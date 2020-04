Organizacja pracy w polskich firmach podczas epidemii koronawirusa

Epidemia koronawirusa a funkcjonowanie przedsiębiorstw

Pandemia koronawirusa spowodowała dużą niepewność pracowników o utrzymanie zatrudnienia oraz wynagrodzeń na poziomie sprzed epidemii. Obecna sytuacja wpłynęła także na sposób funkcjonowania przedsiębiorstw. Wiele firm, w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie swoich pracowników, wprowadziło szereg działań zapobiegawczych. W specjalnej edycji badania „Monitor Rynku Pracy” przygotowanego przez Instytut Badawczy Randstad przeanalizowano, jakie kroki podjęły zakłady pracy w Polsce w celu zmniejszenia ryzyka zakażenia się COVID-19. Wśród najczęściej wymienianych są: wyposażenie w środki czystości i dezynfekcyjne, wprowadzenie pracy zdalnej oraz ograniczenie aktywności związanych z bezpośrednią obsługą klienta.

Dodatkowe środki dezynfekcyjne w co 2 przedsiębiorstwie

Działając w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników, zdecydowana większość firm w Polsce zdecydowała się na wprowadzenie działań profilaktycznych. Wśród zmian, jakie zostały wprowadzone w firmach w związku z epidemią COVID-19, najczęściej wymienia się wyposażenie miejsca pracy w dodatkowe środki czystości i dezynfekcyjne (51%), wprowadzenie pracy zdalnej (37%), ograniczenie działania związanego z bezpośrednią obsługą klienta (35%), wyposażenie pracowników w indywidualne środki ochronne (25%), skrócenie godzin pracy (19%) oraz zalecenie spotkań służbowych w formie wideokonferencji (15%).

11% przedsiębiorstw samodzielnie zawiesiło swoje funkcjonowanie, a 13% w związku z decyzją organów państwowych. 10% firm wprowadziło zabezpieczenia takie jak ścianki z pleksiglasu w punktach obsługi klienta. Respondenci badania wskazali także, że 9% zakładów pracy nie podjęło żadnych dodatkowych działań.

Firmy powyżej 250 osób wprowadziły najwięcej środków zapobiegawczych

Najwięcej zmian wprowadzono w zakładach, które zatrudniają powyżej 250 osób. W przedsiębiorstwach tych najczęściej zastosowano takie środki zapobiegawcze jak: wyposażenie miejsca pracy w środki dezynfekcyjne (70%), nakaz pracy zdalnej (44%), wyposażenie pracowników w indywidualne środki ochronne (33%), zalecenia spotkań służbowych wyłącznie w formie wideokonferencji (26%), inne zabezpieczenia w tym ścianki z pleksiglasu w punktach obsługi klienta (15%).

Badanie pokazało także, że wyżej wymienione środki zapobiegawcze częściej stosowane są przez firmy liczące ponad 250 pracowników, a rzadziej przez te, które zatrudniają od 2 do 9 pracowników. 16% z nich nie podjęło żadnych działań. W porównaniu lepiej wypadają także przedsiębiorstwa z sektora publicznego niż prywatnego.

Działania dostosowane do specyfiki branży

Na podejmowane w zakładach działania duży wpływ ma także branża i jej specyfika. W środki dezynfekcyjne wyposażano przedstawicieli administracji publicznej (66%). Jeśli chodzi o pracę zdalną, to najczęściej wprowadzano ją w telekomunikacji i IT (62%). 64% firm działających w administracji publicznej ograniczyło kontakt z klientami. Przedsiębiorstwa z tej branży najczęściej też zapewniały swoim pracownikom indywidualne środki zabezpieczenia. Co ciekawe, w przypadku opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, środki takie zapewniono 35% zatrudnionych. Spotkania w formie wideokonferencji najczęściej zalecano w telekomunikacji i branży IT (38%).

Najmniej działań zapobiegawczych podjęto w branży ochroniarskiej. 21% firm nie podjęło żadnych działań.