Dla jednych będzie dniem wolnym, dla innych zwykłym piątkiem w pracy. Chodzi o 5 czerwca 2026 r. po Bożym Ciele. W wielu przypadkach decyzja zapada indywidualnie, np. w urzędach, gdzie kierownictwo może wyznaczyć dzień wolny w ramach organizacji pracy, oraz w szkołach, gdzie o tzw. dniach dyrektorskich decydują dyrektorzy. W pozostałych branżach wszystko zależy od systemu czasu pracy i charakteru wykonywanych obowiązków. Kto w praktyce może liczyć na wolne tego dnia?

Czy piątek 5 czerwca po Bożym Ciele 2026 jest ustawowo wolny od pracy?

Nie. Ustawowo wolnym dniem od pracy jest Boże Ciało, czyli czwartek 4 czerwca 2026 r. Piątek 5 czerwca nie znajduje się w katalogu świąt ustawowo wolnych od pracy. W kalendarzu widnieje jako zwykły dzień roboczy. Najczęściej wolny piątek po Bożym Ciele mają pracownicy administracji i urzędów. Często dotyczy to też osób z biur i korporacji. Szansę mają również pracownicy z trybem hybrydowym lub zdalnym. W branżach działających bez przerwy długi weekend zwykle nie jest możliwy. Dotyczy to także służby zdrowia oraz służb mundurowych.

Cztery dni wolnego za jeden dzień urlopu. Dlaczego czerwiec 2026 jest tak atrakcyjny?

Układ kalendarza sprawia, że wzięcie jednego dnia urlopu, właśnie 5 czerwca pozwala uzyskać aż cztery dni odpoczynku z rzędu, czyli:

czwartek 4 czerwca - Boże Ciało,

piątek 5 czerwca - urlop lub dzień wolny,

sobota 6 czerwca,

niedziela 7 czerwca.

Piątek po Bożym Ciele 2026 (5 czerwca) - dlaczego dla jednych będzie dniem wolnym, a inni normalnie pójdą do pracy i od czego to zależy w praktyce?

Piątek po Bożym Ciele w 2026 roku (5 czerwca) nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy, jednak w praktyce wiele zależy od decyzji pracodawcy i organizacji czasu pracy w danej firmie. Dla części osób może to być dzień wolny, choć na różnych zasadach:

W niektórych przypadkach pracownicy mogą wykorzystać dzień wolny należny za święto przypadające w sobotę - w 2026 roku dotyczy to 15 sierpnia (Wniebowzięcie NMP/Święto Wojska Polskiego) oraz 26 grudnia (drugi dzień Bożego Narodzenia). Pracodawca ma obowiązek oddać taki dzień w innym terminie w ramach okresu rozliczeniowego, a czasem wybór pada właśnie na piątek po Bożym Ciele.

(Wniebowzięcie NMP/Święto Wojska Polskiego) oraz (drugi dzień Bożego Narodzenia). Pracodawca ma obowiązek oddać taki dzień w innym terminie w ramach okresu rozliczeniowego, a czasem wybór pada właśnie na piątek po Bożym Ciele. W administracji publicznej, w wielu urzędach i sądach często zapada decyzja o ustanowieniu tego dnia wolnym z jednoczesnym obowiązkiem odpracowania tego dnia w innym dniu, np. w sobotę.

Podobna praktyka pojawia się w szkołach , gdzie dyrektorzy mogą zdecydować o dniu bez zajęć dydaktycznych (dzień dyrektorski).

, gdzie dyrektorzy mogą zdecydować o dniu bez zajęć dydaktycznych Z kolei część pracowników po prostu decyduje się wziąć w tym czasie urlop wypoczynkowy, wykorzystując okazję, żeby wydłużyć sobie czerwcowy weekend.

Czy szkoły i urzędy zawsze mają wolne?

W szkołach i jednostkach publicznych decyzje o dniach wolnych podejmują dyrektorzy lub kierownicy jednostek, dlatego rozwiązania mogą się różnić nawet w tym samym mieście.

Nie wszyscy mogą zrobić sobie długi weekend. Te branże będą pracować normalnie

W części branż praca będzie odbywać się normalnie. Boże Ciało jest świętem ustawowo wolnym od pracy, jednak przepisy przewidują wyjątki. W niektórych zawodach praca w święta i weekendy jest stałym elementem systemu pracy, wynikającym z jej charakteru. Dotyczy to między innymi: służby zdrowia, transportu, gastronomii, hotelarstwa, wybranych form handlu, służb mundurowych, komunikacji publicznej, zakładów pracujących w ruchu ciągłym.

Czy za pracę w Boże Ciało należy się dodatkowe wynagrodzenie?

Tak. Pracownik wykonujący pracę w święto powinien otrzymać inny dzień wolny albo odpowiedni dodatek do wynagrodzenia. Zasady rekompensaty za pracę w święto wynikają z art. 151¹¹ Kodeksu pracy.

"Zgodnie z art. 151¹¹ Kodeksu pracy, pracownik wykonujący pracę w niedziele i święta ma prawo do dnia wolnego w innym terminie. W przypadku pracy w święto dzień wolny powinien zostać udzielony w ramach okresu rozliczeniowego, a jeżeli nie jest to możliwe - pracownikowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w święto w wysokości określonej w przepisach Kodeksu pracy".

Czy pracodawca może narzucić urlop na piątek po Bożym Ciele?

Co do zasady pracodawca nie może dowolnie wysłać pracownika na urlop wypoczynkowy bez jego zgody, poza wyjątkami przewidzianymi w przepisach, np. zaległym urlopem. Jednak wielu pracodawców zachęca pracowników, by wziąć urlop właśnie na piątek po Bożym Ciele.

Czerwiec 2026. Ile będzie dni pracy i wolnego?

Czerwiec 2026 r. będzie miał:

21 dni pracy,

168 godzin pracy,

9 dni wolnych wynikających z weekendów i świąt.

W czerwcu przypada więcej godzin pracy niż w maju, ale układ Bożego Ciała sprawia, że dla wielu osób będzie to jeden z lepszych momentów na krótki urlop.

Piątek po Bożym Ciele mógł być dniem wolnym. Taki był pomysł w petycji

W jednej z petycji skierowanych jeszcze w trakcie poprzedniej kadencji Prezydenta pojawiła się propozycja, aby do katalogu dni ustawowo wolnych od pracy dodać także piątek przypadający po Bożym Ciele. Argumentowano, że taki układ kalendarza w naturalny sposób tworzy długi weekend i mógłby zostać formalnie uporządkowany przepisami. Ostatecznie postulat nie został jednak przyjęty i piątek po Bożym Ciele pozostaje zwykłym dniem roboczym.

Kiedy kolejny długi weekend po czerwcu 2026? Jest konkretna data, ale nie wszyscy skorzystają tak samo

Kolejna okazja na dłuższy odpoczynek pojawi się dopiero w sierpniu 2026 roku. 15 sierpnia, kiedy przypada Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny oraz Święto Wojska Polskiego, wypada w sobotę. Ma to znaczenie dla pracowników, ponieważ w takiej sytuacji przysługuje dodatkowy dzień wolny do odebrania.

Inaczej wygląda to w administracji rządowej. Zgodnie z decyzją, piątek 14 sierpnia 2026 r. będzie dniem wolnym dla korpusu służby cywilnej w zamian za święto przypadające w sobotę. Oznacza to dla tych osób długi weekend, tj. od piątku do niedzieli, bez konieczności wykorzystywania urlopu. Dotyczy to m.in. pracowników ministerstw, urzędów centralnych i urzędów wojewódzkich.

FAQ - Piątek po Bożym Ciele 2026

Czy piątek 5 czerwca 2026 r. jest dniem ustawowo wolnym od pracy?

Nie. Ustawowo wolne jest wyłącznie Boże Ciało, czyli 4 czerwca 2026 r. Piątek 5 czerwca jest normalnym dniem roboczym.

Czy pracodawca może zdecydować o wolnym piątku po Bożym Ciele?

Tak, ale nie musi. Może wyznaczyć dzień wolny w ramach organizacji pracy lub rozkładu czasu pracy. Często zależy to od decyzji wewnętrznych w firmie.

Kto najczęściej ma wolny piątek po Bożym Ciele?

Najczęściej pracownicy administracji, urzędów, biur oraz część pracowników korporacji. W wielu przypadkach dotyczy to także pracy zdalnej lub hybrydowej.

Czy można dostać wolne bez urlopu wypoczynkowego?

Tak. Wolne może wynikać z decyzji pracodawcy albo z oddania dnia wolnego za święto przypadające w sobotę, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy.

Czy wszyscy pracownicy mają równe szanse na długi weekend?

Nie. W branżach takich jak zdrowie, transport, handel czy służby mundurowe praca odbywa się w trybie zmianowym, więc piątek po Bożym Ciele często jest dniem pracy.