Nie będzie w tym roku niższego dodatku za pracę w nocy niż w lipcu

W lipcu 2025 r. mamy najniższy dodatek za pracę w nocy. Taka sama kwota będzie obowiązywała w październiku. To miesiące z największą liczbą godzin pracy. Ile wynosi dodatek nocny w tym miesiącu?

Za pracę w nocy przysługuje wyższe wynagrodzenie. Do stałej stawki dodaje się bowiem dodatek nocny za każdą godzinę pracy wykonywanej w porze nocnej. Liczy się go ze stawki godzinowej, która obowiązuje w danym miesiącu. Nie ma jednej, z góry ustalonej kwoty dodatku za pracę w nocy. Liczy się ją odrębnie dla każdego miesiąca roku.

Kodeks pracy: Art. 1518.[Dodatek do wynagrodzenia] § 1. Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20 % stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów. § 2. W stosunku do pracowników wykonujących pracę w porze nocnej stale poza zakładem pracy dodatek, o którym mowa w § 1, może być zastąpiony ryczałtem, którego wysokość odpowiada przewidywanemu wymiarowi pracy w porze nocnej.

Praca w nocy - godziny

Praca w jakich godzinach uważana jest za pracę w nocy? Pora nocna to 8 godzin pomiędzy godziną 21:00 a 7:00. To 10-godzinny przedział czasu. W każdym zakładzie pracy należy zaznaczyć w regulaminie pracy, które 8 godzin z podanego przedziału uznaje się za porę nocną, np. 22:00-6:00.

Do wyliczenia wysokości dodatku za pracę w nocy potrzebna jest kwota obowiązującej w 2025 r. płacy minimalnej oraz liczba godzin pracy w danym miesiącu. Najniższa krajowa wynosi 4666,00 zł brutto, a liczba godzin pracy w lipcu to wynosi 184. To najwyższa liczba godzin pracy w 2025 r. (tyle samo będzie w październiku). Jak obliczyć wysokość dodatku?

Ile wynosi dodatek za pracę w nocy w lipcu 2025 r.? 5,07 zł. Skąd taka kwota? Zgodnie z tabelą godzin pracy w tym roku lipiec ma 184 godziny pracy (23 dni robocze). Minimalną płacę dzielimy przez 184, a następnie mnożymy wynik o 20%. Dodatek za godziny nocne wynosi 20% stawki godzinowej obowiązującej w lipcu.

4666 : 184 x 20%= 25,36 x 20%= 5,072 (zł)

Zaokrąglamy do dwóch liczb po przecinku. Otrzymujemy wynik 5,07 zł. W tym roku to najniższy dodatek za godziny nocne. Taki sam będzie obowiązywał w październiku (ze względu na identyczną liczbę godzin pracy w miesiącu). Najwyższy dodatek jest więc w miesiącu, kiedy pracujemy najmniej godzin. W listopadzie mamy tylko 144 godziny robocze, co daje dodatek nocny w kwocie 6,48 zł.

Ile wynosi dodatek za pracę w nocy przy zatrudnieniu na niepełnym etacie? Czy kwota zmniejsza się? Przy wyliczeniach minimalną płacę oraz liczbę godzin pracy należy odpowiednio pomniejszyć do wymiaru czasu pracy.

Ryczałt za pracę w nocy

Przepisy prawa pracy przewidują ustalenie ryczałtu za wykonywanie pracy w nocy. Dotyczy to przypadku, gdy pracownik stale wykonuje pracę w porze nocnej poza zakładem pracy. Zamiast dodatku za pracę w nocy otrzymuje się ryczałt. Jego wysokość ustala się w sposób odpowiadający przewidywanemu wymiarowi pracy danego pracownika w porze nocnej.