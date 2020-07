Jak poinformować pracownika o wypowiedzeniu umowy?

Przyczyny rozwiązania umowy z pracownikiem

Reorganizacja to naturalny element funkcjonowania wielu przedsiębiorstw. Wbrew pozorom zwolnienia niekoniecznie zawsze wiążą się z problemami finansowymi i kłopotami innego rodzaju. Nowi pracownicy zazwyczaj mają podnieść jakość, podwyższyć rentowność i poprawić organizację pracy. To nie zmienia jednak faktu, że ten proces nie może być zbagatelizowany, gdyż tyczy się ludzkich emocji, a z nimi trzeba obchodzić się ostrożnie.

Zmiany niejednokrotnie dotykają wielu zakresów drabinki życia służbowego. Likwidacja komórek, połączenie działów czy przeniesienie kompetencji może wiązać się z potrzebą dopuszczenia świeżej krwi w postaci nowych pracobiorców. A może wśród członków zespołu są ludzie, którzy źle reagują na zmiany lub mają negatywny wpływ na innych? Jeśli zwolnienie jest w twojej ocenie najlepszą możliwą decyzją to zrób to dobrze. W tym zawiera się choćby potrzeba umiejętnej, przemyślanej komunikacji. Dlaczego to tak ważne? Nigdy nie wiesz, gdzie będzie pracował zwalniany i czy jego nowa funkcja nie skrzyżuje waszych dróg. Zawsze musisz też pamiętać, że prywatny wizerunek wraz z firmowym nierozerwalnie łączą się ze sobą. Mówiąc źle o tobie, będzie więc wystawiał również złą recenzje przedsiębiorstwu. To poważne zaniedbanie w budowaniu marki. A tego nie chcesz, prawda?

Program zwolnień – przykłady rozwiązań

Są firmy, w których funkcjonuje tzw. „program zwolnień”. Jego założeniem jest ochrona interesów pracobiorców. Może w nim się znaleźć szansa na bezpłatne skorzystanie ze wsparcia agencji, która pomoże znaleźć nowe miejsce zatrudnienia dla zwalnianego, określona kwota odprawy, oferta wykupu służbowego sprzętu elektronicznego, czy też dopłata do żłobka czy przedszkola dla dzieci do kilku miesięcy po rozwiązaniu umowy. Tego typu oferta jest czytelnym sygnałem, że los pracownika jest dla nas ważny i w ten sposób wyrażamy wdzięczność za czas spędzony w firmie. Skoro jednak dajesz coś od siebie, możesz również wymagać. Rozważ choćby obowiązek podpisania umowy o zakazie konkurencji.

Przygotowanie do rozmowy z pracownikiem

Potencjału formy rozstania się z pracobiorcą nie zmarnuj podczas rozmowy pożegnalnej. Całą procedurę zacznij od przygotowania listy kwestii, które przeszkadzają ci w pracowniku lub obiektywnych powodów rozstania. Jeśli swoje zastrzeżenia opiszesz zbyt ogólnie i będziesz miał problem, by je wyartykułować to możliwe, że zostanie to zakwestionowane lub pracobiorca będzie domagał się szczegółów. Stwórz dokument wypowiedzenia umowy, ale i porozumienia stron. Zawsze lepiej jest dojść do konsensusu i zakończyć kooperację zgodnie.