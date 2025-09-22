REKLAMA

Kiedy emocje wchodzą do pracy czyli o tym jak rozwiązywać konflikty, które zaczynają się w życiu prywatnym [5 rekomendacji]

Kiedy emocje wchodzą do pracy czyli o tym jak rozwiązywać konflikty, które zaczynają się w życiu prywatnym [5 rekomendacji]

22 września 2025, 10:13
Aleksandra Kolińska
Aleksandra Kolińska
psycholog, mediator, negocjator
emocje w pracy konflikty komunikacja psychologia
Emocje w pracy: konflikty przenoszone z życia prywatnego a komunikacja w pracy. Psychologia
Shutterstock

Granica między życiem prywatnym a zawodowym w dzisiejszym świecie staje się coraz mniej wyraźna. Badania nad stresem i funkcjonowaniem psychospołecznym wskazują, że emocje i napięcia powstające w domu mają tendencję do przenikania do środowiska pracy (por. Greenhaus & Powell, 2006). Dlatego warto przyjrzeć się mechanizmom tego zjawiska oraz sposobom konstruktywnego radzenia sobie z nim w organizacjach.

Psychologiczny wymiar przenoszenia emocji do pracy

Zjawisko tzw. spillover effect opisuje przenoszenie emocji i doświadczeń z jednej sfery życia do drugiej. Jeśli w relacjach prywatnych dominują napięcia np. wynikające z trudności komunikacyjnych, braku satysfakcji emocjonalnej czy przeciążenia obowiązkami, istnieje duże ryzyko, że przełożą się one na zachowania w miejscu pracy.

W praktyce psychologicznej obserwuje się m.in.:

  • zwiększoną drażliwość i impulsywność,
  • obniżenie zdolności koncentracji i decyzyjności,
  • nadinterpretację zachowań współpracowników jako zagrażających,
  • mechanizmy projekcji, przenoszenie emocji wobec partnera na osoby z pracy.

Warto podkreślić, że proces ten odbywa się często poza świadomością jednostki. Dlatego kluczową rolą psychologa w pracy z klientem czy w szkoleniach dla zespołów jest uświadamianie źródeł emocji i rozwijanie kompetencji autorefleksji.

Przykład

Case study 1: ,,Frustracja rodzinna a zachowanie w pracy’’

Do gabinetu psychologa trafia menedżer średniego szczebla, który od kilku miesięcy doświadcza problemów w związku. Brak komunikacji z partnerką i poczucie osamotnienia prowadzą do narastającej frustracji. W pracy zaczyna reagować impulsywnie na drobne błędy zespołu, co powoduje obniżenie zaufania wśród podwładnych i pogorszenie atmosfery.

Analiza: Brak umiejętności oddzielenia emocji prywatnych od zawodowych skutkuje mechanizmem projekcji – złość kierowana jest nie na źródło problemu (relacja partnerska), lecz na osoby dostępne w pracy.

Perspektywa mediatora i konstruktywne zarządzanie konfliktem

Konflikt w pracy, którego źródłem są napięcia prywatne, rzadko daje się rozwiązać przez same działania organizacyjne. Z perspektywy mediacji istotne jest rozróżnienie poziomu treści (o co chodzi) od poziomu relacji (jakie emocje temu towarzyszą).

Kluczowe narzędzia mediacyjne:

  • parafraza i odzwierciedlanie emocji, które pozwalają uczestnikom zobaczyć różnicę między faktami a interpretacjami,
  • oddzielenie osoby od problemu technika znana z podejścia Fishera i Ury’ego (Getting to Yes),
  • praca na interesach, a nie stanowiskach poszukiwanie wspólnych potrzeb, a nie forsowanie gotowych rozwiązań,
  • kontrakt mediacyjny jasne ustalenie zasad, że kwestie osobiste nie powinny dominować w komunikacji zawodowej.

Z doświadczenia mediacyjnego wynika, że najtrudniejsze nie jest samo źródło konfliktu, lecz nieumiejętność rozróżnienia, co należy do życia prywatnego, a co do zawodowego.

Przykład

Case study 2: ,,Konflikt między współpracownikami”

Dwóch pracowników działu sprzedaży zaczyna unikać współpracy, oskarżając się nawzajem o brak lojalności. W trakcie mediacji okazuje się, że jeden z nich przechodzi trudny rozwód, co powoduje obniżoną tolerancję na stres i nadwrażliwość na wszelkie sygnały „zagrożenia” w relacjach.

Rozwiązanie mediacyjne: poprzez technikę odzwierciedlania emocji i pracę na interesach, mediator pomaga obu stronom dostrzec, że konflikt w pracy nie ma rzeczywistych podstaw merytorycznych. Ustalenie zasad komunikacji i kontraktu dotyczącego granic prywatności pozwala odbudować współpracę.

Seksuologiczny kontekst konfliktów przenoszonych do pracy

Badania z obszaru seksuologii i psychologii intymności wskazują, że sfera seksualna ma istotny wpływ na ogólną satysfakcję z życia (Laumann i in., 2006). Problemy w tym obszarze – takie jak różnice w potrzebach seksualnych, brak komunikacji o oczekiwaniach czy poczucie odrzucenia – mogą skutkować przewlekłą frustracją i obniżonym dobrostanem.

Niewyrażone napięcia intymne często znajdują ujście w pracy w postaci:

  • zwiększonej wrogości wobec współpracowników,
  • izolacji i wycofania,
  • trudności w budowaniu zaufania w relacjach zawodowych.

Dlatego tak niezwykle ważne jest przełamywanie tabu wokół rozmów o bliskości i potrzebach, zarówno w relacji partnerskiej, jak i w szerszym kontekście psychoedukacyjnym.

Przykład

Case study 3 – brak satysfakcji seksualnej a obniżona efektywność

Pracownica dużej korporacji zgłasza chroniczne zmęczenie i problemy z koncentracją. Po kilku spotkaniach ujawnia, że źródłem jej frustracji jest długotrwały kryzys w związku, wynikający z niespełnionych potrzeb seksualnych i braku rozmowy z partnerem. W pracy reaguje wycofaniem i brakiem zaangażowania, co koledzy interpretują jako niechęć do zespołu.

Wniosek: brak równowagi w sferze intymnej nie pozostaje neutralny wobec funkcjonowania zawodowego – dlatego tak istotne jest przełamywanie tabu i oferowanie wsparcia psychologiczno-seksuologicznego.

5 rekomendacji dla organizacji i jednostek

  1. Budowanie kompetencji emocjonalnych w organizacjach szkolenia z zakresu rozpoznawania i regulacji emocji.
  2. Wprowadzanie mediacji wewnątrzfirmowych jako alternatywy dla eskalacji sporów.
  3. Promowanie równowagi praca–życie elastyczne formy zatrudnienia, polityka wspierania rodziny.
  4. Dostęp do wsparcia psychologicznego i seksuologicznego
  5. Autorefleksja jednostki świadomość własnych emocji, umiejętność oddzielenia życia prywatnego od zawodowego, a w razie potrzeby – korzystanie z pomocy specjalistów.

Konkluzja

Konflikty w pracy, których źródło tkwi w życiu prywatnym, są nieuniknionym elementem funkcjonowania w środowisku zawodowym. Nie chodzi o to, by je całkowicie wyeliminować, lecz by nauczyć się je rozumieć i konstruktywnie nimi zarządzać. Perspektywa psychologa, mediatora i seksuologa pokazuje, że dopiero integracja wiedzy z różnych obszarów – emocji, komunikacji i relacji intymnych – pozwala skutecznie wspierać zarówno jednostki, jak i całe organizacje.

oprac. Emilia Panufnik
Źródło: INFOR
Kadry
