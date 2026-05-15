Strona główna » Kadry » Zatrudnienie » Zatrudnianie niepełnosprawnych » Biznes może korzystać z wiedzy NGO o potrzebach osób z niepełnosprawnościami

Biznes może korzystać z wiedzy NGO o potrzebach osób z niepełnosprawnościami

15 maja 2026, 15:05
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji o tematyce prawnej
Jak współpraca organizacji pozarządowych i firm wpływa na sytuację osób z niepełnosprawnościami?
Jak współpraca organizacji pozarządowych i firm wpływa na sytuację osób z niepełnosprawnościami?
Dzięki współpracy z trzecim sektorem firmy mają dostęp do wykwalifikowanych pracowników z niepełnosprawnościami. Wspólne działania organizacji pozarządowych i biznesu pozwalają też docierać z pomocą do najbardziej potrzebujących osób.

O tym, jak ważna jest taka współpraca przekonywały uczestniczki panelu dyskusyjnego pt. „Zmiana w praktyce: jak biznes i NGO kształtują codzienność osób z niepełnosprawnością”. Wydarzenie było częścią konferencji Fundacji Avalon, „Nowoczesne trendy kształtujące widoczność i prawa osób z niepełnosprawnościami”. Patronat medialny nad konferencją objął portal Infor.pl.

Biznes zaczyna korzystać z dobrodziejstw fundacji

Jak podkreślała dr Karolina Adamska – Woźniak, Dyrektorka zarządzająca Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wzajemny dialog nie zawsze jest łatwy. Problemem może być przekonanie zarządów firm do tego, że wartościowe są nie tylko te aspekty, które się opłacają. Z pomocą przychodzą tu strategie CSR czy ESG.

„W mojej własnej definicji skrót ESG troszczy się o człowieka i o środowisko. Dobrze jest, jeśli my NGO’sy to rozumiemy i pomagamy biznesowi odpowiadać na te obszary, które musi regulować czy raportować.” Ekspertka podkreśliła szczególne znaczenie społecznej odpowiedzialności (CSR), mającej w sobie komponent dobrowolności. Jak zauważyła, biznes zaczyna korzystać z dobrodziejstw fundacji i rozumieć znaczenie różnorodności choćby w kontekście zatrudniania. To właśnie organizacje pozarządowe dostarczają niezbędną wiedzę i kompetencje w tym zakresie.

Współpraca ważna przy zatrudnianiu osób z niepełnosprawnością

Podobnego zdania była Marta Marciniuk, Specjalistka Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami w firmie Wedel. „Współpraca z trzecim sektorem w kontekście zatrudnienia pozwala na dostęp do kandydatów z niepełnosprawnościami, którzy bardzo często są wykwalifikowani, mocno zmotywowani do pracy i bardzo stabilni” – przekonywała specjalistka. I dodała, że zazwyczaj te osoby są długo w organizacji. „Dzięki współpracy z trzecim sektorem: z fundacjami, ze stowarzyszeniami, mamy możliwość realizacji różnych działań edukacyjnych zarówno dla środowiska osób z niepełnosprawnościami, jak i dla pracodawców, którzy chcieliby zacząć przygodę związaną z zatrudnieniem osób z niepełnosprawnościami, ale do końca nie wiedzą, jak to zrobić” – mówiła Marciniuk.

Jej zdaniem trzeci sektor dostarcza wiedzę i dzięki termu tworzy się inkluzywna struktura w pracy. Specjalistka przypomniała, iż w firmie Wedel od 2021 roku realizowany jest program CzekoSprawni, którego celem jest wzrost zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami i edukacja w tym zakresie.

Realna pomoc

O tym, na jakie realne wsparcie i działania przekłada się współpraca biznesu i NGO mówiła Rehina Romanenko, Kierowniczka działu Centrum Pomocy Uchodźcom z Niepełnosprawnościami w Fundacji Avalon. Jej zdaniem, podsumowanie 4 lat wygląda imponująco.

„Dzięki współpracy z biznesem i partnerami, organizacjami międzynarodowymi udało się zrealizować działania na ok. 6 mln zł. Skala tej pomocy to dotarcie i wsparcie ponad 30 000 osób. Są to osoby z niepełnosprawnościami, osoby w trudnej sytuacji życiowej oraz uchodźcy z niepełnosprawnościami” – powiedziała Romanenko.

„To wszystko nie udałoby się bez współpracy biznesu i NGO. Na co dzień jest to trudna współpraca, ponieważ często biznes oczekuje czegoś innego, NGO też oczekuje czegoś innego. Ale na końcu jest ten odbiorca – człowiek, który potrzebuje wsparcia” – podkreśliła prelegentka.

Kompetencje NGO ważne da biznesu

Uczestniczki dyskusji były zgodne, iż biznes na współpracy z NGO zyskuje nie tylko poprawę wizerunku, ale też eksperckość.

„Biznes realizuje swoje działania poprzez wiedzę, którą posiadają organizacje pozarządowe” – podsumowała dyskusję prowadząca Lusine Duryan, Pedagożka Specjalna, Kierowniczka Centrum Aktywnej Rehabilitacji dla dzieci, Fundacja Avalon.

O konferencji:

Konferencja Fundacji Avalon „Nowoczesne trendy kształtujące widoczność i prawa osób z niepełnosprawnością. Praca. Kariera. Technologia.” odbyła się 8 i 9 maja 2026 r. Wydarzenie było poświęcone prawom, widoczności i jakości życia osób z niepełnosprawnościami w Polsce, przestrzeń merytorycznej, międzysektorowej rozmowy, która łączy środowisko osób z niepełnosprawnościami, organizacje społeczne, administrację publiczną, biznes i media.

