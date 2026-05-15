Zapisanie się do PPK: kiedy możliwy jest zapis w 7 dni zamiast 90 dni od zatrudnienia pracownika?

Zapisanie się do PPK jest możliwe szybciej niż 90 dni od zatrudnienia pracownika. W jakiej sytuacji zatrudniony może zacząć oszczędzać w programie wcześniej? Przepisy regulują sytuację, kiedy można zapisać pracownika do PPK w 7 dni.

Szybsze zapisanie pracownika do PPK

Zasadą jest, że pracownik może zostać „zapisany” do PPK nawet 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynęło 90 dni jego zatrudnienia. Nabycie przedsiębiorstwa innego podmiotu może jednak spowodować, że termin na „zapisanie” przejętych pracowników do PPK zostanie skrócony do 7 dni.

Zgodnie z art. 23[1] par. 1 kodeksu pracy, w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. Sama informacja, że w danym przypadku ma zastosowanie ten przepis, nie jest jednak wystarczająca do ustalenia skutków tego zdarzenia w zakresie PPK.

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że przepisy ustawy o pracowniczych planach kapitałowych nie wyłączają ani nie modyfikują zasad sukcesji wynikającej z właściwych przepisów (np. kodeksu spółek handlowych). Może to powodować, że w danym przypadku do stosunków pracy ma zastosowanie art. 23[1] par. 1 k.p., ale nie jest konieczne ponowne „zapisanie” pracowników do PPK.

Przykład Spółka z o.o. (przejmująca) ma przejąć inną spółkę z o.o. (przejmowaną). Zgodnie z przepisami k.s.h., spółka przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej. Spółka przejmująca nie miała do tej pory osób zatrudnionych, w związku z czym nie wdrożyła PPK. Natomiast spółka przejmująca zatrudnia pracowników i uruchomiła ten program. Połączenie spółek spowoduje, że - na podstawie art. 23[1] par. 1 k.p. - spółka przejmująca wstąpi na miejsce spółki przejętej jako pracodawca. Nie będzie jednak musiała od nowa wdrażać PPK. Spółka przejmująca wstąpi w prawa i obowiązki spółki przejmowanej, wynikające z zawartej przez spółkę przejmowaną umowy o zarządzanie PPK, a przejęci pracownicy nadal będą oszczędzać w PPK na podstawie zawartych dla nich przez spółkę przejmowaną umów o prowadzenie PPK.

Nabycie przedsiębiorstwa a PPK

W razie braku sukcesji w zakresie PPK, termin na „zapisanie” przejętych pracowników do PPK może byś skrócony np. w razie nabycia przedsiębiorstwa innego podmiotu. Zasadą jest, że pracodawca zawiera umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej nie wcześniej niż po upływie 14 dni zatrudnienia i nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynęły 3 miesiące (90 dni) zatrudnienia tej osoby. Do okresu zatrudnienia, potrzebnego do „zapisania” danej osoby do PPK, wlicza się okresy zatrudnienia z poprzednich 12 miesięcy, które miały miejsce w obecnym podmiocie zatrudniającym, a także okresy zatrudnienia w innych podmiotach zatrudniających, jeżeli z mocy odrębnych przepisów (np. art. 23[1] par. 1 k.p.) obecny podmiot zatrudniający jest następcą prawnym w stosunkach prawnych nawiązanych przez podmiot, który poprzednio zatrudniał tę osobę. W ustawie o PPK przyjęto jednak, że w razie:

nabycia przez podmiot zatrudniający przedsiębiorstwa innego podmiotu zatrudniającego w całości lub jego zorganizowanej części bądź połączenia podmiotów zatrudniających prowadzących PPK

- podmiot zatrudniający, który nabył przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część, albo będący podmiotem przejmującym zawiera, w terminie 7 dni od dnia tego nabycia lub połączenia, umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych z tą samą instytucją finansową, z którą ma zawartą umowę o zarządzanie PPK. Aby miał zastosowanie ten przepis, nabywca (bądź podmiot przejmujący) musi mieć już zawartą umowę o zarządzanie PPK, nie ma natomiast znaczenia to, czy zbywca (bądź podmiot przejmowany) ma wdrożony PPK.

Przykład Spółka z o.o., która ma wdrożony program PPK, obecnie planuje nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa innej spółki z o.o., która także uruchomiła PPK. Po tym nabyciu, zarówno zbywca, jak i nabywca, nadal będą prowadzić swój program PPK. Nabywca przejmie część pracowników zbywcy i stanie się ich pracodawcą, zgodnie z art. 23[1] par. 1 k.p.

Nabywca będzie miał tylko 7 dni na „zapisanie” przejętych pracowników do PPK. W tym terminie będzie on musiał „zapisać” do PPK:

przejętych uczestników PPK (w tym uczestników PPK u zbywcy, którzy ukończyli 70. rok życia, oraz uczestników PPK u zbywcy, którzy ukończyli 55. rok życia - mimo, że nie złożyli nabywcy wniosku o zawarcie umowy o prowadzenie PPK), przejętych pracowników, niebędących uczestnikami PPK u zbywcy, którzy legitymują się wymaganym okresem zatrudnienia i nie ukończyli 55. roku życia – nawet, jeśli złożyli zbywcy deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, ale nie złożyli takiej deklaracji nabywcy, oraz na wniosek pracowników niebędących uczestnikami PPK u zbywcy, którzy mają wymagany okres zatrudnienia i ukończyli 55. rok życia, ale nie ukończyli 70. roku życia.

Gdyby nabywca nie miał jeszcze wdrożonego PPK, „zapisanie” przejętych pracowników do PPK nastąpiłoby na zasadach ogólnych, w terminie ustalonym zgodnie z art. 16 ust. 1-2 ustawy o PPK.

Zapisanie pracownika do PPK na zasadach ogólnych

Jeżeli nie ma sukcesji w zakresie PPK ani sytuacji, w której następuje wskazane wyżej skrócenie (do 7 dni) terminu na „zapisanie” przejętych pracowników do PPK, nowy pracodawca „zapisuje” przejętych pracowników do PPK na zasadach ogólnych. Należy jednak pamiętać, aby - przy ustalaniu terminu na „zapisanie” do PPK - uwzględnić zmianę pracodawcy na podstawie art. 23[1] par. 1 k.p. (następstwo prawne po stronie pracodawcy).

Przykład Spółka z o.o. ma wdrożony program PPK. Od 1 czerwca chce ona wydzierżawić zakład produkcyjny innej spółki z o.o. (nie nastąpi ani sukcesja w zakresie PPK, ani nabycie przedsiębiorstwa innego podmiotu). Dzierżawca przejmie, na podstawie art. 23[1] par. 1 k.p., trzech pracowników wydzierżawiającego (w wieku 38, 42 i 53 lat), z których każdy ma wieloletni okres zatrudnienia w tym podmiocie. Dzierżawca będzie musiał wziąć to pod uwagę przy ustalaniu terminu na „zapisanie” ich do PPK – w takim przypadku trzeba będzie przyjąć, że czerwiec jest miesiącem, w którym upłynęło 90 dni zatrudnienia tych osób, w związku z czym dzierżawca będzie musiał „zapisać” ich do PPK do 10 lipca. Gdyby któryś z tych pracowników był w wieku 55+, „zapisanie” go do PPK przez dzierżawcę wymagałoby złożenia wniosku o zawarcie umowy o prowadzenie PPK.

Autorka: Anna Puszkarska, ekspert PFR Portal PPK