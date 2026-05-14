Jedna odpowiedź na maila z pracy podczas L4 może kosztować utratę zasiłku chorobowego. Od 13 kwietnia 2026 r. przepisy zmieniły się jednak w sposób, który po raz pierwszy wprost dopuszcza tzw. incydentalne czynności związane z pracą, ale tylko w określonych sytuacjach.

Krótki mail, szybkie podpisanie dokumentu czy odebranie telefonu z pracy... wiele osób na zwolnieniu lekarskim zastanawia się, czy takie drobne działania mogą zostać uznane za pracę i skutkować utratą zasiłku. Wątpliwości nie są bezpodstawne, bo przez długi czas przepisy nie dawały jasnej odpowiedzi, a ostateczna ocena zależała często od interpretacji ZUS lub sądów.

Od 13 kwietnia 2026 r. obowiązują nowe regulacje dotyczące L4. Po raz pierwszy wprost pojawiły się przepisy odnoszące się do tzw. incydentalnych czynności związanych z pracą. To właśnie one okazały się najważniejszą zmianą dla osób pracujących zdalnie, menedżerów, przedsiębiorców czy pracowników stale pozostających „pod telefonem”.

Nowe zasady L4 od 2026 r.: jednorazowy mail albo telefon nie zawsze oznacza problem

Po zmianach dopuszczalne są tzw. incydentalne czynności związane z pracą. Ważne, by takie czynności były niezależne od polecenia pracodawcy i miały charakter jednorazowy. Chodzi o wyjątkowe sytuacje, w których brak reakcji mógłby wywołać poważne skutki organizacyjne albo finansowe, np.:

jednorazowe podpisanie pilnego dokumentu,

przekazanie ważnej informacji współpracownikowi,

krótkie odebranie telefonu służbowego,

opłacenie pilnej faktury,

odpowiedź na pojedynczego maila wymagającego natychmiastowej reakcji.

Pracą zarobkową (...) jest każda czynność mająca charakter zarobkowy, niezależnie od stosunku prawnego będącego podstawą jej wykonania, z wyłączeniem czynności incydentalnych, których podjęcia w okresie zwolnienia od pracy wymagają istotne okoliczności. Istotną okolicznością nie może być polecenie pracodawcy

Gdzie kończy się „incydentalna pomoc”, a zaczyna praca?

Jednorazowa odpowiedź na pilnego maila nie musi jeszcze oznaczać utraty zasiłku. Problem zaczyna się wtedy, gdy aktywność staje się regularna. Przykładowo jeżeli osoba przebywająca na L4 codziennie odpisuje na wiadomości, uczestniczy w wideokonferencjach, wykonuje obowiązki zdalnie, kontaktuje się stale z klientami, realizuje zlecenia lub obsługuje firmę, wówczas ZUS może uznać, że zwolnienie lekarskie było wykorzystywane niezgodnie z jego celem. W takiej sytuacji możliwa jest utrata prawa do zasiłku chorobowego nawet za cały okres objęty kontrolowanym zwolnieniem.

Kontrola ZUS i pracodawcy po 13 kwietnia 2026 r.

Po 13 kwietnia 2026 r. zarówno ZUS, jak i pracodawca nadal mogą sprawdzać, czy zwolnienie lekarskie jest wykorzystywane prawidłowo. Kontrola może dotyczyć nie tylko obecności pracownika w domu, ale również wykonywania pracy zarobkowej lub aktywności utrudniającej leczenie. Jeżeli pojawią się wątpliwości, ZUS może wszcząć postępowanie i ocenić, czy doszło do naruszenia przepisów.