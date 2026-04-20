Praca po 50. roku życia to dziś konieczność. Demografia pogrąży polski rynek pracy

Praca po 50. roku życia to dziś konieczność. Demografia pogrąży polski rynek pracy

20 kwietnia 2026, 10:35
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
Demografia Polski może niestety pogrążyć rynek pracy. Co zrobić, aby temu zapobiec? Trzeba aktywować zawodowo dostępne rezerwy czyli najmłodsze osoby w wieku 18-24 lat, po 50. roku życia oraz kobiety w wieku produkcyjnym. Jakie są na to sposoby?

Demografia Polski pogrąży rynek pracy

Co wynika z najnowszego raportu Rządowej Rady Ludnościowej "Sytuacja demograficzna Polski"? Domografia negatywnie wpływa na polski rynek pracy. Kluczowe znaczenie może mieć rozwój i popularyzacja elastycznych form pracy. Trzeba podjąć działania zmierzające do lepszego wykorzystania potencjalnych zasobów pracy, szczególnie wśród osób najmłodszych i najstarszych oraz kobiet w wieku reprodukcyjnym, a także wydłużenia aktywności zawodowej osób już pracujących

Starzenie się społeczeństwa polskiego

- Zmiany demograficzne na rynku pracy w Polsce polegają na jednoczesnym starzeniu się populacji Polski i spadku liczby ludności w wieku produkcyjnym oraz napływie imigrantów, który częściowo kompensuje negatywne efekty zmian struktur wieku. Jednak w dłuższej perspektywie napływ migracyjny nie wystarczy, aby zniwelować powiększające się luki w zasobach pracy. Ograniczenie tych efektów wymaga działań zmierzających do lepszego wykorzystania potencjalnych zasobów pracy, szczególnie wśród osób najmłodszych i najstarszych oraz kobiet w wieku reprodukcyjnym, a także wydłużenia aktywności zawodowej osób już pracujących - napisano w raporcie.

Elastyczne formy pracy

- Kluczowe znaczenie może mieć rozwój i popularyzacja elastycznych form pracy, lepszy dostęp do usług opiekuńczych i zdrowotnych oraz inwestowanie w uczenie się przez całe życie i nowe kompetencje, jak i stworzenie warunków pracy, które umożliwią zwiększenie i wydłużenie aktywności zawodowej osób z ograniczeniami zdrowotnymi – w tym z niepełnosprawnościami – lub pozostających poza rynkiem pracy z powodu konieczności opieki nad osobami bliskimi - dodano.

Polecamy: Zatrudnienie i aktywizacja zawodowa. Formy wsparcia pracodawców

Kobiety w wieku produkcyjnym, osoby po 50. roku życia i w wieku 18-24 lat

Autorzy raportu zaznaczają, że od wielu lat największym wyzwaniem na rynku pracy pozostaje pełniejsze wykorzystanie potencjalnych zasobów pracy, czyli osób w wieku produkcyjnym. - Wymaga to podjęcia działań zwiększających aktywność zawodową wśród grup, które obecnie charakteryzują się niskim poziomem uczestnictwa w rynku pracy. Największe rezerwy znajdują się wśród kobiet w wieku reprodukcyjnym, osób w wieku 50–59/64 lata oraz najmłodszych osób dorosłych (18–24 lata) - napisano w raporcie.

Jak wskazują autorzy raportu, niska aktywność zawodowa kobiet, zwłaszcza w wieku reprodukcyjnym, wynika często z konieczności godzenia pracy lub dalszego kształcenia z opieką nad dziećmi i osobami zależnymi. - Aby umożliwić kobietom większe uczestnictwo w rynku pracy, konieczne jest nie tylko zapewnienie dostępnych finansowo wysokiej jakości usług opiekuńczo-edukacyjnych, takich jak żłobki i przedszkola, ale także rozwój dostępnych logistycznie i finansowo usług wspierających opiekę nad osobami starszymi czy dorosłymi osobami zależnymi. Usługi opiekuńczo-edukacyjne w okresie wczesnoszkolnym powinny być dostępne także w wakacje, gdyż sumaryczna liczba dni wolnych od nauki szkolnej znacząco przekracza potencjał urlopowy rodziców czy opiekunów prawnych - napisano.

- Migracje wewnętrzne, związane z mobilnością przestrzenną pracowników, jednocześnie utrudniają udział najbliższej rodziny (dziadków) w opiece nad dziećmi i są dodatkowym wyzwaniem dla polityki społecznej. Ważne jest również wprowadzenie bardziej elastycznych form zatrudnienia, takich jak praca na części etatu, elastyczne godziny pracy czy możliwość pracy zdalnej (przynajmniej częściowo), co ułatwi łączenie obowiązków zawodowych z opiekuńczymi i życiem rodzinnym - dodano.

Eksperci wskazują jednocześnie, że należy wspierać większe zaangażowanie mężczyzn w opiekę, np. poprzez zachęty do korzystania z nietransferowalnych urlopów rodzicielskich dla ojców, które przepadają w przypadku ich niewykorzystania. - Takie działania mogą przyczynić się do bardziej równomiernego podziału obowiązków domowych i zwiększenia aktywności zawodowej kobiet - wskazano.

Zobacz również:

Emerytura nie musi oznaczać końca pracy

Z raportu wynika, że pomimo wzrostu aktywności zawodowej osób w wieku okołoemerytalnym w ostatnich latach, ich uczestnictwo w rynku pracy nadal pozostaje relatywnie niskie w porównaniu z innymi krajami UE. - Nabycie uprawnień emerytalnych nie powinno zatem wiązać się z automatycznym kończeniem aktywności zawodowej przez większość osób, ale wymaga to stworzenia warunków dostosowanych do potrzeb i możliwości zdrowotnych tej grupy. Kluczowe znaczenie mają możliwości dokształcania się, dążenia do poprawy stanu zdrowia tej grupy oraz lepszy dostęp do usług medycznych, w tym rozwój działań profilaktycznych oraz wsparcie w zakresie zdrowia psychicznego - napisano.

Uprawnienia dla pracowników 50+

- Działania te mogą wymagać większych inwestycji w uczenie się przez całe życie oraz opracowania koncepcji promujących zatrudnienie osób starszych wieku powyżej 50 lat: upowszechnienie elastycznych godzin pracy, dostosowanie stanowisk pracy do ich potrzeb oraz pracowników z niepełnosprawnościami, a także umożliwienie im pracy w mniejszym wymiarze czasu. Niezbędne może okazać się znaczące zwiększenie wydatków na ochronę zdrowia - dodano.

PIT-0 dla seniora

Zdaniem ekspertów, istotne jest odpowiednie informowanie o korzyściach wynikających z przedłużenia aktywności zawodowej w postaci wyższej emerytury, a także możliwości korzystania z ulg podatkowych, tzw. PIT-0 dla seniora.

Praca najmłodszych pracowników łączona z nauką

Młodsze grupy wieku, w szczególności osoby poniżej 25. roku życia, również stanowią ważną rezerwę zasobów pracy, w wprowadzenie bardziej elastycznych form zatrudnienia, takich jak praca dorywcza czy na niepełny etat, może ułatwić młodym ludziom zdobywanie doświadczenia zawodowego bez konieczności rezygnowania z edukacji formalnej.

- Kluczowe jest również zmniejszenie odsetka młodych osób, które nie pracują, nie uczą się i nie uczestniczą w szkoleniach (tzw. NEET). Pomocne w tym mogą być lepsze doradztwo zawodowe przeznaczone dla młodzieży na wcześniejszym etapie (zanim przerwą lub skończą naukę, nie wchodząc na rynek pracy) oraz rozwój programów łączących edukację z pracą. W tej grupie wieku istotnym elementem skutecznego wchodzenia na rynek pracy może być także wsparcie zdrowia psychicznego - napisano. - Ważne jest również wspieranie łączenia pracy i opieki nad dziećmi w przypadku młodych matek oraz większe zaangażowanie urzędów pracy w dotarciu do osób, które pozostają poza rejestrami osób bezrobotnych i tym samym są poza systemem wsparcia. Większy nacisk na aktywizację osób biernych zawodowo powinien ułatwić sięgnięcie do tej rezerwy zasobów pracy - dodano.

Imigranci na polskim rynku pracy

Eksperci zaznaczają, że należy równocześnie lepiej wykorzystywać potencjał imigracji. - Chociaż migracja nie jest długoterminowym rozwiązaniem problemu starzenia się i zmniejszania populacji, to w krótkim i średnim okresie może istotnie łagodzić niedobory podaży pracy. Kluczowe znaczenie ma skuteczne zarządzanie procesami migracyjnymi, w tym z jednej strony rozpoznanie potrzeb – wielkości i struktury popytu na pracę, a z drugiej – wypracowanie rozwiązań umożliwiających poprawne uwzględnienie tej dodatkowej siły roboczej w statystykach rynku pracy - napisano.

- Lepszemu wykorzystaniu potencjału migracyjnego mogą sprzyjać uproszczenie procedur legalizacji pobytu i zatrudnienia imigrantów oraz wspieranie ich integracji poprzez szkolenia językowe, zawodowe i adaptacyjne - dodano.

Robotyzacja pomoże przy podaży pracy

Autorzy raportu zaznaczają, że warto mieć również na uwadze, iż obserwowane obecnie niedobory podaży pracy mogą w średnim i długim okresie zostać częściowo złagodzone przez szybko zachodzące zmiany technologiczne. - Automatyzacja, robotyzacja oraz rozwój sztucznej inteligencji mogą istotnie zmienić zarówno wielkość, jak i strukturę popytu na pracę. W przyszłości bardziej niż sam niedobór pracowników podstawowym wyzwaniem może się okazać dopasowanie struktury podaży pracy do nowo powstających miejsc pracy, wymagających często nowoczesnych kwalifikacji i kompetencji - napisano.

- Dlatego konieczne jest już teraz, oprócz zabiegów mających na celu jak najlepsze wykorzystanie istniejącego potencjału demograficznego, inwestowanie w zdobywanie nowych kompetencji (w tym promowanie kultury uczenia się przez całe życie), przekwalifikowanie pracowników oraz rozwój umiejętności cyfrowych, które mogą stać się niezbędne w gospodarce przyszłości - dodano.

Eksperci wskazują, że ważne jest monitorowanie zmian na rynku pracy, aby polityka publiczna mogła szybko reagować na nowe wyzwania wynikające z transformacji technologicznej. (PAP Biznes)

Zobacz również:
Powiązane
Polski rynek pracy przyciąga wykwalifikowanych pracowników z innych krajów
Polski rynek pracy przyciąga wykwalifikowanych pracowników z innych krajów
Sąd Najwyższy: ta ochrona przysługuje pracownikom już w wieku 55 plus i 60 plus. Zasada ta obowiązuje w 2026 roku
Sąd Najwyższy: ta ochrona przysługuje pracownikom już w wieku 55 plus i 60 plus. Zasada ta obowiązuje w 2026 roku
Pracownicy 55+ oraz seniorzy silversi: niedoceniany potencjał czy wykluczeni z rynku pracy? Tak można pomóc seniorom i polskiemu rynkowi pracy
Pracownicy 55+ oraz seniorzy silversi: niedoceniany potencjał czy wykluczeni z rynku pracy? Tak można pomóc seniorom i polskiemu rynkowi pracy
Kadry
Pracodawca w trudnej sytuacji ekonomicznej może nie wpłacać na PPK [Przykłady]
20 kwi 2026

Czy pracodawca znajdujący się w trudnej sytuacji może nie wpłacać na PPK? Finansowana przez pracodawcę wpłata podstawowa do PPK wynosi zawsze 1,5% wynagrodzenia uczestnika tego programu. W przepisach przewidziano sytuacje, gdy pracodawca nie finansuje wpłat do PPK. Kiedy ma to miejsce? Oto przykłady.
Symbol 11-I w orzeczeniu. Co oznacza w 2026 roku?
20 kwi 2026

Orzeczenie zawiera szereg istotnych elementów m.in. symbole przyczyn niepełnosprawności. Jedynym z takich kodów jest 11-I. Co on oznacza? Czy w 2026 roku pacjent z takim kodem może liczyć na szczególne uprawnienia? Prezentujemy odpowiedzi na często zadawane pytania.
Czy AI wyprze zawód doradcy zawodowego? Już teraz tworzy CV i wybiera oferty pracy dopasowane do kandydata
20 kwi 2026

Czy AI wyprze zawód doradcy zawodowego? Sprawdza się w tej roli doskonale. Już teraz tworzy profesjonalne CV i wybiera oferty pracy dopasowane do kandydata. Proces rekrutacji zmienia się na dobre dzięki sztucznej inteligencji.
Nadgodziny w zadaniowym czasie pracy? Ważna jest kontrola
20 kwi 2026

Czy nadgodziny może są także w zadaniowym systemie czasu pracy? Ważna jest kontrola pracowników wykonujących pracę całkowicie zdalnie lub hybrydowo. Praca po godzinach może skutkować także przemęczeniem pracowników.

REKLAMA

Urlop rehabilitacyjny. Dla kogo 10 dodatkowych dni w 2026 roku?
19 kwi 2026

Jeśli pracownik legitymuje się określonym orzeczeniem, to może skorzystać z dodatkowego urlopu wypoczynkowego. To 10 dni roboczych w ciągu roku. Urlop nie przysługuje jednak od razu. Czy przepisy mogą w najbliższym czasie się zmienić? Co z urlopem, gdy orzeczenie traci ważność? Odpowiadamy na ważne pytania.
Po 2025 r. pracownicy liczą na podwyżki w 2026 r. Najbardziej zadowoleni z zarobków są pracownicy 55+
19 kwi 2026

Po 2025 r., który pracownicy oceniają średnio, liczą na podwyżki w 2026 r. Najbardziej zadowoleni z zarobków są pracownicy 55+, a kto najbardziej narzeka na wysokość pensji? Pracodawcy powinni spodziewać się wniosków o podwyżki.
Pomarańczowy Kwiecień: Polska uczy się o życiu po amputacji. Kompleksowe turnusy rehabilitacyjne
19 kwi 2026

Co roku w Polsce wykonuje się tysiące amputacji kończyn. Wciąż przybywa osób, które potrzebują kosztownych protez i rehabilitacji. Krakowskie Centrum Rehabilitacji Znowu w Biegu, pierwsze w kraju dedykowane pacjentom po amputacji, od 2018 roku pokazuje, że powrót do pracy i aktywności jest możliwy dzięki kompleksowym turnusom rehabilitacyjnym. Już po raz trzeci organizuje też obchody Pomarańczowego Kwietnia, czyli Miesiąca Świadomości Amputacji.
Ekwiwalent za urlop policjanta po wyroku TK: Jak prawidłowo go wyliczyć?
18 kwi 2026

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z marca 2026 r. jednoznacznie określił, jak należy naliczać należności za zaległy urlop wypoczynkowy funkcjonariuszy Policji w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Przyglądamy się najnowszemu orzecznictwu oraz praktycznym aspektom jego wykorzystania.

REKLAMA

ZUS ogłasza: mniej mitów, więcej wiedzy. Lekcje z ZUS bo warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych
17 kwi 2026

Nie wierzą w internetowe legendy o braku emerytur w przyszłości. Nie powtarzają też mitów o wszechwładzy urzędników, którzy przecież nie odpowiadają za brzmienie przepisów. Zamiast tego wybierają wiedzę. „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Czym są lekcje z ZUS i kto wygrał?
4806 brutto - ile to netto? [Umowa o pracę]
20 kwi 2026

4806 zł brutto to od stycznia 2025 roku minimalne wynagrodzenie za pracę. Ile pracownik zatrudniony na najniższą krajową otrzyma na rękę? Jaka jest płaca minimalna netto? Ile trzeba zapłacić składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy? Pomocny w wyliczeniach jest kalkulator wynagrodzeń 2025.
