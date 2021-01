Wyzwania HR 2021

2021 – czas wyciągania wniosków

Rok 2020 był trudny dla całego społeczeństwa. Musieliśmy stawić czoła nowym zagrożeniom i wynikającym z nich wyzwaniom, które w szczególności zmieniły sposób pracy. W tym kontekście cieszy informacja o rozpoczęciu procesu powszechnych szczepień. Jeśli będzie on przebiegał sprawnie, jest szansa na to, że druga połowa roku 2021 będzie powrotem „do normalności”. Nie oznacza to, że zakończy się okres zmian, jakie pandemia zapoczątkowała w obszarze HR. Co nas czeka w 2021 roku? Eksperci firmy Quercus Sp. z o.o. wytypowali najważniejsze wyzwania, z jakimi będziemy się mierzyć.

Redukcja zatrudnienia

Niestety są branże, które w zasadzie nie funkcjonowały w 2020 r. To tam prawdopodobnie pojawi się największa fala zwolnień, ale nie tylko tam. Pamiętajmy, że gospodarka to sieć naczyń połączonych, więc krach w jednym sektorze może pociągnąć kryzys w innym. Dla większości pracodawców zwolnienia to jednak ostateczność, dlatego starają się jak mogą, aby utrzymać zatrudnienie. Jednak nie zawsze jest to możliwe i trzeba przygotować odpowiedni scenariusz, a właściwie strategię działania w obliczu kryzysu. Należy przy tym pamiętać, że moment i sposób rozstania z pracownikami będą rzutować na reputację firmy w przyszłości. Im lepiej przygotowany będzie proces zwolnień i przeprowadzony z troską o pracowników, tym mniejsze straty wizerunkowe pracodawcy i tym większa szansa do ponownej współpracy, kiedy sytuacja się unormuje.

Zmiana modelu pracy

W obszarze HR rok 2020 zostanie zapamiętany jako czas pracy zdalnej. To prawdziwa rewolucja, której już raczej nie da się odwrócić. Wrzuceni na głęboką wodę, szybko doceniliśmy zalety pracy zdalnej: większą elastyczność zarządzania czasem pracy, większą samodzielność pracowników, niższe koszty pracy związane np. z utrzymaniem biura. W kolejnych miesiącach tę formułę współpracy będziemy rozwijać. Jednym z ważniejszych elementów, który w najbliższym czasie warto zoptymalizować, będzie zarządzanie pracownikami. Wiąże się to z powstaniem i wdrożeniem nowych narzędzi (które ułatwiają sprawne delegowanie zadań i zarządzanie personelem pracującym zdalnie) oraz wprowadzeniem zadaniowego trybu pracy (który w formie zdalnej łatwiej jest rozliczać).

Zasady komunikacji

Zmiana modelu współpracy wymaga nie tylko innego podejścia do zarządzania harmonogramem prac, ale przede wszystkim nowego podejścia do komunikacji wewnętrznej. To, co dotychczas było omawiane podczas spotkań zespołów, a także rozmowy prowadzone po prostu w ciągu dnia, przy okazji, na przykład przy ekspresie do kawy, muszą „przenieść się” do świata wirtualnego. Komunikacja z pracownikami pracującymi w domu musi być bardziej precyzyjna, konkretna i czytelna. Pamiętajmy, że w tym przypadku nie mamy wspomagania w postaci mimiki twarzy i gestów – nawet podczas telekonferencji nasze ruchy i reakcje nie zawsze będą naturalne. Dlatego menedżerowie powinni uwzględnić to w planach zmian w 2021 roku i mieć na uwadze fakt, że będą musieli częściej kontaktować się z podwładnymi pracującymi na odległość.

Jakie wnioski można wyciągnąć z pandemii?

Przełom roku to doskonały moment na retrospekcję, czyli przeanalizowanie, w jakim stopniu pandemia wpłynęła na działalność firmy, czy wprowadzone zmiany są wystarczające i zadowalające, jakie aspekty wymagają poprawy i co udało się wdrożyć z sukcesem. Wnioski pozwolą na stworzenie harmonogramu kolejnych zmian, które warto wprowadzić w najbliższym czasie, aby usprawnić pracę, zoptymalizować model zarządzania w firmie oraz poprawić motywację i zaangażowanie pracowników. Taką analizę powinno przeprowadzić się na wszystkich szczeblach struktury firmy. Dzięki temu łatwiej będzie zidentyfikować słabe punkty: zadania, z którymi pracownicy wciąż mają problem, elementy wymagające poprawy oraz narzędzia i procedury, które funkcjonują poprawnie.

Narzędzia wspierające pracę zdalną

Podsumowując rok 2020 nie sposób nie wspomnieć o tym, że był to rok narzędzi wspierających pracę zdalną. Wiele firm już wcześniej sporadycznie korzystało z rozbudowanych komunikatorów, jednak dopiero czas pandemii pokazał, jak bardzo takie rozwiązania są przydatne, przyszłościowe i elastyczne. Wspierają nie tylko proces delegowania zadań i monitorowania realizacji celów, ale również komunikację. Ważne, aby były wyposażone w funkcjonalności faktycznie przydatne w pracy, intuicyjne w obsłudze, powszechnie dostępne i umożliwiające wdrażanie własnych aplikacji.

Zmiany, które zapoczątkowała pandemia, nie zakończą się w pierwszym półroczu 2021 r. Jesteśmy w trakcie długofalowych przekształceń modelu pracy. W tym czasie z pewnością pojawią się potrzeby wdrożenia rozwiązań, jakich obecnie sobie nawet nie wyobrażamy. Musimy bacznie obserwować ten proces i możliwie szybko odpowiadać na sygnały płynące z otoczenia. Pandemia nauczyła nas, że umiejętność szybkiego reagowania popłaca.