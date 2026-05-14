Strona główna » Kadry » Wiadomości » Bezpłatne leczenie na koszt NFZ. Kiedy ustaje prawo do świadczeń opieki zdrowotnej?

Bezpłatne leczenie na koszt NFZ. Kiedy ustaje prawo do świadczeń opieki zdrowotnej?

14 maja 2026, 14:45
Tomasz Kowalski
NFZ obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne koniec ubezpieczenia świadczenia zdrowotne leczenie pacjenci
Prawo do bezpłatnych, czyli finansowanych ze środków publicznych, świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje osobom posiadającym ubezpieczenie zdrowotne. Gdy obowiązek takiego ubezpieczenia wygaśnie, to za świadczenia należy płacić z własnej kieszeni. Czy możliwe jest, aby nadal leczyć się na koszt NFZ?

Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne

Prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) mają osoby ubezpieczone obowiązkowo na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Wśród ubezpieczonych znajdują się np. pracownicy, rolnicy lub ich domownicy, osoby prowadzące działalność pozarolniczą lub osoby z nimi współpracujące, osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej albo innej umowy o świadczenie usług oraz osoby z nimi współpracujące.

Kiedy ustaje prawo do świadczeń opieki zdrowotnej?

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zwykle ustaje po upływie 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego. Ma to miejsce np. w razie ustania stosunku pracy, zawieszenia lub zakończenia prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej bądź w przypadku osób zatrudnionych, pozostających na urlopie bezpłatnym.

Istnieją sytuacje, gdy prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje przez okres dłuższy niż 30 dni. W przypadku osoby, która:

  • ukończyła szkołę ponadpodstawową lub została skreślona z listy uczniów – prawo do świadczeń przysługuje przez sześć miesięcy od dnia zakończenia nauki lub skreślenia z listy uczniów,
  • ukończyła szkołę wyższą lub została skreślona z listy studentów lub doktorantów – prawo do świadczeń przysługuje przez cztery miesiące od dnia zakończenia nauki lub skreślenia z listy studentów lub doktorantów,
  • ma zawieszone prawo do renty socjalnej – w przypadkach określonych w ustawie o rencie socjalnej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje przez 90 dni od ustania ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ.

Ubezpieczenie dobrowolne

Osoby, których prawo do świadczeń wygasło, a które chcą nadal korzystać z opieki zdrowotnej w ramach NFZ, muszą uzyskać prawo do ubezpieczenia. W tym celu mogą np. ubezpieczyć się dobrowolnie lub zostać zgłoszonym jako członek rodziny. Jeżeli tego nie zrobią, powinny ponieść koszty udzielonych świadczeń.

Chętni do ubezpieczenia dobrowolnego powinni zgłosić się do oddziału wojewódzkiego NFZ i wypełnić wniosek o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym. Należy pamiętać o zabraniu ze sobą dokumentu tożsamości oraz dokumentu potwierdzającego ostatni okres ubezpieczenia (np. zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, potwierdzenie dowodu wpłaty ostatniej składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, zaświadczenie potwierdzające fakt ubezpieczenia z urzędu pracy).

Po zawarciu umowy należy złożyć w ZUS właściwe druki (ZUS ZZA - Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego).

