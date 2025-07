PPK: od jakiej kwoty nalicza się wpłaty? Czy wczasy pod gruszą, świadczenia urlopowe, nagroda jubileuszowa i zasiłki liczą się do podstawy wymiaru wpłat?

Od jakiej kwoty liczy się wpłaty na PPK? Nie od każdego świadczenia na rzecz uczestnika PPK należy naliczać wpłaty do PPK. To, czy dane świadczenie stanowi podstawę wpłat do PPK, zależy od tego, czy jest ono podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Co z wczasami pod gruszą, świadczeniem urlopowym, nagrodą jubileuszową, zasiłkami i urlopem wychowawczym?

PPK - od jakiej kwoty?

Podstawą naliczenia wpłat do PPK jest wynagrodzenie uczestnika PPK. „Wynagrodzeniem”, w rozumieniu ustawy o PPK, jest podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, o której mowa w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, bez stosowania ograniczenia przewidzianego w art. 19 ust. 1 tej ustawy (do tzw. 30-krotności), oraz z wyłączeniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym oraz pobierających zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

Oznacza to, że przy ustalaniu podstawy wymiaru wpłat do PPK należy stosować zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, o których mowa w ustawie o sus. Zgodnie z przepisami tej ustawy, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskiwany z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, z wyłączeniem:

wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz zasiłków i świadczenia rehabilitacyjnego z ubezpieczenia chorobowego oraz ubezpieczenia wypadkowego,

przychodów wymienionych w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Do przychodów wymienionych w § 2 ust. 1 tego rozporządzenia należą m.in.: świadczenia finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (np. tzw. wczasy pod gruszą), świadczenie urlopowe wypłacane na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy o ZFŚŚ - do wysokości nieprzekraczającej rocznie kwoty odpisu podstawowego określonej w tej ustawie oraz nagrody jubileuszowe przysługujące pracownikowi nie częściej niż co 5 lat.

Wczasy pod gruszą i świadczenie urlopowe a PPK

Świadczenia socjalne z ZFŚS, aby były zwolnione ze składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe i nie stanowiły podstawy naliczenia wpłat do PPK, muszą być przyznawane na podstawie kryteriów socjalnych, tzn. ich wysokość musi być uzależniona od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika. Inaczej jest ze świadczeniami urlopowymi, wypłacanymi przez pracodawców nietworzących ZFŚS. Takie świadczenie jest zwolnione ze składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, bez konieczności stosowania przez pracodawcę kryteriów socjalnych, do wysokości nieprzekraczającej rocznie kwoty odpisu podstawowego określonej w ustawie ZFŚS. Świadczenie urlopowe jest wypłacane raz w roku każdemu pracownikowi korzystającemu w danym roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. W 2025 roku limity dotyczące świadczenia urlopowego wynoszą: 2723,40 zł - dla pracowników zatrudnionych w normalnych warunkach oraz 3631,20 zł - dla pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze (wysokość limitu jest pomniejszana proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy danego pracownika). Jeśli uczestnik PPK otrzyma świadczenie urlopowe w wysokości przekraczającej kwotę limitu, nadwyżka będzie stanowiła podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, a tym samym pracodawca będzie zobowiązany do naliczenia wpłat do PPK od kwoty nadwyżki.

Przykład Pracodawcy wypłacił - ze środków ZFŚS - wszystkim pracownikom po 500 zł z tytułu tzw. wczasów pod gruszą. Niezastosowanie przez pracodawcę kryteriów socjalnych spowodowało, że przyznane świadczenie nie jest zwolnione ze składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, a zatem stanowi także podstawę naliczenia wpłat do PPK.

Nagroda jubileuszowa a PPK

W przypadku nagród jubileuszowych o zwolnieniu ze składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe decyduje częstotliwość ich wypłaty. Zwolnione ze składek są nagrody jubileuszowe przysługujące pracownikowi nie częściej niż co 5 lat (poza kilkoma ściśle określonymi wyjątkami - np. gdy skrócenie terminu wypłaty nagrody jubileuszowej wynika ze zmiany przepisów wewnątrzzakładowych normujących zasady przyznawania takich gratyfikacji, jeżeli zarówno stare jak i nowe przepisy wewnątrzzakładowe przewidują przyznanie nagrody nie częściej niż co 5 lat). W przypadku, gdy w danym podmiocie wprowadzono krótsze okresy między wypłatami, od tych nagród należy naliczyć składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wpłaty do PPK.

Przykład Pracownik, będący uczestnikiem PPK, otrzyma w sierpniu nagrodę jubileuszową, przysługującą mu za przepracowanie 20 lat. W związku z tym, że u pracodawcy nagrody jubileuszowe są przyznawane pracownikom nie częściej niż raz na 5 lat, nagroda wypłacona uczestnikowi PPK nie będzie stanowić podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Pracodawca nie naliczy od niej również wpłat do PPK.

Zasiłek macierzyński i urlop wychowawczy a PPK

Wpłat do PPK nie nalicza się również od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym oraz pobierających zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego - wyłączenie to wynika wprost z definicji „wynagrodzenia” zawartej w ustawie o PPK. Należy jednak pamiętać, że jeśli w okresie przebywania na urlopie wychowawczym lub pobierania zasiłku uczestnik PPK otrzyma składnik wynagrodzenia, który będzie stanowił „wynagrodzenie” w rozumieniu ustawy o PPK, np. zostanie mu wypłacona nagroda roczna, to pracodawca będzie zobowiązany do naliczenia od tej nagrody wpłat do PPK. Analogicznie jest w przypadku uczestników nieobecnych w pracy w związku z chorobą - jeśli pracownik przebywa np. na zasiłku chorobowym, zasiłek nie stanowi podstawy naliczenia wpłat do PPK.

Przykład Uczestnik PPK od 1 lipca br. przebywa na urlopie macierzyńskim. Na koniec lipca pracodawca wypłaci temu uczestnikowi PPK nagrodę za drugi kwartał 2025 r. Nagroda kwartalna stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz podstawę naliczenia wpłat do PPK. Dla obowiązku naliczenia wpłat do PPK od tej nagrody bez znaczenia pozostaje fakt, że uczestnik PPK przebywa na urlopie macierzyńskim.