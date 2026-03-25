Zmiana pracy po 50. roku życia w zdecydowanej większości wiąże się ze strachem. Aż 60% pracowników w wieku od 50 lat wzwyż nie zamierza zmieniać pracodawcy. Co hamuje przed podjęciem takiej decyzji?

Zmiana pracy - stres i satysfakcja

Zmiana pracy to decyzja, która często wiąże się ze stresem, ale w dłuższej perspektywie okazuje się być dobrym wyborem – tak wynika z badań OLX Praca. Aż 70% pracowników biurowych (tzw. white collars), którzy w ostatnich 2 latach zmienili miejsce zatrudnienia, pozytywnie ocenia tę decyzję, podczas gdy jedynie 11% jej żałuje. Najbardziej zadowoleni są młodsi specjaliści – w tej grupie odsetek ten sięga aż 81%.

Według badania zrealizowanego przez SW Research na zlecenie OLX Praca wyższe wynagrodzenie to główny czynnik skłaniający pracowników biurowych do zmiany pracy (74% wskazań)1. Kolejnymi kluczowymi motywatorami są stabilność zatrudnienia (43%) oraz elastyczność i oferowane przez pracodawcę benefity (po 32%). Co ciekawe, im wyższe stanowisko, tym silniejszą motywacją do zmiany pracy staje się możliwość współpracy w modelu B2B.

Zmiana pracy po 50. roku życia bardzo rzadko

Wielu przedstawicieli white collars zastanawia się nad podjęciem innej pracy, ale nie zawsze przekłada się to na konkretne działania. Choć aż 44% badanych rozważa zmianę zatrudnienia w ciągu najbliższych 12 miesięcy, tylko 12% podejmuje aktywne kroki w tym kierunku, a podobny odsetek w ogóle ich nie planuje. Pracownicy biurowi do 29. roku życia to grupa, która najbardziej aktywnie poszukuje nowych możliwości zawodowych, co może być związane z chęcią rozwoju. Z kolei podejście osób w wieku 30-49 lat sugeruje, że obawiają się podjęcia ryzyka – tacy pracownicy często rozważają zmianę pracy, ale rzadko przekuwają plany w konkretne działania. W grupie 50+ aż 60% nie zamierza szukać nowej pracy, co także może być związane z obawami. Spośród menedżerów najsilniej zaangażowani w poszukiwanie nowej pracy są ci niższego szczebla – 42% z nich aktywnie przegląda oferty. Mniej aktywni są menedżerowie średniego i wyższego szczebla oraz specjaliści, którzy mają już ugruntowaną pozycję oraz większe doświadczenie zawodowe.

Co hamuje przed zmianą pracy?

- Widzimy, że zmiana pracy wiąże się z wieloma obawami. Główne z nich to utrata stabilności zatrudnienia, większy stres i obciążenie w nowym miejscu pracy, a także gorsza atmosfera i kultura organizacyjna. 36% kobiet obawia się także pogorszenia sytuacji finansowej. Wśród mężczyzn ten lęk jest o 5% niższy. Z kolei młodsze osoby częściej niepokoją potencjalnie gorsze warunki finansowe i atmosfera w nowym miejscu pracy. Jednak wraz z wiekiem obawy o stres i obciążenie maleją – podkreśla Konrad Grygo, starszy analityk biznesowy OLX.

Podjęcie nowej pracy rodzi obawy, szczególnie w kwestiach związanych ze stabilnością zatrudnienia, atmosferą i finansami. Zazwyczaj jednak zmiana ta okazuje się pozytywna, choć nie zawsze jest to regułą. Nowa praca często wiąże się z wyższymi zarobkami i lepszą atmosferą. W kwestii płacy 45% badanych ocenia zmianę na plus, ale aż 35% nie dostrzega istotnej różnicy. Najmniej zadowoleni z wynagrodzenia po zmianie pracy są menedżerowie niższego szczebla (38%). 54% wszystkich respondentów zauważyło lepszą atmosferę w nowym miejscu pracy, a najczęściej wskazują na to młodsi specjaliści (63%). Kobiety są bardziej skłonne przyjąć ofertę z niższym wynagrodzeniem niż mężczyźni (20% vs 13%).

Najmłodsi pracownicy najczęściej zmieniają pracę

Na zmianę pracy najczęściej decydują się młodsi specjaliści – aż 41% z nich zrobiło to w ciągu ostatnich dwóch lat – podczas gdy starsi specjaliści zmieniają pracę zdecydowanie rzadziej (18% zdecydowało się na ten krok przez ostatnie dwa lata). Zdecydowana większość osób na niższych stanowiskach ocenia zmianę pracy jako dobrą lub bardzo dobrą decyzję – tak wskazuje aż 81% młodszych specjalistów. Z kolei menedżerowie wyższego szczebla są mniej zadowoleni, bo tylko 53% z nich oceniło swoją decyzję pozytywnie. Negatywne oceny pojawiają się także częściej wśród osób w wieku 30–39 lat oraz 50+. Dla osób w średnim wieku zmiana pracy może wiązać się z obawami o stabilność finansową lub koniecznością przystosowania się do nowych ról.

- Decyzja o zmianie zatrudnienia wciąż jest motywowana głównie kwestiami finansowymi, ale coraz większe znaczenie mają także inne aspekty, takie jak stabilność czy elastyczność. Choć obawy związane z takim krokiem są powszechne, w wielu przypadkach nie znajdują one odzwierciedlenia w rzeczywistości. Doświadczenia pracowników pokazują, że zmiana pracy dość często prowadzi do wyższej satysfakcji, zwłaszcza w kwestii wynagrodzenia i atmosfery w miejscu pracy – dodaje Konrad Grygo.

Źródło: Olx