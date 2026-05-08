Strona główna » Kadry » ZUS » Informacje ogólne » Co za wsparcie z ZUS dla Osób z Niepełnosprawnościami - już jest! [ważny komunikat z ZUS z 8 maja 2026]

Co za wsparcie z ZUS dla Osób z Niepełnosprawnościami - już jest! [ważny komunikat z ZUS z 8 maja 2026]

08 maja 2026, 16:58
Kinga Piwowarska
oprac. Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
W dniu 8 maja 2026 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował istotny komunikat dotyczący wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami. Kluczowym elementem wydarzenia inauguracyjnego było zaprezentowanie nowego informatora pt. „Wsparcie na każdym etapie życia. Przewodnik dla osób z niepełnosprawnościami, ich rodzin i opiekunów”. Publikacja ta, będąca efektem współpracy z takimi instytucjami jak CIOP-PIB, PFRON, NFZ czy Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, systematyzuje wiedzę o dostępnej pomocy. Przewodnik został podzielony na sekcje dedykowane poszczególnym grupom wiekowym, obejmując w nich zagadnienia edukacji, ochrony zdrowia, wsparcia finansowego oraz kwestii prawnych.

Dni Osób z Niepełnosprawnościami 2026 rozpoczęte. ZUS stawia na wiedzę, wsparcie i dostępność

Spotkania, porady i praktyczny przewodnik dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich bliskich. W Centralnym Instytucie Ochrony Pracy w Warszawie rozpoczęła się kolejna edycja Dni Osób z Niepełnosprawnościami organizowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wydarzenia potrwają w całej Polsce w maju i czerwcu.

– Wsparcie osób z niepełnosprawnościami musi być ciągłe i dostosowane do zmieniających się potrzeb na każdym etapie życia. Potrzeby dziecka, nastolatka, dorosłego i seniora są zupełnie odmienne, dlatego system wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami musi być elastyczny, a rozwiązania dostosowane do poszczególnych grup wiekowych – powiedział Paweł Jaroszek, członek zarządu ZUS otwierając spotkanie.

W piątek 8 maja w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie odbyła się inauguracja tegorocznych Dni Osób z Niepełnosprawnościami organizowanych przez ZUS

W piątek 8 maja w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie odbyła się inauguracja tegorocznych Dni Osób z Niepełnosprawnościami organizowanych przez ZUS. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele instytucji publicznych, organizacji wspierających osoby z niepełnosprawnościami oraz eksperci zajmujący się dostępnością i wsparciem społecznym.

– Początek maja to moment nieprzypadkowy. Właśnie w tych dniach obchodzimy Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych oraz Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną – stwierdziła Agnieszka Szczygielska, dyrektorka Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego.

– Choć na przestrzeni lat dokonało się wiele pozytywnych zmian, wciąż zbyt wiele osób pozostaje poza rynkiem pracy i jest zagrożonych wykluczeniem społecznym. Nadal tracimy potencjał, talenty i kompetencje, a wiele barier – systemowych, mentalnych i organizacyjnych – wciąż nie zostało przełamanych. Chcę to jasno podkreślić: praca nie jest przywilejem – jest prawem. To fundament niezależności, uczestnictwa w życiu społecznym i budowania własnej tożsamości – dodała dr Małgorzata Lorek, prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dni Osób z Niepełnosprawnościami to inicjatywa przeznaczona dla osób, które z powodu różnych niepełnosprawności mogą czuć się wykluczone z życia społecznego, a także dla ich rodzin, opiekunów i bliskich. Wydarzenia będą odbywać się w maju i czerwcu we wszystkich oddziałach ZUS. Pracownicy Zakładu, wspólnie z partnerami akcji i lokalnymi instytucjami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami, przygotowali spotkania, konsultacje, prelekcje, panele dyskusyjne, stoiska informacyjne oraz dyżury telefoniczne. Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny.

Na spotkaniach osoby z niepełnosprawnościami oraz ich bliscy dowiedzą się, z jakiego wsparcia mogą skorzystać, jak uzyskać świadczenia i gdzie szukać pomocy.

Specjaliści ZUS wyjaśniają m.in. kwestie związane z ubezpieczeniami społecznymi, świadczeniami dla osób z niepełnosprawnościami oraz usługami elektronicznymi. Uczestnicy mogą także założyć konto na portalu eZUS i dowiedzieć się, jak korzystać z aplikacji mZUS.

W wydarzenia zaangażowali się również partnerzy akcji: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Narodowy Fundusz Zdrowia oraz Rzecznik Praw Pacjenta. Eksperci informują m.in. o możliwościach dofinansowania, leczeniu uzdrowiskowym, prawach pacjenta oraz wsparciu na rynku pracy. Harmonogram wydarzeń w swojej okolicy można znaleźć na stronie internetowej ZUS.

Jednym z najważniejszych punktów inauguracji była prezentacja nowego informatora „Wsparcie na każdym etapie życia. Przewodnik dla osób z niepełnosprawnościami, ich rodzin i opiekunów”. Publikacja powstała we współpracy z wieloma instytucjami i w praktyczny sposób porządkuje informacje o dostępnych formach wsparcia. Przewodnik podzielono na rozdziały odpowiadające różnym grupom wiekowym. Każdy z nich obejmuje kluczowe obszary życia – od edukacji i zdrowia, przez pomoc finansową i społeczną, po kwestie prawne.

Informator przygotowano na podstawie materiałów m.in. z ZUS, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego, Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Jak co roku, nie zabraknie również kolejnego wydania bardzo cenionego „Informatora dla osób z niepełnosprawnością”, który ZUS wydaje co roku wspólnie z PFRON-em. Informator jest dostępny na stronach internetowych ZUS-u i PFRON-u.

Źródło: ZUS

Kadry
Od ilu lat można pracować? Kodeks pracy wskazuje konkretny wiek
08 maja 2026

Od ilu lat można legalnie pracować? Kodeks pracy wskazuje konkretny wiek - młodociany to osoba od 15. do 18. roku życia, ale czy można pracować wcześniej? Jakie są zasady prawa pracy w tym zakresie?
Wynagrodzenie 2026: od czerwca będzie podwyżka. Ile minimum może otrzymać młodociany pracownik?
08 maja 2026

Ile wynosi wynagrodzenie młodocianego pracownika w 2026 r.? Kolejna podwyżka wynagrodzenia już w czerwcu. Jakie jest minimalne wynagrodzenie na umowie o pracę w celu przygotowania zawodowego, a jakie na umowie o prace lekkie?
Najniższa krajowa i stawka godzinowa 2026 i 2027 r.
08 maja 2026

Na umowie o pracę najniższa krajowa wynosi 4806 zł brutto. Na umowie zlecenie obowiązuje najniższa stawka godzinowa 31,40 zł brutto. Ile wychodzi netto dla zleceniobiorcy? Porównując, jak najniższa stawka zmieniała się na przestrzeni lat, można oszacować, ile wyniesie w 2027 r. Zależy to również od kilku czynników.

Coraz więcej seniorów nie rezygnuje z pracy. Dlaczego emeryci wybierają biuro zamiast kanapy?
08 maja 2026

Rosnąca liczba emerytów dorabiających do świadczeń obnaża słabości systemu - czytamy w „Rz". Dla jednych seniorów to sposób na dodatkowy dochód, dla innych - okazja do życia towarzyskiego i aktywności. Eksperci ostrzegają jednak, że dorabianie do emerytury nie zawsze rozwiązuje problem niskich świadczeń w dłuższej perspektywie.
Podwyżka wynagrodzeń już od 1 lipca 2026 r. Minimalne wynagrodzenie wyniesie od 10 595,24 do 12 714,29 zł [projekt] w zależności od stażu. Kto tyle zarobi? Czy w 2027 i 2028 też planowane są podwyżki?
08 maja 2026

To pewne: od 1 lipca 2026 r. rusza nowa fala podwyżek wynagrodzeń w Polsce (o ok. 1000 zł), a kolejne planowane są na następne lata! Dzięki corocznej waloryzacji minimalna pensja wyniesie od 10 595,24 zł do 12 714,29 zł (w zależności od stażu). Cel? Ochrona przed inflacją i docenienie rangi zawodu. Na ostateczne kwoty czekamy, ale najważniejsze pytanie brzmi: kto może liczyć na takie zarobki?
ZUS: na te choroby najczęściej chorują Polacy. Coraz dłuższe zwolnienia lekarskie
08 maja 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych podał informacje dotyczące zwolnień lekarskich w 2025 roku. Okazuje się, że ZUS zarejestrował 27,5 mln zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy, które skutkowały w sumie 290,5 mln dniami absencji w pracy – o 0,5 mln dni więcej niż rok wcześniej i o 8 mln dni więcej niż w 2021 r. ZUS podał też najczęstsze choroby, które powodowały wystawienie zwolnień lekarskich.
Zawód listonosz [WYWIAD]
07 maja 2026

Zawód listonosz - jak zmienia się charakter pracy wraz ze zmianami zachodzącymi w społeczeństwie? Jakich umiejętności dziś wymaga się od listonosza? Czy ten zawód ma przyszłość? Na pytania odpowiada pan Adam, listonosz Speedmail.

Ochrona przedemerytalna a art. 53 Kodeksu pracy. Kiedy kończy się tarcza ochronna przed wypowiedzeniem umowy?
07 maja 2026

Czy ochrona przedemerytalna chroni nawet w przypadku długiej choroby pracownika? Kiedy pracodawca może zastosować art. 53 Kodeksu pracy? Kiedy kończy się tarcza ochronna przed wypowiedzeniem umowy?
W tym roku przechodzę na emeryturę. Ile urlopu mi przysługuje?
07 maja 2026

Jestem zatrudniona na umowę o pracę. Mój staż pracy wynosi 40 lat. W każdym roku kalendarzowym przysługuje mi 26 dni urlopu wypoczynkowego. W tym roku przechodzę na emeryturę w lipcu. Ile urlopu mi przysługuje?
