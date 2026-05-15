REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Ubezpieczenia » Pracownicze Plany Kapitałowe » Zapisanie się do PPK: kiedy możliwy jest zapis w 7 dni zamiast 90 dni od zatrudnienia pracownika?

Zapisanie się do PPK: kiedy możliwy jest zapis w 7 dni zamiast 90 dni od zatrudnienia pracownika?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
15 maja 2026, 14:13
ppk zapi zapisanie pracownika przejęcie przedsiębiorstwa
Zapisanie się do PPK: kiedy możliwy jest zapis w 7 dni zamiast 90 dni od zatrudnienia pracownika?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Zapisanie się do PPK jest możliwe szybciej niż 90 dni od zatrudnienia pracownika. W jakiej sytuacji zatrudniony może zacząć oszczędzać w programie wcześniej? Przepisy regulują sytuację, kiedy można zapisać pracownika do PPK w 7 dni.

Szybsze zapisanie pracownika do PPK

Zasadą jest, że pracownik może zostać „zapisany” do PPK nawet 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynęło 90 dni jego zatrudnienia. Nabycie przedsiębiorstwa innego podmiotu może jednak spowodować, że termin na „zapisanie” przejętych pracowników do PPK zostanie skrócony do 7 dni.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Kodeks pracy 2026
Wynagrodzenia 2026. Rozliczanie płac w praktyce
Czas pracy 2026

Zgodnie z art. 23[1] par. 1 kodeksu pracy, w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. Sama informacja, że w danym przypadku ma zastosowanie ten przepis, nie jest jednak wystarczająca do ustalenia skutków tego zdarzenia w zakresie PPK.

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że przepisy ustawy o pracowniczych planach kapitałowych nie wyłączają ani nie modyfikują zasad sukcesji wynikającej z właściwych przepisów (np. kodeksu spółek handlowych). Może to powodować, że w danym przypadku do stosunków pracy ma zastosowanie art. 23[1] par. 1 k.p., ale nie jest konieczne ponowne „zapisanie” pracowników do PPK.

Przykład

Spółka z o.o. (przejmująca) ma przejąć inną spółkę z o.o. (przejmowaną). Zgodnie z przepisami k.s.h., spółka przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej. Spółka przejmująca nie miała do tej pory osób zatrudnionych, w związku z czym nie wdrożyła PPK. Natomiast spółka przejmująca zatrudnia pracowników i uruchomiła ten program. Połączenie spółek spowoduje, że - na podstawie art. 23[1] par. 1 k.p. - spółka przejmująca wstąpi na miejsce spółki przejętej jako pracodawca. Nie będzie jednak musiała od nowa wdrażać PPK. Spółka przejmująca wstąpi w prawa i obowiązki spółki przejmowanej, wynikające z zawartej przez spółkę przejmowaną umowy o zarządzanie PPK, a przejęci pracownicy nadal będą oszczędzać w PPK na podstawie zawartych dla nich przez spółkę przejmowaną umów o prowadzenie PPK.

Nabycie przedsiębiorstwa a PPK

W razie braku sukcesji w zakresie PPK, termin na „zapisanie” przejętych pracowników do PPK może byś skrócony np. w razie nabycia przedsiębiorstwa innego podmiotu. Zasadą jest, że pracodawca zawiera umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej nie wcześniej niż po upływie 14 dni zatrudnienia i nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynęły 3 miesiące (90 dni) zatrudnienia tej osoby. Do okresu zatrudnienia, potrzebnego do „zapisania” danej osoby do PPK, wlicza się okresy zatrudnienia z poprzednich 12 miesięcy, które miały miejsce w obecnym podmiocie zatrudniającym, a także okresy zatrudnienia w innych podmiotach zatrudniających, jeżeli z mocy odrębnych przepisów (np. art. 23[1] par. 1 k.p.) obecny podmiot zatrudniający jest następcą prawnym w stosunkach prawnych nawiązanych przez podmiot, który poprzednio zatrudniał tę osobę. W ustawie o PPK przyjęto jednak, że w razie:

REKLAMA

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych
Autopromocja

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych

Sprawdź

  1. nabycia przez podmiot zatrudniający przedsiębiorstwa innego podmiotu zatrudniającego w całości lub jego zorganizowanej części bądź
  2. połączenia podmiotów zatrudniających prowadzących PPK

- podmiot zatrudniający, który nabył przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część, albo będący podmiotem przejmującym zawiera, w terminie 7 dni od dnia tego nabycia lub połączenia, umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych z tą samą instytucją finansową, z którą ma zawartą umowę o zarządzanie PPK. Aby miał zastosowanie ten przepis, nabywca (bądź podmiot przejmujący) musi mieć już zawartą umowę o zarządzanie PPK, nie ma natomiast znaczenia to, czy zbywca (bądź podmiot przejmowany) ma wdrożony PPK.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Przykład

Spółka z o.o., która ma wdrożony program PPK, obecnie planuje nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa innej spółki z o.o., która także uruchomiła PPK. Po tym nabyciu, zarówno zbywca, jak i nabywca, nadal będą prowadzić swój program PPK. Nabywca przejmie część pracowników zbywcy i stanie się ich pracodawcą, zgodnie z art. 23[1] par. 1 k.p.

Nabywca będzie miał tylko 7 dni na „zapisanie” przejętych pracowników do PPK. W tym terminie będzie on musiał „zapisać” do PPK:

  1. przejętych uczestników PPK (w tym uczestników PPK u zbywcy, którzy ukończyli 70. rok życia, oraz uczestników PPK u zbywcy, którzy ukończyli 55. rok życia - mimo, że nie złożyli nabywcy wniosku o zawarcie umowy o prowadzenie PPK),
  2. przejętych pracowników, niebędących uczestnikami PPK u zbywcy, którzy legitymują się wymaganym okresem zatrudnienia i nie ukończyli 55. roku życia – nawet, jeśli złożyli zbywcy deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, ale nie złożyli takiej deklaracji nabywcy, oraz
  3. na wniosek pracowników niebędących uczestnikami PPK u zbywcy, którzy mają wymagany okres zatrudnienia i ukończyli 55. rok życia, ale nie ukończyli 70. roku życia.

Gdyby nabywca nie miał jeszcze wdrożonego PPK, „zapisanie” przejętych pracowników do PPK nastąpiłoby na zasadach ogólnych, w terminie ustalonym zgodnie z art. 16 ust. 1-2 ustawy o PPK.

Zapisanie pracownika do PPK na zasadach ogólnych

Jeżeli nie ma sukcesji w zakresie PPK ani sytuacji, w której następuje wskazane wyżej skrócenie (do 7 dni) terminu na „zapisanie” przejętych pracowników do PPK, nowy pracodawca „zapisuje” przejętych pracowników do PPK na zasadach ogólnych. Należy jednak pamiętać, aby - przy ustalaniu terminu na „zapisanie” do PPK - uwzględnić zmianę pracodawcy na podstawie art. 23[1] par. 1 k.p. (następstwo prawne po stronie pracodawcy).

Podstawa wymiaru składek ZUS. Praktycznie rozliczenia
Autopromocja

Podstawa wymiaru składek ZUS. Praktycznie rozliczenia

Sprawdź

Przykład

Spółka z o.o. ma wdrożony program PPK. Od 1 czerwca chce ona wydzierżawić zakład produkcyjny innej spółki z o.o. (nie nastąpi ani sukcesja w zakresie PPK, ani nabycie przedsiębiorstwa innego podmiotu). Dzierżawca przejmie, na podstawie art. 23[1] par. 1 k.p., trzech pracowników wydzierżawiającego (w wieku 38, 42 i 53 lat), z których każdy ma wieloletni okres zatrudnienia w tym podmiocie. Dzierżawca będzie musiał wziąć to pod uwagę przy ustalaniu terminu na „zapisanie” ich do PPK – w takim przypadku trzeba będzie przyjąć, że czerwiec jest miesiącem, w którym upłynęło 90 dni zatrudnienia tych osób, w związku z czym dzierżawca będzie musiał „zapisać” ich do PPK do 10 lipca. Gdyby któryś z tych pracowników był w wieku 55+, „zapisanie” go do PPK przez dzierżawcę wymagałoby złożenia wniosku o zawarcie umowy o prowadzenie PPK.

Zobacz również:

Autorka: Anna Puszkarska, ekspert PFR Portal PPK

Podstawa prawna

Ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2026 r., poz. 192),

Ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 277 ze zm.),

Ustawa z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.).

Powiązane
PPK: osoba, która ukończyła 60 lat, sama decyduje o wariancie wypłaty środków z konta
PPK: osoba, która ukończyła 60 lat, sama decyduje o wariancie wypłaty środków z konta
Wiek ma znaczenie przy zapisaniu się do PPK. Osoby po 50. roku życia obowiązuje inna zasada
Wiek ma znaczenie przy zapisaniu się do PPK. Osoby po 50. roku życia obowiązuje inna zasada
PPK: nie każdy o tym wie, że uczestnik PPK może przenosić środki między swoimi rachunkami PPK
PPK: nie każdy o tym wie, że uczestnik PPK może przenosić środki między swoimi rachunkami PPK
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Biznes może korzystać z wiedzy NGO o potrzebach osób z niepełnosprawnościami
15 maja 2026

Dzięki współpracy z trzecim sektorem firmy mają dostęp do wykwalifikowanych pracowników z niepełnosprawnościami. Wspólne działania organizacji pozarządowych i biznesu pozwalają też docierać z pomocą do najbardziej potrzebujących osób.
Zapisanie się do PPK: kiedy możliwy jest zapis w 7 dni zamiast 90 dni od zatrudnienia pracownika?
15 maja 2026

Zapisanie się do PPK jest możliwe szybciej niż 90 dni od zatrudnienia pracownika. W jakiej sytuacji zatrudniony może zacząć oszczędzać w programie wcześniej? Przepisy regulują sytuację, kiedy można zapisać pracownika do PPK w 7 dni.
Czy pracownik musi podpisać wypowiedzenie? Sprawdź, co zrobi pracodawca
15 maja 2026

Otrzymanie wypowiedzenia z pracy to potężny stres. Wielu pracowników w przypływie emocji uważa, że jeśli nie podpisze dokumentu, zwolnienie będzie nieważne. Czy odmowa przyjęcia pisma od pracodawcy rzeczywiście może uratować etat? Wyjaśniamy, jak przepisy prawa pracy regulują tę kwestię i jakie błędy najczęściej popełniają zatrudnieni.
Piątek po Bożym Ciele 2026 (5 czerwca). Dla jednych wolne, dla innych zwykły dzień pracy. Co decyduje o wolnym?
15 maja 2026

Dla jednych będzie dniem wolnym, dla innych zwykłym piątkiem w pracy. Chodzi o 5 czerwca 2026 r. po Bożym Ciele. W wielu przypadkach decyzja zapada indywidualnie, np. w urzędach, gdzie kierownictwo może wyznaczyć dzień wolny w ramach organizacji pracy, oraz w szkołach, gdzie o tzw. dniach dyrektorskich decydują dyrektorzy. W pozostałych branżach wszystko zależy od systemu czasu pracy i charakteru wykonywanych obowiązków. Kto w praktyce może liczyć na wolne tego dnia?

REKLAMA

Jawność wynagrodzeń: kobiety zyskają twarde dane do skutecznych negocjacji podwyżek wynagrodzeń
14 maja 2026

Jawność wynagrodzeń: kobiety zyskają twarde dane do skutecznych negocjacji podwyżek wynagrodzeń. Problemem są sytuacje, w których różnica zarobków wynosi 20%, a zakres obowiązków jest identyczny. Rok 2027 r. będzie rokiem wielkich korekt w wynagrodzeniach. Czego pracodawcy obawiają się najbardziej? Na nasze pytania odpowiada ekspertka HR, Magda Maroń.
Bezpłatne leczenie na koszt NFZ. Kiedy ustaje prawo do świadczeń opieki zdrowotnej?
14 maja 2026

Prawo do bezpłatnych, czyli finansowanych ze środków publicznych, świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje osobom posiadającym ubezpieczenie zdrowotne. Gdy obowiązek takiego ubezpieczenia wygaśnie, to za świadczenia należy płacić z własnej kieszeni. Czy możliwe jest, aby nadal leczyć się na koszt NFZ?
Jedna odpowiedź na maila z pracy podczas L4 i możesz stracić zasiłek? Nowe przepisy zmieniają ważną rzecz
14 maja 2026

Jedna odpowiedź na maila z pracy podczas L4 może kosztować utratę zasiłku chorobowego. Od 13 kwietnia 2026 r. przepisy zmieniły się jednak w sposób, który po raz pierwszy wprost dopuszcza tzw. incydentalne czynności związane z pracą, ale tylko w określonych sytuacjach.
Najniższa płaca minimalna w 2027 r. to 4860,47 zł [WYWIAD]
14 maja 2026

Wiadomo już, że najniższa płaca minimalna, jaką można ustalić na 2027 r. wynosi 4860,47 zł. Jakie są mankamenty mechanizmu określania najniższej krajowej w Polsce? Czy lepszym pomysłem byłoby powiązanie jej z przeciętnym wynagrodzeniem?

REKLAMA

Składka zdrowotna do 20. maja 2026 r. Roczne rozliczenie [ryczałt, podatek liniowy, skala podatkowa]. Najważniejsze daty dla przedsiębiorców w 2026 r.
14 maja 2026

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej do 20. maja 2026 r. - jak wygląda ryczałt, podatek liniowy, skala podatkowa? Co się zmieniło? Najważniejsze daty dla przedsiębiorców w 2026 r.
Osoby w wieku 50+ muszą sprawdzić, ile emerytury otrzymają. Kiedy przejść na emeryturę, aby wystarczyło pieniędzy na życie?
14 maja 2026

Osoby w wieku 50+ mogą, a nawet powinni sprawdzić, ile emerytury otrzymają. Dzięki możliwościom z ZUS dowiesz się, kiedy przejść na emeryturę, aby wystarczyło pieniędzy na życie. Już teraz trzeba myśleć o emeryturze, by odpowiednio się do niej przygotować. ZUS organizuje w tym temacie bezpłatne szkolenie dla nauczycieli.
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA