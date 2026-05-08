W dniu 8 maja 2026 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował istotny komunikat dotyczący wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami. Kluczowym elementem wydarzenia inauguracyjnego było zaprezentowanie nowego informatora pt. „Wsparcie na każdym etapie życia. Przewodnik dla osób z niepełnosprawnościami, ich rodzin i opiekunów”. Publikacja ta, będąca efektem współpracy z takimi instytucjami jak CIOP-PIB, PFRON, NFZ czy Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, systematyzuje wiedzę o dostępnej pomocy. Przewodnik został podzielony na sekcje dedykowane poszczególnym grupom wiekowym, obejmując w nich zagadnienia edukacji, ochrony zdrowia, wsparcia finansowego oraz kwestii prawnych.

Spotkania, porady i praktyczny przewodnik dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich bliskich. W Centralnym Instytucie Ochrony Pracy w Warszawie rozpoczęła się kolejna edycja Dni Osób z Niepełnosprawnościami organizowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wydarzenia potrwają w całej Polsce w maju i czerwcu.

– Wsparcie osób z niepełnosprawnościami musi być ciągłe i dostosowane do zmieniających się potrzeb na każdym etapie życia. Potrzeby dziecka, nastolatka, dorosłego i seniora są zupełnie odmienne, dlatego system wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami musi być elastyczny, a rozwiązania dostosowane do poszczególnych grup wiekowych – powiedział Paweł Jaroszek, członek zarządu ZUS otwierając spotkanie.

W piątek 8 maja w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie odbyła się inauguracja tegorocznych Dni Osób z Niepełnosprawnościami organizowanych przez ZUS. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele instytucji publicznych, organizacji wspierających osoby z niepełnosprawnościami oraz eksperci zajmujący się dostępnością i wsparciem społecznym.

– Początek maja to moment nieprzypadkowy. Właśnie w tych dniach obchodzimy Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych oraz Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną – stwierdziła Agnieszka Szczygielska, dyrektorka Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego.

– Choć na przestrzeni lat dokonało się wiele pozytywnych zmian, wciąż zbyt wiele osób pozostaje poza rynkiem pracy i jest zagrożonych wykluczeniem społecznym. Nadal tracimy potencjał, talenty i kompetencje, a wiele barier – systemowych, mentalnych i organizacyjnych – wciąż nie zostało przełamanych. Chcę to jasno podkreślić: praca nie jest przywilejem – jest prawem. To fundament niezależności, uczestnictwa w życiu społecznym i budowania własnej tożsamości – dodała dr Małgorzata Lorek, prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dni Osób z Niepełnosprawnościami to inicjatywa przeznaczona dla osób, które z powodu różnych niepełnosprawności mogą czuć się wykluczone z życia społecznego, a także dla ich rodzin, opiekunów i bliskich. Wydarzenia będą odbywać się w maju i czerwcu we wszystkich oddziałach ZUS. Pracownicy Zakładu, wspólnie z partnerami akcji i lokalnymi instytucjami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami, przygotowali spotkania, konsultacje, prelekcje, panele dyskusyjne, stoiska informacyjne oraz dyżury telefoniczne. Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny.

Na spotkaniach osoby z niepełnosprawnościami oraz ich bliscy dowiedzą się, z jakiego wsparcia mogą skorzystać, jak uzyskać świadczenia i gdzie szukać pomocy.

Ważne Specjaliści ZUS wyjaśniają m.in. kwestie związane z ubezpieczeniami społecznymi, świadczeniami dla osób z niepełnosprawnościami oraz usługami elektronicznymi. Uczestnicy mogą także założyć konto na portalu eZUS i dowiedzieć się, jak korzystać z aplikacji mZUS.

W wydarzenia zaangażowali się również partnerzy akcji: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Narodowy Fundusz Zdrowia oraz Rzecznik Praw Pacjenta. Eksperci informują m.in. o możliwościach dofinansowania, leczeniu uzdrowiskowym, prawach pacjenta oraz wsparciu na rynku pracy. Harmonogram wydarzeń w swojej okolicy można znaleźć na stronie internetowej ZUS.

Jednym z najważniejszych punktów inauguracji była prezentacja nowego informatora „Wsparcie na każdym etapie życia. Przewodnik dla osób z niepełnosprawnościami, ich rodzin i opiekunów”. Publikacja powstała we współpracy z wieloma instytucjami i w praktyczny sposób porządkuje informacje o dostępnych formach wsparcia. Przewodnik podzielono na rozdziały odpowiadające różnym grupom wiekowym. Każdy z nich obejmuje kluczowe obszary życia – od edukacji i zdrowia, przez pomoc finansową i społeczną, po kwestie prawne.

Ważne Informator przygotowano na podstawie materiałów m.in. z ZUS, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego, Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Jak co roku, nie zabraknie również kolejnego wydania bardzo cenionego „Informatora dla osób z niepełnosprawnością”, który ZUS wydaje co roku wspólnie z PFRON-em. Informator jest dostępny na stronach internetowych ZUS-u i PFRON-u.

Źródło: ZUS