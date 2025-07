Lipiec 2025 – dni wolne, godziny pracy

Lipiec 2025 – dni wolne od pracy i godziny pracy. To najbardziej zapracowany miesiąc w roku. Jaki jest wymiar czasu pracy w lipcu? Czy kalendarz dni wolnych od pracy przewiduje święta w tym miesiącu?

rozwiń >

Lipiec 2025 – święta

Od 2025 roku w Polsce mamy ogólnie 14 świąt ustawowo wolnych od pracy. Wszystkie wymienia ustawa o dniach wolnych od pracy. Ani jedno święto nie wypada jednak w lipcu. Ostatnie dodatkowe wolne od pracy obchodziliśmy 19 czerwca 2025 roku (czwartek) i było to Boże Ciało. Na następne święto musimy poczekać do 15 sierpnia 2025 roku (piątek) czyli Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny oraz Święto Wojska Polskiego. W lipcu nie ma też niedziel handlowych.

Lipiec 2025 – kalendarz

Dni wolne od pracy i dni robocze w lipcu:

Lipiec 2025: dni wolne, kalendarz Shutterstock

Lipiec 2025 – godziny pracy

Lipiec to zawsze najbardziej zapracowany miesiąc w roku. W lipcu pracujemy aż 184 godzin. Tyle samo godzin pracy liczy jeszcze październik. Natomiast najkrótszym miesiącem pracy jest listopad. W tym roku liczy tylko 144 godziny robocze.

Liczba godzin pracy w lipcu

Jak poprawnie liczy się godziny pracy w lipcu? Zasady wyliczeń określa art. 130 § 1 i 2 Kodeksu pracy. Należy stosować się do poniższych punktów:

mnożenie 40 godzin przez liczbę pełnych tygodni przypadających w miesiącu;

dodanie do otrzymanego wyniku iloczynu 8 godzin i liczby dni roboczych pozostałych w danym miesiącu;

odjęcie iloczynu 8 godzin i liczby świąt wypadających w dniu innym niż niedziela w tym miesiącu.

Przykład Lipiec 2025 roku ma 4 pełne tygodnie czyli 40 x 4= 160 Ma dodatkowe 3 dni pracy, a więc 8x3 + 160 = 184 W lipcu nie ma świąt ustawowo wolnych od pracy, a więc nie dokonujemy kolejnych obliczeń

Wynik: W lipcu 2025 roku są 184 godzin pracy.

Lipiec 2025 – dni robocze

Lipiec 2025 roku ma 23 dni robocze. Taka sama liczba godzin pracy występuje jeszcze tylko w październiku. Dla porównania, w listopadzie pracujemy najmniej dni i jest ich tylko 18.

Lipiec 2025 – wolne od pracy

Jak już zostało wspomniane w lipcu nie ma żadnych świąt ustawowo wolnych od pracy. Liczymy więc same niedziele i dni wolne wynikające z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. Zwykle są to soboty. Same weekendy dają w lipcu 8 dni wolnych od pracy (4 soboty i 4 niedziele).

Wymiar czasu pracy Lipiec 2025 dni robocze 23 godziny pracy 184 dni wolne od pracy 8