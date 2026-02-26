REKLAMA

Strona główna » Kadry » Kadry dla początkujących » Marzec 2026: dni wolne i godziny pracy

Marzec 2026: dni wolne i godziny pracy

26 lutego 2026, 10:39
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
Shutterstock

Marzec w 2026 roku – ile jest godzin pracy i dni wolnych w tym miesiącu? Sprawdź kalendarz marca 2026 roku. Jak obliczyć liczbę godzin pracy? Czy w marcu wypada niedziela handlowa?

Marzec 2026 - kalendarz

Kalendarz marca w 2026 roku przedstawia się następująco:

marzec 2026 dni wolne

Marzec 2026 - dni wolne

Shutterstock

Marzec 2026 - dni wolne od pracy i inne święta

W marcu mamy 4 pełne weekendy i jedną dodatkową niedzielę, co daje 9 dni wolnych od pracy (4 soboty i 5 niedziel). Czy w tym roku mamy dodatkowe święta wolne od pracy? Ostatnio Wielkanoc wypadała w marcu w 2024 r. - 31 marca, ale w 2025 r. była już w kwietniu - 20 kwietnia. W 2026 r. również wypada w kwietniu - w pierwszą niedzielę miesiąca - 5 kwietnia. Oznacza to, że zgodnie z Ustawą o dniach wolnych od pracy nie ma innych dni wolnych od pracy w marcu.

Zobacz również:

W marcu można wyróżnić kilka ważnych dat, które jednak nie stanowią dni ustawowo wolnych od pracy:

  1. 8 marca 2026 (niedziela) – Dzień Kobiet
  2. 10 marca 2026 (wtorek) – Dzień Mężczyzn
  3. 20 marca 2026 (piątek) – Początek astronomicznej wiosny
  4. 29 marca 2026 (niedziela) – Niedziela Palmowa, zmiana czasu z zimowego na letni, niedziela handlowa

Marzec 2026 - dni robocze

W marcu 2026 roku są 4 pełne tygodnie i 2 dodatkowe dni robocze (5 x 4 + 2 = 22). Mamy więc 22 dni pracy czyli o jeden dzień więcej niż w zeszłym roku kalendarzowym.

WYMIAR CZASU PRACY

MARZEC 2026

Dni robocze

22

Godziny pracy

176

Dni wolne od pracy

9

Marzec 2026 – godziny pracy

W stosunku do 2024 i 2025 r. zmienia się liczba godzin pracy w marcu o 8 godzin. Licząc 22 dni x 8 godzin, otrzymujemy 176 godzin pracy. To o 8 godzin pracy (1 dzień roboczy) więcej niż w zeszłym roku, a także 16 godzin pracy więcej niż w styczniu i lutym 2026 r. Również 176 godzin przepracujemy jeszcze we wrześniu i w październiku. Najbardziej zapracowanym miesiącem w tym roku jest lipiec - liczy aż 184 godziny pracy. Najmniej pracujemy 160 godzin miesięcznie i jest to liczba najczęściej wypadająca w tym roku, bo aż w 6 miesiącach (styczeń, luty, maj, sierpień, listopad, grudzień).

Godziny pracy w marcu – jak obliczyć?

Jak obliczyć liczbę godzin pracy w marcu? Należy stosować się do wytycznych z art. 130 § 1 i 2 Kodeksu pracy:

  1. mnożymy 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w miesiącu;
  2. do otrzymanego wyniku dodajemy iloczyn 8 godzin i liczby dni roboczych pozostałych do końca miesiąca;
  3. od otrzymanego wyniku odejmujemy iloczyn 8 godzin i liczby świąt wypadających w dniu innym niż niedziela w danym miesiącu.
  • Marzec 2026 roku ma 4 pełne tygodnie 40 x 4 = 160
  • Dwa dodatkowe dni robocze 160 + 8 x 2 = 176
  • Brak świąt ustawowo wolnych od pracy

Wynik: W marcu 2026 roku jest 176 godzin pracy.

Niedziela handlowa w marcu 2026

Kalendarz niedziel handlowych przewiduje jedną niedzielę handlowej w marcu 2026 r. W związku z tym, że niedziela poprzedzająca Wielkanoc jest niedzielą handlową (art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni), a Wielkanoc 2026 wypada 5 kwietnia, dnia 29 marca 2026 r. jest niedziela handlowa. Kolejna niedziela handlowa będzie już w następnym miesiącu - 26 kwietnia 2026 r.

Zobacz również:
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy, t.j. z dnia 31 lipca 2023 r. (Dziennik Ustaw z 2025, poz. 296)

Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dziennik Ustaw z 2025, poz. 301)

Źródło: INFOR
