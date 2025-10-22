REKLAMA

Co powinna zawierać idealna oferta pracy? Wygrywa skandynawski model pracy

Co powinna zawierać idealna oferta pracy? Wygrywa skandynawski model pracy

22 października 2025, 12:48
Idealna oferta pracy - co zawiera? Wygrywa skandynawski model pracy
Idealna oferta pracy - co zawiera? Wygrywa skandynawski model pracy
Wyniki badania Antal, SPCC i Uniwersytetu SWPS „Pracodawca okiem przyszłych talentów” pokazują, że kultura organizacyjna może być ważniejsza niż wynagrodzenie za pracę. To skandynawski model pracy. Dowiadujemy się też, co powinna zawierać idealna oferta pracy.

Co decyduje o wyborze pracodawcy?

Badanie „Pracodawca okiem przyszłych talentów” przeprowadzone przez Antal, SPCC i Uniwersytet SWPS pokazuje, że 63% studentów wskazuje możliwość rozwoju zawodowego i przyjazną atmosferę w pracy jako kluczowe czynniki przy wyborze pracodawcy. Wyniki potwierdzają, że pokolenie Z coraz częściej priorytetowo traktuje wartości organizacyjne, takie jak równość, elastyczność i work-life balance, które są charakterystyczne dla skandynawskiej kultury pracy.

Badanie „Pracodawca okiem przyszłych talentów”, przeprowadzone przez Antal, SPCC i Uniwersytet SWPS, ujawnia, że młodsze pokolenia, w tym Generacja Z, kierują się wartościami organizacyjnymi przy wyborze pracodawcy, traktując je jako równie ważne, a w niektórych przypadkach ważniejsze niż wynagrodzenie. Aż 63% respondentów wskazuje rozwój zawodowy oraz przyjazną atmosferę w pracy jako kluczowe czynniki, które mają wpływ na ich decyzję. Mimo że wynagrodzenie wciąż jest istotne, dla jedynie 27% badanych jest ono najważniejszym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji o zatrudnieniu. Pokolenie Z coraz częściej poszukuje pracodawców, którzy oferują nie tylko stabilność finansową, ale także przestrzeń do rozwoju, równowagę między pracą a życiem prywatnym oraz transparentność w zarządzaniu.

Idealna oferta pracy dla młodych pracowników

Wyniki badania wskazują na wyraźny trend wśród młodszych kandydatów – oczekują oni przede wszystkim elastyczności i lepszej kontroli nad czasem pracy. 69% badanych przyznaje, że elastyczność godzin pracy to kluczowy element oferty. Dla 53% respondentów równie ważna jest możliwość pracy zdalnej. Istotnym czynnikiem decydującym o wyborze pracodawcy jest także dogodna lokalizacja (52%), co sugeruje, że młodsze pokolenia nie są zainteresowane długimi dojazdami do pracy, preferując firmy, które znajdują się w łatwo dostępnych lokalizacjach lub oferują elastyczność w zakresie pracy zdalnej. Pracodawcy, którzy oferują jasne i przejrzyste ścieżki awansu, zyskują większe zainteresowanie, a dla wielu respondentów tradycyjna umowa o pracę nie jest już czynnikiem decydującym o wyborze pracodawcy. Współczesne oczekiwania młodych pracowników wykraczają poza formalne ramy zatrudnienia, a priorytetem staje się dbałość o rozwój kariery oraz warunki sprzyjające dobremu samopoczuciu w pracy.

W dynamicznie zmieniającym się świecie ciągły rozwój to nie tylko konieczność, a nowa codzienność. Młode pokolenia są tego świadome i oczekują od pracodawców i praktykodawców wsparcia w podnoszeniu swoich kompetencji. Inwestowanie w pracowników to nie tylko korzyść dla pracownika, ale też dla pracodawcy, bo buduje jego odporność na zmiany oraz konkurencyjność. Dodatkowo pracownicy, którzy mają szansę rozwoju są bardziej zaangażowani, innowacyjni i odczuwają satysfakcję z pracy – mówi Olga Kożuchowska, dyrektorka Biura Karier Uniwersytetu SWPS.

idealna oferta pracy

Idealna oferta pracy

Antal

Skandynawski model pracy

Skandynawscy pracodawcy cieszą się dużą popularnością wśród młodszych pokoleń. Respondenci wskazują, że z firmami z tego regionu kojarzą się wartości takie jak równość i szacunek (69%), work-life balance (61%) oraz transparentność i otwarta komunikacja (29%). Płaskie struktury organizacyjne, brak sztywnych hierarchii oraz elastyczność godzin pracy sprawiają, że skandynawska kultura pracy tworzy środowisko sprzyjające rozwojowi osobistemu, poczuciu wpływu na organizację oraz równowadze między życiem zawodowym a prywatnym. To te aspekty przyciągają młodsze pokolenia, które coraz częściej preferują organizacje zapewniające im przestrzeń do rozwoju i dbające o ich dobrostan.

co powinna zawierać idealna oferta pracy

Co powinna zawierać idealna oferta pracy?

Antal

Skandynawskie firmy w Polsce

Skandynawskie firmy mają coraz większy wpływ na polski rynek pracy. Według danych SPCC, zatrudniają one około 200 tys. osób, co stanowi więcej niż liczba pracowników sektora górniczego i wydobywczego w Polsce. Wartość wymiany handlowej między Polską a krajami skandynawskimi przekroczyła 56 mld euro, a Skandynawia pozostaje jednym z najważniejszych partnerów handlowych Polski. Firmy z tego regionu stanowią także trzecią najliczniejszą grupę przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym w Polsce.

- Warto pamiętać, że w obliczu ciągłych przemian na rynku pracy ewoluują zarówno potrzeby pracowników, jak i kompetencje oczekiwane przez pracodawców. W skandynawskiej kulturze pracy szczególnie warto zwrócić uwagę na zaufanie, które jest tu rozumiane jako „wolność poprzez odpowiedzialność” - czyli zachętę do samodzielności i brania odpowiedzialności za swoje działania, przy jednoczesnym poszanowaniu współpracy z innymi - zauważa Agnieszka Zielińska, Dyrektor Zarządzająca Skandynawsko-Polskiej Izby Gospodarczej.

Skandynawscy pracodawcy w Polsce

Wyniki badania SPCC i Antal „Jakiej kultury organizacyjnej oczekują pracownicy?”, przeprowadzonego pod koniec 2022 roku, wskazują, że skandynawskie firmy są drugą najbardziej atrakcyjną grupą pracodawców wśród specjalistów i menedżerów, zaraz po firmach amerykańskich. Aż 23% badanych wskazało skandynawskie firmy jako preferowanych pracodawców, co świadczy o ich rosnącej popularności wśród polskich profesjonalistów. Firmy amerykańskie zajmują pierwsze miejsce z wynikiem 25%.

- Dla młodego pokolenia pensja nie jest już jedynym kryterium wyboru pracy. Coraz większe znaczenie mają kultura organizacyjna, elastyczność i możliwości rozwoju. Skandynawskie firmy pokazują, że model oparty na równowadze, partnerskich relacjach i zaufaniu przyciąga talenty. To ważny sygnał dla polskich pracodawców – aby pozostać konkurencyjnymi, muszą stawiać na wartości, otwartą komunikację i autentyczne podejście do pracowników. To właśnie te elementy generacja Z stawia dziś na równi z wynagrodzeniem – mówi Artur Skiba, Prezes Antal.

O Raporcie:

Badanie „Pracodawca okiem przyszłych talentów” zostało przeprowadzone metodą CAWI 10.04.2025 r. podczas targów pracy organizowanych przez Uniwersytet SWPS. Wzięło w nim udział 93 studentów różnych kierunków, takich jak psychologia i informatyka, zarządzanie i przywództwo, projektowanie, filologie (angielska, skandynawska, iberystyka, italianistyka, studia azjatyckie), dziennikarstwo i komunikacja społeczna, prawo, prawo w biznesie, prawo nowych technologii, psychologia. Celem badania było zgłębienie preferencji i oczekiwań młodszych pokoleń wchodzących na rynek pracy, ze szczególnym uwzględnieniem postrzegania skandynawskich pracodawców.

Źródło: Antal

oprac. Emilia Panufnik
Źródło: INFOR
