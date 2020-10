Ocena okresowa jako uzasadnienie zwolnienia.

Jak wpływ ma na pracownika zwolnienie z pracy?

W pracy spędzamy 1/3 życia przypadającego na tzw. wiek produkcyjny. Praca daje nam poczucie bezpieczeństwa, stabilizacji materialnej, ale i możliwość rozwoju, a często także realizacji marzeń. Nic zatem dziwnego, że jej utrata to dla nas prawdziwy cios i jedno z najbardziej stresujących doświadczeń. Nie tylko dla pracownika.

Rok 2020 to rok wyzwań. Epidemia koronawirusa zmieniła naszą rzeczywistość i w krótkim okresie zaczęła przynosić negatywne skutki gospodarcze. Wiele firm stoi na skraju bankructwa, więc – chcąc się ratować – zmuszone są do drastycznego ograniczania kosztów. Oznacza to także konieczność redukcji zatrudnienia. I choć pracownicy mają świadomość, że sytuacja jest trudna i niepewna, ewentualna utrata przez nich pracy wiąże się z ogromnym stresem, poczuciem zawodu i osłabieniem poczucia własnej wartości.





Stres, obniżenie samooceny, poczucie zagrożenia...

Zwolnienie budzi w pracowniku wiele emocji, przede wszystkim obniża samoocenę, wyzwala poczucie zagrożenia, szczególnie jeśli rozstanie z pracodawcą wiąże się nie z jakimś przewinieniem pracownika, lecz wynika np. z konieczności redukcji kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa. To doświadczenie trudne, a stres, jakiego przy tej okazji doświadczamy, może przerodzić się w stres długotrwały, który nie jest obojętny dla zdrowia. Szczególnie w przypadku zwolnienia związanego z trudną sytuacją finansową firmy, pracownicy zazwyczaj nie są przygotowani na to, że stracą pracę. Dlatego wiele firm, które w sposób strategiczny zarządzają kadrami, wprowadziło procedury, które ułatwiają pracownikom, ale i menedżerom, przejść przez tę niełatwą sytuację.

Opracowanie procedur offboardingowych dobrym rozwiązaniem

„Tak jak w przypadku zatrudnienia nowego pracownika uruchamiane są procesy onboardingu, tak na wypadek zwolnienia przygotowane są procedury offboardingowe. Chodzi o to, aby rozstać się z pracownikiem na możliwie dobrych warunkach, podczas rozmowy wyjaśniając mu powody rozwiązania umowy. Oczywiście dzięki rozwiązaniom uwzględnionym w narzędziach offboardingowych przeprowadzenie całego procesu jest łatwiejsze zarówno dla pracownika, jak i jego przełożonego. Opierają się one bowiem na ustandaryzowanych procedurach, które pozwalają pracownikowi skupić się – przynajmniej przez jakiś czas – na działaniu. A to w części obniża poziom stresu” – wyjaśnia Wojtek Miszewski, ekspert firmy Quercus specjalizującej się we wdrożeniach zaawansowanych narzędzi IT w obszarze HR.

Racjonalizacja procesu zwolnienia

Zwolnienie przekłada się nie tylko na niższą samoocenę, ale też często na to, że stawiamy siebie w pozycji ofiary. Z tego punktu niestety nie da się łatwo wypłynąć na szerokie wody. Dlatego w idealnej sytuacji menedżer, który rozstaje się z pracownikiem, powinien pomóc mu odnaleźć mocne strony i kierunki, w których może się rozwijać. Być może wskaże kilka możliwości i przekona, że rozstanie nie musi być porażką, lecz nowym otwarciem. Nawet jeśli obecnie czasy są trudne – to jest to mimo wszystko sytuacja przejściowa.