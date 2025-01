Renta wdowia 2025: 3 najczęstsze błędy przy wypełnianiu wniosku ERWD

Os stycznia 2025 r. można składać wniosek o rentę wdowią. Termin na złożenie wniosku mija dopiero z końcem lipca. Warto spokojnie wypełnić wniosek. Rzeczniczka ZUS wskazuje 3 najczęstsze błędy popełniane przy wypełnianiu wniosku ERWD. Jak nie przedłużyć rozpatrzenia wniosku?

Wniosek o rentę wdowią do końca lipca 2025

W ciągu tylko dwóch tygodni do ZUS trafiło ponad 133 tysięcy wniosków o rentę wdowią. W województwie dolnośląskim ponad 10 tysięcy. Aż 74 proc. z nich jest składana osobiście, w placówkach ZUS. Uprawnieni seniorzy na złożenie wniosku o rentę wdowią mają czas do końca lipca. To czy wniosek wpłynie do ZUS dzisiaj, czy za miesiąc - nie ma żadnego znaczenia, bo renta wdowia będzie wypłacana dopiero od lipca. Ważne, by wniosek wypełnić prawidłowo, zaznaczając właściwe rubryki.

Dla kogo renta wdowia?

Przypomnijmy, prawo do wypłaty świadczeń w zbiegu czyli tzw. „renty wdowiej” przysługuje osobie, która ma prawo do co najmniej dwóch świadczeń emerytalno-rentowych, w tym renty rodzinnej po zmarłym małżonku. Dotychczas mogła pobierać tylko jedno z tych świadczeń wyższe lub wybrane. Od lipca renta wdowia dla uprawnionej osoby to połączenie dwóch świadczeń 15 proc. własnego świadczenia i cała renta rodzinna, którą otrzymuje wdowiec czy wdowa lub odwrotnie 100 proc. swojego świadczenia np. emerytury i 15 proc. renty rodzinnej. Od 1 stycznia 2027 r. drugie świadczenie zostanie zwiększone z 15 proc. do 25 proc.

Ważne Co ważne wysokość sumy świadczeń ustalonych w zbiegu – czyli renty wdowiej - nie może przekroczyć trzykrotności kwoty najniższej emerytury, tj. obecnie do końca lutego 2025 r. to 3 x 1780,96 zł, czyli łącznie 5342,88 zł.

- Samo bycie wdową czy wdowcem nie wystarczy do uzyskania prawa do renty wdowiej. Renta wdowia będzie przyznawana na wniosek po spełnieniu określonych warunków. Trzeba mieć ukończony powszechny wiek emerytalny, wynoszący 60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn, pozostawać we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci małżonka, nabyć prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż przed ukończeniem 55 lat (kobieta) i 60 lat (mężczyzna) – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis , rzeczniczka prasowa ZUS w województwie dolnośląskim. - To oznacza, że wdowa, która nabyła prawa do renty rodzinnej w wieku 40 czy 50 lat nie będzie miała prawa do renty wdowiej – dodaje.

Rzeczniczka podkreśla, że ze zwiększenia nie skorzystają także osoby, które pozostają obecnie w związku małżeńskim.

Wniosek o rentę wdowią można wysłać elektronicznie

Niemalże wszystkie sale obsługi klientów wypełnione są seniorami, którzy chcą złożyć wniosek o rentę wdowią. Do 15 stycznia do godz. 8.00 złożono w całym kraju ponad 120 tys. wniosków, w województwie dolnośląskim blisko 14 tys. wniosków. Większość z nich (74 %) jest składana bezpośrednio u pracowników ZUS na salach obsługi klientów. Wygodną formą złożenia wniosku jest Platforma Usług Elektronicznych, jednak tę formę przesyłania dokumentu wybiera tylko 7 proc. seniorów.

Najczęstsze błędy we wniosku o rentę wdowią w 2025 roku

Pośpiech nie jest dobrym doradcą, bo jak mówią pracownicy ZUS, wśród osób składających dokumenty o rentę wdowią, którzy chcą to zrobić jak najszybciej, bez uważnego wczytania się w treść informacji, klienci zaznaczają złe odpowiedzi, albo w ogóle nie wypełniają rubryk. Konsekwencją tego może być wydanie decyzji odmownej, bo zgodnie z podanymi w formularzu odpowiedziami, wnioskodawca nie spełnia warunków, albo może wydłużyć postępowanie w przyznaniu świadczenia. Takim błędem, który się powtarza i na co zwrócili uwagę pracownicy sali obsługi klienta to część rubryk na stronie 3 wniosku, w pozycji oświadczenie wnioskodawcy.