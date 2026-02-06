Do pracy przychodzi się dla firmy, a odchodzi od szefa. Sposób komunikacji obniża pewność siebie pracownika

Powiedzenie "Do pracy przychodzi się dla firmy, a odchodzi od szefa" jest niezwykle trafne. Bardzo często to właśnie toksyczny przełożony staje się powodem wypowiedzenia umowy o pracę. Zdaniem pracowników sposób komunikacji i udzielania informacji zwrotnej potrafi obniżać pewność siebie. Tymczasem praca powinna stanowić źródło satysfakcji. Coraz więcej pracowników swoje zdrowie psychiczne stawia ponad zadowolenie pracodawcy.

Do pracy przychodzi się dla firmy, a odchodzi od szefa

„Do pracy przychodzi się dla firmy, a odchodzi od szefa” – to powiedzenie często przywoływane w kontekście powodów zmiany pracy. Badanie Pracuj.pl pokazuje jednak, że często to właśnie relacja z przełożonym sprawia, że w firmie chcemy zostać. Jasna komunikacja, poczucie wsparcia i konstruktywne rozmowy budują wśród pracowników zaangażowanie i satysfakcję zawodową. Aż 70% badanych deklaruje, że wie, czego oczekuje od nich przełożony, a wśród osób zadowolonych z pracy odsetek ten rośnie do 83%. Z drugiej strony, niemal co trzeci pracownik przyznaje, że sposób udzielania informacji zwrotnej potrafi obniżyć jego pewność siebie. To właśnie ton codziennych rozmów decyduje o tym, czy pracownicy postrzegają firmę jedynie jako miejsce pracy, czy jako przestrzeń, w której chce się działać z zaangażowaniem.

Klarowna komunikacja i docenienie

Z badania Pracuj.pl wynika, że pracownicy najbardziej cenią relacje, które dają poczucie przewidywalności i zrozumienia. Dla wielu z nich kluczowe jest, by wiedzieć, czego się od nich oczekuje – tę pewność deklaruje 70% badanych, a wśród osób zadowolonych z pracy aż 83%. To pokazuje, że klarowna komunikacja w relacji z przełożonym nie jest dodatkiem, lecz podstawą dobrze funkcjonującego zespołu.

Równie wyraźnie widać, jak duże znaczenie ma docenienie. Wśród bardzo zadowolonych z pracy 73% czuje, że ich wysiłek jest zauważany, podczas gdy wśród mniej usatysfakcjonowanych ten wynik spada do 37%. W praktyce oznacza to, że uznanie, finansowe lub słowne, wzmacnia poczucie sensu wykonywanej pracy. Choć premie są najczęściej wskazywaną formą docenienia (73%), na którą liczą pracownicy, aż 56% badanych podkreśla wagę prostych słów uznania. Dla wielu pracowników równie ważne jest też większe zaufanie i autonomia w realizacji zadań. Wyniki pokazują, że pracownicy różnie definiują docenienie - dla jednych to premie, dla innych zaufanie czy słowa uznania, ale w każdym przypadku liczy się coś więcej niż sam gest. Prawdziwe docenienie nie sprowadza się do narzędzi motywacyjnych, lecz do konsekwentnego okazywania uwagi i uznania w codziennej współpracy.

Przełożony partnerem w planowaniu kroków zawodowych

Relacja z przełożonym kształtuje również to, jak postrzegamy własny rozwój. 62% osób z wysoką satysfakcją z pracy wskazuje, że ich szef wspiera ich zawodowo: daje nowe zadania, inspiruje do nauki, pokazuje możliwości rozwoju. To sygnał, że dla wielu pracowników przełożony nie jest tylko źródłem oceny, ale także partnerem w planowaniu kolejnych kroków zawodowych. - Relacja z przełożonym w dużej mierze kształtuje to, jak postrzegamy swoją pracę – czy daje nam poczucie sensu, czy raczej obowiązku. Z danych wynika, że satysfakcja zawodowa rośnie tam, gdzie menedżerowie potrafią jasno określać cele, reagować na sukcesy i wspierać rozwój. To kompetencje, które budują zaufanie i stabilność w zespole. W dobrze prowadzonej relacji komunikacja jest formą partnerskiego dialogu, w którym obie strony rozumieją swoje potrzeby i ograniczenia - mówi Agata Roszkiewicz, ekspertka ds. wynagrodzeń i benefitów w Pracuj.pl.

Kiedy pracownik traci pewność siebie po rozmowie z przełożonym

Choć informacja zwrotna jest dziś stałym elementem pracy w wielu firmach, nie zawsze przynosi oczekiwane efekty. Z badania Pracuj.pl wynika, że 45% pracowników otrzymuje feedback co najmniej raz w tygodniu. Jednak sama regularność nie gwarantuje wysokiej jakości komunikacji. 63% badanych deklaruje, że rozumie, co powinni poprawić, ale tylko 55% wskazuje, że przełożony przekazuje im konkretne i praktyczne wskazówki. Jeszcze mniej, bo 48%, uważa sposób udzielania informacji zwrotnej za motywujący.

Dane pokazują także, że intencje menedżerów i odbiór przez pracowników często się rozmijają. Prawie co trzeci badany (29%) przyznaje, że rozmowa o wynikach obniża jego pewność siebie, a 34% odczuwa po niej stres lub napięcie. Dla 28% to moment pogorszenia relacji z przełożonym. W wielu firmach feedback nadal bywa rozumiany bardziej jako forma oceny niż wsparcia w rozwoju.

Z perspektywy zespołów skutki takiej komunikacji są wyraźne. 35% respondentów często odczuwa chaos i brak dobrej organizacji pracy, a wśród osób z wysokim poziomem stresu ten odsetek wzrasta do 47%. Brak jasnych priorytetów i nieprecyzyjne komunikaty prowadzą nie tylko do frustracji, ale mogą również przyczyniać się do obniżenia efektywności i zwiększonej rotacji w firmie. - To, że niemal co trzeci pracownik traci pewność siebie po rozmowie z przełożonym, pokazuje, jak duże znaczenie ma sposób udzielania informacji zwrotnej. W wielu organizacjach feedback wciąż jest mylony z krytyką, a jego celem bywa wskazanie błędu, nie wsparcie w poprawie. Tymczasem dobra rozmowa o wynikach wymaga precyzji, empatii i umiejętności słuchania. To właśnie te kompetencje decydują o tym, czy komunikacja wzmacnia relację, czy ją osłabia - komentuje Jolanta Lewandowska-Bitkowska, ekspertka ds. rekrutacji i rozwoju talentów w Pracuj.pl.

Komunikacja, która wspiera pracownika

Wyniki badania Pracuj.pl pokazują, że w relacji z przełożonym liczy się nie tylko to, czy rozmawiamy, ale w jaki sposób prowadzimy te rozmowy. Konstruktywny dialog, oparty na zaufaniu i jasności, wzmacnia poczucie bezpieczeństwa w zespole. To właśnie te elementy budują środowisko, w którym łatwiej mówić o błędach, wyzwaniach i potrzebach rozwojowych. Wśród osób z wysoką satysfakcją z pracy aż 62% deklaruje, że przełożony wspiera ich rozwój zawodowy – nie tylko poprzez ocenę wyników, ale również przez stawianie nowych wyzwań czy motywowanie do nauki. To pokazuje, że skuteczna komunikacja z szefem nie polega na kontrolowaniu, lecz na towarzyszeniu w rozwoju.

W dojrzałych organizacjach komunikacja między przełożonym a pracownikiem pełni znacznie szerszą rolę niż sama ocena wyników. Staje się narzędziem kształtowania kultury pracy opartej na zaufaniu, transparentności i wspólnej odpowiedzialności. To właśnie jakość codziennego dialogu decyduje o tym, czy zespół potrafi reagować na zmiany, uczyć się z doświadczeń i rozwijać w sposób trwały, a nie ograniczać się do realizacji bieżących celów.

Źródło: Pracuj.pl