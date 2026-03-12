REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » HRM » Zarządzanie » Pracownicy po 50. roku życia są najbardziej wykluczeni na rynku pracy. Wyzwanie dla pracodawcy na 2026 r. - inkluzywne środowisko pracy

Pracownicy po 50. roku życia są najbardziej wykluczeni na rynku pracy. Wyzwanie dla pracodawcy na 2026 r. - inkluzywne środowisko pracy

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
12 marca 2026, 13:09
Job Impulse
Job Impulse
Rekrutacja stała i praca tymczasowa, outsourcing procesów, doradztwo kadrowe, legalizacja pracy i pobytu cudzoziemców, delegowanie pracowników do pracy za granicą, błyskawiczne zlecenia, zarządzanie zasobami ludzkimi.
pracownik 50 roku życia wykluczenie na rynku pracy inkluzywne miejsce pracy
Pracownicy po 50. roku życia są najbardziej wykluczeni na rynku pracy. Wyzwanie dla pracodawcy na 2026 r. - inkluzywne środowisko pracy
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Z badań wynika, że pracownicy po 50. roku życia są najbardziej wykluczeni na rynku pracy. Różnorodność, włączająca kultura organizacyjna, zrozumienie i odpowiedzialne zarządzanie zespołami stają się w 2026 roku jednym z kluczowych wyzwań dla pracodawców. Czym jest prawdziwie inkluzywne miejsce pracy, jak postrzegają je Polacy i jak pracodawcy mogą dostosować strategie do zróżnicowanych potrzeb pracowników?

Inkluzywność jako strategiczna odpowiedź na wyzwania rynku

Współczesny rynek pracy jest dynamiczny, z wyraźnymi zmianami demograficznymi, społecznymi i zawodowymi. Starzejące się społeczeństwo, migracje, niedobór talentów oraz bariery, takie jak niepełnosprawność czy wykluczenie komunikacyjne, to tylko niektóre z wyzwań, przed którymi stoją organizacje i ich pracownicy. W tym kontekście, inkluzywność staje się nie tylko kwestią wartości, ale i strategicznym narzędziem, które przyczynia się do zwiększenia konkurencyjności firm.

REKLAMA

REKLAMA

- Inkluzywność to nie tylko kwestia wartości, ale strategicznego wyzwania, które wymaga od menedżerów HR nowych kompetencji w obszarze zarządzania, rekrutacji i onboardingu. Obserwujemy, że firmy, które potrafią dostosować swoje procedury do zróżnicowanych potrzeb pracowników, nie tylko ograniczają rotację i ryzyka kadrowe, lecz także zwiększają motywację pracowników i stabilność operacyjną w długim horyzoncie – mówi Łukasz Koszczoł, Prezes Job Impulse.

Różnorodność na rynku pracy – co myślą Polacy?

Z badań SW Research, przeprowadzonych na zlecenie Job Impulse, wynika, że grupą najbardziej wykluczoną na rynku pracy zdaniem Polaków są osoby powyżej 50. roku życia – aż 46% respondentów wskazało tę grupę. Kolejną grupą marginalizowaną są mieszkańcy wsi i mniejszych miejscowości (41%), a także osoby młode wchodzące na rynek pracy (38%) oraz osoby z niepełnosprawnością (38%). Nieco mniej respondentów wskazuje na kobiety – m.in. ze względu na przerwy w pracy zawodowej związane z opieką nad dziećmi lub osobami zależnymi (28%) oraz migrantów, często pracujących poniżej kwalifikacji (11%).

Wyniki badania potwierdzają, że Polacy dostrzegają konkretne szanse, jakie niesie zróżnicowanie środowiska pracy – korzyści dostrzega ogólnie 88% respondentów. 52% wskazuje, że różnorodność wnosi do organizacji odmienne perspektywy i doświadczenia. 37% badanych dostrzega większą kreatywność i innowacyjność takich zespołów, a 31% – wyższą efektywność wynikającą z synergii różnych sposobów patrzenia na problemy. Dla 29% badanych praca w różnorodnym zespole wiąże się z lepszą atmosferą, a 26% zwraca uwagę na większą stabilność. 17% traktuje to z kolei jako odpowiedź na negatywną sytuację demograficzną.

REKLAMA

Czym jest inkluzywne środowisko pracy?

Pojęcie inkluzywnego środowiska pracy coraz częściej pojawia się w dyskusjach o przyszłości rynku pracy. W praktyce jednak jego znaczenie bywa spłycane do deklaracji. - Inkluzywne środowisko pracy jest dziś jednocześnie benefitem i wyzwaniem dla organizacji. Realna, a nie deklaratywna inkluzywność stanowi jeden z najważniejszych dowodów społecznej odpowiedzialności biznesu oraz zrównoważonego rozwoju. Ma ona wymiar zarówno zewnętrzny – przeciwdziała wykluczeniu z rynku pracy i ograniczeniom w dostępie do zatrudnienia – jak i wewnętrzny, ponieważ zapewnia wszystkim zatrudnionym, niezależnie od wieku, płci, sprawności czy pochodzenia, równe możliwości rozwoju i osiągania dobrostanu – podkreśla dr hab. Beata Skowron-Mielnik, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ekspertka zwraca uwagę, że kluczowe jest przejście od deklaracji do konkretnych praktyk organizacyjnych. Ostatecznie chodzi o coś więcej niż strukturę zatrudnienia – o realne włączenie w życie organizacji. - Inkluzywne działania to takie, które realnie eliminują dyskryminację, minimalizują bariery uczestnictwa, wspierają stabilność zatrudnienia i rozwój kompetencji oraz wzmacniają zaangażowanie pracowników. Ich celem jest nie tylko obecność różnorodnych osób w firmie, lecz stworzenie warunków do ich pełnego uczestnictwa społecznego i zawodowego oraz przeciwdziałanie procesom marginalizacji wewnątrz organizacji. Jak trafnie ujęła to Vernā Myers: „Różnorodność jest zaproszeniem na bal, ale włączenie jest proszeniem do tańca”. Sama obecność różnych grup w organizacji nie wystarcza – dopiero inkluzywne środowisko pracy pozwala w pełni wykorzystać ich potencjał – podsumowuje dr hab. Beata Skowron-Mielnik, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu..

O badaniu:

Badanie zostało przeprowadzone w listopadzie 2025 r. przez SW Research na zlecenie Job Impulse metodą CAWI (ankieta online) na reprezentatywnej próbie 1028 dorosłych Polaków

Zobacz również:
oprac. Emilia Panufnik
Powiązane
4 dodatkowe dni płatnego urlopu czyli „Wellness Friday” - nowoczesne miejsce pracy [WYWIAD]
4 dodatkowe dni płatnego urlopu czyli „Wellness Friday” - nowoczesne miejsce pracy [WYWIAD]
"Dziękuję" to za mało. Jak naprawdę doceniać pracowników?
Upskilling sposobem na realne odblokowanie potencjału zespołu. Pracownicy potrzebują wsparcia firmy w rozwoju kompetencji
Upskilling sposobem na realne odblokowanie potencjału zespołu. Pracownicy potrzebują wsparcia firmy w rozwoju kompetencji
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
13 emerytura 2026 netto - kiedy wypłata? [Terminy]
12 mar 2026

13 emerytura w 2026 roku - ile wynosi netto? Nie trzeba składać wniosku o trzynastkę - przyznawana jest z urzędu. Wypłata trzynastki funkcjonuje od 2019 roku. Kiedy przewidywana jest w tym roku? Oto terminy wskazane przez ZUS.
Sejm uchwalił reformę PIP. Wszystko wskazuje na to, że inspektorzy pracy będą przekształcać umowy
12 mar 2026

W środę 11 marca 2026 r. Sejm uchwalił kontrowersyjną reformę PIP. Wszystko wskazuje na to, że inspektorzy pracy będą przekształcać umowy cywilnoprawne w umowy o pracę. Teraz prace nad ustawą prowadzone są w Senacie.
Zmiany w rachunkowości. Prezydent RP podpisał ustawę 11 marca 2026 r.
12 mar 2026

Została już ujawniona informacja w sprawie ustawy z dnia 27 lutego 2026 r. o zmianie ustawy o rachunkowości. Chodzi o nowelizację, która wprowadza zmiany w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2023 r. poz. 120, z późn. zm.). Prezydent RP podpisał ustawę 11 marca 2026 r. a nowe przepisy niebawem w mocy! Na co powinny przygotować się firmy i spółki?
Co trzecia osoba nie ma zaufania do ZUS. Jak oszczędzają osoby w wieku przedemerytalnym?
12 mar 2026

Osoby w wieku przedemerytalnym starają się oszczędzać dodatkowe pieniądze na czas emerytury. Odkładana kwota zależy od zarobków. Sprawdź, gdzie osoby 50+ trzymają swoje oszczędności.

REKLAMA

Stażowe – odpowiedź na wniosek o wydanie zaświadczenia o okresach ubezpieczenia dla celów doliczenia do stażu pracy (USP) - co dalej?
12 mar 2026

Stażowe – podpowiadamy co trzeba wiedzieć, żeby skutecznie odebrać dokument z ZUS i skorzystać z przywilejów jakie daje zaliczenie okresów zatrudnienia czy prowadzenia JDG - do stażu pracy.
Pracownicy po 50. roku życia są najbardziej wykluczeni na rynku pracy. Wyzwanie dla pracodawcy na 2026 r. - inkluzywne środowisko pracy
12 mar 2026

Z badań wynika, że pracownicy po 50. roku życia są najbardziej wykluczeni na rynku pracy. Różnorodność, włączająca kultura organizacyjna, zrozumienie i odpowiedzialne zarządzanie zespołami stają się w 2026 roku jednym z kluczowych wyzwań dla pracodawców. Czym jest prawdziwie inkluzywne miejsce pracy, jak postrzegają je Polacy i jak pracodawcy mogą dostosować strategie do zróżnicowanych potrzeb pracowników?
Więcej bezrobotnych w Polsce. Spokojnie, to tylko zmiana zasad rejestracji – uspokaja szefowa MRPiPS
12 mar 2026

W lutym br. w urzędach pracy zarejestrowanych było 956,2 tys. osób, czyli o 109,6 tys. osób więcej, niż na koniec lutego 2025 r. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, szefowa Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej skomentowała wyższą liczbę zarejestrowanych bezrobotnych - jej zdaniem w znacznej mierze to efekt zmian ustawowych.
Jak wypłacać nagrody jubileuszowe po zmianie zasad naliczania stażu pracy
12 mar 2026

Od 1 stycznia 2026 roku obowiązują przepisy wprowadzające nowe zasady naliczania stażu pracy. Zarówno pracownicy jak i pracodawcy mają szereg wątpliwości odnośnie nabywania prawa do nagrody jubileuszowej. Czy dłuższy staż pracownika uprawnia go do żądania przeliczenia nagrody?

REKLAMA

Reforma PIP czeka na podpis prezydenta. MRPiPS apeluje o szybkie decyzje
12 mar 2026

Szefowa MRPiPS Agnieszka Dziemianowicz-Bąk powiedziała, że jest gotowa odpowiedzieć prezydentowi Karolowi Nawrockiemu na wszystkie pytania dotyczące reformy PIP. Podkreśliła, że ze względu na terminy KPO, projekt powinien zostać podpisany przez prezydenta jak najszybciej.
Umowy o dzieło rekordowo krótkie. ZUS przedstawia pełny obraz sytuacji
12 mar 2026

Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w 2025 r. zgłoszono blisko 1,3 mln umów o dzieło. Ich liczba była najniższa od 2021 r., a w porównaniu z 2024 r. zmniejszyła się o 6,5 proc. - poinformował w środowej informacji prasowej ZUS.
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA