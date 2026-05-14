Emerytury i renty » Osoby w wieku 50+ muszą sprawdzić, ile emerytury otrzymają. Kiedy przejść na emeryturę, aby wystarczyło pieniędzy na życie?

Osoby w wieku 50+ muszą sprawdzić, ile emerytury otrzymają. Kiedy przejść na emeryturę, aby wystarczyło pieniędzy na życie?

14 maja 2026, 11:15
Emilia Panufnik
Osoby w wieku 50+ mogą, a nawet powinni sprawdzić, ile emerytury otrzymają. Dzięki możliwościom z ZUS dowiesz się, kiedy przejść na emeryturę, aby wystarczyło pieniędzy na życie. Już teraz trzeba myśleć o emeryturze, by odpowiednio się do niej przygotować. ZUS organizuje w tym temacie bezpłatne szkolenie dla nauczycieli.

Osoby 50+ muszą przygotować się do emerytury

Osoby 50+ powinny stopniowo przygotowywać się do przejścia na emeryturę. Podstawową informację, jaką powinni posiąść jest wysokość przyszłej emerytury. Warto sprawdzić, czy złożenie wniosku o emeryturę w wieku emerytalnym zapewni odpowiednią kwotę do życia na emeryturze. Jeśli nie, trzeba podjąć dodatkowe kroki, by zapewnić sobie stosowną, godną sumę pieniędzy na starość. W wieku 50+ jest jeszcze na to czas. Sposobów oszczędzania jest wiele - PPK, IKZE, inwestycje w nieruchomości, surowce naturalne, lokaty. Drugą możliwością jest dorabianie. Pamiętajmy, że po ukończeniu wieku emerytalnego (60 lat w przypadku kobiet i 65 lat dla mężczyzn) nie ma żadnych limitów dorabiania. Zawsze można więc pracować, pobierając emeryturę z ZUS. Gdyby jednak padła decyzja o późniejszym przejściu na emeryturę, przyszłe świadczenie wzrośnie. Warto więc już teraz zastanowić się nad własną ścieżką przejścia na emeryturę.

Ile emerytury dostanę z ZUS?

ZUS dysponuje kalkulatorem, który pozwala wyliczyć szacunkową wysokość przyszłej emerytury. - Kwotę swojej przyszłej emerytury można poznać bardzo łatwo. Wystarczy skorzystać z kalkulatora emerytalnego lub porozmawiać z naszym doradcą albo przeczytać informację o stanie swojego konta, którą umieszczamy co roku na koncie każdego, kto odprowadza składki – mówi Iwona Kowalska-Matis, rzeczniczka prasowa ZUS na Dolnym Śląsku. Wspomnianą Informację o stanie konta ubezpieczonego (IOSKU) otrzymuje każdy ubezpieczony urodzony po 1948 r. (nawet jeśli odprowadzona była tylko jedna składka na ubezpieczenia społeczne). Można wyczytać z niej m.in. hipotetyczną wysokość przyszłej emerytury. Jeśli osoby zainteresowane wysokością emerytury nie czytały informacji wystosowanej przez ZUS, warto do niej zajrzeć. Należy mieć na uwadze również fakt wydłużania się średniego dalszego trwania życia. W świetle nowej tablicy GUS obowiązującej od kwietnia 2026 r. do marca 2027 r. wysokość emerytur spada. Im wyższa liczba miesięcy średniego dalszego trwania życia, tym niższe świadczenie osoby przechodzącej na emeryturę.

Ile wynosi średnia emerytura w Polsce?

Zgodnie z informacjami podawanymi przez rzeczniczkę ZUS, średnia emerytura w Polsce wynosi aktualnie 4509,64 zł brutto. Na samym Dolnym Śląsku jest nieco wyższa - 4610,79 zł brutto. Zwraca również uwagą na fakt niższych emerytur w przypadku kobiet (krótsza praca, niższe zarobki, dłuższe życie i przebywanie na urlopach związanych z dziećmi, opieka nad chorymi członkami rodziny - rezygnacja z pracy). To one szczególnie powinny zabezpieczyć się na czas emerytalny. Co do zasady mężczyźni więcej czasu budują kapitał emerytalny (pracują dłużej, wyższe zarobki, krótsza długość życia). - Kobieta w Polsce musi przeżyć dłużej za mniejszy kapitał – mówi Kowalska-Matis.

Bezpłatne szkolenie ZUS dla nauczycieli - emerytura

W ramach projektu Aktywni 50+ ZUS zaprasza na bezpłatne szkolenie dla nauczycieli, które odbędzie się 16 czerwca 2026 r. (wtorek) w godzinach 10:00–13:00 w siedzibie wrocławskiego Oddziału ZUS przy ul. Pretficza 11. O czym będzie to spotkanie? Eksperci ZUS pomogą uczestnikom lepiej zrozumieć zasady systemu emerytalnego, świadomie i odpowiedzialnie przygotować się do swojej emerytalnej przyszłości oraz poznać możliwości planowania zabezpieczenia emerytalnego. Przewidziano również czas na sesję pytań i odpowiedzi (Q&A) z ekspertami ZUS, którzy na co dzień zajmują się tematyką świadczeń, możliwość indywidualnych konsultacji oraz prezentację projektów edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży. Aby wziąć udział w wydarzeniu należy dokonać wcześniejszej rejestracji poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: wroclaw_wydarzenia@zus.pl z podaniem imienia i nazwiska uczestnika.

Aktywni 50+. Przygotuj się na swoją emeryturę

