Home office a opieka nad dziećmi – jak sprawnie połączyć te dwa obszary, by móc pracować z domu?

Ostatnie miesiące stały się prawdziwym wyzwaniem dla rodziców, którzy przeszli na tryb pracy zdalnej, a do tego opiekowali się dziećmi. Dla większości było to sytuacją dotychczas nieznaną, tym więcej stresu wzbudzała myśl o pogodzeniu spraw zawodowych z obowiązkami rodzicielskimi. Jest to jednak możliwe dzięki dobrej organizacji czasu i współpracy, ale również umiejętności odpuszczania sobie – nie zawsze da się działać na 100%.

Choć przekonaliśmy się do pracy zdalnej i nadal działamy w tym systemie, wiele firm zdecydowało się na powrót do biur. Ale home office stał się także dobrym rozwiązaniem na przykład podczas choroby dziecka, zamiast brania dnia wolnego.

- Praca zdalna pozwala na elastyczność w działaniu, ale warto zachować we wszystkim ustalony porządek, włączać dzieci w planowanie harmonogramu dnia. Dzięki temu łatwiej będzie nam zachować równowagę między życiem zawodowym, a prywatnym. Przełoży się to na większą efektywność i skupienie na określonych zadaniach do wykonania, a dzieciom pozwoli to łatwiej zrozumieć zaistniałą sytuację, w której rodzice choć siedzą w domu nie mogą się z nimi bawić przez cały dzień – przekonuje Katarzyna Richter, międzynarodowy specjalista z obszaru HR i komunikacji międzykulturowej.

Równoczesna opieka nad dziećmi i praca zdalna może wydawać się trudna do wykonania, wzbudzając przy tym dużo lęku i niepotrzebnego stresu. Jak połączyć ze sobą te dwa obszary i być zarówno dobrym rodzicem

i pracownikiem w jednym? Może nie uda się to w 100%, ale warto spróbować to osiągnąć dzięki kilku wskazówkom.

Po pierwsze: przygotuj sobie miejsce pracy

Nie każdy posiada osobny gabinet, w którym może spokojnie pracować. Dlatego warto wygospodarować sobie przestrzeń, w której będzie miejsce na laptopa i niezbędne do pracy elementy. Pozwoli to nam na oddzielenie pracy, od życia prywatnego, a także zasygnalizuje dzieciom, że rodzic przebywający w tym obszarze jest w pracy i nie może teraz się bawić.

- W ostatnich miesiącach całe nasze życie 24/7 zaczęło toczyć się w jednej i tej samej przestrzeni. W drodze do domu wiele osób miało dla siebie chwilę, by się wyciszyć, odstresować. Teraz na nowo musimy kształtować swoje drobne rytuały, które pozwolą nam chociaż trochę oddzielić te dwa obszary i się zrelaksować. Jednym z nich może być schowanie laptopa do szuflady po skończonej pracy aby podczas czasu dla rodziny nie myśleć o obowiązkach zawodowych – mówi Katarzyna Richter.