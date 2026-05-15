Lista płac już nie jest tylko paskiem wynagrodzenia. Dziś to centrum danych o firmie [Gość INFOR.pl]

Lista płac już nie jest tylko paskiem wynagrodzenia. Dziś to centrum danych o firmie [Gość INFOR.pl]

15 maja 2026, 19:00
Szymon Glonek
Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych oraz Podyplomowych Studiów Psychologii Zachowań Rynkowych na Uniwersytecie Warszawskim.

Jeszcze kilka lat temu lista płac kojarzyła się głównie z papierowym paskiem wynagrodzenia wręczanym pracownikowi pod koniec miesiąca. Dziś jej rola jest znacznie szersza. To nie tylko dokument potwierdzający wysokość wynagrodzenia, ale także źródło danych wykorzystywanych do zarządzania organizacją, analiz kosztów czy monitorowania absencji.

O tym, jak zmienia się obszar payrollu, jakie kompetencje są dziś potrzebne zespołom kadrowo-płacowym i dlaczego sztuczna inteligencja staje się częścią codziennej pracy działów płac, opowiadał Marcin Mika, dyrektor ds. serwisu ADP Polska, w programie Gość Infor.pl

Papier nadal istnieje, ale cyfryzacja przyspiesza

Choć wiele firm przeszło już na elektroniczne rozwiązania, papierowe listy płac i paski wynagrodzeń wciąż funkcjonują w części organizacji.
Jak podkreśla Marcin Mika, digitalizacja nie objęła jeszcze całego rynku. Są firmy, które nadal drukują paski płacowe i przechowują dokumentację w tradycyjnej formie. Jednak kierunek zmian jest jednoznaczny. Coraz więcej procesów przenosi się do systemów cyfrowych.

Najprostszym etapem cyfryzacji było udostępnienie pracownikom elektronicznych pasków wynagrodzeń poprzez portale pracownicze. Dzięki temu pracownik ma dostęp do historii swoich rozliczeń bez konieczności przechowywania papierowych dokumentów.
Na tym jednak zmiany się nie kończą.

Lista płac jako źródło danych dla biznesu

Współczesna lista płac pełni dziś kilka funkcji jednocześnie.
Z perspektywy pracownika nadal jest podstawowym dokumentem pokazującym wysokość wynagrodzenia, składki, podatki, dodatki czy potrącenia. Pozwala sprawdzić, czy warunki ustalone z pracodawcą zostały prawidłowo rozliczone.

Dla pracodawcy lista płac to jednak znacznie więcej niż obowiązek ustawowy. To także ogromny zbiór danych, które mogą być wykorzystywane do analiz biznesowych.
Na podstawie danych płacowych firmy analizują między innymi:

  • koszty zatrudnienia,
  • trendy wynagrodzeń,
  • poziom absencji,
  • strukturę organizacyjną,
  • efektywność poszczególnych działów.

Payroll staje się więc ważnym elementem wspierającym zarządzanie organizacją.

Zespoły płacowe muszą mieć nowe kompetencje

Zmienia się także rola samych działów kadrowo-płacowych. Jeszcze kilka lat temu ich głównym zadaniem było poprawne naliczenie wynagrodzeń. Dziś oczekiwania wobec tych zespołów są znacznie większe.

Podstawą nadal pozostaje znajomość przepisów, podatków, składek i zasad naliczania wynagrodzeń. Jednak to już za mało.
Coraz większe znaczenie mają kompetencje analityczne i technologiczne. Firmy korzystają dziś z wielu różnych systemów: bonusowych, kafeteryjnych, ewidencji czasu pracy czy platform HR. Wszystkie te dane muszą zostać połączone i prawidłowo przetworzone.

Jak podkreśla Marcin Mika, zespoły płacowe muszą rozumieć, jak integrować dane z różnych źródeł i jak wykorzystywać je do analiz oraz raportowania.
To oznacza, że współczesny specjalista payrollowy powinien:

  • rozumieć procesy biznesowe,
  • potrafić analizować dane,
  • znać systemy kadrowo-płacowe,
  • rozumieć integracje między systemami,
  • umieć współpracować z działami IT i finansów.

Dlaczego błędy w wynagrodzeniach nadal się zdarzają?

Mimo zaawansowanych systemów błędy w naliczaniu wynagrodzeń nadal występują. Powodów jest kilka.
Proces payrollowy wymaga zebrania ogromnej liczby danych dotyczących m.in.:

  • wynagrodzenia podstawowego,
  • dodatków i premii,
  • potrąceń,
  • progów podatkowych,
  • składek ZUS,
  • czasu pracy,
  • deklaracji składanych przez pracowników.

Każda niepełna lub błędna informacja może wpłynąć na końcowe wyliczenie pensji.
Dodatkowym wyzwaniem w Polsce jest skomplikowany system rozliczania czasu pracy. W porównaniu z wieloma innymi krajami europejskimi polskie przepisy są bardziej złożone, co bezpośrednio wpływa na poprawność naliczania wynagrodzeń.

Sztuczna inteligencja wkracza do payrollu

Jednym z najważniejszych trendów jest dziś wykorzystanie sztucznej inteligencji w procesach kadrowo-płacowych.
AI może wspierać działy payrollu przede wszystkim w:

  • weryfikacji jakości danych,
  • wykrywaniu błędów,
  • automatyzacji powtarzalnych procesów,
  • odpowiadaniu na standardowe pytania pracowników,
  • analizie danych i trendów.

Zdaniem Marcina Miki sztuczna inteligencja nie zastąpi jednak specjalistów payrollowych. Problemem rynku nie jest dziś nadmiar pracowników z kompetencjami kadrowo-płacowymi, ale ich niedobór.
Technologia ma więc przede wszystkim odciążyć zespoły i pozwolić im skupić się na bardziej wymagających zadaniach oraz kontakcie z pracownikiem.

Cyberbezpieczeństwo staje się kluczowe

Cyfryzacja procesów kadrowo-płacowych oznacza także nowe ryzyka związane z bezpieczeństwem danych.
Działy payrollowe przetwarzają ogromne ilości wrażliwych informacji, takich jak:

  • dane identyfikacyjne pracowników,
  • informacje o wynagrodzeniach,
  • numery rachunków bankowych,
  • dane członków rodzin,
  • informacje podatkowe i ubezpieczeniowe.

Dlatego bezpieczeństwo systemów i właściwe zarządzanie dostępem do danych stają się jednym z najważniejszych wyzwań dla organizacji.
Coraz większą rolę odgrywa także anonimizacja danych wykorzystywanych do analiz biznesowych. Firmy coraz częściej analizują dane zbiorczo, na poziomie działów lub grup stanowisk, bez identyfikowania konkretnych pracowników.

Kadry, płace i HR coraz bardziej się łączą

Granice między kadrami, płacami i HR coraz bardziej się zacierają. W wielu organizacjach funkcjonują dziś wspólne zespoły kadrowo-płacowe, które odpowiadają zarówno za administrację pracowniczą, jak i naliczanie wynagrodzeń.
Cyfryzacja obejmuje już nie tylko listy płac, ale również:

  • wnioski urlopowe,
  • elektroniczny obieg dokumentów,
  • podpisywanie umów online,
  • składanie oświadczeń elektronicznych,
  • archiwizację dokumentacji pracowniczej.

To oznacza odejście od papierowych archiwów na rzecz w pełni cyfrowego środowiska pracy.

Payroll przestaje być tylko administracją

Rozmowa pokazuje wyraźnie, że współczesny payroll przestaje być wyłącznie zapleczem administracyjnym firmy.
Dziś to obszar, który łączy wiedzę prawną, analitykę danych, nowe technologie i bezpieczeństwo informacji. Zespoły płacowe stają się partnerem biznesowym wspierającym zarządzanie organizacją, a nie tylko działem odpowiedzialnym za naliczanie wynagrodzeń.

Największe wyzwania najbliższych lat będą związane z dalszą automatyzacją procesów, wykorzystaniem sztucznej inteligencji oraz budowaniem kompetencji technologicznych w działach kadrowo-płacowych.

Kadry
