1 stycznia 2025 r. zmianie uległa wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokość minimalnej stawki godzinowej. Obecnie wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosi 4666 zł brutto. Podniesienie minimalnego wynagrodzenia wpłynęło na wysokość dodatku za pracę w porze nocnej.

Zgodnie z art. 151 Kodeksu pracy pora nocna obejmuje 8 godzin i trwa od godziny 21 do godziny 7 rano. Należy pamiętać, że osoby pracujące minimum trzy godziny pracy w porze nocnej, bądź w okresie rozliczeniowym ¼ ich czasu pracy przypada na porę nocną są osobami pracującymi w nocy.

REKLAMA

Autopromocja

Czym jest dodatek za pracę w porze nocnej

Pracownikom, którzy wykonują pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę. Warto pamiętać, że podana wysokość dodatku jest wielkością minimalną i jednakową dla wszystkich pracowników. Pracownikom wykonującym stale pracę w porze nocnej poza zakładem pracy dodatek za pracę w porze nocnej można zastąpić ryczałtem. By wyliczyć kwotę wysokości dodatku za pracę w porze nocnej należy podzielić kwotę minimalnego wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy w danym miesiącu, a następnie pomnożyć ten wynik przez 20 proc. To da nam wysokość dodatku brutto za przepracowaną jedną godzinę pracy w porze nocnej. Dodatek za pracę w porze nocnej musi być jednakowy dla wszystkich pracowników. W zakładzie pracy pracodawca może wewnętrznie ustalić wyższy dodatek za pracę w nocy niż wynikający z ustawy, ale należy pamiętać, że musi być on identyczny dla każdego pracownika.

Dodatek za pracę w porze nocnej

Jak już wcześniej zostało wspomniane, pracownicy, którzy wykonują pracę w porze nocnej, czyli w godzinach między 21:00 a 7:00, mogą liczyć na dodatek do wynagrodzenia z tego tytułu. Dodatek ten przysługuje za każdą godzinę pracy w porze nocnej. Wysokość tego dodatku wynosi 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę. Pracodawcy mogą ustalić wyższą stawkę dodatku za pracę w nocy. Od 1 stycznia 2025 r. wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wzrosła do 4666 zł brutto. Oznacza to, że wraz z podniesieniem wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, wzrósł także dodatek za pracę w porze nocnej. Dodatek ten, w przypadku pracowników wykonujących pracę w porze nocnej stale poza zakładem pracy, może być zastąpiony ryczałtem. Wysokość ryczałtu powinna odpowiadać wysokości przewidywanego wymiaru pracy w porze nocnej.

Dodatek za pracę w nocy: jak wyliczyć?

Zgodnie z Kodeksem pracy, dodatek za pracę w nocy wynosi 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę. By obliczyć wysokość dodatku za pracę w porze nocnej, należy podzielić kwotę minimalnego wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy w danym miesiącu, a następnie pomnożyć otrzymany wynik przez 20 proc. Otrzymamy wtedy wysokość dodatku za pracę w porze nocnej.

Dodatek za pracę w porze nocnej po 1 stycznia 2025 r. [TABELA]

miesiąc liczba godzin pracy wysokość dodatku dodatek za 1 h pracy w nocy styczeń 168 4666/168 x 20 proc. 5,55 luty 160 4666/160 x 20 proc. 5,83 marzec 168 4666/168 x 20 proc. 5,55 kwiecień 168 4666/168 x 20 proc. 5,55 maj 160* 4666/160 x 20 proc. 5,83 czerwiec 160 4666/160 x 20 proc. 5,83 lipiec 184 4666/184 x 20 proc. 5,07 sierpień 160 4666/160 x 20 proc. 5,83 wrzesień 176 4666/176 x 20 proc. 5,30 październik 184 4666/184 x 20 proc. 5,07 listopad 144* 4666/144 x 20 proc. 6,48 grudzień 160 4666/160 x 20 proc. 5,83

*W maju i listopadzie został uwzględniony jeden dodatkowy dzień wolnego za święto wypadające w sobotę

Dalszy ciąg materiału pod wideo