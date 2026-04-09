Dni wolne 2026: Niemcy. Czy mają święta w kwietniu?

Dni wolne 2026: Niemcy. Czy mają święta w kwietniu?

09 kwietnia 2026, 09:14
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
Dni wolne 2026 Niemcy - święta kwiecień - Baden Württemberg, Bawaria, Hessen, Brandenburg, Berlin, Saksonia, Hamburg, Rheinland-Pfalz, Schleswig Holstein i inne landy
Dni wolne od pracy 2026 Niemcy - święta kwiecień - Baden Württemberg, Bawaria, Hessen, Brandenburg, Berlin, Saksonia, Hamburg, Rheinland-Pfalz, Schleswig Holstein i inne landy
Dni wolne od pracy 2026 w Niemczech - czy mają święta w kwietniu? Ile mają dni wolnych od pracy w roku kalendarzowym (Baden Wurttemberg, Bawaria, NRW, Hessen, Rheinland-Pfalz, Schleswig Holstein)? Wszystko to zależy od konkretnego landu. Kiedy wypadają poszczególne święta w niemieckich landach w 2026 r. (np. Berlin, Brandenburgia, Saksonia czy Turyngia)?

Dni wolne od pracy w 2026 r. [Niemcy]

Niemcy będące republiką federalną mają 16 landów. Należą do nich: Bawaria (Bayern), Badenia-Wirtembergia (Baden-Württemberg), Nadrenia Północna-Westfalia (Nordrhein Westfalen), Hesja (Hessen), Saksonia (Sachsen), Dolna Saksonia (Niedersachsen), Nadrenia-Palatynat (Rheinland-Pfalz), Turyngia (Thüringen), Brandenburgia (Brandenburg), Saksonia-Anhalt (Sachsen-Anhalt), Meklemburgia-Pomorze Przednie (Mecklenburg-Vorpommern), Szlezwik-Holsztyn (Schleswig-Holstein), Saara (Saarland), Brema (Bremen), Berlin, Hamburg.

Każdy land ma swój własny kalendarz świąt. W głównej mierze uzależnione są od wyzwania, które przeważa na danym terenie zachodnich sąsiadów Polski. Można wyliczyć 9 świąt, które występują na terytorium całego państwa. Nie wszędzie są święta w listopadzie. We wszystkich landach obchodzi się następujące święta:

ŚWIĘTA W NIEMCZECH

DNI WOLNE OD PRACY

DNI TYGODNIA

  1. Nowy Rok (Neujahr)

1 stycznia 2026 r.

czwartek

  1. Wielki Piątek (Karfreitag)

3 kwietnia 2026 r.

piątek

  1. Poniedziałek Wielkanocny (Ostermontag)

6 kwietnia 2026 r.

poniedziałek

  1. Święto Pracy (Tag der Arbeit)

1 maja 2026 r.

piątek

  1. Wniebowstąpienie Pańskie (Christi Himmelfahrt)

14 maja 2026 r.

czwartek

  1. Zesłanie Ducha Świętego (Pfingstmontag)

25 maja 2026 r.

poniedziałek

  1. Dzień Zjednoczenia Niemiec (Tag der Deutschen Einheit)

3 października 2026 r.

sobota

  1. I Dzień Bożego Narodzenia (I Weihnachtstag)

25 grudnia 2026 r.

piątek

  1. II Dzień Bożego Narodzenia (II Weihnachtstag)

26 grudnia 2026 r.

sobota

Dla 4 landów to jedyne święta. W Dolnej Saksonii, Szlezwiku-Holsztynie, Bremie i Hamburgu jest tylko 9 dni wolnych od pracy w ciągu roku. W pozostałych landach jest ich więcej. Najwięcej dodatkowych dni wolnych od pracy jest w Bawarii – 13 (identyczna liczba świąt jak do 2024 r. w Polsce, od 2025 r. mamy 14 świąt). Poniższe tabele zawierają listę świąt pozostałych landów. Dodatkowe święta zostały pogrubione.

Zobacz również:

Dni wolne 2026 - Bawaria (Bayern)

ŚWIĘTA W NIEMCZECH (Bawaria)

DNI WOLNE OD PRACY

DNI TYGODNIA

1. Nowy Rok (Neujahr)

1 stycznia 2026 r.

czwartek

2. Trzech Króli (Heilige Drei Könige)

6 stycznia 2026 r.

wtorek

3. Wielki Piątek (Karfreitag)

3 kwietnia 2026 r.

piątek

4. Poniedziałek Wielkanocny (Ostermontag)

6 kwietnia 2026 r.

poniedziałek

5. Święto Pracy (Tag der Arbeit)

1 maja 2026 r.

piątek

6. Wniebowstąpienie Pańskie (Christi Himmelfahrt)

14 maja 2026 r.

czwartek

7. Zesłanie Ducha Świętego (Pfingstmontag)

25 maja 2026 r.

poniedziałek

8. Boże Ciało (Fronleichnam)

4 czerwca 2026 r.

czwartek

9. Wniebowzięcie Marii Panny (Maria Himmelfahrt)

15 sierpnia 2026 r.

sobota

10. Dzień Zjednoczenia Niemiec (Tag der Deutschen Einheit)

3 października 2026 r.

sobota

11. Wszystkich Świętych (Allerheiligen)

1 listopada 2026 r.

niedziela

12. I Dzień Bożego Narodzenia (I Weihnachtstag)

25 grudnia 2026 r.

piątek

13. II Dzień Bożego Narodzenia (II Weihnachtstag)

26 grudnia 2026 r.

sobota

W Bawarii jest aż 13 świąt - 9 ogólnokrajowych i 4 dodatkowe.

Dni wolne 2026 - Brandenburgia (Brandenburg)

ŚWIĘTA W NIEMCZECH (Brandenburgia)

DNI WOLNE OD PRACY

DNI TYGODNIA

1. Nowy Rok (Neujahr)

1 stycznia 2026 r.

czwartek

2. Wielki Piątek (Karfreitag)

3 kwietnia 2026 r.

piątek

3. Niedziela Wielkanocna (Ostersonntag)

5 kwietnia 2026 r.

niedziela

4. Poniedziałek Wielkanocny (Ostermontag)

6 kwietnia 2026 r.

poniedziałek

5. Święto Pracy (Tag der Arbeit)

1 maja 2026 r.

piątek

6. Wniebowstąpienie Pańskie (Christi Himmelfahrt)

14 maja 2026 r.

czwartek

7. Zielone Świątki (Pfingstsonntag)

24 maja 2026 r.

niedziela

8. Zesłanie Ducha Świętego (Pfingstmontag)

25 maja 2026 r.

poniedziałek

9. Dzień Zjednoczenia Niemiec (Tag der Deutschen Einheit)

3 października 2025 r.

piątek

10.Święto Reformacji (Reformationstag)

31 października 2025 r.

piątek

11. I Dzień Bożego Narodzenia (I Weihnachtstag)

25 grudnia 2025 r.

czwartek

12. II Dzień Bożego Narodzenia (II Weihnachtstag)

26 grudnia 2025 r.

piątek

W Brandenburgii jest 12 świąt - 9 ogólnokrajowych i 3 dodatkowe.

Dni wolne 2026 - Badenia-Wirtembergia (Baden-Württemberg)

ŚWIĘTA W NIEMCZECH (Badenia-Wirtemburgia)

DNI WOLNE OD PRACY

DNI TYGODNIA

1. Nowy Rok (Neujahr)

1 stycznia 2026 r.

czwartek

2. Trzech Króli (Heilige Drei Könige)

6 stycznia 2026 r.

wtorek

3. Wielki Piątek (Karfreitag)

3 kwietnia 2026 r.

piątek

4. Poniedziałek Wielkanocny (Ostermontag)

6 kwietnia 2026 r.

poniedziałek

5. Święto Pracy (Tag der Arbeit)

1 maja 2026 r.

piątek

6. Wniebowstąpienie Pańskie (Christi Himmelfahrt)

14 maja 2026 r.

czwartek

7. Zesłanie Ducha Świętego (Pfingstmontag)

25 maja 2026 r.

poniedziałek

8. Boże Ciało (Fronleichnam)

4 czerwca 2026 r.

czwartek

9. Dzień Zjednoczenia Niemiec (Tag der Deutschen Einheit)

3 października 2026 r.

sobota

10. Wszystkich Świętych (Allerheiligen)

1 listopada 2026 r.

niedziela

11. I Dzień Bożego Narodzenia (I Weihnachtstag)

25 grudnia 2026 r.

piątek

12. II Dzień Bożego Narodzenia (II Weihnachtstag)

26 grudnia 2026 r.

sobota

Badenia-Wirtemburgia również ma 12 świąt - 9 ogólnokrajowych i 3 dodatkowe dni wolne od pracy.

Zobacz również:

Dni wolne 2026 - Saara (Saarland)

ŚWIĘTA W NIEMCZECH (Saara)

DNI WOLNE OD PRACY

DNI TYGODNIA

1. Nowy Rok (Neujahr)

1 stycznia 2026 r.

czwartek

2. Wielki Piątek (Karfreitag)

3 kwietnia 2026 r.

piątek

3. Poniedziałek Wielkanocny (Ostermontag)

6 kwietnia 2026 r.

poniedziałek

4. Święto Pracy (Tag der Arbeit)

1 maja 2026 r.

piątek

5. Wniebowstąpienie Pańskie (Christi Himmelfahrt)

14 maja 2026 r.

czwartek

6. Zesłanie Ducha Świętego (Pfingstmontag)

25 maja 2026 r.

poniedziałek

7. Boże Ciało (Fronleichnam)

4 czerwca 2026 r.

czwartek

8. Wniebowzięcie Marii Panny (Maria Himmelfahrt)

15 sierpnia 2026 r.

sobota

9. Dzień Zjednoczenia Niemiec (Tag der Deutschen Einheit)

3 października 2026 r.

sobota

10. Wszystkich Świętych (Allerheiligen)

1 listopada 2026 r.

niedziela

11. I Dzień Bożego Narodzenia (I Weihnachtstag)

25 grudnia 2026 r.

piątek

12. II Dzień Bożego Narodzenia (II Weihnachtstag)

26 grudnia 2026 r.

sobota

Saara ma 12 dni wolnych od pracy, na które składa się 9 świąt ogólnokrajowych i 3 dodatkowe.

Zobacz również:

Dni wolne 2026 - Saksonia-Anhalt (Sachsen-Anhalt)

ŚWIĘTA W NIEMCZECH (Saksonia-Anhalt)

DNI WOLNE OD PRACY

DNI TYGODNIA

1. Nowy Rok (Neujahr)

1 stycznia 2026 r.

czwartek

2. Trzech Króli (Heilige Drei Könige)

6 stycznia 2026 r.

wtorek

3. Wielki Piątek (Karfreitag)

3 kwietnia 2026 r.

piątek

4. Poniedziałek Wielkanocny (Ostermontag)

6 kwietnia 2026 r.

poniedziałek

5. Święto Pracy (Tag der Arbeit)

1 maja 2026 r.

piątek

6. Wniebowstąpienie Pańskie (Christi Himmelfahrt)

14 maja 2026 r.

czwartek

7. Zesłanie Ducha Świętego (Pfingstmontag)

25 maja 2026 r.

poniedziałek

8. Dzień Zjednoczenia Niemiec (Tag der Deutschen Einheit)

3 października 2026 r.

sobota

9. Święto Reformacji (Reformationstag)

31 października 2026 r.

sobota

10. I Dzień Bożego Narodzenia (I Weihnachtstag)

25 grudnia 2026 r.

piątek

11. II Dzień Bożego Narodzenia (II Weihnachtstag)

26 grudnia 2026 r.

sobota

Saksonia-Anhalt ma 11 świąt, a więc charakterystyczne dla tego regionu są dodatkowe dwa dni wolne 6 stycznia i 31 października 2026 roku.

Dni wolne 2026 - Nadrenia Północna-Westfalia (Nordrhein-Westfalen)

ŚWIĘTA W NIEMCZECH (Nadrenia Północna-Westfalia)

DNI WOLNE OD PRACY

DNI TYGODNIA

1. Nowy Rok (Neujahr)

1 stycznia 2026 r.

czwartek

2. Wielki Piątek (Karfreitag)

3 kwietnia 2026 r.

piątek

3. Poniedziałek Wielkanocny (Ostermontag)

6 kwietnia 2026 r.

poniedziałek

4. Święto Pracy (Tag der Arbeit)

1 maja 2026 r.

piątek

5. Wniebowstąpienie Pańskie (Christi Himmelfahrt)

14 maja 2026 r.

czwartek

6. Zesłanie Ducha Świętego (Pfingstmontag)

25 maja 2026 r.

poniedziałek

7. Boże Ciało (Fronleichnam)

4 czerwca 2026 r.

czwartek

8. Dzień Zjednoczenia Niemiec (Tag der Deutschen Einheit)

3 października 2026 r.

sobota

9. Wszystkich Świętych (Allerheiligen)

1 listopada 2026 r.

niedziela

10. I Dzień Bożego Narodzenia (I Weihnachtstag)

25 grudnia 2026 r.

piątek

11. II Dzień Bożego Narodzenia (II Weihnachtstag)

26 grudnia 2026 r.

sobota

Nadrenia Północna-Westfalia również ma 11 świąt. Dodatkowe dwa to Boże Ciało i Wszystkich Świętych.

Dni wolne 2026 - Nadrenia-Palatynat (Rheinland-Pfalz)

ŚWIĘTA W NIEMCZECH (Nadrenia-Palatynat)

DNI WOLNE OD PRACY

DNI TYGODNIA

1. Nowy Rok (Neujahr)

1 stycznia 2026 r.

czwartek

2. Wielki Piątek (Karfreitag)

3 kwietnia 2026 r.

piątek

3. Poniedziałek Wielkanocny (Ostermontag)

6 kwietnia 2026 r.

poniedziałek

4. Święto Pracy (Tag der Arbeit)

1 maja 2026 r.

piątek

5. Wniebowstąpienie Pańskie (Christi Himmelfahrt)

14 maja 2026 r.

czwartek

6. Zesłanie Ducha Świętego (Pfingstmontag)

25 maja 2026 r.

poniedziałek

7. Boże Ciało (Fronleichnam)

4 czerwca 2026 r.

czwartek

8. Dzień Zjednoczenia Niemiec (Tag der Deutschen Einheit)

3 października 2026 r.

sobota

9. Wszystkich Świętych (Allerheiligen)

1 listopada 2026 r.

niedziela

10. I Dzień Bożego Narodzenia (I Weihnachtstag)

25 grudnia 2026 r.

piątek

11. II Dzień Bożego Narodzenia (II Weihnachtstag)

26 grudnia 2026 r.

sobota

W Nadrenii-Palatynat kalendarz świąt wygląda tak jak w Nadrenii Północnej-Westfalii.

Dni wolne 2026 - Saksonia (Sachsen)

ŚWIĘTA W NIEMCZECH (Saksonia)

DNI WOLNE OD PRACY

DNI TYGODNIA

1. Nowy Rok (Neujahr)

1 stycznia 2026 r.

czwartek

2. Wielki Piątek (Karfreitag)

3 kwietnia 2026 r.

piątek

3. Poniedziałek Wielkanocny (Ostermontag)

6 kwietnia 2026 r.

poniedziałek

4. Święto Pracy (Tag der Arbeit)

1 maja 2026 r.

piątek

5. Wniebowstąpienie Pańskie (Christi Himmelfahrt)

14 maja 2026 r.

czwartek

6. Zesłanie Ducha Świętego (Pfingstmontag)

25 maja 2026 r.

poniedziałek

7. Dzień Zjednoczenia Niemiec (Tag der Deutschen Einheit)

3 października 2026 r.

sobota

8. Święto Reformacji (Reformationstag)

31 października 2026 r.

sobota

9. Dzień Pokuty (Buß- und Bettag)

18 listopada 2026 r.

środa

10. I Dzień Bożego Narodzenia (I Weihnachtstag)

25 grudnia 2026 r.

piątek

11. II Dzień Bożego Narodzenia (II Weihnachtstag

26 grudnia 2026 r.

sobota

W Saksonii, jako jedynym landzie, obchodzi się Dzień Pokuty. Drugim dodatkowym świętem jest Dzień Reformacji. Łącznie Saksonia ma 11 świąt.

Dni wolne 2026 - Hesja (Hessen)

ŚWIĘTA W NIEMCZECH (Hesja)

DNI WOLNE OD PRACY

DNI TYGODNIA

1. Nowy Rok (Neujahr)

1 stycznia 2026 r.

czwartek

2. Wielki Piątek (Karfreitag)

3 kwietnia 2026 r.

piątek

3. Poniedziałek Wielkanocny (Ostermontag)

6 kwietnia 2026 r.

poniedziałek

4. Święto Pracy (Tag der Arbeit)

1 maja 2026 r.

piątek

5. Wniebowstąpienie Pańskie (Christi Himmelfahrt)

14 maja 2026 r.

czwartek

6. Zesłanie Ducha Świętego (Pfingstmontag)

25 maja 2026 r.

poniedziałek

7. Boże Ciało (Fronleichnam)

4 czerwca 2026 r.

czwartek

8. Dzień Zjednoczenia Niemiec (Tag der Deutschen Einheit)

3 października 2026 r.

sobota

9. I Dzień Bożego Narodzenia (I Weihnachtstag)

25 grudnia 2026 r.

piątek

10. II Dzień Bożego Narodzenia (II Weihnachtstag)

26 grudnia 2026 r.

sobota

Hesja świętuje 10 dni - dodatkowym dniem wolnym od pracy jest Boże Ciało.

Dni wolne 2026 - Meklemburgia-Pomorze Przednie (Mecklenburg-Vorpommern)

ŚWIĘTA W NIEMCZECH (Meklemburgia-Pomorze Przednie)

DNI WOLNE OD PRACY

DNI TYGODNIA

  1. Nowy Rok (Neujahr)

1 stycznia 2026 r.

czwartek

2. Międzynarodowy Dzień Kobiet (Frauentag)

8 marca 2026 r.

niedziela

3. Wielki Piątek (Karfreitag)

3 kwietnia 2026 r.

piątek

4. Poniedziałek Wielkanocny (Ostermontag)

6 kwietnia 2026 r.

poniedziałek

5. Święto Pracy (Tag der Arbeit)

1 maja 2026 r.

piątek

6. Wniebowstąpienie Pańskie (Christi Himmelfahrt)

14 maja 2026 r.

czwartek

7. Zesłanie Ducha Świętego (Pfingstmontag)

25 maja 2026 r.

poniedziałek

8. Dzień Zjednoczenia Niemiec (Tag der Deutschen Einheit)

3 października 2026 r.

sobota

9. Święto Reformacji (Reformationstag)

31 października 2026 r.

sobota

10. I Dzień Bożego Narodzenia (I Weihnachtstag)

25 grudnia 2026 r.

piątek

11. II Dzień Bożego Narodzenia (II Weihnachtstag)

26 grudnia 2026 r.

sobota

Meklemburgia-Pomorze Przednie to także 10 dni wolnych od pracy. Dodatkowo obchodzi się tutaj Święto Reformacji i Międzynarodowy Dzień Kobiet.

Dni wolne 2026 - Turyngia (Thüringen)

ŚWIĘTA W NIEMCZECH (Turyngia)

DNI WOLNE OD PRACY

DNI TYGODNIA

  1.  Nowy Rok (Neujahr)

1 stycznia 2026 r.

czwartek

 2. Wielki Piątek (Karfreitag)

3 kwietnia 2026 r.

piątek

 3. Poniedziałek Wielkanocny (Ostermontag)

6 kwietnia 2026 r.

poniedziałek

 4. Święto Pracy (Tag der Arbeit)

1 maja 2026 r.

piątek

 5. Wniebowstąpienie Pańskie (Christi Himmelfahrt)

14 maja 2026 r.

czwartek

 6. Zesłanie Ducha Świętego (Pfingstmontag)

25 maja 2026 r.

poniedziałek

7. Światowy Dzień Dziecka (Weltkindertag)

20 września 2026 r.

sobota

 8. Dzień Zjednoczenia Niemiec (Tag der Deutschen Einheit)

3 października 2026 r.

sobota

 9. Święto Reformacji (Reformationstag)

31 października 2026 r.

sobota

 10. I Dzień Bożego Narodzenia (I Weihnachtstag)

25 grudnia 2026 r.

piątek

 11. II Dzień Bożego Narodzenia (II Weihnachtstag)

26 grudnia 2026 r.

sobota

W Turyngii jest identyczna sytuacja jak w Meklemburgii-Pomorzu Przednim czyli występują po dwa dodatkowe święta - Dzień Reformacji i Dzień Dziecka (Turyngia) oraz Dzień Reformacji i Dzień Kobiet (Meklemburgia-Pomorze Przednie).

Dni wolne 2026 – Berlin

ŚWIĘTA W NIEMCZECH (Turyngia)

DNI WOLNE OD PRACY

DNI TYGODNIA

  1. Nowy Rok (Neujahr)

1 stycznia 2026 r.

czwartek

2. Międzynarodowy Dzień Kobiet (Frauentag)

8 marca 2026 r.

niedziela

 3. Wielki Piątek (Karfreitag)

3 kwietnia 2026 r.

piątek

 4. Poniedziałek Wielkanocny (Ostermontag)

6 kwietnia 2026 r.

poniedziałek

 5. Święto Pracy (Tag der Arbeit)

1 maja 2026 r.

piątek

 6. Wniebowstąpienie Pańskie (Christi Himmelfahrt)

14 maja 2026 r.

czwartek

 7. Zesłanie Ducha Świętego (Pfingstmontag)

25 maja 2026 r.

poniedziałek

 8. Dzień Zjednoczenia Niemiec (Tag der Deutschen Einheit)

3 października 2026 r.

sobota

9.  I Dzień Bożego Narodzenia (I Weihnachtstag)

25 grudnia 2026 r.

piątek

10.  II Dzień Bożego Narodzenia (II Weihnachtstag)

26 grudnia 2026 r.

sobota

W Berlinie od 2019 roku dziesiątym świętem wolnym od pracy jest Dzień Kobiet, który przypada na 8 marca. W 2026 roku Międzynarodowy Dzień Kobiet wypada w niedzielę.

Praca w święta w Niemczech

Zasadą jest, że sklepy w dni świąteczne w Niemczech są zamknięte. Wymienione wyżej święta to dni wolne od pracy. W świetle § 9 niemieckiej ustawy o czasie pracy nie zatrudnia się pracowników do pracy w niedziele i święta państwowe od godz. 0:00 do 24:00. Wyjątek stanowi praca zmianowa, praca pilotów, kierowców, służb ratowniczych czy straży pożarnej, zatrudnionych w restauracjach, hotelach, obiektach sportowych (§10 ustawy o czasie pracy).

Jeśli pracodawca zatrudnia do pracy w niedzielę, musi wyznaczyć temu pracownikowi inny dzień wolny od pracy w czasie 2 tygodni, licząc włącznie z dniem niedzielnego zatrudnienia (§11). Natomiast zatrudnienie do pracy w święto państwowe, które wypada w dniu roboczym, powoduje konieczność odebrania dnia odpoczynku w ciągu 8 tygodni od tego dnia.

Zobacz również:
Podstawa prawna

Ustawa o czasie pracy z dnia 20 maja 1994 r. (Federal Law Gazette I s. 1170, 1171)

Powiązane
Niemcy po wyborach i kontrole na granicy - komentarz polskich przedsiębiorców
Niemcy po wyborach i kontrole na granicy - komentarz polskich przedsiębiorców
1 maja też wolne w Niemczech. Dni wolne od pracy Niemcy
1 maja też wolne w Niemczech. Dni wolne od pracy Niemcy
Dni wolne od pracy w Niemczech w 2025 roku [wspólne i w poszczególnych landach]
Dni wolne od pracy w Niemczech w 2025 roku [wspólne i w poszczególnych landach]
Kadry
Kwiecień 2026 - dni wolne i godziny pracy
09 kwi 2026

Kwiecień 2026 - ile jest w tym miesiącu dni wolnych od pracy i godzin pracy? Kiedy wypadają święta? Czy drugi dzień świąt jest wolny od pracy? Jak liczy się liczbę godzin pracy w miesiącu?
Tylko 5% pracowników maksymalnie wykorzystuje AI w pracy, by zwiększyć produktywność
08 kwi 2026

Zespoły czują rosnącą presję na wyniki. Jak zyskać więcej czasu i być bardziej efektywnym? Okazuje się, że tylko 5% pracowników maksymalnie wykorzystuje AI w pracy, by zwiększyć produktywność. Firmy tracą przez to aż 40% potencjalnych korzyści.
Nowe uprawnienia PIP. Jak zawierać umowy zlecenia? [KAWA Z INFORLEX]
08 kwi 2026

2 kwietnia 2026 r. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Nowe przepisy pozwalają inspektorom przekształcać fikcyjne kontrakty B2B i zlecenia w umowy o pracę oraz umożliwiają pracodawcom uzyskanie indywidualnych interpretacji potwierdzających prawidłowość stosowanej formy zatrudnienia. Ustawa została jednocześnie skierowana do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej. O szczegółach nowelizacji porozmawiamy 14 kwietnia 2026 podczas bezpłatnego spotkania online z cyklu "Kawa z INFORLEX".
Kiedy emerytury stażowe wejdą w życie? Najnowsze informacje w 2026 r.
08 kwi 2026

Dwa projekty dotyczące emerytur stażowych leżą w Sejmie od dwóch lat. NSZZ Solidarność nie odpuści tego tematu. Kiedy emerytury stażowe wejdą w życie? Oto najnowsze informacje w 2026 r.

Czy pracodawca musi dać wolne na rehabilitację?
08 kwi 2026

„Mam orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności. Lekarz przepisał mi zabiegi, które będą trwały kilka dni w godzinach pracy. Czy mogę liczyć na jakieś wolne?” – pyta Czytelniczka.
Dodatkowe okresy zatrudnienia w stażu pracy. MRPiPS wyjaśnia, jak wpływa to na prawo pracownika do nagrody jubileuszowej
08 kwi 2026

Wliczanie do stażu pracy niektórych okresów zatrudnienia na podstawie innej niż umowa o pracę ma poważny wpływ na uprawnienia do nagrody jubileuszowej. Prawo do tego świadczenia pracownik nabywa w dniu upływu okresu uprawniającego do nagrody jubileuszowej albo w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających takie nagrody. Jak wygląda sytuacja w razie zbiegu prawa do kilku nagród jubileuszowych?
Co wybierasz: wynagrodzenie wyższe o 10% czy bliską relację w pracy?
07 kwi 2026

Dobre relacje między współpracownikami to większa stabilność zatrudnienia w firmie. Co wybierasz: wynagrodzenie wyższe od średniej rynkowej o 10%, ale bez bliskiej relacji w pracy czy wynagrodzenie niższe o 10%, ale z bliską relacją? Sprawdź, jak odpowiedzieli ankietowani.
Między wojną a pokojem [WYWIAD]
07 kwi 2026

Rozmowa z Piotrem Koziną, dyrektorem zarządu w Grupie PSB Handel, o przywództwie opartym na decyzjach, jasno wyznaczonym kierunku i budowaniu organizacji zdolnej działać szybciej niż konkurencja.

Workation jako jedno z ciekawszych zjawisk na rynku pracy
07 kwi 2026

Workation jako jedno z ciekawszych zjawisk na rynku pracy - czym jest? Na jakiej podstawie można z tego skorzystać? Jakie są korzyści dla pracownika i pracodawcy, a jakie wyzwania?
Nowe święto w niedzielę 12.04.2026 - czy należy się dodatkowy dzień wolny od pracy
09 kwi 2026

Nowe święto państwowe stało się faktem, bo prezydent podpisał ustawę, która je wprowadza. 12 kwietnia od 2026 roku będzie Dniem Inwalidy Wojennego. A skoro święto państwowe, to czy kolejny i dodatkowy dzień wolny od pracy. W przyszłości, bo w tym roku 12 kwietnia to niedziela.
