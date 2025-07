Praca zdalna. Jak pracodawca może kontrolować pracownika?

W świetle art. 67 [20] § 6 ustawy z 226 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej: ,,k.p.”) takie kwestie jak np. zasady kontroli wykonywania pracy przez pracownika wykonującego pracę zdalną, zasady kontroli w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zasady kontroli przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedur ochrony danych osobowych, winien określać regulamin pracy zdalnej. Przepisy nie wskazują jednak, jakie procedury pracodawca może zastosować w celu sprawowania kontroli nad sposobem wykonywania przez pracownika pracy w formie zdalnej, pozostawiając tę kwestię swobodnemu uznaniu pracodawcy.

Do kontrolowania wykonywania przez swoich pracowników pracy zdalnej można wykorzystywać środki bezpośredniego porozumiewania się na odległość (zob. E. Suknarowska-Drzewiecka, Kodeks pracy. Komentarz, red. K. Walczak, Art. 67 [28] KP, 2023, wyd. 33). Czyli do tej kontroli pracodawcy mogą używać tych narzędzi, które są wykorzystywane w firmie do szeroko pojętej komunikacji, w tym np. wideokonferencji, poczty elektronicznej czy też komunikatorów internetowych.

W każdym jednak przypadku pracodawca musi w ramach czynności kontrolnych pamiętać o przewidzianym w art. 11 [1] k.p. obowiązku przestrzegania dóbr osobistych pracownika. A same czynności kontrolne powinny mieć związek ze stosunkiem pracy, w jakim pozostaje kontrolowany pracownik, a tym samym cechować się celowością. Nie należy również zapominać, że powinny być możliwie najmniej dolegliwe dla pracownika (w aspekcie metody i jej intensywności). A w każdym przypadku narzędzia powinny być dopuszczalne przez prawo.

Praktyczne rozwiązanie, polegające na obowiązku sporządzania przez pracownika wykonującego pracę w formie pracy zdalnej ewidencji czynności, przewidywała w art. 3 ust. 6–7 obowiązująca w okresie pandemii COVID-19 ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Zgodnie z tym rozwiązaniem:

• na polecenie pracodawcy pracownik wykonujący pracę zdalną ma obowiązek prowadzić ewidencję wykonanych czynności, uwzględniającą w szczególności opis tych czynności, a także datę oraz czas ich wykonania,

• pracownik sporządza ewidencję wykonywanych czynności w formie i z częstotliwością określoną w poleceniu, o którym mowa wyżej.

Ważne Chociaż przepisy k.p. nie przewidują analogicznego obowiązku po stronie pracownika, nie ma przeszkód, aby pracodawca wprowadził taką metodę kontroli.

Kontrola pracy zdalnej w porozumieniu lub regulaminie. Przykładowe zapisy

Przykład W praktyce, przykładowe zapisy odnoszące się do zasad i metod dopuszczalnej kontroli wykonywania pracy w formie zdalnej, zamieszczane w porozumieniu lub regulaminie, o których mowa w art. 67 [20] k.p., mogą mieć treść: 1. Pracodawca może w każdym czasie przeprowadzić kontrolę pracy zdalnej u Pracownika w ustalonym miejscu jej świadczenia. Kontrola może dotyczyć kwestii wykonywania pracy zdalnej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedury ochrony danych osobowych. 2. Kontrola odbywa się w obecności Pracownika, w miarę możliwości w uzgodnionym z nim dniu. Informację o kontroli Pracodawca przekazuje Pracownikowi co najmniej na 3 dni przed jej datą. Wykonywanie czynności kontrolnych nie może naruszać prywatności Pracownika wykonującego pracę zdalną i innych osób ani utrudniać korzystania z pomieszczeń domowych w sposób zgodny z ich przeznaczeniem. 3. Jeżeli Pracodawca w trakcie kontroli pracy zdalnej stwierdzi uchybienia w przestrzeganiu przepisów i zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym procedur ochrony danych osobowych, zobowiązuje Pracownika do usunięcia stwierdzonych uchybień we wskazanym terminie albo cofa zgodę na wykonywanie pracy zdalnej przez tego Pracownika. W przypadku wycofania zgody na wykonywanie pracy zdalnej Pracownik rozpoczyna pracę w dotychczasowym miejscu pracy w terminie określonym przez Pracodawcę.

Jak wynika z powyższego, kontrola może dotyczyć m.in. kwestii wykonywania pracy zdalnej.

Wskazane powyżej przykładowe zapisy regulaminowe nie precyzują dokładnie, jaką formę może przybrać bieżąca kontrola wykonywania pracy w formie zdalnej, a w szczególności, czy w każdym przypadku ma być wykonywana osobiście w miejscu wykonywania pracy zdalnej (tj. w domu pracownika), czy też może być sprawowana zdalnie, za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (przy użyciu obrazu i/lub dźwięku). Jak się jednak wydaje, każda z tych form kontroli jest w pełni dopuszczalna, pod warunkiem jednak, że odbywa się w obecności pracownika, w miejscu i w godzinach jego pracy i po uprzednim poinformowaniu pracownika o zamiarze przeprowadzenia kontroli (z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem). Przy czym prowadzenie stałej kontroli w formie monitoringu lub programu szpiegującego należy uznać za działanie niedopuszczalne. Kontrola taka byłaby nieadekwatna, nadmierna, a przez to niedopuszczalna.

Ważne Czynności kontrolne muszą być bowiem proporcjonalne (najmniej dolegliwe) i w żadnym wypadku nie mogą naruszać prywatności pracownika i innych osób przebywających w mieszkaniu, ani utrudniać korzystania z niego przez domowników. W praktyce oznacza to, że bieżąca kontrola może polegać np. na poproszeniu pracownika o włączenie kamerki albo sprawdzenie, czy pracownik jest pod mailem, pod telefonem czy też jest dostępny w aplikacji.

Co w przypadku nieefektywnej pracy zdalnej z powodu sprawowania opieki nad małym dzieckiem?

W przypadku pracy wykonywanej w systemie zadaniowym rozliczalność czasu pracy zdalnej i kontrola jakości jej wykonywania mogą i powinny następować poprzez rozliczenie pracownika z efektów przydzielonych zadań. Jeżeli zatem pracownik będący rodzicem dziecka w wieku do lat 4 nieterminowo, nieefektywnie lub nieprawidłowo wykonuje pracę w formie pracy zdalnej, bo np. zajmuje się w tym czasie dzieckiem, to pracodawca – co do zasady – nie będzie mógł takiego pracownika odwołać z pracy zdalnej i nakazać mu powrotu do pracy stacjonarnej (w biurze). Co istotne, ustawodawca nie wyłączył, co do zasady, możliwości rozwiązania z takim pracownikiem umowy o pracę za lub bez wypowiedzenia, o ile oczywiście będą spełnione wymagane ku temu przesłanki. Nie ma również żadnych różnic w stosowaniu sankcji przewidzianych w k.p. (odpowiedzialność porządkowa – art. 108 i następne k.p. oraz materialna – art. 114 i następne k.p.) wobec pracownika wykonującego pracę zdalną w porównaniu do pracownika, który wykonuje pracę w tradycyjny sposób, tj. przebywając w firmie (zob. K. Jaśkowski, [w:] E. Maniewska, K. Jaśkowski, Komentarz aktualizowany do Kodeksu pracy, LEX/el. 2024, Art. 6728).

Podsumowanie

Jeżeli pracodawca nie jest zainteresowany sprawowaniem bieżącej kontroli pracy w formie środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (przy użyciu obrazu i/lub dźwięku), dobrym rozwiązaniem wydaje się zobowiązanie pracownika (w formie polecenia) do prowadzenia ewidencji wykonanych czynności, uwzględniającej w szczególności opis tych czynności, a także datę oraz czas ich wykonania. Pozwoli to m.in. zapewnić rozliczalność czasu pracy i monitorować efektywność oraz jakość pracy wykonywanej przez pracownika w formie zdalnej, tak aby pracodawca mógł podjąć odpowiednie działania, włączając w to przewidziane przepisami prawa pracy sankcje, w tym także wypowiedzenie stosunku pracy, w przypadku istotnego pogorszenia wydajności pracy wykonywanej przez pracownika w trybie zdalnym.