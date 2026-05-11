Przekazujemy ważne informacje w ramach programu: „Stażysta Plus” z PFRON, gdzie można zyskać 48 000 zł na staż na rzecz konkretnej grupy osób. Ruszył nabór wniosków, ale sam program obowiązuje nie tylko w 2026 r., ale i w 2027. Co trzeba wiedzieć?

„Stażysta Plus” z PFRON: 48 000 zł na staż dla osób z niepełnosprawnościami – ruszył nabór wniosków

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił konkurs nr 1/2026 pod nazwą „Stażysta Plus”. To część szerszego programu „Stabilne Zatrudnienie – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”. Nabór wniosków potrwa tylko do 13 maja 2026 roku, a łączna pula dofinansowania na jednego beneficjenta może wynieść aż 48 000 zł. Kto może skorzystać i na jakich zasadach?

Konkurs „Stażysta Plus” realizowany jest w ramach modułu II „Staże zawodowe” programu „Stabilne Zatrudnienie”. Jego głównym celem jest wyłonienie podmiotów, które będą pełnić rolę operatorów staży dla osób z niepełnosprawnościami. Miejsca stażowe zgłaszane są przez urzędy administracji rządowej.

Ważne Dofinansowanie z PFRON ma umożliwić organizacjom pozarządowym przygotowanie i skierowanie beneficjentów na staż zawodowy w administracji.

Kto może złożyć wniosek?

Uprawnionym wnioskodawcą w ramach tego konkursu mogą być organizacje pozarządowe, które spełniają warunki określone w programie. Ważne jest, że jeden podmiot może złożyć maksymalnie cztery wnioski. Co więcej, każdy wniosek musi dotyczyć wyłącznie jednego pełnego pakietu stanowisk stażowych, który obejmuje wszystkie wskazane w pakiecie miejsca.

Terminy i sposób składania wniosków

Nabór wniosków w konkursie nr 1/2026 pn. „Stażysta Plus” trwa do 13 maja 2026 roku do godziny 14:00. Wnioski należy składać wyłącznie za pośrednictwem systemu iPFRON+. To aplikacja dostępna pod adresem ipfronplus.pfron.org.pl, służąca do obsługi spraw związanych z PFRON. Za datę złożenia wniosku uznaje się moment jego przesłania w systemie.

Projekty w ramach konkursu będą realizowane w ściśle określonym przedziale czasowym. Zgodnie z ogłoszeniem, okres realizacji trwa od 1 lipca 2026 roku do 31 grudnia 2027 roku. To oznacza, że wszystkie zaplanowane działania aktywizacyjne muszą zostać zakończone w tym terminie.

Kwota dofinansowania – 48 000 zł na beneficjenta

Maksymalny koszt skierowania na staż zawodowy jednego beneficjenta ostatecznego nie może przekroczyć kwoty 48 000 zł. To górna granica, która obejmuje wszystkie koszty związane z przygotowaniem i odbyciem stażu przez osobę z niepełnosprawnością. Środki te mogą pokryć m.in. stypendium stażowe, szkolenia, materiały dydaktyczne, koszty przejazdów, zakwaterowania oraz inne niezbędne wydatki.

Działania aktywizacyjne – co musi znaleźć się w projekcie?

Zaplanowane we wniosku działania aktywizacyjne muszą być zgodne z warunkami programu. Przede wszystkim powinny być adekwatne do deklaracji zgłoszonych przez urzędy administracji rządowej. W praktyce oznacza to, że organizacja pozarządowa musi dostosować zakres wsparcia do potrzeb i specyfiki stanowisk stażowych oferowanych przez administrację.

Koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne

W ramach projektu finansowane mogą być koszty bezpośrednie, takie jak koszty osobowe personelu merytorycznego (trenerzy, doradcy zawodowi), koszty związane z udziałem beneficjentów (stypendium stażowe, szkolenia, wyżywienie, zakwaterowanie, przejazdy) oraz inne koszty, np. podróże służbowe personelu. Do kosztów niekwalifikowalnych należą m.in. nakłady na nabycie nieruchomości, odsetki, kary, grzywny, koszty sądowe oraz wydatki poniesione przed rozpoczęciem lub po zakończeniu realizacji projektu.

Koszty pośrednie – ryczałt

Koszty administracyjne związane z projektem rozliczane są ryczałtem. Maksymalna stawka ryczałtu zależy od wartości projektu:

20% kosztów bezpośrednich – dla projektów do 500 000 zł,

19% – dla projektów od 500 000 zł do 1 000 000 zł,

18% – dla projektów od 1 000 000 zł do 2 000 000 zł,

13% – dla projektów powyżej 2 000 000 zł.

W ramach ryczałtu można finansować m.in. wynagrodzenie koordynatora projektu, obsługę księgową, utrzymanie powierzchni biurowych, media, usługi pocztowe i telefoniczne.

Zasada konkurencyjności przy wyborze wykonawców

Wnioskodawcy, którzy nie są zobowiązani do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, muszą przestrzegać tzw. zasady konkurencyjności. Dotyczy to wszystkich zamówień o wartości przekraczającej 170 000 zł netto. W takich przypadkach konieczne jest wysłanie zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców oraz upublicznienie go na stronie internetowej. Wybór oferty musi być udokumentowany protokołem.

Przypominamy raz jeszcze, konkurs „Stażysta Plus” to realna szansa dla organizacji pozarządowych na pozyskanie środków na organizację staży dla osób z niepełnosprawnościami w administracji rządowej. Dofinansowanie w wysokości do 48 000 zł na jednego beneficjenta oraz możliwość składania kilku wniosków sprawiają, że jest to atrakcyjna propozycja. Termin składania wniosków upływa 13 maja 2026 roku. Wszystkie szczegóły, w tym wzory dokumentów i procedury, dostępne są na stronie internetowej PFRON oraz w systemie iPFRON+.

Źródło: Procedury realizacji programu „Stabilne zatrudnienie ” – 2026 r.; PFRON.