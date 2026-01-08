REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » HRM » Zarządzanie » 5 kierunków zarządzania ludźmi w 2026 roku [Trendy HR]

5 kierunków zarządzania ludźmi w 2026 roku [Trendy HR]

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
08 stycznia 2026, 13:15
[Data aktualizacji 08 stycznia 2026, 14:34]
Błażej Migoń
Błażej Migoń
ekspert w zakresie rozwiązań dla HR, eq system sp. z o.o.
Eq system sp. z o.o.
Eq system sp. z o.o.
eksperci w zakresie zarządzania procesami produkcji i zarządzania personelem
trendy hr 2026
trendy hr 2026
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

5 kierunków zarządzania ludźmi w 2026 roku czyi Trendy HR na rok 2026. Jak drogi te redefiniują zarządzanie? Nowy rok przynosi zmianę logiki funkcjonowania HR jako istotnej części organizmu organizacji.

rozwiń >

Trendy HR na rok 2026: pięć kierunków zmiany, które redefiniują zarządzanie ludźmi

Rok 2026 w zarządzaniu zasobami ludzkimi nie przynosi jednego przełomowego rozwiązania ani nowego modelu pracy, który można wdrożyć punktowo. Przynosi natomiast zmianę logiki funkcjonowania HR jako istotna część organizmu organizacji. HR coraz rzadziej działa w trybie reaktywnym, obsługując skutki decyzji biznesowych, a coraz częściej uczestniczy w ich projektowaniu. Widoczne na rynku zjawiska można sprowadzić do pięciu powiązanych kierunków, które razem zmieniają sposób myślenia o odpowiedzialności HR, roli menedżerów oraz znaczeniu danych w decyzjach personalnych.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Prawo pracy. Przegląd zmian 2025 i 2026 r.
Urlopy wypoczynkowe. Udzielanie, ustalanie wymiaru i rozliczanie wynagrodzenia
Jak optymalizować koszty zatrudnienia. Poradnik dla pracodawców

Polecamy: Szkolenie: Prawo pracy 2026 – przegląd najważniejszych zmian i strategii wdrożeniowych

1. HR jako system zarządzania ryzykiem personalnym

Najbardziej fundamentalnym trendem na 2026 rok jest przesunięcie HR w stronę funkcji zarządzania ryzykiem personalnym. Nie chodzi o ryzyko rozumiane wyłącznie jako poziom kosztów zatrudnienia, lecz o zdolność organizacji do utrzymania stabilności operacyjnej w warunkach zmienności rynku, technologii oraz struktury demograficznej.

W praktyce oznacza to włączanie perspektywy HR do oceny konsekwencji decyzji biznesowych jeszcze przed ich wdrożeniem. Dotyczy to automatyzacji procesów, zmian modeli pracy, restrukturyzacji zespołów oraz działań optymalizujących koszty osobowe. Punkt ciężkości przesuwa się na analizę scenariuszową: jak dana decyzja przełoży się na dostępność kluczowych kompetencji w horyzoncie 12–24 miesięcy, obciążenie zespołów krytycznych, ryzyko rotacji w newralgicznych rolach oraz zdolność organizacji do realizacji projektów.

REKLAMA

INFORLEX Kadry Płace i HR
Autopromocja

INFORLEX Kadry Płace i HR

Sprawdź

W tym ujęciu HR przestaje pełnić rolę funkcji interwencyjnej i przechodzi w tryb wczesnego ostrzegania. Do zarządów trafiają nie tylko informacje o stanie zatrudnienia, lecz także interpretacja ryzyk wynikających z pozornie racjonalnych decyzji krótkoterminowych. Zmienia się tym samym pozycja HR przy stole decyzyjnym: z wykonawcy ustaleń w partnera współodpowiedzialnego za podejmowanie tych ustaleń i decyzji.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Kluczowym elementem tego podejścia jest identyfikowanie ryzyk ukrytych, niewidocznych w standardowych raportach finansowych ani w podstawowych wskaźnikach kadrowych. Chodzi o kumulację przeciążeń w wybranych zespołach, nadmierną zależność od wąskich grup kompetencyjnych, stopniową erozję motywacji w rolach krytycznych oraz ryzyko utraty wiedzy organizacyjnej wynikające ze zmian demograficznych. Zjawiska te rzadko ujawniają się gwałtownie, lecz w dłuższym horyzoncie systematycznie obniżają zdolność organizacji do realizacji strategii.

Odpowiedzią jest odejście od monitorowania pojedynczych miar na rzecz analizy ich zależności. HR łączy dane o rotacji, absencji, obciążeniu pracą, tempie realizacji projektów i wynikach zespołów, aby wykrywać obszary podwyższonego ryzyka zanim przekształcą się w problem operacyjny. Taki model pracy wymaga innego zestawu kompetencji: mniej administracyjnego raportowania, więcej interpretacji, stawiania hipotez i testowania scenariuszy.

2. Odejście od uznaniowości na rzecz architektury zasad

Drugim kluczowym trendem jest systematyczne ograniczanie uznaniowości w zarządzaniu ludźmi. Coraz więcej organizacji dostrzega, że decyzje personalne podejmowane w oparciu o lokalne praktyki, relacje lub indywidualne negocjacje generują długofalowe koszty: napięcia wewnętrzne, poczucie niesprawiedliwości, spadek zaufania do menedżerów oraz trudności w skalowaniu organizacji.

Praca zdalna. Obowiązki i uprawnienia pracowników i pracodawców
Autopromocja

Praca zdalna. Obowiązki i uprawnienia pracowników i pracodawców

Sprawdź

Odpowiedzią nie jest standaryzacja ludzi ani ścieżek kariery, lecz budowa spójnej architektury zasad. Organizacje porządkują reguły dotyczące wynagrodzeń, awansów, zmian ról, dostępu do rozwoju i udziału w projektach. HR staje się właścicielem tych zasad, dbając o ich logiczną spójność i konsekwentne stosowanie w różnych częściach organizacji.

W praktyce oznacza to odejście od zarządzania „wyjątkami” na rzecz zarządzania ramami decyzyjnymi. Menedżerowie nadal podejmują decyzje, ale w jasno określonych granicach. Efektem jest większa przewidywalność, ograniczenie eskalacji konfliktów oraz poprawa jakości rozmów o rozwoju i wynagrodzeniach. To trend, który znacząco zmienia codzienną pracę HR — z rozwiązywania pojedynczych problemów na projektowanie systemu.

3. Kompetencje i doświadczenie zamiast stanowisk i liniowych karier

Słabnie również klasyczny model zarządzania oparty na stanowiskach i sekwencyjnych awansach. Coraz więcej organizacji dochodzi do wniosku, że taki model nie przystaje ani do dynamiki pracy projektowej, ani do rzeczywistych sposobów budowania wartości przez pracowników. Hierarchiczna logika rozwoju, w której awans jest głównym nośnikiem uznania i wzrostu, okazuje się zbyt sztywna wobec zmiennych potrzeb biznesowych i rosnącej specjalizacji ról.

W jego miejsce pojawia się podejście, w którym kluczową walutą stają się kompetencje i doświadczenie, a nie formalna pozycja w strukturze. Organizacje zaczynają alokować zasoby w oparciu o realne zdolności do realizacji zadań, a nie przypisanie do konkretnego stanowiska. Dane kompetencyjne wykorzystywane są do budowania zespołów projektowych, obsadzania inicjatyw strategicznych oraz planowania mobilności wewnętrznej czy w końcu zapewnianie ciągłości działania organizacji, co pozwala szybciej reagować na zmieniające się priorytety.

Istotnym elementem tego modelu jest wzrost znaczenia ról przejściowych, czasowych i hybrydowych. Umożliwiają one zmianę kontekstu pracy bez konieczności formalnego awansu, co zmniejsza presję hierarchiczną i ogranicza inflację tytułów. Pracownicy mogą rozwijać nowe obszary kompetencyjne, testować inne role lub czasowo zmieniać zakres odpowiedzialności, nie opuszczając organizacji ani nie wchodząc w sztywne struktury.

Zmiana ta wpływa również na sposób myślenia o rozwoju zawodowym. HR przestaje projektować kariery jako liniowe ciągi stanowisk, a zaczyna tworzyć środowisko, w którym możliwe są różne trajektorie wzrostu: pogłębianie specjalizacji, poszerzanie zakresu wpływu, praca międzyobszarowa czy role eksperckie budujące samoorganizujące się zespoły. Rozwój przestaje być utożsamiany z „ruchem w górę”, a zaczyna być definiowany przez wzrost użyteczności kompetencji dla organizacji.

Takie podejście pozwoli organizacjom lepiej odpowiadać na kilka równoległych wyzwań. Z jednej strony umożliwia absorpcję skutków automatyzacji ról juniorskich, z drugiej – ułatwia utrzymanie doświadczonych pracowników, którzy nie są zainteresowani klasycznym awansem, ale pozostają kluczowi z punktu widzenia wiedzy i stabilności zespołów. Jednocześnie zmniejsza ryzyko strukturalnych zatorów kariery, które w tradycyjnym modelu prowadziły do frustracji, rotacji lub sztucznego rozbudowywania hierarchii.

4. Technologia HR jako infrastruktura decyzyjna

Czwartym trendem jest zasadnicza zmiana roli technologii HR. W 2026 roku systemy HR przestaną być postrzegane jako narzędzia wspierające procesy administracyjne. Coraz częściej stanowią infrastrukturę decyzyjną, która realnie wpływa na to, jakie decyzje są podejmowane i w jaki sposób.

Integracja danych kadrowych, płacowych, kompetencyjnych i operacyjnych umożliwia tworzenie analiz i rekomendacji, które kształtują decyzje menedżerskie. Jednocześnie rośnie świadomość, że technologia nie jest neutralna. To, jak systemy klasyfikują dane, jakie wskaźniki eksponują i jakie rekomendacje generują, wpływa na sposób myślenia o pracownikach i zespołach.

W efekcie HR coraz częściej bierze odpowiedzialność nie tylko za wdrożenie narzędzi, ale za sposób ich użycia. Oznacza to konieczność rozumienia logiki systemów, ich ograniczeń oraz potencjalnych skutków ubocznych automatyzacji decyzji. Technologia staje się elementem struktury zarządzania, a nie wyłącznie wsparciem operacyjnym.

5. HR jako integrator odpowiedzialności menedżerskiej i danych

Ostatni trend domyka obraz HR w 2026 roku. Zmienia się relacja między HR a menedżerami liniowymi. HR coraz rzadziej pełni rolę bufora, który przejmuje odpowiedzialność za trudne decyzje personalne, a coraz częściej działa jako integrator zasad, danych i odpowiedzialności.

Menedżerowie są w większym stopniu odpowiedzialni za skutki swoich decyzji dotyczących wynagrodzeń, obciążenia zespołów, rozwoju i retencji. HR dostarcza ram decyzyjnych, analiz i konsekwencji wyborów, egzekwując stosowanie ustalonych zasad. To przesuwa HR bliżej obszarów controllingu i planowania strategicznego, a dalej od administracji.

W praktyce oznacza to zmianę profilu kompetencyjnego HR. Rośnie znaczenie analizy danych, rozumienia finansów i umiejętności pracy na scenariuszach. HR staje się funkcją, która łączy perspektywę ludzi z perspektywą biznesu, zamiast mediować między nimi.

Podsumowanie: HR jako architekt stabilności organizacyjnej

Trendy HR na 2026 rok nie polegają na wdrażaniu kolejnych inicjatyw ani na poszukiwaniu jednego „najlepszego” modelu pracy. Ich wspólnym mianownikiem jest zmiana odpowiedzialności HR w organizacji. HR staje się architektem zasad, danych i decyzji dotyczących ludzi.

Organizacje, które pozostaną przy administracyjnym, reaktywnym modelu HR, będą coraz częściej działać pod presją zdarzeń. Te, które potraktują HR jako element infrastruktury zarządzania, zyskają przewagę wynikającą z jakości decyzji, a nie z szybkości reakcji.

Zobacz również:
oprac. Emilia Panufnik
Powiązane
Cyfryzacja zarządzania kadrami i płacami - krok po kroku. Jak technologia usprawnia procesy HR w firmach
Cyfryzacja zarządzania kadrami i płacami - krok po kroku. Jak technologia usprawnia procesy HR w firmach
Stereotypy dotyczące płci szkodzą rozwojowi liderów. Kobiety stoją w dłuższej kolejce do awansu
Stereotypy dotyczące płci szkodzą rozwojowi liderów. Kobiety stoją w dłuższej kolejce do awansu
Na co dzień i od święta - czyli o sztuce budowania stabilności w organizacjach
Na co dzień i od święta - czyli o sztuce budowania stabilności w organizacjach
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
5 kierunków zarządzania ludźmi w 2026 roku [Trendy HR]
08 sty 2026

5 kierunków zarządzania ludźmi w 2026 roku czyi Trendy HR na rok 2026. Jak drogi te redefiniują zarządzanie? Nowy rok przynosi zmianę logiki funkcjonowania HR jako istotnej części organizmu organizacji.
Myślisz, że masz za mało lat na ochronę? Sąd Najwyższy właśnie wywrócił stolik. Jeśli masz taką umowę – jesteś nie do ruszenia
08 sty 2026

Do tej pory żyliśmy w przekonaniu, że ochrona przed zwolnieniem zaczyna się dopiero na 4 lata przed emeryturą. Masz mniej lat? Pech? A jednak teraz to... bzdura! Sąd Najwyższy zakończył chaos w orzecznictwie. Masz umowę terminową, która kończy się już po osiągnięciu przez Ciebie wieku ochronnego? To znaczy, że jesteś chroniony już TERAZ, nawet jak jesteś młodszy. Sprawdź datę na umowie.
Kontrole i rejestr umów o dzieło działa, bo jest spadek zgłaszanych umów rok do roku [DANE ZUS]
08 sty 2026

ZUS coraz lepiej prześwietla umowy o dzieło. W efekcie widać rok do roku spadek liczby ich rejestracji - firmy coraz rzadziej korzystają z umów o dzieło, spadek rdr. wynosi ponad 8-proc. Wynika to m.in. z tego, że ZUS weryfikuje w systemie i podczas kontroli czy dana umowa o dzieło faktycznie spełnia warunki dzieła (rezultat i efekt, unikalność, brak kierownictwa i podporządkowania).
Rodzina może sama zdecydować kto opiekuje się mamą, a nie urzędnik. Przełomowy wyrok NSA: państwo nie może narzucać rodzinie wyboru opiekuna
08 sty 2026

Rodzina może sama zdecydować kto opiekuje się mamą, a nie urzędnik! Przełomowy Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 listopada 2025 r., sygn. I OSK 2130/24 określa, że państwo nie może narzucać rodzinie wyboru opiekuna. Poniżej opis stanu faktycznego i prawnego - a co najważniejsze realnych problemów, w których znalazła się jedna z rodzin w Polsce. Warto znać argumentację i wiedzieć na co ewentualnie zwrócić uwagę, bo tego typu spraw jest naprawdę sporo - urzędy kontrolują, kwestionują i odbierają świadczenia - takie są spostrzeżenia społeczeństwa.

REKLAMA

Im starszy pracownik, tym mniej absencji chorobowych? Podsumowanie roku
07 sty 2026

Im pracownik jest starszy, tym ma mniej absencji chorobowych? Podsumowanie roku 2025 wykazuje, iż co 10. pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 3 tygodnie rocznie.
Nowość w 2026 r.: koniec z papierowymi umowami? Od dziś podpiszesz umowę o pracę przez telefon, a kadrowi poprowadzą elektroniczne akta osobowe
08 sty 2026

Podpisanie umowy o pracę bez wychodzenia z domu, bez kuriera i bez mozolnego drukowania dokumentów? Rządowy portal Praca.gov.pl ma zrewolucjonizować rynek zatrudnienia, umożliwiając zawarcie kontraktu w pełni online – nawet na smartfonie. Wyjaśniamy, jak w praktyce będzie wyglądać "klikanie" umowy w nowym systemie i czy rok 2026 definitywnie zakończy erę papierowych teczek osobowych.
Okres od 24 grudnia 2025 r. do 6 stycznia 2026 r. to sprawdzian kultury pracy w firmie
07 sty 2026

Okres od 24 grudnia 2025 r. do 6 stycznia 2026 r. to sprawdzian kultury pracy w firmie. Dla działu HR to symboliczny czas w roku. Co w tym momencie jest najważniejsze?
Nie wiesz, co chcesz w życiu robić? Zadaj sobie 8 pytań. Sprawdź, co wyjdzie
07 sty 2026

Niepewność bardzo często towarzyszy osobom wkraczającym na rynek pracy. Nie wiesz, co chcesz w życiu robić? Zadaj sobie 8 pytań i sprawdź, jak znaleźć właściwy kierunek zawodowy i zrozumieć siebie.

REKLAMA

W 2026 r. Polacy chcą sobie dorobić [badanie WPD: Wskaźnik Pracy Dorywczej]
07 sty 2026

Rekordowo dużo Polaków zamierza podjąć pracę dorywczą na początku 2026 roku – to najnowsze wyniki badania Wskaźnik Pracy Dorywczej realizowanego na zlecenie agencji pracy natychmiastowej. Ofert pracy tymczasowej także nie powinno zabraknąć – potrzebę zatrudnienia dodatkowych pracowników wskazuje blisko 70 proc. polskich przedsiębiorstw. Po decyzji Premiera w zakresie końca prac nad nowelizacją ustawy o PIP - ma to szczególne znaczenie, bo wydaje się, że szybkie umowy zlecenia, na dorobienie sobie - nie przestaną być mniej popularne w 2026 r. Nie będzie bowiem obawy, że inspektor pracy podczas kontroli ustali stosunek pracy (w miejsce umowy cywilnoprawnej, tzw. śmieciowej).
Polacy nie chcą 4-dniowego tygodnia pracy? Tusk powinien wycofać pomysł jak reformę PIP
07 sty 2026

Zdaniem przedsiębiorców Polacy nie chcą 4-dniowego tygodnia pracy, a Donald Tusk powinien wycofać pomysł jak reformę PIP. Czy skrócony tydzień pracy powinien funkcjonować tylko jako benefit pozapłacowy?
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA