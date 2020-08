Dobrostan pracowników w czasie pandemii - czym jest wellbeing?

W poszukiwaniu dobrostanu

Podstawą wellbeingu w firmie, czyli długofalowego modelu zarządzania dobrostanem personelu, jest kompleksowe, holistyczne podejście, uwzględniające zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne aspekty zatrudnienia, zgodne z 5 elementami wskaźnika Well-Being Index. Oznacza to stworzenie takich warunków pracy, w których pracownicy poczują, że ma ona sens, zespół jest wspólnotą opartą na pozytywnych doświadczeniach, sytuacja finansowa jest stabilna, a warunki, jakie zapewnia pracodawca, sprzyjają dbaniu o zdrowie.

Takie podejście bardzo motywuje, wiąże pracownika z firmą na poziomie emocjonalnym i pozwala na zniwelowanie syndromu niedzielnego popołudnia. Najważniejszą korzyścią z wdrożenia strategii wellbeing (z punktu widzenia pracodawcy) jest jednak widoczny wpływ na zaangażowanie oraz efektywność pracy.

„Oczywiście rezultatem takich działań powinna być lepsza efektywność pracowników, ale efektywność osiągana właśnie poprzez budowanie poczucia wspólnoty, zaangażowanie i umiejętne wydobywanie potencjału. Jest to możliwe dzięki zindywidualizowanemu podejściu do pracowników, identyfikacji potrzeb i oczekiwań każdej osoby. W mniejszych zadanie to można zrealizować w sposób tradycyjny, a w większych potrzebne są odpowiednie narzędzia, jak SuccessFactors i moduł Qualtrics Employee Engagement Solution. Pozwalają one proces pozyskiwania danych o pracownikach zautomatyzować, a przede wszystkim – zobiektywizować” – podkreśla Arkadiusz Siwek, ekspert firmy Quercus w zakresie wdrażania m.in. rozwiązań SAP SuccessFactors.

SAP Qualtrics Employee Engagement Solution umożliwia identyfikację czynników zwiększających zaangażowanie pracowników, a także ujawnia przyczyny ewentualnych problemów (w czasie rzeczywistym). Z kolei SAP Qualtrics Employee Lifecycle Solution dostarcza informacji m.in. na temat motywacji pracowników i podpowiada, w jaki sposób można ich silniej związać z firmą. Między innymi dzięki indywidualnie dopasowanym benefitom, które pomagą dobrać SAP Qualtrics Employee Benefits Optimizer Solution.

Na tropie zmieniających się potrzeb

Powyższe narzędzia to przykładowe rozwiązania, które pozwalają na personalizację relacji z pracownikiem. W obecnych czasach ich zaletą jest nie tylko obiektywny i automatyczny dobór opcji na podstawie wyborów i opinii pracowników, ale przede wszystkim analiza przeprowadzana niemal w czasie rzeczywistym, która ujawnia zmieniające się preferencje i oczekiwania. Oczywiste jest bowiem na przykład, że epidemia koronawirusa zmieniła rynek pracy. Zmieniła też postrzeganie dobrostanu, bo sprawiła, iż niektóre z elementów Well-Being Index (zdrowie fizyczne i finanse) zyskały na znaczeniu.