Od 1 czerwca pracodawcy będą więcej wpłacać na PFRON - prawie 3900 zł za pracownika
Od 1 czerwca zwiększy się wysokość wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Pracodawcy co miesiąc będą wpłacać 3887,31 zł za pracownika. Jest to efekt wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w pierwszym kwartale 2026 r.
3887,31 zł wpłaty na PFRON od 1 czerwca 2026 r.
Wysokość przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale br. wyniosła 9562,88 zł. Od tej kwoty w okresie od czerwca do sierpnia będzie ustalana wysokość miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Pracodawcy mają obowiązek dokonywania wpłat w wysokości iloczynu 40,65 proc. przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6 proc. a rzeczywistym zatrudnieniem tych osób. W okresie od 1 kwietnia do 31 maja równowartość 40,65 proc. przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale wynosi 3887,31 zł.
Obowiązek wpłaty na PFRON
Obowiązek dokonywania comiesięcznych wpłat na PFRON dotyczy pracodawców zatrudniających co najmniej 25 pracowników, którzy nie osiągnęli w danych miesiącach wymaganego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
Liczbę pracowników należy ustalać w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.
Kogo nie uwzględnia się w liczbie zatrudnionych pracowników
Do liczby zatrudnionych pracowników nie wlicza się osób niepełnosprawnych przebywających na urlopach bezpłatnych oraz osób niebędących osobami niepełnosprawnymi:
- zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego,
- przebywających na urlopie rodzicielskim,
- przebywających na urlopie wychowawczym,
- nieświadczących pracy w związku z odbywaniem służby wojskowej albo służby zastępczej,
- będących uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy,
- nieświadczących pracy w związku z uzyskaniem świadczenia rehabilitacyjnego,
- przebywających na urlopach bezpłatnych, których obowiązek udzielenia określają odrębne ustawy.
Pracodawcy zwolnieni z wpłat na PFRON
Pracodawcy, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6 proc., są zwolnieni z wpłat na PFRON.
FAQ
Którzy pracodawcy zobowiązani są do comiesięcznych wpłat na PFRON?
Do wpłat na PFRON zobowiązani są pracodawcy zatrudniający co najmniej 25 pracowników, którzy nie osiągnęli w danych miesiącach wymaganego 6 proc. wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
Jak pracodawca powinien ustalać liczbę pracowników?
Liczbę zatrudnianych pracowników należy przeliczać na pełne etaty.
Czy do liczby zatrudnionych wlicza się pracowników korzystających z urlopów związanych z rodzicielstwem?
Do liczby zatrudnionych pracodawca nie wlicza pracowników przebywających na urlopie rodzicielskim lub wychowawczym.
Podstawa prawna
- ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 913 z późn. zm.)
- komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 11 maja 2026 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2026 r. (M.P. z 2026 r. poz. 457)
