnie bowiem z zasadą prawa pracy tylko święta ustawowo wolne od pracy wypadające w dniu innym niż niedziela obniżają wymiaru czasu pracy.

Kwiecień 2026 - dni wolne

Wielkanoc 2026 - czy drugi dzień świąt jest wolny od pracy?

Wielkanoc to dzień ustawowo wolny od pracy. Czy dotyczy to tak samo pierwszego, jak i drugiego dnia świąt? Oto pełny katalog dni wolnych od pracy w Polsce, który wymienia Ustawa o dniach wolnych od pracy:

  • wszystkie niedziele,
  • 1 stycznia – Nowy Rok,
  • 6 stycznia – Święto Trzech Króli,
  • pierwszy dzień Wielkiej Nocy,
  • drugi dzień Wielkiej Nocy,
  • 1 maja – Święto Państwowe,
  • 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja,
  • pierwszy dzień Zielonych Świątek,
  • dzień Bożego Ciała,
  • 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
  • 1 listopada – Wszystkich Świętych,
  • 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości,
  • 24 grudnia - Wigilia Bożego Narodzenia,
  • 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
  • 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia.

W kwietniu 2026 roku wypadają 2 ruchome (niemające stałej daty) święta wolne od pracy:

  • Pierwszy dzień Wielkanocy (niedziela 5 kwietnia)
  • Drugi dzień Wielkanocy (poniedziałek 6 kwietnia)

Drugi dzień Wielkanocy zawsze wypada w poniedziałek, a więc obniża się wymiar czasu pracy o 8 godzin. Tego dnia pracownicy mają wolne.

Kwiecień 2026 - dni wolne od pracy

Podsumowując, w kwietniu 2026 r. są cztery pełne weekendy (8 dni) oraz jedno święto, które wypada w dniu innym niż niedziela. W tym miesiącu jest więc 9 dni wolnych od pracy.

Kwiecień 2026 - dni robocze

Dni robocze w kwietniu 2026 r.:

  • 4x5+2=22 (cztery pełne tygodnie plus dodatkowe dwa dni)
  • 22-1 (Poniedziałek Wielkanocny)=21

Kwiecień 2026 r. ma 21 dni roboczych.

Kwiecień 2026 – godziny pracy

W związku z tym, że dobowa norma czasu pracy wynosi 8 godzin, należy 21 dni pomnożyć przez tę liczbę. Daje to wynik 168 godzin pracy w miesiącu. Dla porównania w poprzednich miesiącach roku norma ta wynosiła odpowiednio:

  • Styczeń 2026 – 160
  • Luty 2026 – 160
  • Marzec 2026 - 176

Wymiar czasu pracy

Kwiecień 2026

dni robocze

21

godziny pracy

168

dni wolne od pracy

9

Godziny pracy w miesiącu - jak liczyć?

Jak liczy się godziny pracy w miesiącu? Zasadę dotyczącą wyliczeń uregulowano w art. 130 § 1 i 2 Kodeksu pracy:

  1. Pomnożenie 40 godzin przez liczbę tygodni wypadających w miesięcznym okresie rozliczeniowym;
  2. Dodanie iloczynu 8 godzin i liczby dni roboczych pozostałych do końca miesiąca;
  3. Odjęcie iloczynu 8 godzin i liczby świąt wypadających w dniu innym niż niedziela w miesiącu.
  • Kwiecień 2026 roku ma 4 pełne tygodnie 40 x 4= 160
  • Występują w nim 2 dodatkowe dni robocze 160 + 8 x 2 = 176
  • Dzień ustawowo wolny od pracy wypada w poniedziałek, a więc od otrzymanego wyniku odejmuje się 8x1
  • Ostateczny wynik: W kwietniu 2026 roku jest 168 godzin pracy.
