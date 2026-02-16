REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Bezpieczeństwo pracy » Profilaktyczna ochrona zdrowia » Pracownicy po 50. roku życia będą stanowić większość zatrudnionych. Jak pracodawca powinien dbać o ich zdrowie?

Pracownicy po 50. roku życia będą stanowić większość zatrudnionych. Jak pracodawca powinien dbać o ich zdrowie?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
16 lutego 2026, 20:22
wskazówki zdrowotne dla pracownika po 50 roku życia lekarz radzi
Pracownicy po 50. roku życia będą stanowić większość zatrudnionych. Jak pracodawca powinien dbać o ich zdrowie?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Pracownicy po 50. roku życia będą niedługo stanowili zdecydowaną większość zatrudnionych osób w Polsce. To efekt starzejącego się społeczeństwa. Pracodawcy powinni zacząć bardziej dbać o zdrowie fizyczne i psychiczne pracowników w średnim wieku. Oto kilka wskazówek zdrowotnych od lekarza dla pracowników i pracodawców.

rozwiń >

Pracownik 50+ to wartość, o którą trzeba dbać

Wydłużający się wiek aktywności zawodowej stawia przed pracownikami i pracodawcami nowe wyzwania. Osoby po 50. roku życia, które stanowią coraz większą część zespołów, wnoszą ogromne doświadczenie i wiedzę, ale jednocześnie ich zdrowie wymaga szczególnej uwagi. Dlatego bardzo ważne jest, aby zarówno pracownicy, jak i pracodawcy podjęli wspólny wysiłek na rzecz utrzymania zdrowia.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Kodeks pracy 2026
Wynagrodzenia 2026. Rozliczanie płac w praktyce
Czas pracy 2026

Według GUS w 2023 roku długość życia w zdrowiu u mężczyzn wynosiła 61,3 lat a u kobiet 64,6 lat. Z kolei z Narodowego Testu Zdrowia wynika, że aż 64% osób po 65 r.ż. zmaga się z nadciśnieniem, a 34% – z chorobami serca. Dane te pokazują, że profilaktykę po 50. roku życia powinno się jeszcze mocniej intensyfikować. Pracownicy w tym wieku mogą potrzebować wsparcia w zakresie opieki medycznej, ale także podejścia z większym wyczuciem do ich codziennego funkcjonowania w miejscu pracy. Świadomość własnych potrzeb zdrowotnych, dostęp do narzędzi diagnostycznych i edukacyjnych oraz środowisko sprzyjające utrzymaniu energii i koncentracji stają się kluczowe dla utrzymania produktywności i dobrego samopoczucia.

Pracownicy 50+ a profilaktyka zdrowotna

Profilaktyka nie powinna być odpowiedzialnością jedynie pracownika. Z jednej strony, pracownicy powinni mieć świadomość konieczności regularnej kontroli stanu zdrowia, regularnie poddając się badaniom, takim jak pomiar ciśnienia, EKG, badania krwi z kontrolą poziomu cukru, a także badaniom specyficznym dla płci (np. mammografia i cytologia dla kobiet, badanie prostaty dla mężczyzn). Monitorowanie chorób przewlekłych pozwala na wczesne reagowanie i minimalizowanie ryzyka poważnych konsekwencji zdrowotnych.

Pracodawca musi dbać o zdrowie starszych pracowników

Z drugiej strony, rola pracodawcy wykracza poza formalne obowiązki. Aktywne zaangażowanie w profilaktykę jest mądrą inwestycją, która się opłaca. Pracodawca nie powinien się ograniczać do wysyłania pracowników na wizyty u specjalisty w zakresie medycyny pracy. Dobrą praktyką jest zapewnienie pracownikom regularnego dostępu do badań, ich promowanie a nawet finansowanie. Niektóre firmy organizują własne programy zdrowotne, na przykład oferują szczepienia ochronne przeciw grypie, audyty zdrowia czy całe akcje badań profilaktycznych przeprowadzanych w miejscu pracy.

REKLAMA

Monitor BHP – wydanie cyfrowe
Autopromocja

Monitor Bezpieczeństwa
i Higieny Pracy
Wydanie cyfrowe

Sprawdź

Jeśli pracodawca nie ma budżetu na organizowanie działań wewnątrz firmy, powinien chociaż umożliwić pracownikom wykonanie badań, np. z programu profilaktycznego Ministerstwa Zdrowia “Moje Zdrowie”, pozwalając im na wizyty medyczne w czasie pracy.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Ważne

Jak wskazują badania Instytutu Medycyny Pracy, dobrze zarządzane programy promocji zdrowia w firmach poprawiają ogólny stan zdrowia pracowników i ograniczają absencję chorobową.

Ergonomia i warunki pracy przyjazne pracownikom 50+

W przypadku osób po 50. roku życia odpowiednio zaprojektowane stanowisko pracy staje się szczególnie istotne, ponieważ pomaga ograniczać ryzyko dolegliwości przewlekłych i urazów wynikających z codziennego wysiłku zawodowego.

Przy pracy biurowej podstawą są regulowane krzesła i biurka, które zapewniają odpowiednie wsparcie dla kręgosłupa i umożliwiają zmianę pozycji. Natomiast dla pracowników fizycznych, zmianowych, pracujących na produkcji czy w terenie, ergonomiczne podejście obejmuje znacznie więcej elementów - przede wszystkim należy dostosować ciężar i sposób przenoszenia materiałów, aby zminimalizować ryzyko urazów kręgosłupa i stawów.

Zagrożenie urazami i przeciążeniami można również ograniczyć, dostosowując obciążenie psychiczne i fizyczne oraz tempo wykonywania zadań do indywidualnych możliwości pracownika. Pomóc w tym mogą elastyczne harmonogramy, krótsze serie w pracy przy taśmie produkcyjnej, rotację zadań wymagających większego wysiłku fizycznego czy wspieranie pracowników w terenie przy użyciu transportu mechanicznego zamiast ręcznego przenoszenia ciężkich ładunków.

Psychospołeczne aspekty zdrowia pracowników 50+

Nie mniej istotne są psychospołeczne aspekty zdrowia pracowników 50+. Integracja w zespole, wsparcie kolegów oraz uczestnictwo w projektach sprzyjających współpracy zmniejszają poczucie izolacji i poprawiają samopoczucie. Warto również zadbać o zdrowie psychiczne poprzez szkolenia z zakresu radzenia sobie ze stresem, warsztaty mindfulness czy doradztwo psychologiczne.

Badania, m.in. PARP, pokazują, że promowanie aktywności umysłowej, pozytywnego nastawienia i udziału w nowych wyzwaniach zawodowych sprzyja utrzymaniu wysokiego poziomu motywacji i odporności psychicznej, a także zwiększa lojalność pracowników wobec firmy.

Polecamy: Podstawa wymiaru zasiłków chorobowych. Zasady ustalania

Zdrowy styl życia - tego nie zrobi za ciebie pracodawca, ale może w tym wspierać

Choć ostateczna odpowiedzialność za zdrowie spoczywa na pracowniku, firmy mogą skutecznie wspierać jego prozdrowotne działania. Wiek 50+ to doskonały moment, aby wprowadzić lub utrwalić zdrowe nawyki, a pracodawcy mogą w tym pomagać, promując odpowiednie zachowania.

Wypadki przy pracy. Procedury i świadczenia
Autopromocja

Wypadki przy pracy. Procedury i świadczenia

Sprawdź

Szczególnie ważna jest regularna aktywność fizyczna dostosowana do indywidualnych możliwości, np. spacery, ćwiczenia rozciągające, lekkie treningi siłowe lub ćwiczenia wspierające mobilność i równowagę. Poprawiają one wydolność organizmu, wspierają kondycję stawów i mięśni oraz ograniczają ryzyko chorób przewlekłych. Równie istotna jest zbilansowana dieta bogata w witaminy, minerały i przeciwutleniacze, która wspiera odporność i ogólną kondycję organizmu. Pracodawcy mogą wspierać te działania, oferując dostęp do zdrowych posiłków w miejscu pracy, konsultacje dietetyczne lub programy edukacyjne dotyczące prawidłowego żywienia.

Choć w wieku dojrzałym trudno zmieniać nawyki, warto próbować. Unikanie używek, takich jak alkohol czy palenie papierosów, pozostaje jedną z najskuteczniejszych form walki o swoje zdrowie. Warto też pamiętać o odpowiednią ilość i jakość snu, który stanowi fundament regeneracji i utrzymania efektywności zawodowej.

Podsumowanie

Dzięki współpracy pracownika i pracodawcy można budować kulturę, w której zdrowie jest priorytetem, co przekłada się na długą, satysfakcjonującą i produktywną karierę. Starsi pracownicy nie powinni być uważani za ciężar, lecz za wartość firmy, pod warunkiem że pracodawca stworzy im właściwe warunki do aktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym, tak samo jak i społecznym.

Autor: dr Piotr Leszczyński, LongLife

Zobacz również:
oprac. Emilia Panufnik
Powiązane
50+ na rynku pracy. Co to daje?
50+ na rynku pracy. Co to daje?
Kiedy emocje wchodzą do pracy czyli o tym jak rozwiązywać konflikty, które zaczynają się w życiu prywatnym [5 rekomendacji]
Kiedy emocje wchodzą do pracy czyli o tym jak rozwiązywać konflikty, które zaczynają się w życiu prywatnym [5 rekomendacji]
Zwolnienie pracownika po 50. roku życia - co oznacza?
Zwolnienie pracownika po 50. roku życia - co oznacza?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Symbol 08-T w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności. Co daje w 2026 roku?
16 lut 2026

Co oznacza kod 08-T? Czy w 2026 r. daje osobom z niepełnosprawnościami szczególne uprawnienia? Od czego zależy rozmiar dostępnych ulg i świadczeń? Rozwiewamy wątpliwości!
5 najbardziej poszukiwanych stanowisk w branży OZE. Kogo brakuje na polskim rynku pracy?
16 lut 2026

Wymieniamy 5 najbardziej poszukiwanych stanowisk w branży OZE. Kogo brakuje na polskim rynku pracy? W jakim kierunku dobrze jest się wykształcić, aby znaleźć pracę w sektorze energii odnawialnej?
Jak być jednym z najlepszych pracodawców w Polsce? [WYWIAD]
16 lut 2026

W konkursie Top Employers po raz trzeci z rzędu w gronie 10. najlepszych pracodawców w kraju widzimy Nationale-Nederlanden. Pytamy więc członkinię zarządu ds. HR, Liwię Kwiecień, jak można zostać jednym z najlepszych pracodawców w Polsce.
Zaległe składki ZUS dla nieaktywnych firm. RPO interweniuje, MRPiPS wyjaśnia przepisy
16 lut 2026

Zaległe składki ZUS dla nieaktywnych firm. RPO interweniuje, MRPiPS wyjaśnia przepisy. Uszczegóławiając, chodzi o problem żądania opłacenia zaległych składek od przedsiębiorców faktycznie niewykonujących działalności, a niezgłaszających wykreślenia firmy z CEIDG, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich podjęło interwencję a resort pracy odpowiedział.

REKLAMA

Czwarty miesiąc z rzędu spada liczba ofert pracy. Przedsiębiorcy nie szukają pracowników
16 lut 2026

Coraz mniej ofert pracy trafia do internetu. BIEC podaje, że w styczniu 2026 roku zanotowano największy od dwóch lat jednorazowy spadek liczby wakatów w ujęciu miesięcznym.
Sztuczna inteligencja niszczy relacje w firmie? Czerwona lampka w głowach HR-owców
16 lut 2026

Sztuczna inteligencja niszczy relacje w firmie? Czerwona lampka zapala się w głowach HR-owców. AI powinna wspierać nie tylko efektywność, ale i trwałość zespołów pracowników.
Cicha epidemia zbiera fatalne żniwo. Popularne napoje dosłownie „rozpuszczają” zęby Polaków
16 lut 2026

Coraz częściej zauważa się, że osoby około trzydziestego roku życia mają słabsze zęby niż wcześniejsze pokolenie, gdy było w tym samym wieku. Młodzi ludzie prowadzący zdrowy tryb życia nierzadko słyszą od dentystów, że grozi im stopniowa utrata uzębienia. Wpływają na to m.in. popularne napoje bez cukru, energetyki, izotoniki, a także soki i smoothie owocowe. Kwasy znajdujące się nawet w zwykłej wodzie z cytryną mogą szybciej niszczyć szkliwo niż cukier. Powodują erozję, czyli rozpuszczanie zębów. Skutki to pęknięcia, ścieranie powierzchni zębów oraz ich półprzezroczystość. Do pogorszenia stanu uzębienia przyczyniają się również stres i nawyk nocnego zaciskania szczęk.
16 lutego: Międzynarodowy Dzień Listonosza i Doręczyciela
16 lut 2026

Zawód listonosza ma szczególny charakter. Wymaga uczciwości, dokładności, a przede wszystkim poczucia obowiązku. To dzięki Listonoszom otrzymujemy swoje przesyłki – zamówione towary, przekazy pieniężne, czy dokumenty. 16 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Listonosza i Doręczyciela.

REKLAMA

ZUS daje pieniądze za utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej [KONKURS]
15 lut 2026

Można dostać nie małe pieniądze od ZUSu. Dlaczego? Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił konkurs na dofinansowanie projektów dotyczących utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, które będą realizowane w 2027 roku. Sprawa bezpośrednio dotyczy więc zatrudnionych i zatrudniających. Sprawdź warunki konkursu.
Najniższa emerytura 2026 BRUTTO NETTO. Komu należy się gwarantowana minimalna emerytura?
13 lut 2026

Ile wynosi najniższa emerytura w 2026 roku? Tylko do końca lutego jest to kwota 1780,96 zł brutto i 1623,28 zł netto. Ile emeryci otrzymają na rękę po waloryzacji dnia 1 marca 2025 roku? Komu należy się gwarantowana przez ZUS minimalna emerytura?
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA