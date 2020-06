Jakie zmiany w pracy wprowadzili pracodawcy w związku z koronawirusem?

Wyniki raportu „Efekt COVID-19 w kontekście środowiska pracy”

Zaledwie 10% organizacji skróciło czas pracy w związku z sytuacją spowodowaną koronawirusem, prawdopodobieństwo utraty pracy zostało ocenione przez respondentów jako małe lub bardzo małe, a dodatkowo 22% osób stwierdziło, że nie widzi żadnych przeszkód we wprowadzeniu trybu pracy zdalnej po zakończeniu epidemii. To wyniki właśnie opublikowanego raportu „Efekt COVID-19 w kontekście środowiska pracy”, przeprowadzonego przez MC2 Innovations. Jego głównym celem badawczym była identyfikacja relacji zachodzących pomiędzy pracownikiem a organizacją pod wpływem kryzysowego oddziaływania COVID-19, a także siły tych związków.

Polecamy: INFORLEX Twój Biznes Jak w praktyce korzystać z tarczy antykryzysowej Zamów już od 98 zł

reklama reklama



Uczestnicy badania

Prawie jedną trzecią wszystkich respondentów (32%) stanowili reprezentanci pracowników sektora IT oraz branży telekomunikacyjnej. Co trzeci respondent znajduje się w przedziale wiekowym 30-39 lat, a w grupie IT/Telekomunikacja 36% respondentów – w grupie wiekowej 40-49 lat. Zdecydowana większość uczestników badania to osoby z wykształceniem wyższym, obecnie pracujące. 47% osób badanych dzieli swoje miejsce zamieszkania z 3 lub 4 osobami. 11% respondentów mieszka samodzielnie, a 13% dzieli swoje mieszkanie z 5 lub 6 domownikami. 62% badanych respondentów mieszka z dziećmi, a 11% opiekuje się osobami powyżej 70 roku życia.

Pracodawca w czasie pandemii

Respondenci zostali zapytani o zakres wprowadzonych w firmach zmian, a także ocenę postawy ich przełożonego. Najczęstsze zmiany, które w związku epidemią COVID-19 wdrożyli pracodawcy to: praca zdalna, zlecenie spotkań służbowych w formie telekonferencji oraz ograniczenie bezpośredniego kontaktu z klientem. Zaledwie 10% organizacji (w tym jedynie 3% w branży IT/Telekomunikacja) skróciło czas pracy w zawiązku z pandemią. 14% osób zatrudnionych w branży IT/Telekomunikacja zadeklarowało, że ich firma zmieniła strategię długoterminową w związku z wybuchem pandemii. W 3% firm respondentów (8% firm IT/Telekomunikacji) nie podjęto żadnych dodatkowych działań. Żaden z pracodawców badanych nie zawiesił działalności firmy. Postawę oraz sposób radzenia sobie przełożonego w trakcie trwania epidemii respondenci ocenili pozytywnie. W całej grupie dobrze i bardzo dobrze oceniło te działania 7% osób. Wśród pracowników branży IT oraz Telekomunikacyjnej ta ocena była nawet wyższa i wynosiła 86%.

Komunikacja i zarządzanie zmianą

Czy organizacje zdały egzamin ze wspierania swoich pracowników w trakcie tak dynamicznych zmian? Biorąc pod uwagę, że to właśnie odpowiednia komunikacja stanowi podstawę dającą poczucie bezpieczeństwa i będącą najlepszym wsparciem w takich momentach, wydaje się, że tak.