Nowe formularze ZUS obowiązują już od 30 kwietnia i 1 maja 2026 r., np. wzory DRA, ZSWA, ZWUA, RCA

Nowe formularze ZUS obowiązują już od 30 kwietnia i 1 maja 2026 r., np. wzory DRA, ZSWA, ZWUA, RCA

05 maja 2026, 13:04
Emilia Panufnik
nowe wzory dokumentów rozliczeniowych od 30 kwietnia i 1 maja 2026
Nowe formularze ZUS obowiązują już od 30 kwietnia i 1 maja 2026 r., np. wzory DRA, ZSWA, ZWUA, RCA
gov.pl

Nowe formularze ZUS obowiązują już od 30 kwietnia i 1 maja 2026 r., np. np. DRA, ZSWA, ZWUA, RCA. Rozporządzenie określa aktualne wzory dokumentów w załącznikach. Czy w terminach majowych składa się je według nowych wzorów?

Nowe wzory formularzy ZUS już obowiązują

15 kwietnia 2026 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 kwietnia 2026 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów. w załącznikach do rozporządzenia udostępnione są wzory nowych formularzy ZUS. Rozporządzenie można pobrać poniżej.

Zgodnie z § 1 ust. 1 rozporządzenia określa się wzory następujących dokumentów:

  1. zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej – o symbolu ZUS ZUA, stanowiące załącznik nr 1 do rozporządzenia;
  2. zgłoszenie danych o członkach rodziny, dla celów ubezpieczenia zdrowotnego – o symbolu ZUS ZCNA, stanowiące załącznik nr 2 do rozporządzenia;
  3. zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych – o symbolu ZUS ZZA, stanowiące załącznik nr 3 do rozporządzenia;
  4. zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej – o symbolu ZUS ZIUA, stanowiące załącznik nr 4 do rozporządzenia;
  5. wyrejestrowanie z ubezpieczeń – o symbolu ZUS ZWUA, stanowiące załącznik nr 5 do rozporządzenia;
  6. zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek – osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – o symbolu ZUS ZPA, stanowiące załącznik nr 6 do rozporządzenia;
  7. zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek – osoby fizycznej – o symbolu ZUS ZFA, stanowiące załącznik nr 7 do rozporządzenia;
  8. zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych płatnika składek – o symbolu ZUS ZIPA, stanowiące załącznik nr 8 do rozporządzenia;
  9. wyrejestrowanie płatnika składek – o symbolu ZUS ZWPA, stanowiące załącznik nr 9 do rozporządzenia;
  10. informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek – o symbolu ZUS ZBA, stanowiąca załącznik nr 10 do rozporządzenia;
  11. adresy prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek – o symbolu ZUS ZAA, stanowiące załącznik nr 11 do rozporządzenia;
  12. imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach – o symbolu ZUS RCA, stanowiący załącznik nr 12 do rozporządzenia;
  13. imienny raport cz. II dla osoby fizycznej wykonującej działalność gospodarczą na mniejszą skalę, która korzysta z obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne – o symbolu ZUS RCA cz. II, stanowiący załącznik nr 13 do rozporządzenia;
  14. imienny raport miesięczny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek – o symbolu ZUS RSA, stanowiący załącznik nr 14 do rozporządzenia;
  15. imienny raport miesięczny o przychodach ubezpieczonego/okresach pracy nauczycielskiej – o symbolu ZUS RPA, stanowiący załącznik nr 15 do rozporządzenia;
  16. deklaracja rozliczeniowa – o symbolu ZUS DRA, stanowiąca załącznik nr 16 do rozporządzenia;
  17. deklaracja rozliczeniowa cz. II dla osoby fizycznej wykonującej działalność gospodarczą na mniejszą skalę, która korzysta z obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne i opłaca składki wyłącznie za siebie – o symbolu ZUS DRA cz. II, stanowiąca załącznik nr 17 do rozporządzenia;
  18. informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej – stanowiąca załącznik nr 18 do rozporządzenia;
  19. informacja roczna dla osoby ubezpieczonej – stanowiąca załącznik nr 19 do rozporządzenia;
  20. zgłoszenie/korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze – o symbolu ZUS ZSWA, stanowiące załącznik nr 20 do rozporządzenia;
  21. raport informacyjny – o symbolu ZUS RIA, stanowiący załącznik nr 21 do rozporządzenia;
  22. oświadczenie o zamiarze przekazania raportów informacyjnych – o symbolu ZUS OSW, stanowiące załącznik nr 22 do rozporządzenia;
  23. zgłoszenie umowy o dzieło – o symbolu RUD, stanowiące załącznik nr 23 do rozporządzenia.

Czy w maju składa się dokumenty według nowych wzorów?

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 kwietnia 2026 r. z wyjątkiem § 1 ust. 1 pkt 12 i 16 oraz ust. 3 i § 3 ust. 2, które wchodzą w życie z dniem 1 maja 2026 r. Zgodnie z § 4 w okresie od dnia wejścia w życie rozporządzenia do dnia 30 kwietnia 2026 r. w przypadku przekazywania:

  1. imiennego raportu miesięcznego o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach – o symbolu ZUS RCA, stosuje się dokument, którego wzór stanowi załącznik nr 25 do rozporządzenia.
  2. deklaracji rozliczeniowej – o symbolu ZUS DRA, stosuje się dokument, którego wzór stanowi załącznik nr 26 do rozporządzenia.
  3. imiennego raportu miesięcznego korygującego ustala się odpowiednio ten sam wzór, o którym mowa w pkt 1, dla deklaracji rozliczeniowej korygującej – ten sam wzór, o którym mowa w pkt 2.

Co w przypadku dokumentu obejmującego okres sprzed obowiązywania rozporządzenia? Należy stosować kody tytułu ubezpieczenia określone w Rozporządzeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów (Dz. U. z 2025 r. poz. 1036 i 1781), obowiązujące w okresie, za który dokument ten został złożony.

Dokumenty przekazywane za okresy przypadające przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się wzory dokumentów w brzmieniu nadanym nowym rozporządzeniem, obowiązujące w dniu składania tych dokumentów.

Pobierz rozporządzenie wraz z załącznikami »

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 kwietnia 2026 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów (Dziennik Ustaw z 2026, poz. 518)

Kadry
Pracodawcy nie wykorzystują przewagi wielopokoleniowych zespołów, a mogą znacznie zwiększyć efektywność
05 maja 2026

Pracodawcy wciąż nie wykorzystują przewagi wielopokoleniowych zespołów, a mogą znacznie zwiększyć efektywność. To czynnik świadczący o przewadze konkurencyjnej. Trzeba wiedzieć, jak z niego skorzystać dla dobra organizacji.
Wypowiedzenie umowy o pracę miesiąc przed okresem ochronnym. Pracownikowi brakują 4 lata do emerytury
05 maja 2026

4 lata przed emeryturą pracownika rozpoczyna się ochrona przedemerytalna. Jak liczyć okres ochrony? Czy pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę na miesiąc przed okresem ochronnym?
Dofinansowanie 9 tys. zł na osobę, m.in. pracownika 55+ i niepełnosprawną. Nabór tylko do 22 maja 2026 r. [PARP]
05 maja 2026

Z Funduszu Europejskiego dla Rozwoju Społecznego 2021–2027 (FERS) uruchomiono pilotaż Indywidualnych Kont Rozwojowych (IKR). Program przewiduje dofinansowanie rozwoju kompetencji m.in. pracowników 55+ i niepełnosprawnych. Przysługuje wsparcie w wysokości 9 tys. zł na osobę. Nabór trwa tylko do 22 maja 2026 r. [PARP].
Legitymacja emeryta‑rencisty w 2026 roku - kto może ją dostać, jakie daje ulgi i ważne zmiany od lipca
05 maja 2026

Zniżki na przejazdy, tańsze leki czy zwolnienie z abonamentu RTV to tylko część przywilejów dostępnych po okazaniu legitymacji emeryta-rencisty. W 2026 roku dokument ten nadal daje dostęp do wielu ulg i zniżek, a od lipca planowane są zmiany w jego wyglądzie i zabezpieczeniach.

Kwoty wolne od potrąceń 2026 netto [TABELA]
05 maja 2026

Kwoty wolne od potrąceń od 1 stycznia 2026 roku wzrosły wraz z podwyżką płacy minimalnej. Kwoty netto, których komornik nie zabierze z wynagrodzenia za pracę zawiera tabela. Co oznacza kwota wolna od potrąceń? Zobacz aktualne stawki.
Pracownicy zyskują 1 godz. dziennie dzięki AI. Jednak tempo pracy przyspiesza zamiast zwalniać
05 maja 2026

Pracownicy zyskują 1 godz. dziennie dzięki AI. Jednak zamiast poczucia ulgi tempo pracy przyspiesza. Dochodzą nowe oczekiwania i terminy. Wszystko to prowadzi do spadku zaangażowania, energii i motywacji pracowników.
Równość wynagrodzeń kobiet i mężczyzn. MRPiPS opublikowało nowy projekt ustawy i obowiązki dla pracodawców [Projekt z 29 kwietnia 2026 r.]
05 maja 2026

4 maja 2026 r. na stronach RCL pojawił się nowy projekt ustawy o wzmocnieniu stosowania prawa do jednakowego wynagrodzenia mężczyzn i kobiet za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości (nr z wykazu UC 127). Opublikowano także projekt rozporządzenia MRPiPS ws. szczegółowych informacji o wskaźnikach zawartych w sprawozdaniu dotyczącym luki płacowej między pracownikami płci żeńskiej i męskiej, sposobu i wzoru ich obliczania.
ZUS płaci 9 groszy za przelew i 19,95 zł za przekaz pocztowy. Czy idzie rewolucja w wypłatach emerytur i rent?
04 maja 2026

ZUS płaci 9 groszy za przelew i 19,95 PLN za przekaz pocztowy. Czy idzie rewolucja w wypłatach emerytur i rent? Zakład Ubezpieczeń Społecznych zrezygnuje z poczty i wypłaci emerytury i renty tylko na konta? Pytamy u źródła.

Wyższy próg dochodowy do 500+ dla niesamodzielnych od marca 2026 r. do lutego 2027 r.
04 maja 2026

Ile wynosi próg dochodowy do 500+ dla niesamodzielnych od marca 2026 r. do lutego 2027 r. Właściwa nazwa to świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Komu przysługują dodatkowe pieniądze z ZUS? Jak je uzyskać?
Premie i dodatki wypadną z pensji, będą też wyższe kary dla pracodawcy (od 2 000 zł nawet do 60 000 zł grzywny) w 2027 r.?
05 maja 2026

Sejm zajmie się projektem, który może zmienić sposób liczenia minimalnego wynagrodzenia. Zmiany obejmą nie tylko zasady wypłaty pensji, ale też wyższe kary dla pracodawców. Składniki wynagrodzenia, takie jak premie czy dodatki funkcyjne, będą wyłączane z jej zakresu - a to oznacza zmianę w wysokości podstawy wynagrodzenia dla wielu pracowników.
