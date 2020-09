Mindful minimalism czyli jak czerpać więcej radości z pracy?

Jak wprowadzić mindful minimalism i czerpać więcej radości z życia i pracy?

42%[1] osób odczuwa stres w miejscu pracy, co przekłada się na ich samopoczucie i narastające przytłoczenie nadmiarem obowiązków zarówno w pracy, jak i w domu. Towarzyszy im nieustanne wrażenie presji i niedosytu, które często wynika z ich poczucia obowiązku i chęci dorównania innym. Z samoistnie napędzającego się błędnego koła frustracji można wyjść dzięki wdrożeniu zasad mindful minimalism.

W minimalizmie nie chodzi o pozbycie się wszystkiego, co nas otacza i mogłoby rozpraszać. Jest to szansa na stanie się bardziej uważnym na otaczających nas ludzi, na prowadzenie życia w zgodzie ze swoimi wartościami, na wypracowaniu w sobie pewnych nawyków. Minimalizm uważności to pewien styl życia, oparty na skupieniu się na tym, co ważne. Na koncentracji na chwili obecnej i kierowaniu się w życiu zasadą: lepiej zrobić mniej, ale uważniej.





Postaw na minimalizm w pracy

Pierwszym krokiem ku minimalizmowi w pracy jest uporządkowanie swojego miejsca pracy. Na biurku postaraj się pozostawić tylko niezbędne elementy takie, jak laptop i kalendarz, a wszystkie papiery umieść w segregatorach. Zaoszczędzi to twój czas podczas szukania ważnych dokumentów. Następnie pousuwaj zbędne pliki z pulpitu komputera, a pozostałe umieść w odpowiednio podpisanych folderach. Warto zabrać się również za „wirtualne porządki”, czyli usuwanie z naszej poczty elektronicznej emaili, które niepotrzebnie wprowadzają chaos i utrudniają znalezienie potrzebnych konwersacji.

Każdego dnia staraj się ustalać priorytety w pracy, tak aby realizacja zadań była możliwa do wykonania. Zamiast narastającej frustracji wynikającej z natłoku pracy skoncentrujesz się na zadaniach i stopniowym ich wykonywaniu. Pamiętaj, że niektóre zadania zawsze można przenieść na inny dzień, oddelegować lub zastanowić się, czy są rzeczywiście niezbędne do osiągnięcia naszych celów. Dobra organizacja pracy i ustalenie, które zadania wymagają pierwszeństwa pozwala na wprowadzenie porządku, a co za tym idzie – na bardziej efektywną i wydajną pracę bez nadmiernego stresu i niepotrzebnych lęków.

W pracy nie bierz na siebie wszystkich zadań, które współpracownicy tobie zlecają, jeśli sam jesteś już obłożony i czujesz, że zabraknie ci czasu.

- W środowisku korporacyjnym profesjonalnym zachowaniem jest zakomunikowanie braku czasu i niezgodzenie się na dodatkowe zadania, niż wykonanie je niechlujnie, na szybko, po godzinach, wprawiając się w ogromne poczucie winy, beznadziejności, a w efekcie zwątpienie w swoje kompetencje. Szanując swój czas, dobrym rozwiązaniem będzie również podzielenie się obowiązkami z innymi. – podkreśla Katarzyna Richter, międzynarodowy specjalista z obszaru HR i komunikacji międzykulturowej.