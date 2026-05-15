Od 1 czerwca zwiększy się wysokość wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Pracodawcy co miesiąc będą wpłacać 3887,31 zł za pracownika. Jest to efekt wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w pierwszym kwartale 2026 r.

3887,31 zł wpłaty na PFRON od 1 czerwca 2026 r.

Wysokość przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale br. wyniosła 9562,88 zł. Od tej kwoty w okresie od czerwca do sierpnia będzie ustalana wysokość miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Pracodawcy mają obowiązek dokonywania wpłat w wysokości iloczynu 40,65 proc. przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6 proc. a rzeczywistym zatrudnieniem tych osób. W okresie od 1 kwietnia do 31 maja równowartość 40,65 proc. przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale wynosi 3887,31 zł.

Obowiązek wpłaty na PFRON

Obowiązek dokonywania comiesięcznych wpłat na PFRON dotyczy pracodawców zatrudniających co najmniej 25 pracowników, którzy nie osiągnęli w danych miesiącach wymaganego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Ważne Liczbę pracowników należy ustalać w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

Kogo nie uwzględnia się w liczbie zatrudnionych pracowników

Do liczby zatrudnionych pracowników nie wlicza się osób niepełnosprawnych przebywających na urlopach bezpłatnych oraz osób niebędących osobami niepełnosprawnymi:

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego ,

, przebywających na urlopie rodzicielskim ,

, przebywających na urlopie wychowawczym ,

, nieświadczących pracy w związku z odbywaniem służby wojskowej albo służby zastępczej,

w związku z odbywaniem służby wojskowej albo służby zastępczej, będących uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy ,

, nieświadczących pracy w związku z uzyskaniem świadczenia rehabilitacyjnego,

przebywających na urlopach bezpłatnych, których obowiązek udzielenia określają odrębne ustawy.

Pracodawcy zwolnieni z wpłat na PFRON

Pracodawcy, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6 proc., są zwolnieni z wpłat na PFRON.

FAQ

Którzy pracodawcy zobowiązani są do comiesięcznych wpłat na PFRON?

Do wpłat na PFRON zobowiązani są pracodawcy zatrudniający co najmniej 25 pracowników, którzy nie osiągnęli w danych miesiącach wymaganego 6 proc. wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Jak pracodawca powinien ustalać liczbę pracowników?

Liczbę zatrudnianych pracowników należy przeliczać na pełne etaty.

Czy do liczby zatrudnionych wlicza się pracowników korzystających z urlopów związanych z rodzicielstwem?

Do liczby zatrudnionych pracodawca nie wlicza pracowników przebywających na urlopie rodzicielskim lub wychowawczym.

Podstawa prawna